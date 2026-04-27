Šimíček: Evropa potřebuje „hodného Trumpa“ a Česko silnou ODS

Ondro, neustále se rozebírá, jak členové ODS vrátí straně „ekonomickou kompetenci“, tedy jak předložit voličům skutečně pravicová ekonomická a národohospodářská témata. Jan Grolich prý zvažuje, že by KDU-ČSL „zrekrutovala“ nějakou ekonomickou hvězdu. Je tohle cesta ODS?
Milý Jardo, srdečně zdravím Vás i Vaše skvělé čtenáře.
O ekonomické kompetenci mluví kde kdo. Důležité je, kdo ji má reálně.
Současný místopředseda a stínový ministr Pavel Drobil je člověk, který vybudoval velkou a úspěšnou skupinu strojírenských firem. Je za mě hlasem, který rozumí byznysu i ekonomice jako v české politice málokdo. Další je Honza Skopeček, mimořádně vzdělaný pravicový ekonom. Pokud budou o ekonomických věcech mluvit tito dva pánové, nemáme na současné politické scéně konkurenci.
Jinak, již zmíněný Jan Grolich se stal o víkendu předsedou KDU-ČSL. Do vedení si chce vybrat „jména“ kolem 40 let a soustředit se na témata pro rodiny v tomto či mladším věku. Přichází ze strany „proměněných“ lidovců ohrožení pro ODS?
Panu novému předsedovi gratuluji a přeji mu, aby se mu dílo dařilo. Obecně je dobře, když se standardní politické strany rozvíjejí a posouvají dál. Lidovce beru dlouhodobě jako jednoho z přirozených partnerů ODS na všech úrovních. Ostatně byli součástí naší koalice SPOLU a mnohde vládnou s kolegy také na krajské a komunální úrovni.
Ohrožení? Určitě ne. Konkurence je vždy zdravá a politická soutěž dostane s panem předsedou Grolichem nový náboj. Těším se na to.
Grolich evidentně chce lidovou stranou nějak „zatřást“. Je potřeba před komunálními a senátními volbami „zatřást“ členskou základnou ODS?
Pro mě bylo vždy nejdůležitější, aby lidé vstupovali do politických stran. Za politické masky schované byznysové projekty nejsou tím, co může zemi, potažmo „naše lidi“, dopředu.
Ano, i v podnikatelském projektu ANO jsou na různých úrovních schopní a jistě i pracovití lidé, kteří dělají dobře svoji práci na komunální či krajské úrovni. Zároveň ale platí, že jediným důvodem jeho existence je vysávání veřejných rozpočtů do kapes majitele. To není politika.
Mimochodem, slyšel jsem podcast Insider s Pavlem Drobilem, bezpochyby kompetentním představitelem ODS. Nicméně na jedné straně mluvil o tom, že nemáme jinou možnost než se totálně přimknout k západní Evropě, včetně přijetí eura a účasti v „jádru EU“, na druhé straně volal po revizi Green Dealu, který protlačila právě ona západní Evropa. Není to protimluv?
To rozhodně není protimluv.
Silné Česko v silné Evropě by měla být idea, která je pro každého, kdo to s naší zemí myslí dobře, zásadní.
Představa některých geopolitických negramotů, že země s ekonomickým výkonem jedné spolkové republiky a počtem obyvatel odpovídajícím zhruba jedné čtvrtině města Guangzhou v Číně může existovat v dnešním globalizovaném a geopoliticky nervózním světě jako pomyslný Hobitín, který nezajímá, co se děje za kopečky, je zcela mylná.
A kdo tlačí do hlav voličů, že parazitování na bezpečnostní architektuře naší civilizace nebo zneužívání partnerství jen pro výhody bez odpovědnosti, je cesta, ten neříká pravdu.
Už jsme to řešili posledně – vystupování Petra Fialy. Vy jste řekl, že jeho mediální ofenziva ODS neprospívá. Jenže on v ní pokračuje a, jak řekl, kromě svého souputníka Františka Cerhy se obklopil mladými lidmi, kteří mu dělají vtipná videa. Čili, na čem to Fiala plánovitě pracuje?
Milý Jardo, to je otázka spíš pro pana poslance Fialu. Já už jsem k tomu vyjadřoval a tím to pro mě skončilo. Jsem bytostný demokrat. Ať si každý dělá, co uzná za vhodné.
ODS ostatně oslavila 35 let své existence. Rád vám osobně blahopřeji k tomu, že zrovna při tomto výročí vás pozvali k rozhovoru do jednoho z největších médií v zemi. A já bych měl prosbu: Jak byste mohl čtenářům ParlamentníchListů.cz vysvětlit, že ODS je tu tak nějak i pro ně? Protože oni ten dojem zpravidla nemají.
ODS je tu pro všechny aktivní lidi, kteří chtějí lepší svět kolem sebe a vidí to tak, že stát tu není od toho, aby občana od narození po odchod ze světa držel za ruku.
Že se v minulosti staly chyby, to je přirozené. Jedině ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Na české politické mapě ale není další subjekt, který by byl standardní politickou stranou a zároveň přinášel pravicová řešení.
Měli jsme kongres, máme nového předsedu. Chystáme ideovou konferenci i představení nového konzervativně-liberálního pravicového programu. Pokud chcete socialismus, ten nabízet nebudeme. Socialistických stran je plný parlament i vláda.
ODS po letech znovu odbočuje doprava. A já z toho mám radost.
A ještě jedna věc. Často se říká, že lidé chtějí „socialismus s lidskou tváří“. To je nesmysl. Každá tvář socialismu je nelidská.
Andrej Babiš se snaží hasit důsledky krize v Hormuzském průlivu regulací cen paliv a snížením spotřební daně u nafty (s čímž ODS souhlasila). Karel Havlíček hlásí, že vyjednal dohodu o dodávkách plynu z USA. Když jsme řešili tu „ekonomickou kompetenci“, jak se na to dívat?
Andrej Babiš se nic hasit nesnaží. Přemýšlí, jak víc a víc ničit volný trh, jak víc využít vládní angažmá k přesouvání penězovodů do svých firem a jak šikanovat živnostníky.
Mnohá řešení, která představuje Karel Havlíček, jsou akceptovatelná. Je fér to říct. Ostatně jeho hospodářskou strategii mu psali lidé z Hospodářské komory. Je to dobrý materiál.
Problém je Andrej Babiš. Ten se vzhlédl v Orbánovi a Ficovi, tedy v premiérech nejméně ekonomicky a politicky schopných, kteří vedou své země k nebývalému úpadku (u Orbána už naštěstí v minulém čase, protože Maďarsko má naději).
A skutečnost, že i příčetní lidé skáčou na jejich „lžikonzervatismus“ a říkají tomu suverénní politika, je důkazem hlubokého nepochopení a nekonečného nerozhledu.
Mimochodem, část voličů Donalda Trumpa lituje, že ho volila. V čem jste si Vy upravil názor na amerického prezidenta?
Musím se přiznat, že takové urvání se z řetězu jsem nečekal.
Donald Trump je ovšem realitou, kterou musíme akceptovat. My neovlivňujeme to, co se děje v USA. Jsou největší světovou velmocí a já jsem o tom napsal několik textů.
Donald Trump a jemu podobní jsou důsledkem selhání standardních politických reprezentací, které desetiletí uhýbají anticivilizační levicově progresivní deviaci. Mlčící většina si pak volí stále horší a horší představitele, kteří jim navěsí na nos bulíky a oni to spolknou i s navijákem. Bohužel.
Naše civilizace potřebuje „hodného Trumpa“. Sekáče, který má sílu, ale neztrácí kontrolu a nechová se jako utržený ze řetězu. Zatím ho nevidím.
Mám rád Meloni, mám rád Mileie. Uvidíme, co se bude dít. Z pohledu pozorovatele je geopolitické dění dnes nejzajímavější za desítky let.
