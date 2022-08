Šéfka KSČM burcuje před demonstrací proti Fialovi: Lidé neříkají, že jsou ve válce. Nové stíhačky by oželeli...

„Pokračují v destabilizaci střední třídy. Důchodce a matky samoživitelky uvrtávají do bídy,“ říká na adresu vlády europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. V souvislosti s radou předsedkyně TOP 09 Pekarové ohledně „svetrů“ mluví o výsměchu lidem. „Paní Pekarovou bude jistě hřát kabát. Z ostudy kabát,“ podotýká. Vyjádřila se i ke slovům premiéra Fialy ohledně poplatků za bydlení a vysvětlila, co ji rozčílilo na diskusi s lidovcem Zdechovským. Nešetřila ani hnutí STAN. Rozebrala také, co se vlastně dělo kolem ropovodu Družba.

reklama

Podle premiéra Fialy by lidé neměli za bydlení včetně poplatků platit více než 30 procent z příjmů, v Praze 35 procent. Veškeré náklady na bydlení navíc je jim prý stát připraven proplatit, a to formou příspěvků na bydlení. Co na to říkáte? Je to dobře vymyšlená „strategie“?

Toto prohlášení premiéra opět koresponduje s neznalostí situace v oblasti bydlení. Není zřejmé, z jaké výchozí částky příjmů pan premiér pro tyto doplatky vychází. Porovnává příjmy pracujících s příjmy důchodců? Bude vycházet z průměrné mzdy? Nebo si bude zjišťovat příjmy lidí z daňových přiznání? Ví pan premiér, jaké jsou skutečné náklady na bydlení? Podle údajů ze Zprávy o vyloučeném bydlení za loňský rok lidé za bydlení vydávali více než 40 procent svých příjmů. Problémy s úhradou nájmu tehdy přiznávalo více než půl milionu domácností. To je odhadem milion občanů. A to ještě před krachem Bohemia Energy, která se zejména podepsala na zvýšení cen energií na trhu díky neočekávané turbulenci v dodávkách energií. V dnešní době 17% inflace bude tato částka na bydlení poměrově ještě vyšší. Pravicové vlády rezignovaly na bytovou otázku. Přehodily odpovědnost na občany. Nyní jim vláda chce vzít i tu minimální podporu stavebního spoření. Stát se zbavil svých bytů jejich převodem na obce. Ty ve většině případů tyto byty prodaly s vidinou jednorázového zisku. A jsme opět u toho, co navrhujeme jako KSČM: výstavbu bytů za dostupné ceny. Pomoc mladým se startovacími byty, seniorům zajistit dostatek míst v domovech pro seniory. Rozvoj družstevních bytů.

Ale zpět k vaší otázce: Tato Vláda kromě PR svých členů žádnou strategii nemá!

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě



Velký „ohlas“ vyvolala slova Markéty Adamové Pekarové ohledně toho, že si lidé mohou vzít případně dva svetry, pokud jim bude doma zima. Co byste jí vzkázala?

Tento výsměch předsedkyně Parlamentu všem lidem, kteří mnohdy i ze zdravotních důvodů potřebují udržet určitý teplotní komfort, slušně komentovat nelze. Každý lékař vám potvrdí, že například u starších lidí nebo kojenců je to dokonce životní nutnost. Navíc tato vláda opravdu nemusí poučovat občany jak šetřit, vzhledem k tomu, že na ně už osm měsíců kašle, moc dobře lidé vědí, že tam, kde to jde, musí snížit tepelný komfort. Nicméně paní Pekarovou bude jistě hřát kabát. Z ostudy kabát. A to nejen za toto prohlášení.



„Trocha lidovecké špíny a nesmyslů, kde ubohost střídá pitomost“… taková slova jste použila v souvislosti s vaší debatou s lidoveckým europoslancem Zdechovským na CNN Prima News. Prozraďte prosím i pro ty, kteří debatu nesledovali, co vás tak „nadzvedlo ze židle“?



Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (Hlasování od 22. 8. 2022) 1 61% 2 14% 3 10% 4 8% 5 7% hlasovalo: 8658 lidí



Ve svém internetovém pořadu jste upozornila na výsledky průzkumu, podle kterého v červnu až milion Čechů nemělo na zaplacení základních životních potřeb. O čem to vypovídá?

Opět jen o tom, jak slabá je tato vláda při prosazování slibů, které svým voličům dala. Copak se někdo z nich může radovat z toho, že nechává propadat tento národ stále hlouběji do ekonomických problémů? Neuvědomují si, že dělají ze společnosti sud prachu, kdy bude stačit nějaká krizová situace, která se stane rozbuškou. Pokračují v destabilizaci střední třídy. Důchodce a matky samoživitelky uvrtávají do bídy. Toto číslo tedy vypovídá především o tom, že vládě je to jedno, protože jinak by to nemohla nechat zajít tak daleko.

Psali jsme: Lanškroun: Na konci prázdnin bude možno žádat o další dotace Zoo Brno: Zahájili jsme výstavbu nového zázemí pro šimpanze Zdechovský (KDU-ČSL): My jsme se v roce 1968 nebránili a následky pociťujeme dodnes Ivan Černý: Exkurze, na kterou se stojí fronty



„ČEZ musí odejít z lipské burzy, a pokud se mu nebude chtít, je třeba svolat valnou hromadu polostátního podniku a vyměnit jeho dozorčí radu.“ K takovému prohlášení ve vysílání CNN Prima NEWS přikročil lídr ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Stane se podle vás něco takového?

Je to jedním z řešení, které se nabízí. Poslanci KSČM již v minulosti navrhovali vykoupit podíly soukromých vlastníků. Jenže ani předchozí vlády k tomu nenašly odvahu. Cena této transakce byla odhadována přibližně na 100 mld. Kč. A jak se pak mají občané dívat na nedávnou půjčku státu firmě ČEZ pro obchodování na lipské burze? Že ta půjčka je proto, aby ČEZ na burze zůstal a mohl občanům České republiky dále prodávat drahou energii? Nebo že navýšil bez podmínek hodnotu akcií ČEZ i soukromým vlastníkům? A teď ji bude za tuto zvýšenou cenu vykupovat zpět? Ministerstvo financí spravuje ODS. A byl to již dříve jejich ministr průmyslu a obchodu Říman, který navrhoval urychlenou privatizaci státního podílu ve státních firmách jako ČEZ, České dráhy, Česká pošta. ODS je zpět a chce si nahradit období, kdy neměla přístup k veřejným prostředkům. Myslete na to, až půjdete ke komunálním a senátním volbám. Začněme tím, že vyženeme strany pětikolalice z třetiny Senátu a radnic našich měst a obcí.

Pravicové recepty této Fialovy vlády nejsou schopny zajistit důstojný život obyvatel naší země. To mějte na paměti, když půjdeme za měsíc k volbám



Zhruba před týdnem se v Praze konala protivládní demonstrace. Na září se chystá velká demonstrace, která má podle organizátorů hned několik důležitých témat. Nemám ale pocit, že by média o těchto akcích, jako byla například právě tato, příliš informovala. Budou mít podobná shromáždění vůbec na vládu nějaký významný vliv?

Samozřejmě, že cenzura tichem zde existuje. KSČM o tom ví své. Nyní se to rozšiřuje i na další sociální skupiny. Jo, když by mítinky pořádaly známé politické neziskovky, tak to by byla jiná podpora. Dodavatelé aparatur by se předháněli, zpěváci a herci by si chtěli vyskočit na pódium něco chytrého prohlásit, veřejnoprávní televize by pořádala on-line přenosy z průběhu a příprav. Její moderátoři by procítěně a s patosem komentovali toto dění. Ale situace je opravdu vážná. Česká republika není jen Praha a její okolí, kde je tradičně nízká nezaměstnanost a vyšší platy. Lidé se obávají o svou budoucnost. A co jim nabízí stát prostřednictvím této vlády? Rady, kam si mají jít pro sociální dávky a že se toho nemají bát? To si ministři neuvědomují, jak šlapou po důstojnosti těchto lidí? Lidé tuto situaci nezavinili! Lidé neprohlašují, že jsou s někým ve válce. Lidé by jistě oželeli nové stíhačky za desítky miliard, jenom proto, abychom se někomu zalíbili, někomu ve Washingtonu a raději by viděli tyto peníze ve zdravotnictví a službách pro seniory nebo v podpoře domácích podnikatelů.

Ujišťuji vás, KSČM bude tyto akce pořádat i dále. Jeden velký muž prohlásil: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“ A my zvítězíme, protože si lidé v ČR slušný život a ne živoření zaslouží.

Psali jsme: Ukrajinštější než Ukrajina. Holec o vládě: Totalitou za demokracii Premiér Fiala: Spoléhám na profesionály z české diplomacie Průměrný plat je 40 tisíc, ale inflace činí 17 procent. Odboráři jdou na vládu Hanák (ČSSD): Stavba přemostění v Blansku je před další důležitou fází, dnes v noci se začne s výsuvem mostu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.