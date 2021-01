Silná slova a vzkaz Hamáčkovi. Šéf karvinských strážníků odhalil, jaké zásahy probíhají v době covidu. Mnohdy velmi nebezpečné

ROZHOVOR Zákroky v bytech, rušení nočního klidu. Konzumují alkohol, pak pod vlivem vyvádějí! Ředitel městské policie Karviná Petr Bičej počítá pokuty a popisuje konkrétní případy zásahů v době epidemie. „Nebezpečí nastává u zákroků s použitím donucovacích prostředků, kde si už nelze odstup od osoby zachovat.“ Strážníci asistují na odběrových místech i při umísťování lidí bez domova do karantény. Stát podle Bičeje přehlíží strážníky dlouhodobě. Poslední kapkou byla informace, že se nepočítá s městskou policií při vakcinační strategii v prioritních skupinách. To se změnilo až „po mnoha připomínkách“. „Stále se po nás něco chce, ovšem z úst např. ministra vnitra slovo strážník neuslyšíte,“ říká ředitel MP Karviná Bičej a vzkazuje: bez nás se neobejdete!

Rozladilo vás, že se se strážníky v původních záměrech nepočítalo při vakcinační strategii v prioritních skupinách? Městští strážníci napříč republikou se hlasitě ozvali a záležitost projednávali…

Stát přehlíží strážníky dlouhodobě. Pravda je, že jsme orgánem obce, ovšem stát si možná ani neuvědomuje, kolik práce vykonáváme mimo tzv. místní záležitosti veřejného pořádku. Příspěvek k ochraně osob a majetku, prevenci kriminality a dalším činnostem je masivní a v současnosti by se stát bez strážníků neobešel. Stále se po nás něco chce, ovšem z úst např. ministra vnitra slovo strážník neuslyšíte.



Jak si vysvětlujete, že neměli mít městští strážníci stejné podmínky jako policisté nebo hasiči, i když dělají podobnou práci?

Podle zákona o integrovaném záchranném systému nejsme základní složkou, dokonce ani ostatní složkou IZS, kde jsou uvedeny např. neziskové organizace, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Obecní a městské policie lze v tomto zákoně rozklíčovat jako orgány obce, které poskytují pomoc na vyžádání. Pokud ovšem vidíte např. v televizním zpravodajství záběry z jakékoliv mimořádné události v naší zemi, tak tam v drtivé většině případů uvidíte mimo složky IZS i strážníky.

V jaké je to fázi? Máte informace, kdy by měli být městští strážníci vlastně očkovaní? Jestli se záměry změnily? Je nějaký předpoklad, kdy by mohli vakcínu dostat konkrétně vaši zaměstnanci?

Po mnoha připomínkách bychom měli být zařazeni do očkování společně s policisty v březnu letošního roku.



Kolik z vašich strážníků už prodělalo covid-19? Jak jste se vyrovnával s absencí zaměstnanců?

Asistence na odběrových místech, výjezdy, kde jsou hlášené problémy s covidem… jsou strážníci v Karviné často v kontaktu s lidmi, kteří jsou evidentně covid pozitivní nebo jsou rizikoví? V jakých situacích?

Tak obecně jsme „nevyklidili scénu“, stále pracujeme v plném nasazení, přičemž strážníci dodržují tři základní doporučení ruce – roušky – rozestupy (spíše distanc). Samozřejmě nikdy nevíte, zda osoba, se kterou jednáte, není pozitivní. Největší nebezpečí nastává u zákroků s použitím donucovacích prostředků, kde si už nelze odstup od osoby zachovat. Pak jsou činnosti, kde se strážníci setkávají s často již skutečně nakaženými osobami, a to na odběrových místech a případně u asistence při umísťování lidí bez domova do karantény.

V souvislosti s plánem očkování, kde nezařadili městskou policii, zazněla slova o tom, že městská policie přestane posílat lidi do terénu. Nebude dělat ty činnosti, které dělá nad rámec vlastní náplně práce, a to právě v už uvedených případech, kdy se strážníci dostávají do rizikových situací, co se týká covidu. Přemýšlel jste o tom, že byste k takovým opatřením také přistoupil? Jak by to vypadalo v praxi?

Pokud bychom nad něčím takovým přemýšleli, tak by to byly asistence u odběrů. Problém městských a obecních policií je v klientském přístupu. My jsme zkrátka zvyklí spolupracovat a vyhovovat, protože jsme vznikli z rozhodnutí zastupitelstev obcí. V podstatě politická existence strážníků nás od počátku nutila v maximální možné míře vyhovět i nad rámec obci a jejím občanům. Takhle jsme zvyklí pracovat a obávám se, že už nám to zůstane. Žádná jiná složka s obdobnými pravomocemi není tak vstřícná jako strážníci městských a obecních policií.



Jak se změnila vaše práce s ohledem na vymáhání vládních opatření v souvislosti s epidemií?

Ubylo narušování veřejného pořádku na veřejně přístupných prostranstvích, protože se nekonají hromadné akce, kde samozřejmě dochází k excesům. Máme více bytových zákroků a více rušení nočního klidu, protože se lidé scházejí v soukromí, kde konzumují alkohol a následně pod jeho vlivem vyvádějí.

Jsou časté případy otevřených restaurací, shlukování lidí, absence roušek? Rozdáváte pokuty?

Případy otevřených restaurací se děly jen v první vlně, v současnosti si to už nikdo nedovolí. Momentálně nejčastěji řešíme zákaz nočního vycházení.



Jak lidé reagují? Jak se hájí?

Lze už říci, v kolika případech jste zasahovali při vymáhání vládních protiepidemických opatření v roce 2020? Kolik bylo uděleno pokut?

Strážníci řešili za porušení nařízení vlády 296 fyzických osob a čtyři právnické. Na místě uložili pokuty za 193 300 Kč. Samozřejmě i domlouvali a také oznamovali příslušným správním orgánům.



Můžete zmínit nějaký konkrétní příklad?

V první vlně jsme např. řešili restauraci, kde si provozovatel pozval kamarády. Provozovatel byl oznámen a čtyři kamarádi dostali na místě pokuty po 5 000 Kč.



Bezpečnostní složky zaznamenávají prý už několik měsíců větší zájem uchazečů o práci v těchto sborech. Dochází ke snížení odchodů zaměstnanců. Sledujete v Karviné větší zájem o práci u městské policie?

Pár zájemců se ozvalo, ale rozhodně se nejedná o masivní zájem.



Co vám na městské policii obecně dělá největší starosti?

Stárnutí strážníků. Nedokážu si představit, že budou běhat do 65 po terénu a chytat pachatele. Snažíme se prostřednictvím „kolegia“ prosadit dřívější odchod do důchodu. Po splnění podmínek alespoň v 61 letech. Tady by se vláda opravdu mohla zamyslet a strážníkům vyhovět.



Na závěr, jaké je vaše osobní zhodnocení? Jak zvládá republika epidemii?

Pokud mám být upřímný, tak vládě není co závidět. Rozhodují pod obrovským tlakem. Vědí, že přísná opatření ničí ekonomiku, ale zachraňují životy a zdraví občanů. Ve všech okolních státech se nadává na rozhodnutí vlád a náš není výjimkou. Nechci jim nic vyčítat.

