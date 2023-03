Šel vyjednávat s policií. Celé jinak. Ševčík podrobně k „Aféře muzeum“

Demonstrace na Václavském náměstí skončila skandálem, kdy se skupina lidí snažila dostat do Národního muzea, údajně aby odstranili na něm visící ukrajinskou vlajku. V konfliktu s policisty byl zachycen i děkan NF VŠE, Miroslav Ševčík. Jak ke konfliktu došlo, popsal pro ParlamentníListy.cz. Oslovil ho potlučený člověk, zda by mu nepomohl s identifikací policisty, od kterého měl rány utržit. Co demonstranti chtěli, si nebyl vědom. „Že někdo chtěl údajně vniknout do budovy Národního muzea, aby strhnul vlajku Ukrajiny, jsem nevěděl. Pokud tam někdo takový byl, tak to důrazně odsuzuji,“ říká. Pokusil se vyjednávat. Ale když scházel ze schodů, začala policie demonstranty vytlačovat.

V sobotu jste byl zachycen na schodech Národního muzea, kde vás policejní těžkooděnec tlačí na zábradlí. Jak jste se do této situace dostal?

Účastníci rodinného setkání šli do metra a mě těsně před tím, než jsem se s nimi rozloučil u stanice metra Muzeum, oslovil člověk, který byl potlučený. Měl zkrvavenou tvář a ptal se mě, jestli bych mu mohl pomoci s tím, že ho napadli policisté. Já jsem mu v tu chvíli řekl, pane, to běžte nahlásit na policii do Krakovské ulice. V tu chvíli kolem nás procházel člověk, který tento rozhovor slyšel, a sdělil mu, že je právník a jeho manželka lékařka a že jestli potřebuje nějakou právní pomoc, tak že se mu bude snažit v tomto vyjít vstříc. A zraněný pán říkal, že si nepamatuje služební číslo policisty, který ho napadl, ale že ho určitě pozná. Jenže má strach se tam vrátit sám. My s panem doktorem, kterého jsem do té chvíle neznal, jsme zraněnou osobu doprovodili na schody Národního muzea. Zraněná osoba identifikovala útočícího příslušníka zásahového sboru.

Že někdo chtěl údajně vniknout do budovy Národního muzea, aby strhnul vlajku Ukrajiny, jsem nevěděl. Pokud tam někdo takový byl, tak to důrazně odsuzuji. Tak jsem se dostal na schody Národního muzea, a to aniž bych věděl, co se tam předtím odehrávalo. Pokusil jsem se vyjednávat s členy antikonfliktního týmu a velitelem policistů. Poprosil jsem je, aby než budou zasahovat proti těmto demonstrantům, aby byli velmi opatrní, protože jsou mezi nimi i starší lidé, a když by zasahovali z pozice ze schodů, tak že by mohli spadnout a že by se mohli zranit a někteří, že by to ani nemuseli přežít. Ve chvíli, kdy jsem ze schodů Národního muzea odcházel, začali příslušníci Policie ČR přítomné, včetně mě, ze schodů vytlačovat. V tomto momentě jsem byl vyfotografován fotoreportérem a tato fotografie byla následně zveřejněna.

Posléze jsem to komentoval tak, že obdobný zásah proběhl v roce 1989 v Palachově týdnu, kdy na tehdejší čtvrteční demonstraci vyzývali občany, aby opustili prostor pod koněm, ale občané prostor opustit nemohli, jelikož byl uzavřený. Respektive, byl obklíčen tehdejšími zásahovými jednotkami. A já, protože jsem byl tomuto přítomen, tak mi konflikt s policisty na demonstraci 11. března 2023 připomínal úplně stejnou taktiku, kterou tehdy zvolily zásahové jednotky proti normálním lidem, kteří stáli na schodech u Národního muzea.

Demonstrace trvala tři hodiny, vy jste na ní nepromluvil, na rozdíl od minulých akcí. Jen pro upřesnění, nebyl jste zván nebo jste účast odmítl či jste měl v té době jiný program?

Já jsem nebyl přímým účastníkem demonstrace. Je pravdou, že prvních několik desítek minut jsem byl přítomen na Václavském náměstí, ale pak jsem odešel na již dlouhodobě plánovanou schůzku s rodinnými příslušníky a s přáteli, jak uvádím výše.

Média uvádějí, že demonstranti, kteří se střetli s policií, chtěli sejmout ukrajinskou vlajku. Věděl jste, o co v konfliktu mezi policií a demonstranty šlo?

Já jsem odcházel z restaurace a vůbec jsem nevěděl, jestli už demonstrace skončila nebo ne. Ani jsem nevěděl, že nějaká taková situace u Národního muzea nastala. Myslím to, že by demonstranti chtěli strhnout vlajku Ukrajiny či nějak zaútočit na budovu Národního muzea.

Měl jste snad v úmyslu z muzea sundávat ukrajinskou vlajku?

V žádném případě ne. To je naprostá absurdita. Je to lež, kterou vypustilo jedno médium, a pak se toho chytla další média. Jedná se o naprostý nesmysl. Žádnou ukrajinskou vlajku jsem z Národního muzea sundávat nechtěl. Že bych ji já šel sundávat fyzicky, vyloučeno! Navíc, toto ani technicky nejde.

Budete podnikat nějaké kroky vůči médiím, která bez důkazů, pouze na základě fotek tvrdí, že jste měl v úmyslu odstraňovat ukrajinskou vlajku, a tím proti vám manipulují veřejnost?

Ano, kroky vůči médiím budu podnikat. Podal jsem již trestní oznámení. A to z toho důvodu, že si myslím, že se jedná o těžký útok na integritu mé osoby. Jedná se o lež, což je lehce dokumentovatelné i z videí policie, která celý tento konflikt, celou tu situaci, monitorovala. Budu chtít, aby daná osoba byla potrestána za to, že píše o něčem lživě, i když ví, že tomu tak nebylo. Těžce poškozuje nejenom moje jméno, ale i moji rodinu a mé kolegy na VŠE. Mrzí mě, že lživá interpretace důvodů mé přítomnosti na Václavském náměstí může vést k poškození dobrého jména VŠE.

