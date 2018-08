Šéf pražské ODS: Vytvořil jsem silnou „devítku“, vytvořím i silnou Prahu. Posledních šest let se tady nedělalo nic

Prahu aktuálně sužují rozsáhlé opravy a s nimi spojené uzavírky, objezdy, kolony. Je podle vás tato situace zvládnutá?

Situace zvládnutá není. Všichni víme, že opravovat se musí a že ideálním termínem jsou prázdniny. Problém je v tom, že se v uplynulých nejen čtyřech, ale již zhruba šesti letech nedělalo vůbec nic. Praha neopravovala, neinvestovala, a proto se celý systém průběžných oprav zhroutil a dostali jsme se do havarijního stavu, jehož příkladem je třeba Libeňský most, nebo lávka v Troji.

Poslední roky jste působil na Praze 9 jako místostarosta. Kam se za tu dobu Praha 9 posunula?

Na Praze 9 postupujeme v přímém kontrastu s přístupem magistrátu v předešlé otázce. Praha 9 se rozvíjí postupně, řekl bych evolučně, a tak se za poslední desetiletí proměnila z průmyslem znečištěných Vysočan a šedého sídliště na dobrou adresu plnou parků a jiné zeleně. Jako nejrozvojovější městská část musíme rychle zvyšovat počet míst ve školkách, školách, rozšiřovat polikliniku na Proseku a připravujeme nový domov pro seniory. Samozřejmě, že někdy bychom chtěli, aby šlo něco rychleji, ale k vyřešení okruhu, územního plánu nebo záchytných parkovišť potřebujeme spolupráci s „městem“.

V letošních komunálních volbách budete kandidovat také na pražský magistrát. S čím do voleb jdete? Co je podle vás nejpalčivějším problém Prahy, který byste řešili, a co konkrétně byste udělali v případě, že by ODS mohla vládnout Praze úplně sama?

Praha roste, jak co do počtu obyvatel, tak samozřejmě i do počtu automobilů, proto je nutné nikoliv omezovat Pražany v svobodném používání jejich automobilů, ale nabídnout jim alternativu v podobě funkční MHD. To znamená např. metro D. Druhým zásadním opatřením je vyvedení tranzitní dopravy na okruh, což znamená jeho co nejrychlejší dostavbu. Propojení MHD, dokončení vnitřního okruhu Prahy v sobě obsahuje i třetí opatření, a to jsou parkoviště P+R. To znamená dohodu na zbudování těchto parkovišť již ve vytipovaných místech Středočeského kraje (např. vlakové zastávky) a propojení těchto míst s Pražskou integrovanou dopravou.

V čele magistrátní kandidátky stojí Bohuslav Svoboda; z jakého důvodu na prvním místě kandiduje právě bývalý primátor, nebojíte se, že mezi Pražany má špatné jméno, a že by straně mohl tzv. uškodit?

Naopak si myslím, že docent Svoboda má mezi Pražany dobré jméno. Jsem totiž přesvědčen, že ho občané, stejně jako já, vnímají jako posledního „normálního“ primátora. Je symbolem odstřižení Prahy od různých klientelistických vazeb a zákulisních hráčů a zároveň člověkem s potřebným množstvím životních a manažerských zkušeností – tedy opakem všech mimopražských primátorů, kteří nám zde uplynulých šest let vládli a přivedli Prahu k dvojnásobným „projídacím“ rozpočtům a k polovičním investičním výdajům. Za docenta Svobody Praha neutrácela za svůj provoz a investovala do svého rozvoje stejně.

Po celé Praze visí billboardy ODS s různými hesly. Co tato hesla znamenají? Co má lidem říci například toto: Bolševická vládo, Praha není stádo? Cílíte tím na protestní hlasy proti současné vládní koalici? Bude ODS pořádat nějaká setkání s občany, kde jim vysvětlí, co vlastně pro Pražáky bude chtít? Jak jim usnadní život?

Míříme tím na občany nespokojené se současnou vládou, protože současná vládní koalice byla a je s tou magistrátní hodně podobná a ODS je jedinou relevantní silou, která se jí může postavit.

Setkávání s občany činíme dnes a denně a taková bude i naše kampaň. Ze zpětné vazby je vidět, že je zajímá, jaká řešení nabízíme, a že je po těchto řešeních poptávka. No, a jak budeme lidem usnadňovat život? Spíše jde o to, aby stát, případně samospráva, lidem nepřekážela a nechala jim prostor svou pílí a prací si zlepšovat a chcete-li usnadňovat život sami.

Ze všech stran občané slyší, že bytová situace je velkým problémem, že by se mělo více stavět, ale zatím nikdo nepřišel s ničím, co by tuto situaci vyřešilo. Jak byste vy osobně řešil bytovou situaci v Praze? Víte například, za kolik se byty prodávají?

Podle Hospodářské komory je 20 tisíc bytů vnitřní dluh bytové výstavby ke konci roku 2017 a 40 tisíc projektů zaseknuto v procesu EIA a kvůli stavebním povolením. Ze 189 sledovaných zemí je Česká republika na nelichotivém 127. místě, čímž se dostáváme na úroveň Iráku. Průměrná doba vyřízení je 247 dnů. To je ale průměrná doba všech staveb. Mnohem horší situace je totiž u velkých staveb, kde se lhůta pro zisk všech povolení šplhá až na 1825 dnů! Připočtěte k tomu neschopnost stávající koalice na Praze schvalovat změny územního plánu v brownfieldech u velkých projektů a dostaneme se až na 12 let!

Ještě se někdo diví, proč jsme rekordmany v nárůstu ceny za metr čtvereční bytu? Ta jen odpovídá tomu, že jsme rekordmany v neschopnosti samosprávy PRACOVAT. Situace se dá řešit jedině prací. V první řadě bychom projednali změny územního plánu v brownfieldech, dále bychom trvali na snížení odstupových vzdáleností v rozvojových lokalitách, nikoli v zastavěných (jak to schválila koalice), a využili zákonodárné iniciativy pro novelu stavebního zákona. Jednoduše řečeno, budeme vytvářet takové prostředí, ve kterém se nebude nepracovitostí samosprávy snižovat nabídka na trhu a tím zvyšovat cena za metr čtvereční. Paradox je ten, že viníci stávající situace jsou identičtí s těmi, kteří by chtěli stavět pro Pražany sociální byty, tedy poté, co vlastní nepracovitostí se podílejí na rekordním růstu ceny.

Dalším velkým pražským tématem je rozhodně parkování a doprava jako celek. Nejsou parkovací místa. Modré zóny v některých částech jsou, a jinde nikoliv. Typickým příkladem jsou pražské Vršovice, kde zóny nejsou, ale v sousedních městských částech ano, parkování je tam téměř nemožné. Řešil byste takovou věc centrálně v rámci MHMP? Otázka parkování a dopravy je aktuálně úzce spjata právě s bytovou politikou. Kvůli drahým bytům se lidé stěhují z Prahy pryč a denně pak do centra dojíždějí automobilem. Co s tím?

Modré zóny se musí řešit centrálně v rámci MHMP. Není možné, aby jedna městská část vyřešila problém tím, že ho převede do sousední městské části. Není možné, aby si Pražan připadal ve vlastním městě jako cizinec. Není možné, aby návštěvy, aby opraváři nebo drobní podnikatelé a jejich zákazníci neměli možnost zaparkovat, nebo platili vysoké hodinové částky. Vedle toho je celá řada těch, kteří do Prahy dojíždějí za prací, rádi by zaparkovali na P+R, ale nemohou, protože za posledních šest let nebylo postaveno jediné. Systém modrých zón nemá Praze vydělávat, ale v rámci možností by nás ani neměl omezovat v pohybu a neměl by „zabíjet“ podnikatelský život v ulicích.

V první řadě musíme urychlit stavbu záchytných parkovišť, motivovat mimopražské k využívání MHD a umožnit Pražanům, aby se mohli pohybovat z jedné městské části do druhé. Dále je nutné neprodleně zahájit dokončení vnitřního pražského okruhu, aby auta, která se dostanou do vnitřní Prahy, se mohla dostat i ven. V neposlední řadě musí reprezentace Prahy přestat vymýšlet různé populistické varianty městského okruhu, ale co nejdříve ho dokončit. Jsme jedno z posledních měst směrem na západ, které nemá okruh kolem Prahy dořešený.

Jak podle vás fungovala aktuální koalice na magistrátu? Myslíte, že spojení ANO a ČSSD a Trojkoalice Praze něco přineslo? Jak byste celé jejich působení vy osobně zhodnotil? Ne jako politik, ale jako občan Prahy?

To, že se současná koalice na magistrátu příliš nepovedla, vidí každý. Nechci se pouštět do laciného vyjmenovávání toho, co se jim nepovedlo nebo co zanedbali. Raději budu nabízet naše řešení.

V rámci Poslanecké sněmovny jste s ANO odmítli spolupracovat. Může se toto změnit v rámci jednotlivých měst? Konkrétně právě v Praze?

Jaká další zajímavá jména na pražských kandidátkách najdeme, pokud to tedy není ještě tajné?

V Občanské demokratické straně nehledáme žádné líbivé tváře, ale máme zkušené komunální politiky s manažerskými dovednostmi, kteří úspěšně prošli několika volebními testy. Lidé, kteří vědí, že vize nemůže zůstat pouze na papíru, ale že se musí realizovat. Kromě již zmíněných mohu jmenovat paní Alexandru Udženiji, Zdeňka Zajíčka (jeden z autorů Czech pointu), Ondřeje Martana, Jana Jarolíma, Karla Hanzlíka, Františka Švarce, Alexandra Bellu nebo Františka Ševíta a mnoho dalších. Praha potřebuje nastartovat ihned, není čas na další experimenty, a proto jsme na kandidátku zvolili ty nejlepší!

