Senátní kandidát Ivan David v barvách SPD: Chceme řešit problémy, které ostatní nechtějí vnímat

Patříte k výrazným osobnostem mezi kandidáty do Senátu, jak se ale bývalý přední politik sociálních demokratů ocitnul na kandidátce SPD?

Jsem bezpartijním kandidátem a byl jsem osloven. Váhal jsem ne proto, že mě oslovila SPD. Volil jsem ji, protože v dnešní nabídce jediná dává jakousi naději, že se vyhneme špatným koncům, ke kterým naše země směřuje. SPD je protestní strana s pokračující diskusí o programových otázkách, která má ve svých řadách bývalé členy pravicových i levicových stran, kteří byli zklamáni jejich vývojem. Slovo „protestní“ se používá jako dehonestující, jenže zdaleka se vším souhlasit nelze, protestovat je správné.

Čím vás toto hnutí hlavně oslovilo?

SPD chce řešit problémy, které ostatní nechtějí vnímat. SPD hledí do budoucnosti, ostatní politické strany se tváří, jako by současnost byla skvělá a měla trvat věčně. SPD jako jediná chápe, že naši občané mají být zbaveni identity, aby byli jako beztvará neorganizovaná masa lépe ovladatelní. SPD chápe, že si občané ČR musejí uchovat vlastnosti politického národa, který bude schopen vzdorovat nárokům budoucnosti. SPD klade důraz na podíl všech občanů na rozhodování i těch nejzásadnějších otázek.

Souhlasíte se všemi názory SPD? Nebo jsou nějaké okruhy, kde se neshodujete?

Bylo by nanejvýš podivné, kdybych se shodoval s každou větou programu. Účastnil jsem se jednání o programových otázkách v rámci přípravy komunálních voleb a bylo vidět, že v SPD existuje na některé otázky dosti široké spektrum názorů. Probíhala věcná a tvrdá diskuse. To není chyba, to je důležité. Z více názorů může vykrystalizovat ten nejlepší, nejpřijatelnější. V degenerovaných stranách jde program stranou a mluví se jen o tom, koho podpořit do funkce. Jednota ve formě pasivního přijímání shora nadiktovaných řešení je k ničemu. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad za sebe, vůbec si nemyslím, že EET je zcela špatná věc. Pro část podnikatelů a živnostníků je to nepříjemnost, ale je spravedlivé, aby daně platili všichni.

Kde vidíte největší problémy Prahy 12? Na co konkrétně byste se chtěl zaměřit?

Senát komunální problémy neřeší, všichni to vědí, ale někteří kandidáti slibují to, co nemohou splnit. Senát se totiž může vyslovovat ke všem zákonům s výjimkou rozpočtu. Senátor ale může pomoci zprostředkovat informace, pokud má kontakty a zkušenosti. Největší problémy volebního obvodu se týkají dopravy a developerských projektů na nevhodných místech. Senátní obvod 17 ale nezahrnuje jen Prahu 12, ale také části obvodu Praha 4 a Praha 15 i nejjižnější část levobřežní Prahy. Všechny městské části mají vlastní specifické problémy. Když po volebním obvodu jezdím, všímám si hlavně na řadě míst rozbitých silnic a chybějící infrastruktury.

Tomio Okamura prohlásil, že je pro zrušení Senátu, kdyby se opravdu hlasovalo, byl byste pro jeho zrušení?

Pokud by funkce Senátu byly zajištěny jinak a lépe než dosud, nemusí Senát existovat; a v tom případě bych souhlasil s jeho zrušením.

autor: Barbora Richterová