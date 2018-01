Senátor Doubrava se neudržel: Drahoš si nadělal do gatí při představě, jak ho Zeman v debatách drtí. A Halík je intelektuální inkvizitor. Při zaslechnutí jeho jména je mi na zvracení

ROZHOVOR „Jenom blbec běžného člověka spojuje s běžnou fyzickou prací. V době digitálně přetechnizovaného života? Prostě Drahoš je intelektuální negramot. Myslím si, že je to právě on, kdo těmi ‚běžnými‘ lidmi pohrdá,“ čílí se nad projevy Jiřího Drahoše senátor Jaroslav Doubrava. Naopak se zastává Miloše Zemana. „De Gaulle byl v pozdějším období svého prezidentského kralování bez brýlí téměř slepý, a přesto to byl silný francouzský prezident. Když americký prezident z vozíčku řídil USA dokonce v době války, proč by nemohl Zeman ‚pajdat‘ o holi?“ porovnává senátor v rozhovoru oba prezidentské kandidáty.

Máme před sebou druhé kolo prezidentských voleb. A Jiří Drahoš jde do něj ostře. Nechal se slyšet: „Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět.“ ... „Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Jak byste bránil svého prezidenta, který se skutečně netají tím, že manuálně není moc zručný?

Co je výše uvedeno, dokumentuje, jak je Drahoš hloupý. Nechápe, že běžným člověkem je každý člověk, který bere měsíční plat, nemá enormní příjem, prostě žije normálně, tedy běžně. Jestli přitom je učitel, řidič autobusu, účetní nebo lakýrník – na tom vůbec nezáleží, protože drtivá většina z nich je ve všedním životě až po uši – v dobrém i ve zlém. Jenom blbec běžného člověka spojuje s běžnou fyzickou prací. V době digitálně přetechnizovaného života! Prostě Drahoš je intelektuální negramot. Myslím si, že je to právě on, kdo těmi „běžnými“ lidmi pohrdá. Jak si jinak vysvětlit i jeho ochotu přijímat imigranty?

Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Dokonce vyrazil „ na venkov “ , konkrétně do Moravskoslezského kraje. Co když se skutečně dokáže zalíbit některým voličům Zemana? Je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to?

Drahoš by neměl zapomínat na to, že lidská paměť nekončí po jednom měsíci. V době, kdy v Německu se chystal Adolf Hitler vyhrát volby a dostat se k moci, také vůči svým starším konkurentům, byl mladší, nemluvil sprostě, vypadal zdravě a občas mohl působit i sympaticky. Navíc, použil-li Zeman někdy ostřejší výraz, byla to citace kohosi. Těch, jak říkáte, sprostých slov, moc nepoužil. To sdělovací prostředky vždy velmi, velmi zveličily. A kdyby je použil, nemyslíte, že by to byl důkaz, že má k „běžnému“ (tak hloupý výraz může použít jen člověk Drahošova typu) člověku blíže, než těžce se přetvařující Drahoš?

Byl to od Zemana dobrý krok, přistoupit na debatu v médiích? Jiří Drahoš chce jít do dvou TV diskusí, Miloš Zeman do čtyř. Budete se dívat na avizované prezidentské debaty?

Pokud vím, byl to nějaký Drahoš, kdo se snažil být po skončení 1. kola voleb velký geroj, když doslova řekl: „Jdeme doufám do finále a já si kladu otázku, s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem – to je kandidát – nebo s jeho spolupracovníky... Mám pocit, že soupeřím s pány Ovčáčkem, Mynářem a Nejedlým.“ No, a teďka má velký Drahoš šanci. A couvá. Chce jenom dvojí grilování, Zeman chce čtyři. Kdo má větší koule, jak řekl kdysi jeden z kandidátů? Drahoš, nebo Zeman? Drahoš tím dokazuje, že si hodně nadělal do gatí z představy, jak ho Zeman drtí. Ví velmi dobře, že na Zemana nemá.

Jestli se budu dívat na avizované prezidentské debaty? Když budu mít čas, pak ano. Pro mne to ale není důležité. Já mám jasno v tom, koho budu volit.

Anketa Kolik TV debat by spolu Zeman a Drahoš měli mít? Žádnou 3% 2, jak chce Drahoš 12% 4, jak chce Zeman 85% hlasovalo: 11857 lidí

Tomáš Halík řekl, že 2. kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co odpovědět profesoru Halíkovi?

Halík je bahno. Intelektuální inkvizitor, má to v jeho církvi i tradici. Co může netolerantní člověk jako Halík kázat? Ať toho raději nechá. Nejsem sám, komu je už při zaslechnutí jeho jména na zvracení. A to ani nemusím poslouchat jeho žvásty. Je to nula, se kterou se nemá cenu zabývat!

Praha volila Drahoše, venkov volil Zemana, více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání?

Není to o vzdělání. Jak kdo může posoudit vzdělanost těch, kteří volili toho či onoho kandidáta? Průzkumem tisíce respondentů? Velká část Prahy je velikým skladištěm lidí, kteří se snaží za každou cenu vydělat na EU, na pseudohumanismu liberálních institucí, které dnes svým způsobem nahrazují kolonizátorské západoevropské společnosti z 19.století. Tehdy se zaštiťovaly křesťanstvím a civizovaností Evropanů, teď zmutovaly do ultraliberalismu.

Mladší, kteří dnes mají možnost ve větší míře navštěvovat vyšší školy, volí Drahoše, protože se Drahoš představuje jako zvěstovatel nových progresivních trendů, ačkoliv ho nikdo nezná. Je to stejně jako s Hitlerem. Nová ikona, tož vsaďme na ni. Kromě toho mládež je vždy ochotna přijímat více nových iluzí, protože nemají smutnou dlouhodobější životní zkušenost o tom, jak hnusnými lidé dokáží být. Je třeba rozmýšlet, než se rozhodne… Navíc je veřejným tajemstvím, že pražské životní podmínky jsou podstatně lepší, než ty mimo ni. Myslím, že si Pražané tvrdost života mimo Prahu neumí představit a seznámit se s ní ani nechtějí. A ještě něco k těm mladým. Myslím si, že kdyby se více o kandidáty zajímali a více četli i třeba v tom jimi oblíbeném internetu, dočetli by se o tom, co je Drahoš zač, dočetli by se názory jeho bývalých kolegů a podřízených a také by se jim v hlavách rozsvítilo.

Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé „kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana.“ Je to tak?

Vodvarka by měl jít na psychoterapii. Ekonomové dlouhodobě kritizují situaci, do které ekonomičtí dobrodruzi cyklicky přivádějí euro, i s pomocí amerických ekonomických krachů. Přijetí eura proto není třeba aktuálně prosazovat. Fáma o islamizaci? Stačí si přečíst seriozní analýzy a názory našich bezpečnostních expertů a generálů ve výslužbě, od Šedivého přes Šándora, Raška atd. Lidé se spíše bojí nekritického eurohujerismu, který již dříve ve svém „demokraticky mírovém“ hávu v roce 1938 vedl k Mnichovské zradě Československa. Jestli Zeman varuje a odmítá na rozdíl od Drahoše přijímání imigrantů, ví, co dělá a o čem mluví. Ostatně kdyby se Vodvarka podíval i na to málo, co k nám i přes tvrdou cenzuru v této věci proniká z Francie, z Anglie, ale i z Německa a z dalších zemí o chování těch „mírumilovných“ individuí, myslím, že by ani tu psychoterapii nepotřeboval. Stačilo by, kdyby chtěl tu pravdu znát.

Co se vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete?

De Gaulle byl v pozdějším období svého prezidentského kralování bez brýlí téměř slepý a přesto to byl silný francouzský prezident. Když americký prezident z vozíčku řídil USA dokonce v době války, proč by nemohl Zeman „pajdat“ o holi? U Zemana si vážím jeho racionality, nenechává se terorizovat pseudodemokratickými žvásty. Je to Čech a osud naší země mu velmi leží na srdci. Už jsem řekl, že si ho nesmírně vážím za jeho postoj k imigraci, jeho snahu pomoci naší podnikatelské sféře, jeho setkávání se s lidmi, za jeho vzdělanost a schopnost přednášet svá vystoupení bez jediné poznámky na papíře, a tak bych mohl pokračovat. Že udělal pár přešlapů? A kdo z nás je neudělal?

Co vám vadí na Jiřím Drahošovi?

Je to nebezpečný akademický intrikářský úředník. Lidé z akademické půdy, tehdy z výzkumných ústavů a podobných institucí, mi říkali, jaký je Drahoš nebezpečný a zlý intrikán. Hovořili o jeho vydírání s odbornými pracemi, o jeho spolupráci s StB a tak bych mohl pokračovat. Když jsem je vyzval, aby se s tím svěřili veřejnosti, mlčí, bojí se důsledků. Myslíte, že by si o tom lidé dovolili mluvit, kdyby to nebyla pravda? Ti lidé se živí prací v akademickém prostředí a Drahošova klika by se jim pomstila.

Drahoš představuje prostě eurohujerského mafiána, schopného všeho. Je to takový demokraticky lakovaný Hitler. Vybavte si výrok Mirka Topolánka, když řekl: „Nechte si ty pitomé kecy, nebo z toho vašeho Drahoše udělám trhací kalendář...“ To přece mluví samo za sebe!!! Podívejte se na toto vyjádření Petra Hájka: „Jiří Drahoš totiž otevřeně reprezentuje zájmy těch, kdo chtějí naši vlast vydat do rukou ‚cizákům‘, tedy ‚tradičně‘ německé dominanci, jakkoli dnes maskované Bruselem a vládnoucí socialistickou internacionálou.“ Nebo na toto vyjádření: „Ondřej Hejma pálí ostrými: Zeman dělá politiku správně, je to střela a démon. Drahoš je jen kontejner na protizemanovské hlasy!“ A podobně bych mohl pokračovat.

A ještě jedna věc mi vadí, a hodně. Jak je možné, že i na internetu jsou veškeré informace o tom, co je Drahoš zač, zablokovány? Proč, to se neptám. To je jasné. Ptám se, jak je to možné, když údajně platí Listina základních práv...

Jaroslav Doubrava S.cz



