Senátor: Český sociální systém pouze pro Čechy

Pane senátore, ti, kteří podporují Donalda Trumpa, jsou nyní označováni jako hlupáci či zrádci. Že podporují někoho, kdo podkopává ekonomiku Evropy. Když odhlédneme od toho, že Trump odmítá plně „podporovat Ukrajinu“. Cítíte se jako „hlupák a zrádce“?

Hloupé a zrádcovské je především obracet se proti našemu spojenci, tedy Spojeným státům, jen proto, že si „dovolili“ Američané demokraticky a zcela legitimně zvolit prezidenta, který jako středobod svého programu má svoji zemi.

Bez ohledu na to, zda někdo zvolení Donalda Trumpa vítal či nevítal, já jsem se otevřeně před americkými volbami hlásil k tomu, že to byl ve volbě můj favorit, a že je jasné, že se bez spolupráce s USA v mnoha rovinách nyní neobejdeme.

Nechci logicky, aby každý D. Trumpa miloval, to vůbec. Názor na něj ať si má každý, jaký chce. Jeho kritici podle mého názoru by ale – obzvlášť v zahraniční politice – měli být více realisty, než někým, kdo si honí body a vlastní ego urážením prezidenta spojeneckého státu.

Vy jste navrhl čelit Trumpovým clům tím, že zrušíme zelená a „greendealová“ omezení. Jak si vysvětlujete, že na to EU zatím rozhodně neslyší?

Od současného vedení EU to nečekám. A důvod? Peníze až na prvním místě, jak se říká. Ekofanatismus je pro některé totiž výhodný byznys, a to nejen v Bruselu, ale stačí se podívat i na naše Ministerstvo životního prostředí.

Ovšem to, že to nepochopil Brusel, neznamená, že se nemůže nic stát. Zkrátka vykašleme se na ta drastická opatření, nepodvolujme se jim a dejme příklad ostatním státům, že to takto jde. A oni se rádi přidají, i když v Bruselu zavládne zděšení a budou hrozit sankcemi. Ale toto je nyní jedna z mála cest.

Vyzbrojování, americká cla a ještě k tomu greendealová „sebeomezení“. Unese to Evropa? Příznivci Green Dealu napomenuli ekonoma Lukáše Kovandu, že nemá srovnávat cla a zelená opatření, protože „Green Deal znamená investice“.

Neunese. Green Deal znamená hlavně obří zadlužení. Proto si musíme vybrat: Green Deal nebo prosperita a skutečná vlastní obranyschopnost. Bezpečí a ekonomická nezávislost nám vydělá víc než utahování si opasků v rámci falešné představy, že tím zachráníme svět. Nezachráníme. Obzvlášť v situaci, kdy nikdo zachránit nechce a v tomto zeleném šílenství zůstaneme my, jako Evropa, sami. Je čas udělat Evropu zase normální – normální je generovat zisk, držet si ho tady, a tím si zvyšovat životní úroveň a dbát na obranu. Navíc tam, kde je bezpečí a kde se vydělává, tak se i lépe chrání životní prostředí. Podívejte se třeba na Švýcarsko.

U nás se rozjíždí volební kampaň. Dle SPOLU je „čas stát na správné straně“. Zvrátí dle vás Fiala a spol. nepříznivý názor voličů na vládu, která dle nich ekonomicky selhala, apelem na to, že je třeba zbrojit, jinak přijde Putin?

V každých volbách se vždy rozhoduji podle osob na kandidátkách. Proto jsou mi i mnohem sympatičtější volby do Senátu, než ty sněmovní. A proto mě mnohem více než centrální kampaň zajímá to, kdo kandiduje. A pokud se ptáte na SPOLU, tak za ODS kandiduje u nás ve středních Čechách řada skutečně pracovitých lidí – namátkou Martin Kupka, Jan Skopeček, Jiří Havránek, Vojtěch Munzar, z nováčků konzervativní posila Kateřina Jurigová. To jsou lidé, kteří podle mého názoru podporu dostanou, protože skutečně pracují. Navíc když to srovnám třeba se středočeskými kandidáty TOP 09, o kterých nebylo čtyři roky snad ani slyšet, tak při kroužkování se asi voliči nebudou mít moc co řešit...

Byť jde o partikularitu, týká se to ODS: Zákon o sexuálních delikventech, kteří mají mít doživotní zákaz pracovat s dětmi. Marku Bendovi to vadí. Jak se v tom orientujete?

S Markem Bendou se na spoustě věcech shodnu, nicméně zrovna v tomto shodu nemáme. Ten, kdo zneužije dítě, má nést následky celý život.

Pakliže mluvíme o bezpečnostní problematice, tak Rakušanovo Ministerstvo vnitra vzbudilo obavy Ukrajinců, že „dlouhodobý pobyt“ by byl vyhrazen jen těm s příjmem nad 440 tisíc Kč ročně. Ti, kteří si myslí, že by Ukrajinci po případném uzavření příměří měli odejít, byli potěšeni. Rakušan nicméně pak uvedl, že Česko „nikoho nevyhání“. Jak naložit s různými kategoriemi Ukrajinců, kteří u nás pobývají?

Řeknu teď obecně můj postoj. Bez ohledu na válku, bez ohledu na národnost. Český sociální systém má být pouze pro Čechy, tedy osoby s českým občanstvím. A pokud má stát pomáhat, tak skutečně jen lidem v nouzi. A pokud má být stanovena nějaká hranice „dostatečně bohatých“ pro pomoc v podobě dlouhodobého pobytu, tak to jde přímo proti tomuto humanitárnímu principu.

Komentátor Petr Honzejk vás obvinil, že chcete házet klacky pod nohy České televizi. Tím, že ji chcete podřídit nezávislé kontrole, protože i Rada ČT se musí doprošovat o informace o odstupném apod. Chcete ublížit ČT?

Pamatuji si, že se v devadesátých letech říkalo, že pravda je přesný opak toho, co píše pan Pehe. Nyní to platí i pro pana Honzejka. Tento rádoby novinář je již jen směšnou figurkou sociálních sítí a toto jeho tvrzení, že požadavek na transparentní hospodaření ČT znamená její zničení, je toho dalším důkazem.

Pokud pan Honzejk chce platit něco, aniž by věděl, jak je s těmito penězi nakládáno, tak je to sice zajímavě nezodpovědný a naivní přístup, ale ať si ho pan Honzejk aplikuje sám...