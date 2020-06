Senátor za ODS: Češi nejsou xenofobní ani rasisté. V OSN vymýšlí hovadiny. A Izrael? Hradba proti nebezpečnému islamismu

reklama

Dá se srovnávat kácení soch Churchilla nebo polévání soch barvou belgického panovníka Leopolda s naším odstraňováním sochy maršála Koněva, či v tom vidíte elementární rozdíl?

Srovnávat se dá všechno se vším. Měly by se ale srovnávat věci srovnatelné. Takže určitě ne hrušky s jablky nebo brambory s tuřínem.

Každá historická postava může být pro někoho svým způsobem kontroverzní, protože musíme dát věci vždy do kontextu a pak vše může působit jinak. Říkal jsem to předtím a říkám to pořád, že maršál Koněv patřil k významným lidem, kteří přispěli k osvobození Československa od nacistů. Za to mu patří vděk. Ovšem hrátky kolem jeho sochy nastaly v důsledku agresivní politiky putinovského Ruska. Koněv také přispěl v roce 1956 k potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, což je problematické. Nebyla to nikdy jen kladná či záporná postava. Jistě bychom našli i u Winstona Churchilla činy či kroky, které byly problematické, ale byl to hlavně významný vůdce proti nacismu a fašismu za druhé světové války i stalinistickému rozpínání po válce.

Belgický král Leopold byl z mého pohledu naproti tomu spíše negativní postava, protože chování Belgičanů v době kolonialismu například v Kongu připomínalo v některých směrech genocidu. Tomu bych sochy skutečně nestavěl. Ale stojí-li, již bych jej nekácel. Jsem obecně proti tomu, aby se podobné pomníky ničily, jak to vidíme v posledních týdnech.

To, co se děje nyní v Anglii, je podle vás i odezvou na brexit, nebo to s vystoupením Spojeného království z EU podle vás nesouvisí?

Nevím, co přesně myslíte tím, „co se nyní děje v Anglii“. Zda je myšlena nezvládnutá pandemii kolem koronaviru, nebo protesty proti rasismu. Ani v jednom případě to podle mě ale nesouvisí s vystoupením Velké Británie z EU. Brexit byla záležitost dlouhodobá, plynoucí z historie, a bylo jen otázkou času, kdy se většina Britů rozhodne opustit evropskou organizaci, která jim svým naturelem a fungováním nevyhovovala.

V souvislosti s rasovými nepokoji v USA i Francii se na pořad dne opět dostává otázka Romů u nás. Ve vašem městském obvodě je také jejich komunita. Jaká je s nimi komunikace a starají se o ně podpůrné neziskové organizace dostatečně?

Pokud jde o Plzeň a naši čtvrť, tak i zde existuje lokalita, která není vnímána právě pozitivně. Zdaleka ale nedosahuje takové míry nebezpečnosti jako v jiných našich městech, o Německu, Švédsku a USA ani nemluvě.

Je náš národ víc xenofobní než ostatní? Toto kupodivu znovu rezonuje naším veřejným prostorem...

Češi nejsou xenofobní, ani rasisté. Jistě, podobní lidé s radikálními názory v tomto směru v Česku existují, ale většina lidí jsou tolerantní občané. Vidíme to v přístupu k sexuálním menšinám, Židům, Vietnamcům, ale i Romům. Mimochodem, jedním z mých dlouholetých kamarádů je Rom a jeho náhled na tuto komunitu je daleko negativnější než nás – gadžů.

Nelze podle mě posuzovat všechny podle toho, že někdo exhibuje na sociálních sítích a šíří například rasismus. Kritizovat se má zlo, hrubost, násilí či porušování demokratických principů, a to bez ohledu na rasu či náboženství. Padni, komu padni. Každý člověk je individualita, která se chová a jedná jinak. Neuznávám kolektivní vinu, to je způsob totalitního myšlení.

… na druhé straně nakladatelství Naše vojsko vydalo kalendář s nacistickými pohlaváry...

Jednou jsem šel kolem prodejny toho nakladatelství, která je u pražského Anděla. Nabízeli tam třeba hrníčky, na které udělali Heydricha. Masového nacistického vraha, který nechal vraždit Čechy! Pokud si to někdo koupí, považuji ho za idiota. Pokud to někdo vyrábí a prodává, je také idiot, žádné výmluvy o „byznysu“ u toho neakceptuji. Blbce ale nezastaví žádný zákon. Blbec zůstane blbcem, ať už je výrobce nebo kupující, a podle toho je s ním třeba jednat.

Zhorší se podle vás v postkoronavirové době u nás situace právě mezi Romy, ale také dalšími občany, nepřizpůsobivými, ale rovněž třeba matkami samoživitelkami.

Zřejmě máte na mysli, zda se změní, či zhorší situace pro tyto skupiny lidí... problémy s dopady koronavirové pandemie a především dopady takzvaného vypnutí ekonomiky, budou ještě velké a mohou postihnou nejenom sociálně slabší, ale postihnout i některé lidi, kteří se měli dosud relativně dobře. Jakákoli predikce v tomto směru ale může být ošidná, protože situace se může pořád měnit. Může být ještě horší, než si představujeme, ale třeba se něco změní k lepšímu rychleji. To zatím nevíme.

V každém případě za této bezprecedentní situace musejí pomoci i stát, města, obce, zákonodárci. Pomoc vlády ale musí být v každém případě adresnější, rychlejší a sofistikovanější. To se bohužel stalo jen v některých případech.

OSN varuje, že není přípustné hovořit o „manželství“. Rodina už prý také není základ státu... je to komunita občanů...

OSN v mnoha směrech neplní záměry, podle kterých kdysi vznikla. Je to v mnoha směrech nefunkční organizace. A pouštět se na půdu vymýšlení nějakých novotvarů, které mají změnit naše společenské postoje, je, pardon za to slovo, hovadina. Diskuse o tom, jak nově pojmenovat manželství, je nesmysl. Manželství a rodina jsou soukromé záležitosti každého člověka, je to jeho věc. Štědře placení úředníci OSN by se proto měli věnovat jiným věcem než vymýšlení podobných absurdit.

... a národní státy jsou i podle EU rasistické, viz třeba Izrael... takové podle OSN již nemají ve světě místo...

Nemyslím si, že je to oficiální stanovisko EU. To spíše některých levicových antisemitů, kterých je dost i v Evropském parlamentu. Bohužel. Izrael je jedinou demokratickou zemí na rozbouřeném Blízkém východě a je to hradba proti ještě většímu šíření nebezpečného islamismu. Proto ho máme podporovat, je to náš spojenec.



