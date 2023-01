Šéfka KSČM udeřila: Neotočil by „generál Zrada“ zase při změně režimu?

reklama

Paní poslankyně, co říkáte na výsledky prvního kola prezidentských voleb?

Petr Pavel a Andrej Babiš mě nepřekvapili. Čím víc se blížil termín voleb, tím více se ukazovalo, že se – navzdory snahám médií zatáhnout mezi favority i Danuši Nerudovou – bude střet odehrávat mezi těmito kandidáty. A nutno říct, že oba byli v debatě na TV Nova velmi dobří.

Paní Nerudová – ač jí její poradci namluvili, aby svůj výsledek vydávala za úspěch – to byl jednoznačný propadák. Jinak se to nazvat nedá. Vždyť některé volební modely jí přisuzovaly téměř 30 %. A ona stihla za pár týdnů více než polovinu této podpory odradit. Škoda, že kampaň před prvním kolem netrvala ještě o pár týdnů déle, protože jsem přesvědčena, že by skončila s jednociferným výsledkem. Její kampaň byl krásný obal postrádající bohužel jakýkoli obsah. Sice se snažila mluvit o celé řadě témat, když měla ovšem říct svůj názor na to, jak by to téma konkrétně uchopila, absolutně neuměla odpovědět jinak než s pomocí naučených frází. Zářným příkladem byla důchodová reforma – pořád mluvila o nutnosti důchodové reformy, ale když měla říct, jak by si ji představovala, tak nevěděla.

Co mě překvapilo byl zásadně odlišný výsledek první trojice od toho, co predikovaly volební průzkumy. Některé z nich dokonce Andreje Babiše řadily až na třetí místo. Evidentně v tomto ohledu bylo přání otcem myšlenky. I přesto byl rozdíl oproti skutečnosti až o 10 %, což je pětinásobek už tak hodně benevolentní 2% odchylky. Za to by vyletěli už na bakalářské sociologii, takže jednoznačná ostuda „renomovaných“ agentur.

Jinak jsem k výsledku prvního kola prezidentské volby natočila video, kde jsem v krátkosti zhodnotila volební výsledky všech kandidujících. Čtenáři jej najdou na mém Facebooku a YouTubovém kanálu.

Opět zaznívá, že jde vlastně o "boj" mezi venkovem a Prahou, potažmo i Brnem. Cítíte to také tak? A jak si to vysvětlit?

Četla jsem zajímavý text od sociologa Stanislava Bilera, z nějž si dovolím část odcitovat: „V Praze si lidé myslí, že volí jinak, protože jsou chytřejší. Ale jak pravil jeden podnapilý muž v hospodě ve Vápenné na adresu pražských turistů: „Si tady zkuste žít za šestnáct hrubýho.“ Demokracii neohrožují lidé, kteří ze svých důvodů volí Babiše, ale tzv. elity, které se ani nenamáhají předstírat, že je jejich motivy a reálné problémy zajímají.“

A jen tak mimochodem. Pražáci jsou snad toho názoru, že svou volbou demonstrují západní hodnoty. Tak jen pro pořádek. V západních metropolích obvykle vítězí levice nad konzervativní pravicí.

A jak byste okomentovala slova, která se objevila na twitterovém účtu novináře Jana Tuny a sice, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“?

Šílenost. Nabubřelost. Pohrdání. Hloupost.

Ať pan Tuna využívá jen výrobků z Prahy, konzumuje jen pražské produkty, pohybuje se jen po Praze a bude šťastný a milovaný. A zvítězí.

Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, mají komunistickou minulost. Co na to více než 30 let po revoluci říct? Vy jste na svém facebookovém profilu sdílela i vtip na toto téma….

Ano, chodila mi celá řada vtipných koláží, že 33 let po listopadu 89 tři čtvrtiny občanů volí bývalé členy KSČ. Zvlášť paradoxní mi to přišlo u Prahy. Takže jsem se o jednu tu koláž podělila. Jinak samozřejmě oba kandidáti jsou KSČM ideově vzdáleni. I když u generála Pavla si nejsem jistá, kdyby přišlo ke změně režimu, jestli by zase neotočil. Naposled to zvládl tak, že se na něj beze zbytku hodí přezdívka generál Zrada.

Co říci na podporu Pavla od některých umělců, jako třeba od Evy Holubové, Zdeňka Svěráka… A domníváte se, že budou v tomto směru voliči umělcům naslouchat?

Vaši čtenáři už asi znají můj názor na vyjadřování se kulturní fronty k tomu, kdo má vyhrát volby. Chtěla bych jen občanům, kteří by se v nich snad zhlédli, připomenout, že tito lidé – až na pár vzácných výjimek – žijí v úplně jiných dimenzích a ke starostem občanů mají asi tak blízko jako české mzdy k těm německým.

Jen dodám, že od antikomunistky Holubové mě překvapuje, když vyjadřuje podporu kariérnímu komunistovi z ještě komunističtější rodiny.

Generál Pavel to z některých stran na sociálních sítích velmi schytal za to, že šel položit kytku Palachovi. Byl to od něj dobrý krok?

To nemohu posoudit. Ale zaznamenala jsem několik bannerů na Facebooku, podle nichž je to chucpe. Protože – podle těchto bannerů – právě proti takovým, jako je generál Pavel, Palach bojoval…

Babišovi zase někteří vyčítají, že odmítl jít do debaty na ČT. Udělal dobře?

Upřímně? V tomto ohledu se mu nedivím. Stačí se podívat na Twitter, jak vyhraněné názory mají redaktoři a redaktorky veřejnoprávního média. Ano, mají tam vždy obligátní poznámku, že jsou to jejich soukromé názory, ale jejich preference je často jasně patrná i v přístupu k hostům. Pan Etzler, dlouhodobý „nezávislý a vyvážený“ reportér ČT v Číně, se na Twitteru vyjadřuje jako vyložené prase, často podle mě i za hranicí zákona. No a hádejte, s kým stál v Ostravě na tribuně!? Ano, tušíte správně, že to byl generál Pavel.

Já jsem na to zvyklá, že vždycky proti mně v debatách nestojí jen oponenti, ale často i moderátor či moderátorka. Tak to má a měla vždy většina představitelů KSČM, takže chápu, že jednu z mnoha debat vynechal. Já bych třeba volila jiný přístup, ale tomuto rozumím.

Kam by podle Vás směřovala naše země pod vedením Babiše a kam pod vedením generála? Máte v tomto směru nějakou představu?

To nedokážu odhadnout. Každopádně malou nápovědou může být to, kdo generála Pavla podpořil. Premiér asociální vlády Fiala, válkychtivá Černochová, cenzor Rakušan, odbornice na odívání Pekarová-Adamová, milovník leopardů Válek, ministr počkejtenaeu Síkela a další.

Přepokládám, že tito lidé podpořili někoho, kdo je blízko jejich názorům, jejich pohledu na svět. Takže dle mé skromné dedukce prosazuje podobnou politiku jako oni.

