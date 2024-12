Síkelův „nákup století“. Poslankyně SPD jej chtěla řešit, takto dopadla

V nedávné minulosti jste v Poslanecké sněmovně marně usilovala o zřízení vyšetřovací komise k nákupu společnosti Net4gas českou vládou. Můžete prozradit, jak na to reagovala vládní koalice a co se kolem toho odehrálo?

Veřejně jsem slíbila našim voličům i všem občanům, že budu tvrdě usilovat o prošetření nehorázně předraženého nákupu společnosti Net4gas provozující na našem území plynovody a další související infrastrukturu.

Tento slib jsem dodržela a dne 3. 12. 2024 jsem v Poslanecké sněmovně navrhla zařadit na program probíhající aktuální schůze bod s názvem: „Zřízení vyšetřovací komise k předraženému nákupu Net4gas.“ A jak dopadlo hlasování o zařazení tohoto bodu? Vládní koalice byla jednoznačně proti! Každý potenciální volič si tak musí uvědomit, kdo je proti tomuto vyšetřování, a proč.

Myslí si snad všichni vládní poslanci, že tento nákup byl křišťálově čistý a pro ČR výhodný a bezproblémový? Já si to na základě dostupných informací nemyslím, a proto budu i nadále navrhovat zařazení tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, aby proběhlo důsledné vyšetření všech okolností tohoto podezřelého nákupu.

Opět jsem tak učinila na schůzi Sněmovny 17. 12. 2024 a opět byli poslanci vládní koalice proti.

My v SPD se nevzdáváme! Neuhneme! Nenecháme okrádat naše občany!

Mimochodem – parlamentní vyšetřovací komise je regulérním orgánem trestního řízení a lidé, které si předvolá, jsou před ní povinni vypovídat pravdu. V opačném případě se vystavuji riziku vlastního trestního stíhání. Nejde tedy o žádný nezávazný diskusní klub. A proto o zřízení této komise usiluji. A proto se toho mnozí bojí.

Nabízí se ještě nějaká jiná možnost, jak tento nákup s mnoha otazníky objasnit?

Hovořili jsme o tom na jednání našeho poslaneckého klubu. Další možností je navrhnout prozkoumat tento nákup kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, což se chystáme udělat. A pak je tu poslední šance, obrátit se s podnětem na Nejvyšší kontrolní úřad!

Všechny tyto možnosti využijeme!

Měla by podle vás vyšetřovací komise řešit i osobní vazby mezi politiky a podnikateli, kteří se rozhodování účastnili? Média psala o vazbách exministra Jozefa Síkely, který nákup společnosti ve vládě prosadil. Tímto nákupem totiž český stát zachránil desítky miliard korun v nezajištěných dluhopisech pro Síkelova bývalého zaměstnavatele, rakouskou Erste Group. Měli by poslanci řešit i tyto vazby?

Určitě ano! Vždyť se jedná o jasný střet zájmů! Nehledě na to, že exministru Síkelovi stále plynou příjmy z Erste Bank. Kdyby tento závazek společnosti Net4Gas vůči společnosti Erste na sebe nevzal český stát, tak by tuto ohromnou pohledávku musela rakouská banka odepsat, což by se asi moc nelíbilo jejím akcionářům, kteří by přišli o miliardy na dividendách.

Proto nákup tak intenzivně protlačoval pan exministr Síkela, který byl ještě docela nedávno v představenstvu této banky! Na tuto nevýhodnou koupi přitom upozorňovali mnozí ekonomové a i někteří členové vládní koalice!

Přesto byl nakonec realizován státní společností ČEPRO, a to za více než dvojnásobnou cenu, než jakou činila konkurenční nabídka holdingu energobarona Daniela Křetínského!!!

To už je přece do očí bijící! To jsou vládní poslanci tak slepí, že je toto nezajímá a nechtějí pozadí tohoto nákupu rozkrýt?

Jak s odstupem více než roku hodnotit efektivitu a smysluplnost nákupu této společnosti?

Tento předražený nákup nakonec, jak se zdá, zaplatí v regulované části finální ceny za plyn naši občané a firmy.

Vykoupením dluhů společnosti Net4Gas, které posvětila Fialova vláda na nátlak exministra Síkely, tak Češi zajišťují příjmy převážně kanadských klientů penzijních fondů společnosti Allianz, což byl její většinový vlastník před tímto „prodejem století“.

Zároveň doplňuji, že zpětný odkup strategické plynárenské infrastruktury českým státem přes to všechno vnímám jako pozitivní. Pochybná je prodejní cena a případný konflikt zájmů některých aktérů této akvizice.

A největším a neodpustitelným problémem je to, že předchozí české vlády tuto a další strategickou infrastrukturu rozprodaly tzv. „za hubičku“ do zahraničí. To byl doslova politický zločin.

Ing. Marie Pošarová SPD



Jozef Síkela, když byl ještě ministrem, vysvětloval nákup takto: „Stát tedy díky transakci převzal firmu, která je jedním ze základů energetické bezpečnosti naší země. Můžeme se o svou energetickou bezpečnost tedy postarat sami a neriskujeme, že jedinečné postavení, které tato důležitá společnost v české energetice má, zneužije jiný kupující například k nátlaku na stát s cílem navýšit poplatky za přepravu na maximum.“ Co říkáte na tyto argumenty?

Kdyby stát a vláda fungoval, jak má, tak může ceny energií (i dalších komodit) regulovat pomocí zákona o cenách. Nemohly by tak během jednoho roku například stoupnout více, než je meziroční míra inflace.

Na tuto možnost ovšem Fialova vláda trestuhodně rezignovala. A tím jen dokázala, že nedokáže zabezpečit základní funkce suverénního státu a že se nechová jako suverénní vláda hrdé země, ale jako vláda banánové republiky, kde si mohou nadnárodní korporace dělat, co chtějí a diktovat zlodějské ceny základních životních potřeb českým občanům – a ve finále si ještě své nekřesťanské zisky vyvádět nezdaněné do zahraničí.

Těmto gangsterským praktikám musíme učinit přítrž!

Vláda tři roky tvrdila, že usiluje o absolutní nezávislost na ruském plynu, protože Kreml zneužívá dodávky k politickému vydírání. A pak se chlubila, že už jsme této nezávislosti dosáhli. Před pár týdny, když se ukázalo, že stále bereme množství plynu z Ruska, premiér Fiala to komentoval, že na tom vlastně není nic špatného, protože ruský plyn je levný. Rozumíte tomu?

Panu premiéru už dlouhou dobu nerozumím. Pokaždé, když jsme upozorňovali, že pro naše občany a náš průmysl jsou zásadně důležité ceny energií, elektřiny, plynu, ropy a jejich dostupnost, tak jsme byli nálepkováni slovy jako „dezoláti“ atd.

Pro nás je důležitá konkurenceschopnost našeho průmyslu a to, aby naši občané měli peníze na zaplacení svých výdajů! A upřímně řečeno nás vůbec nezajímá, co si o tom myslí Evropské komise nebo vlastníci překupnických firem na energetickém trhu!

Fialova vláda tyto problémy dlouhou dobu bagatelizovala a jiný názor byl vždy dehonestován!

A nyní premiér Petr Nutella otočil? Je směšný a už mu nevěří nejen občané, ale ani někteří členové jeho vlastní strany!

Neměli bychom se za těchto okolností ptát, kolik nás vlastně stálo toto „odstřižení“ od ruských dodávek, když podle premiéra vlastně nebylo nezbytné. A budete se v tomto duchu ptát jako opozice?

Samozřejmě jsme se v tomto duchu už ptali. Odpovědi byly vždy vyhýbavé! Vláda říká, že je dobře, že jsme se od Ruska odstřihli – i když se zároveň ukazuje, že jsme se tak úplně neodstřihli…

Zároveň vládě nevadí, že nakupujeme plyn či ropu od mimoevropských diktatur, kde se kamenují ženy a rozřezávají novináři.

Nemám dalších slov.

Co si, paní poslankyně, vůbec myslíte o celkovém konceptu „energetické bezpečnosti“, který definovala tato vláda?

Vláda měla už minulý rok představit Strategickou energetickou koncepci. Nic nepředložila.

Nyní oznámila, že opět odložila projednání energetické koncepce a odložila termín pro její přijetí do konce letošního roku. Vládní kabinet prý potřebuje více času na zapracování změn ohledně vývoje v energetice v následujících měsících – jde mj. o dokončení tendru na dostavbu dukovanských jaderných bloků či o změny v rozvoji a financování tzv. obnovitelných zdrojů.

Takže se stále opíráme o Strategickou energetickou koncepci z roku 2015, kdy byla situace v této oblasti zcela jiná, než je dnes.

Každopádně je dobré mít v této strategické koncepci takový energetický mix, který bude zaručovat stabilitu naší sítě, a hlavně vycházet z analýz, které se opírají o reálná data. Nikoli pouze ze šílené zelené ideologie klimatických alarmistů, z Green Dealu, z likvidační energetické politiky EU a ze zájmů Německa a byznysových a lobbistických hráčů.