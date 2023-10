Schůzka s Okamurou. A nejen to. Právník pracující pro kandidaturu Trumpa promluvil pro PL

Mark Ivanyo, právník z Texasu, stanul v čele hnutí, které si klade za cíl osvěžit Republikánskou stranu. Nyní byl s dalšími zástupci skupiny Republicans for national renewal v Praze, kde se účastnil konference a navazoval kontakty s SPD. Hovořili jsme s ním o poměrech v Republikánské straně a o šancích na její obrodu.

Vaše skupina se jmenuje Republikáni pro národní obnovu (RNR). Co je tou obnovou, o kterou usilujete?

RNR je organizace, která působí v Republikánské straně a chce z ní udělat stranu hnutí Amerika na prvním místě, stranu America First. Proti tomu stojí stranický republikánský establishment. Pracujeme na místní, státní a federální úrovni, pomáháme s přípravou na volby, pracujeme pro kandidaturu Donalda Trumpa na prezidenta v roce 2024 a pro všechny ostatní, kteří mají zájem vytvořit vlasteneckou stranu. Snažíme se vytvářet infrastrukturu, aby se tato agenda mohla prosadit.

Jsme proti radikální levici, která je ve společnosti na vzestupu, ale také nesouhlasíme s některými lidmi v naší straně. Chceme Republikánskou stranu obnovit konzervativními hodnotami a impulsy, které přináší prezident Trump.

Často mluvíte o konzervativních hodnotách. Jakou sílu tyto hodnoty mají v dnešních Spojených státech?

Důležitá otázka. Jsme svědky mnoha společenských a kulturních změn, zejména v posledním desetiletí. Amerika dnes není stejná jako Amerika na začátku tisíciletí. Většinu těch změn tlačí levice, taky v podobě LGBT agendy, transgender dětí a takových nesmyslů. A současně vidíme velký posun doleva v ekonomice a v politice.

Ale sledujeme také oživení tradičních křesťanských hodnot. Lidé na politické pravici o těchto hodnotách mluví více než kdy předtím. A mluví o nich tím více, čím je tlak levicové agendy silnější.

Je to „tichá konzervativní většina“?

Pravděpodobně ano, pravděpodobně je tu konzervativní většina. Jsou to ale lidé, kteří nejsou tolik zvyklí aktivně politicky vystupovat, levice vždycky bývala hlasitější. Ale teď vidíme, že začínají být aktivní, a to velmi. A to je ten velký rozdíl.

Z České republiky sledujeme, že existují určité vnitrostranické spory a rozdíly mezi „Trumpovými republikány“ a „tradičními republikány“ nebo „republikánským establishmentem“, jak jste to nazval. Nejsem si ale jistý, zda úplně rozumíme, kde a v čem tyto hranice vedou a co republikány dělí. Můžete se pokusit to vysvětlit?

My reprezentujeme stranu prezidenta Trumpa, stranu, jak říkáme, America First. Republikánský establishment vládl ve Spojených státech velmi dlouho a zvykl si na funkce. Takže zatímco voliči Republikánské strany, hlavně střední třída, vždy chtěli to, co dnes nabízí America First, vedení strany se postupně stalo vyloženě socialistickým.

Oni lidem nabízejí, že jim zajistí pěkná města a technologické vychytávky, ale když Trump přišel se zásadou, že obchod má být na prvním místě („business as usual“, tak pojmenoval prezident Trump svou strategii diplomacie, postavené na vyjednávání a hájení národních zájm, pozn. red.), tak to pro ně bylo neuvěřitelné a nepochopitelné.

Základem politiky jsou vždy lidé. A hnutí America First ukázalo, že obyčejní lidé skutečně mohou v politice něco dokázat.

Když to dnes sledujeme přes oceán z Evropy, říkáme si, jestli je vůbec možné, aby tyto dva proudy Republikánské strany spolupracovaly a dokázaly porazit demokraty. V posledních dnech jsme sledovali třeba dění kolem odvolání předsedy Sněmovny reprezentantů, poprvé v historii, kdy se proti sobě postavili republikáni. Jak vidíte šance, že se republikánům podaří spolupracovat?

Dobrá otázka, ale odpověď na ni není úplně jednoduchá. Rozhodně existuje mezi dvěma frakcemi napětí. Vidíme, že garnitura establishmentu někdy bojuje tvrději proti své vlastní straně, proti kandidátům America First, než proti levici.

Vidí v tom hlavně ty peníze, co můžete získat, když uspějete v primárkách.

Politika America First, která by se dala nazvat jako „návrat ke kořenům“, dokázala dostat na stůl Trumpovu agendu a skutečně přinést nějaké změny. Lidé tomu uvěřili, proto dneska většina podporuje Trumpa, on vede všechny průzkumy popularity, teď má asi 70 %.

A pak jsou samozřejmě spory v rozdílných pohledech na některé otázky, ale to je normální v každé straně.

Jste spojováni s Donaldem Trumpem. Přináší vám to nějaké problémy ze strany úřadů?

Hlavně na sociálních sítích. Teď jedeme hlavně Instagram, tam komunikujeme s lidmi. A párkrát už nám účet zablokovali. Dost po nás šli za covidu, když jsme zpochybňovali některé přísné předpisy ohledně nošení roušek, věnovali jsme se smysluplnosti očkování a tak.

Ale podobné problémy asi zažil každý, kdo podporuje prezidenta Trumpa a jeho program.

Taky jsme analyzovali obvinění, která proti němu vznesli v Michiganu a v Georgii. A to jsme zažívali tlak nejen od sociálních sítí, ale taky od úřadů. Čelili jsme i nějakému vyšetřování.

Jakou všechnu politickou činnost vůbec dělá vaše skupina?

Děláme mnoho věcí. Podporujeme kandidáty, pracujeme s nimi, pomáháme jim. V podstatě to funguje tak, že pokud nás někdo požádá o podporu, tak si uděláme průzkum, zjistíme si, co je zač a pokud se ho rozhodneme podpořit, tak mu nabídneme všestrannou pomoc. Pomáháme kandidátům s jejich mediální prezentací, pracujeme pro ně i jako programový think tank, zprostředkováváme jim organizaci předvolebních akcí. Vše, v čem můžeme kandidátovi pomoct.

Takže „full servis pro America First“?

Ano.

Je váš program zaměřen pouze na USA, nebo může být zajímavý i pro jiné země? Působí u vás i Eduardo Bolsonaro, syn bývalého prezidenta Brazílie, máte tedy také mezinárodní přesah?

Začínali jsme v domácí politice a tu stále vnímáme jako naše primární poslání. Ale naší sekundární vizí je, vybudovat most mezi republikány z USA a vlasteneckými stranami v Evropě a všude ve světě. Nějaké kontakty už máme, teď nedávno třeba v Salvadoru, ale i v dalších zemích.

Chceme, aby se všude dařilo bránit levicovému tlaku. Levičáci pracují globálně už dlouho; to, co sledujeme v jejich podání, je v podstatě globální marxismus. Takže chceme, aby se i odpověď na tuto politiku dokázala prosadit po celém světě.

Snažíme se tomu napomáhat, spolupracujeme s kongresmany, jezdíme na evropské konference, spolupracujeme s evropskými stranami pravice a se stranami, které preferují suverenitu států. To je jediný způsob, jak vyhrát.

Jaký máte program tady v Praze?

Sešli jsme se zde s předsedou SPD panem Okamurou. Dnes večer tu máme besedu s panem Milanem Urbanem a s profesorem Ivo Budilem. Zítra jedeme do Říma na konferenci evropské frakce ID.

A co česká strana SPD? Plánujete stabilnější spolupráci?

Je to naše nejnovější konexe. Pokusíme se zapracovat na dlouhodobé spolupráci. Myslím, že by to mohlo být přínosné. Budeme rozvíjet naši spolupráci a snad se nám v příštím roce podaří uspořádat nějakou konferenci a naplánovat agendu spolupráce.

Jste z Texasu, velmi specifického státu. V jakých věcech by podle vás měl být Texas lídrem nebo inspirací pro ostatní státy? My odsud vidíme Texas jako konzervativní a pravicovou baštu. Platí to ještě?

Nyní zažíváme v Texasu historickou demografickou změnu. Levičáci vědí, že bez Texasu žádný republikánský prezident nemá šanci vyhrát, takže náš stát je teď terčem levičáků, kteří se tam stěhují a hlásí.

Přicházejí tam noví lidé, velké množství z Kalifornie, lidé z New Yorku se stěhují. No a samozřejmě taky „noví občané“ z celého světa. Získat občanství je pro ně dnes velmi snadné.

To vše je vedeno dlouhodobým úsilím, aby Texas „zmodral“ do barvy Demokratické strany. Úkolem republikánů je tomuto „zmodrání“ zabránit.

Je podle vás možné získat v Texasu demokratickou většinu?

No, je to možné. Ale jenom „možné“.

Samozřejmě nemůžeme podcenit roli, kterou sehrává Deep State. A víme, že když levičáci v některém státě získají trochu moci a vlivu, chtějí hned všechen.

Na druhé straně vidíme, že někteří republikánští politici mají vůli zachovat tradiční hodnoty. I Ron DeSantis z Floridy, ať už si o jeho prezidentských ambicích myslíme cokoli, neváhá coby guvernér obětovat svou vlastní vládní moc, aby prosadil republikanismus a konzervatismus a ochranu tradičních hodnot. A myslím, že v Texasu tohle půjde snáz než jinde.

Ale vždycky to samozřejmě bude otázka toho, jací lidé budou stát v čele Republikánské strany.

