Šibalové, že to nemá obdoby. Jděte na všechna ministerstva STAN, co tam provádějí, nabádá bývalý premiér

„Tato strana šibalů předvedla tak hrůzné představení, že to snad nemá obdoby. Skandál kontinentálních rozměrů! Hrůza!“ říká na adresu hnutí STAN bývalý premiér Jiří Paroubek. Promluvil i o možných následcích pro celou vládu a vyjádřil se také k úniku informací do médií. „Bordel jako v tanku?“ padla úvaha. K rezignaci ministra Gazdíka říká. „Myslím, že si je vědom, že má tunu másla na hlavě.“ Okomentoval slova, která řekla předsedkyně TOP 09 na adresu Miroslava Kalouska a vyjádřil se i k výsledkům voleb ve Francii.

Pane inženýre, co říkáte na to, co se v poslední době děje kolem hnutí STAN?

Tato strana šibalů předvedla opravdu tak hrůzné představení, že to nemá snad obdoby. Jak se přilepili na dopravní podnik, na pražský magistrát, jak je to prorostlé ještě do ostatních krajů, jak se zdá, jak je to prorostlé na ministerstva…. Protože jestli se pokoušeli o IT zakázky někde v dopravním podniku, no tak to se zcela nepochybně pokusili i na ministerstvech. Přednostně se dá jít na ta ministerstva, která jsou spravována hnutím STAN. Tam bych šel skoro s jistotou. To je skandál kontinentálních rozměrů. To je opravdu hrůza.

Samozřejmě tu stranu to poškodí; a poškozuje to vládní koalici před evropským předsednictvím. Ministr Rakušan ve vedení STANu osiřel. Samo o sobě už to je ukázka toho, jaké si k sobě umí vybírat lidi. Řekněme si otevřeně, že ten výběr se mu moc nepovedl, když byli a jsou stíháni jeden vedle druhého za skandály. Počínaje Michalikem, přes Farského až teď po Gazdíka, který v podstatě je kamarád s mafiány ze Zlína. Se šibaly ze Zlína, kteří zřejmě pracovali neúnavně na výstavbě jeho kariéry, tak, aby si to jednou mohli zase od něj vybrat. No je to opravdu znechucující.

Říkáte, že ministr Rakušan osiřel… Opoziční strany žádaly jeho rezignaci. Bylo by to namístě?

Myslím, že ano. Ale chápu zase předsedu vlády Fialu, že ze sebezáchovných důvodů nechce Rakušana vyhodit. Protože tím by vlastně skončila koalice. Protože ta strana STAN de facto odchodem Gazdíka a Rakušana ztrácí legitimitu.

Na webu VaseVec.cz jste k této kauze napsal: „V každém případě je to pro Fialovu vládu blesk z čistého nebe. Můžeme očekávat, že v dalších dnech a týdnech přijdou ještě další ‚hezká‘ zjištění ze strany policie.“ Domníváte se tedy, že může dojít až k pádu vlády?

Když ta kauza bude pokračovat a pokud ji bude krýt předseda vlády takovýmto bohorovným způsobem, jak ji kryje, pokud dojde k rozšíření i o další osoby a další příběhy, které se dozvíme, tak je to velmi pravděpodobné. Bohužel se dozvídáme nejen to, že byli ti lidé zatčeni, ale i to chování v zákulisí, což je tedy děsuplné. I když k tomu, že toto uniká ven, mám výhrady, protože si nemyslím, že je dobré, aby se z živých spisů pouštělo rovnou do médií, co se vyšetřuje, vyšetřilo, zjistilo… Ale ta morální zchátralost těch lidí je obrovská.

Mluvíte o únicích ze spisů. Jak k tomuto přistoupit? Co s tím udělat?

Sice se mění vyšetřovací týmy v nejrůznějších kauzách, ale co se nemění, je to, že se prakticky ze všech kauz s tím politicko-kriminálním pozadím dostávají odposlechy do médií a širokému obecenstvu k dispozici. To není normální stav. V žádné demokratické zemi, opravdu vyspělé, s právní a politickou kulturou, toto neexistuje. Policie už by jednou provždy měla zavést pořádek.

Tak přece je jasné, kdo k těm spisům má přístup. Pokud to jasné není, že to je omezený počet osob, no tak tam mají bordel jak v tanku. A pak je tedy odpovědný ten šéf, že se to poztrácelo někde cestou. Ale v každém případě by mělo být známo, kteří lidé přicházejí do styku s těmito spisy a na ty zaměřit to vyšetřování. Protože tohle už přerůstá všechny meze.

Když se vrátíme k rezignaci ministra školství Gazdíka, překvapilo vás to? Bylo to vcelku rychlé…

Myslím, že si je vědom, že má tunu másla na hlavě. Redl a spol., to jsou mafiánské struktury, takže to je neudržitelné pozadí. Domnívám se, že kdyby neodstoupil, tak by tlak na jeho odstoupení stejně byl a samozřejmě by se objevovaly další a další nechutnosti. Takže myslím, že zabránil ještě horším věcem. Ale řada z nich se stejně ještě objeví.

V souvislosti s novým ministrem školství zaznělo i jméno Jiří Drahoš. Byla by to dobrá volba?

Pokud jsem četl jeho vyjádření, tak ten je v tom velmi zdrženlivý a myslím si, že do toho z pochopitelných důvodů ani chuť nemá. Já být na jeho místě, tak bych do tohoto angažmá také chuť neměl.

Když odbočíme – předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se v rozhovoru na iDnes.cz tak trochu „opřela“ do spoluzakladatele strany Miroslava Kalouska. Ten prý to z jejího pohledu s kritikou vlády už přehání. „Snaží se získat pro svou osobu pozornost, která mu v politickém důchodu scházela, a bohužel tím pomáhá opozici,“ uvedla mimo jiné. Co na to říkáte? Jsou, nebo nejsou takováto slova na adresu bývalého předsedy strany lidově řečeno „přes čáru“?

No tak já si myslím, že to je normální politická hra, politický boj. Ten tvrdí o vládě, že jsou blbci, jinými slovy. Což tedy v řadě směrů se s tím dá souhlasit. (smích)

Jiná věc je, pokud se ohrazuje proti těm ekonomickým opatřením vlády, že jsou nedostatečná. No tak on zase na druhé straně dělal taková opatření, nebo prosazoval taková opatření, v té fiskální oblasti, až se mu podařilo společně s Nečasovou vládou jako celkem, dosáhnout vytvoření takové malé české recese. Nejen tedy té, která vznikla pádem amerických bank v roce 2008, ale recese, kterou jsme si způsobili sami. Respektive, kterou si způsobila česká vláda a především ministr financí svými opatřeními, kterými v podstatě škrtal, škrtal, až se proškrtal k poklesu hrubého domácího produktu. A teď by zřejmě chtěl totéž.

V sobotu se konala v Praze demonstrace proti zdražování. V médiích jsme se ale o této akci mnoho nedočetli. Co na to říct?

Myslím, že to je, ne snad cenzura, ale autocenzura novinářů, která zapadá do toho celého kontextu. Když se zakazuje provoz celých serverů, no tak mě toto vůbec nepřekvapuje. Přitom ta drahota je fakt. Vlastně už ani nevím, kolik teď ta inflace skutečně je. Ale myslím, že někdy začátkem prázdnin dosáhne fakticky na 20 až 25 %.

Jiná věc je hra nějakých statistik, když tam mám v tom základním spotřebním koši nějaké padavky, jablka, kterými zaznamenávají určitý malý pokles, což potom celý ten spotřební koš zkresluje. Ale ta faktická inflace je někde mezi 20 až 25 %. A pokud není teď, tak bude, jak říkám, začátkem července. Myslím, že v červenci ta inflace kulminuje a pak začne klesat. Ne snad z toho důvodu, že by ČNB a vláda něco pozitivního v této věci udělaly, ale prostě proto, že už v minulém roce od toho srpna, září… byla dost vysoká. A tehdy tomu dnešní vládní strany říkaly Babišova drahota.

Podívejme se i do zahraničí. Co říci na výsledky voleb ve Francii?

Ty volby jsou ukázkou mnoha paradoxů. Zvítězila sice dosud vládní strana prezidenta Macrona Obnova s jejími spojenci, ale zdaleka nezískala absolutní většinu a ztratila oproti předchozím volbám více než stovku mandátů. A macronisté budou mít velký problém, aby vůbec sestavili vládu.

Dá se také říci, že vítězem voleb je de facto Le Penová, která dokázala z osmi mandátů, které měla před pěti lety, se dostat na 89. To snad nikdo nečekal, že by takového vynikajícího úspěchu byla schopna dosáhnout. No ale to je taky paradox těch voleb, že je jí to úplně k ničemu. Protože s ní se nikdo nespojí.

Ta spojená levice ale nezůstane spojená, každá si vytvoří svůj vlastní klub. Mélenchom má klub o 84 poslancích, Le Penová má 89. Takže ona bude tou hlavní opoziční stranou. Což v tom Národním shromáždění ve Francii podle jednacího řádu znamená, že bude mít právo jako první po vládních představitelích mluvit k návrhům zákonů. To je samozřejmě velká změna. Jinak jí ale tento skvělý výsledek voleb celkem k ničemu není.

No a pak jsou čtvrtí v řadě, republikáni, kteří udělali historicky nejslabší volební výsledek v dějinách své strany. Ale kteří nakonec mohou být těmi, kdo vytvoří spolu s Macronovou stranou stabilní vládní koalici. Oni by k sobě měli mít programově nejblíž – centristé s pravicí, takže je otázka, jestli překonají ten svůj splín z toho katastrofálního volebního výsledku.

