Senátor z Ústecka o Romech, práci a dávkách: My dobráci jim platíme pití, kouření a automaty. Kluk z páté třídy učitelce suverénně řekne, že se bude živit dávkami

„Prezident nazývá věci pravými jmény, jak je jeho zvykem,“ říká k výrokům Miloše Zemana směrem k Romům nezařazený senátor Jaroslav Doubrava. A vyzývá, aby o vyloučených lokalitách mluvili ti, kdo byli přímo na místě. Podstatu vidí ve vzdělávání. Kdo neposílá děti do školy, neměl by dostávat sociální dávky. Upozornil také, že tamní malé děti jsou od malička vedené ke způsobu života na příspěvcích či sociálních dávkách od státu.

Jaký je váš pohled na výsledek senátních voleb? A jak se domníváte, že se bude vyvíjet situace kolem senátních klubů a nezařazených kandidátů – sám jste jedním z nich?

Já se přiznám, že z výsledku voleb do Senátu velkou radost nemám, protože se obávám, že se Senát Parlamentu ČR přiklání někam jinam, než by měl. Příchod takových lidí, jako jsou Jiří Drahoš nebo Marek Hilšer, což je velká neznámá, výstraha, že Senát bude směřovat jinam. Já bych chtěl mít možnost ověřit si a pokud k tomu příležitost bude, tak se Drahoše zeptat. Informace, které o něm putují na internetu – pokud jsou pravdivé, a já se obávám, že pravdivé jsou – tak by takový člověk v Senátu zasedat neměl. Jen to ukazuje, že pražské myšlení je jiné, než to „venkovské“.

Na internetu se toho objevila spousta. S čím máte s JIřím Drahošem konkrétní problém?

Jednak mám neustále na očích debatu s nynějším prezidentem Zemanem, kdy Drahoš měl v uchu sluchátko, a myslím, že čekal na nápovědu. Problém mám samozřejmě s vyjadřováním jeho někdejších kolegů o tom, jakým způsobem publikoval a tak dále. Pokud bude příležitost, tak se na to kolegy poptám.

Pokud jde o to zařazení do klubů, jde o to, že jsem byl vlastně od šestého tohoto měsíce mimo republiku a vrátil jsem se dnes. Nemám zatím informace o tom, jak probíhají jednání, jak to vypadá, kolik je nás nezařazených, protože nemám informace a k těm se dostanu po neděli.

Jak vnímáte výroky, které náš prezident Miloše Zeman pronesl směrem k romské komunitě? Jak vnímáte od hlavy státu takovou razanci v tomto tématu?

Ani v nejmenším nepřeháněl a jak je u něj zvykem, nazývá věci pravými jmény a proti jeho vyjádřením nemám nejmenší výtky. Mluví se o cikánech a já se neobávám používat tento výraz, používám ho běžně. Mluví se o nich jako o nepřizpůsobivých, což je pěkná hloupost, protože naopak my jsme ti nepřizpůsobiví. Oni se velmi rychle přizpůsobili těm ideálním podmínkám, které jsme pro ně my nepřizpůsobiví vytvořili. Pokud cikáni, kteří pracují, prezidentovi posílají fotografie, nesmírně si jich vážím. Jeho výpad byl určitě proti těm, kteří akorát chodí, natahují ruce a považují práci za nejstrašnější způsob obživy, takže to bylo určitě myšleno směrem k těm, kteří nevědí, co to práce je a ani se s tím nechtějí seznámit.

Prezident také v podstatě prohlásil, že devadesát procent Romů nepracuje. Na to však neexistují žádné statistiky, a když mu přicházely právě snímky pracujících Romů, poděkoval za fotografie těch deseti procent, jež pracují. Jaký je podle vás reálný odhad?

Je to jeho osobní odhad. Když se podívám na svůj volební obvod nebo na Mostecko, na Janov, mám někdy pocit, že ten jeho odhad devadesáti procent je vůči nim ještě velmi shovívavý. Dnes se už nemohou vymlouvat, že by nesehnali práci, nebo že by neměli možnost pracovat, kdyby pracovat chtěli. Kdysi jsem při jednání výboru požádal příslušnou náměstkyni na úrovni vlády, aby se přijela podívat do mého volebního obvodu, když mluvila o tom, že je problém sehnat kvalifikované pracovníky. Pozval jsem ji s tím, že ji provedu těmi lokalitami, o kterých mluvím, a uvidí, že ten odhad zase tak špatný nebyl.

Tomu čelil v nedávném pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ten prohlásil, že jedním z klíčových řešení celé situace je skutečně vzdělávání. Souhlasíte s tím? Nebo co je největší problém?

S tím musím souhlasit. Mrzí mne, že jsem v pořadu nemohl být, paní Jílková mne také zvala. Tím, že je budeme vozit zadarmo oproti ostatním do školy a budeme je zvýhodňovat, to nebude řešit problém. Problém je v tom, že pokud některý z nich získá trochu vzdělání, tak se vyčleňuje z komunity pryč, nechce s ní mít nic společného a to je problém, protože oni by právě měli mít zájem na tom, aby ta komunita pracovala.

Moje manželka pracovala kdysi ve škole, a když měl v páté třídě kluk zameškaných tři sta hodin, učitelka se ho zeptala, čím se bude živit, když nebude umět psát a počítat? Okamžitě vypálil, že ze sociálních dávek. Od malička jsou vedení k takovému přístupu. Myslím si, že by velmi pomohlo sáhnout jim na prostředky, které dostávají. Nechodí děti do školy? Nedostaneš přídavky, jenom existenční minimum. Tohle kdysi fungovalo a nevidím důvod, proto by to nemohlo fungovat dále. Přijdou na úřad pro sociální dávky, začnou tam řvát a vědí, že čím více budou řvát, tím více dávek dostanou. Tak je k ničemu nedonutíme, kromě natahování rukou. My jsme takoví dobráci, že jim platíme pití, kouření a kdeco. Vím o několika případech, kde na tom byli tak žalostně, že museli dostávat další a další dávky a přitom je nosili rovnou do automatů a podobně.

Možná by bylo jednodušší, než tohle všechno povídání, docílit, aby zákony platily pro všechny stejně. Jak pro nás, tak aby platily i pro ně, což se týká i lidí na sociálních dávkách. Podívejte se, kolik bílých lidí nejde pro sociální dávky, protože se v podstatě stydí. I když pozor, dnes už nejde pouze o výhradní věc cikánů. Podívejte, jakým způsobem dokážou zdevastovat byty a nikdo se jich neptá, jak je možné, že je zničili. Nikdo po nich nechce náhradu za to, aby zdevastovaný byt dávali do pořádku a oni postupně devastují celé domy. Stát je tak blahosklonný, že nakonec poskytuje obcím prostředky na zlikvidování takových baráků a cikáni za velkého vyřvávání, jak špatně bydlí, dostávají další byty.

Podívejte se na případ žloutenky v Ústí nad Labem. Hromady odpadků, které vyhazují přímo z okna. Město platí miliony za odvezení odpadu, který vyhazují a dál běžně pokračují ve vyhazování odpadků z okna ven i v době, kdy se tam ten marast po nich nakládá. Co ale vyřvávají, v jakých podmínkách žijí? Kdo tam ten bordel naházel? Na to se musím logicky ptát. Jich se ale nikdo neptá. Tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Podívejte se na to, jakým způsobem se navíc vůči cikánům chová ombudsmanka Šabatová, která velmi intenzivně vystupuje na jejich ochranu, přitom nezná poměry a v podstatě o té problematice nic neví, což dokázala i tím, že se sice přijela podívat do Janova, ale vůbec se neobtěžovala tím, aby se tam přišla podívat. Pokud podává zprávu o komunitě, chci, aby ji podávala na základě zjištěných zkušeností, a ne na základě svého domnění.

autor: Zuzana Koulová