Semín: Politické neziskovky vykázat ze státní správy. Vzít meč a sekat chapadla

Máme zde Velikonoce, svátky ukřižování a následně zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je to intimní věc vaší víry, ale co pro vás obecně Velikonoce znamenají a jak – s ohledem na dění kolem – prožíváte zrovna ty letošní?

Pro mne jsou Velikonoce hlavními svátky celého roku. Jak píše apoštol Pavel, „jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra" (1 Kor 15:14). Jasná řeč – pokud Kristus nevstal z mrtvých, pak je celé křesťanství na vodě. Snůška báchorek. V mnohém snad moudrých a poučných, ale o nic víc, než jak je tomu v pohádkách. Ve volbě mezi těmito dvěma variantami – tertium non datur! – je obsažen budoucí úděl nejen každého z nás, ale i budoucnost naší kultury a evropské civilizace.

Jak se ve vás jako ve věřícím katolíkovi snoubí duchovní rozměr Velikonoc s folklorními tradicemi, jako je pomlázka, malování vajec apod? Vadí vám, že si lidé redukují Velikonoce na toto?

Vámi zmiňované lidové tradice nejsou s těmi církevními v rozporu. A dámy u nás na vsi vědí, že nemluvím do větru. Je mi však líto těch, kteří onu symboliku duchovního znovuzrození, vyjádřeného omlazováním žen a životodárnými vajíčky, nerozpoznávají, a tak jsou pro ně Velikonoce scvrklé do jediného světsky prožitého dne, z něhož si navíc mnozí muži, posilněni ohnivou vodou, ani příliš nepamatují.

Ony i tyto folklórní tradice procházejí „revizí“ ze strany liberálních „myslitelů“, kteří by chtěli učit ostatní, jak mají žít. Zejména pomlázka je prý symbolem agrese vůči ženě. Myslíte, že podobný styl myšlení – „vidět politiku za vším“ – je nyní, po zvolení Donalda Trumpa, již na ústupu?

Čeká nás běh, obávám se, na ještě velmi dlouhou trať. Možná je progresivistické blbství „kultury rušení“ jen dobovým výstřelkem, který se nebude šířit exponenciálně, dokud však nevykořeníme jeho myšlenkové podhoubí, jen tak snadno se ho nezbavíme. A to bude vyžadovat mnohem víc, než jen návrat k liberalismu z doby, než se zbláznil.

My jsme se v minulém rozhovoru zabývali lidmi, kteří chtějí bourat konzervativní hodnotový řád. Také jste mluvil o tom, že liberálové s sebou přinášejí totalitu. Kde se dle vás v lidech, kterým podle jejich slov má jít o „svobodu“, bere touha „kecat“ do všeho? Do filmů, do výkladů historie, do toho, co jíte, kolik alkoholu pijete, jak pojímáte svůj vztah k partnerce... Z toho všeho dělají politiku. Proč?

Když budu ironický – necítíte se vy, coby konzervativec a aktivně věřící člověk vyznávající poměrně pevný řád, vedle těchto lidí jako volnomyšlenkář? Oni obviňují lidi jako jste vy, že jim chcete něco „vnucovat“, já jsem si toho ale nevšiml.

Volnomyšlenkářem určitě nejsem. Ale pokud jde o snášenlivost, mohou se ode mne mnozí liberálové učit. Tolerovat neznamená souhlasit s jiným názorem či způsobem života, snášenlivostí však vytváříme předpoklady pro svobodné nalézání pravdy a cesty k nápravě života. A to potřebujeme všichni, tak se vzájemně respektujme.

Před několika týdny jsme byli společně na konferenci spolku Svatopluk, jehož jste vy předákem a já členem. Konference, jak čtenáři vědí, se zabývala „změnou režimu“, čili ústavními i jinými změnami, kterými by Česká republika měla projít. Mě tam zaujala vaše teze: „Vykázat politické neziskové organizace ze státní správy“. Jak si to přesně máme představit?

Teď určitě někdo začne křičet, že chcete po Putinově či Orbánově způsobu neziskové organizace šikanovat, aby nemohly prosazovat „svobodu“, „toleranci“ a jiné „dobro“. Co na to říci?

Ať si křičí. Nikdo je nezakazuje, jen jim vymezujeme postavení, které jim v demokratickém režimu náleží. Ty stejné hranice klademe i sami sobě. Ve Svatopluku by nás ani na vteřinu nenapadlo sahat do erárního měšce nebo si nárokovat pozice ve státním aparátu bez toho, že bychom prošli sítem voleb. Stejně tak je pro nás nepředstavitelné, nechat se živit cizími mocnostmi, ať už je to Brusel, Washington, Moskva či Peking. Na politické neziskovky, které jsou podporovány ze zahraničí, musí být pohlíženo nikoli jako na občanský hlas zdola, ale jako na agenty cizí moci. Tečka.

Mimochodem, jaké ohlasy na ony teze o „změně režimu“ zatím máte? Nejen vy, ale třeba i Petr Drulák, Ilona Švihlíková a další kolegové? Myšleno ohlasy od těch, kteří se s návrhy alespoň seznámili, ne hlupáků, kteří nic neslyšeli, nic nečetli, ale mají jasno.

Reakce jsou různé, a je jich hodně. Média hlavního proudu, až na výjimky, nepřekvapila. Výzvu ke změně režimu interpretují, v ostrém kontrastu s naší motivací, jako volání po jiném systému, než je demokracie. Co je pro tyto mediální výstupy typické není jen ta jejich mystifikační povaha, ale i neuvěřitelná povrchnost. A také nelze přehlédnout, jak od sebe jednotliví novináři opisují. Za zvláštní pozornost stojí článek Petra Pitharta na Hlídacím psu. Odhlédnu-li od toho, že nám zcela mylně nasadil psí hlavu autoritářství a fašismu, změnil nám spolkové logo. Rozhodl se, patrně aby to jeho varování před režimem v režii Svatopluka nevyšlo na prázdno, že nám ke svazkům přimaluje sekyru. Takže jsme se rozhodli, že ho vyzveme k diskusi, aby svoje stanoviska před veřejností obhájil. Jestli je, tak jako my, demokratem, jistě toto pozvání přijme. Jinou z reakcí na naše podněty je ovšem to, že nestačíme schvalovat přihlášky nových členů. Progresivisté, třeste se!

Na závěr: Vy máte jasno, budete ve volbách volit SPD a její spojence. Pakliže se však dostanou k moci, bude to nejspíše ve vládě Andreje Babiše. Je pro vás tento člověk zárukou změny a správného směřování?

Andrej Babiš je, ve vší úctě, mužem statu quo. To není výčitka, jen konstatování. Proto od výsledků letošních voleb ještě žádnou významnější změnu, po které ve Svatopluku voláme, nečekám. Samozřejmě vítám každý, byť sebemenší posun k lepšímu, a tím výměna Fialy za Babiše nejspíš bude. Zvlášť když bude potřebovat podporu stran, které požadují víc než jen pouhou změnu vlády, tedy SPD a Stačilo!. Výraznější změna nastane, stejně jako v roce 1989, až ve chvíli, kdy pro to budou vhodné zahraničně politické podmínky. A tento stav se, pokud operace Trump proběhne podle plánu, pomalu ale jistě blíží.

Michal Semín (21. září 1967, Praha) je český konzervativní publicista, katolický aktivista, překladatel, spisovatel a jeden z výrazných hlasů české alternativní pravice. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, odkud byl v roce 1989 vyloučen za své protirežimní aktivity. Po sametové revoluci se výrazně zapojil do veřejného a intelektuálního života. Byl ředitelem Občanského institutu a později založil a vedl Institut svatého Josefa, který se zaměřuje na šíření katolického myšlení a konzervativních hodnot. Michal Semín je spoluzakladatelem konzervativní iniciativy Akce D.O.S.T., jejímž cílem je obhajoba národní suverenity, rodiny, tradičních kulturních hodnot a odpor proti vlivům, které považuje za liberální indoktrinaci společnosti. V roce 2019 se stal veřejně známým díky nominaci do Rady České tiskové kanceláře (ČTK), která vyvolala širokou společenskou debatu o jeho kontroverzních výrocích, zejména o Evropské unii, NATO a vztahu k židovské komunitě. O těchto událostech informoval i The Times of Israel. Ve své publikační činnosti se Semín zaměřuje na kritiku liberalismu, ideologické podoby lidských práv, školství a krizí západní civilizace. Je autorem a editorem několika knih, mimo jiné: Sebedestrukce Západu (2020), Svrchovanost zprava i zleva (2022), Lidská práva: Zprava i zleva (2023) a Vzdělání versus indoktrinace: Zprava i zleva (2024), které jsou dostupné například na Databázi knih. Jeho texty vycházejí také v českých i zahraničních médiích – pravidelně přispívá například do amerického katolického magazínu Crisis Magazine, kde se věnuje tématům víry, morálky a kultury.

