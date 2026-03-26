Šimíček: Proti ruským raketám vám vysoké důchody nebudou nic platné

Máme za sebou demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Co si z ní odnášíte a co bude mít za dopady?
Mě okolo demonstrace primárně fascinuje jedna věc. A to naprosto směšné reakce vládního tábora. Zatímco takový pornoposlanec Rajchl před čtyřmi lety tvrdil, že když se někde sejde 150 tisíc lidí, musí vláda rezignovat, tak když jich přijde dvakrát tolik, neděje se vůbec nic.
Zatímco před čtyřmi lety – a psali jsme o tom společně, já byl na třech ze čtyř těch velkých demonstrací – to byla naprostá žumpa, vystupovaly tam štětky ruských vrahů a zrazovalo se Česko, tentokrát to byla demonstrace naprosto poklidná. Já už jsem někde psal, že si nejsem jistý, zda je to produktivní akce, ale byla velmi spontánní.
V zemi jsou slušní lidé velice aktivizovaní, protože proti skutečnosti, že nás vláda lhářů, demagogů, ekonomických diletantů a kolaborantů s vraždícím barbarským Ruskem táhne do jeho náruče, se demonstrovat má.
Skutečnost, že se vcelku normální ANO obklopilo veksláckými cirkusáky a drží je u moci také špinavá „KoKoKo“ (Koalice komerčních kolaborantů), se nemůže divit.
Zároveň – a to podtrhuji – každý, kdo říká, že se nerespektují výsledky voleb, ale před čtyřmi lety mlčel, když se demonstrovalo opravdu proti vládě, je ubohý lhář, pokrytec a darebák.
Já chci být zlý a rýpavý, ale já se divím, proč opozice potřebuje nějakého Mikuláše Mináře k tomu, aby nastavoval agendu, plnil Letnou a v zásadě dělal opoziční práci?
Zároveň si ale nemyslím, že by třeba naší straně nějaké demonstrace lidé uvěřili. Máme dělat tvrdou opoziční práci ve sněmovně a hlavně pracovat ve svých městech, protože nás čekají komunální a senátní volby. Celostátní politika samozřejmě určuje mediální agendu, ale v komunálu se volí jinak, než podle televizních debat.
Uvědomujete si, prosím, že ty kruhy, které se za Minářem semkly, které mu pomáhají v médiích, které mu dělají veřejnou podporu, pomáhají mu s organizací, chodí mu na akce řečnit apod., asi nejsou zrovna voliči ODS, jsou to spíš levicově-liberálně-zelené kruhy? Není to škoda, že si ODS nechává uniknout strategickou iniciativu?
Už to dávno neplatí. Naopak. Na demonstraci byla také spousta pravicových konzervativních lidí, kteří vidí, jak za pár měsíců ze skvělé země dělá vládní skvadra banánovou republiku a parazita bezpečnosti Evropy.
Chovají se jako naprosto bezpáteřní darebáci. Podrývání bezpečnosti a pelešení se s uherskými bandity, rusáckými špínami, které práskají do Kremlu, je lidské, politické, morální i charakterové dno.
Na oko se tváří jako vláda, která je pro „našelidi“, ale těm „našimlidem“ berou vážnost a respekt u partnerů. Sabotují českou pozici ve světě.
Ten spor není liberálně-konzervativní, jak se lživě vykládá. Ten spor je o to, že nechceme žumpu.
Na straně vlády není jediný pravičák ani konzervativec. Žádný pravicový ani konzervativní člověk nemůže mlčet k tomu odpornému pelešení se s bandity a zrádci civilizace. Ač vím, že spousta lidí ve vládě a vládních stranách to takto cítí.
Jen při kradení vlivu na stát pro majitele Babiše potřebují tu děsivou protičeskou špínu, aby tím bordelem kolem zakryli vlastní politiku.
Mimochodem – píšete o zelených kruzích kolem demonstrace. Ano, něco na tom může být. Ovšem zajímavé je, že nikoho nevzrušovaly ruské kruhy kolem demonstrací proti Fialově vládě. To byla čistě ruská věc. A jejich protagonisté byly loutky ruských vrahů.
ODS představila stínovou vládu, jejíž součástí je i váš politický partner Radim Ivan. Z toho jistě máte radost. Nicméně, také ODS přinejmenším remizuje se STANem, pokud jde o průzkumy. Takže co s tou stranou zatřese, aby se probrala?
Průzkumy jsou celostátní momentka. Volby jsou 2029, pokud nebudou předčasné – a to já nepředpokládám. Mě to nechává chladným.
Nové vedení strany musí ukázat, že ví, jak na to. Že dokážeme představit lidem srozumitelnou a důvěryhodnou pravicovou politiku.
My s Radimem spoustu těch věcí prosazujeme dlouhodobě a já jsem přesvědčen, že z jeho nynější pozice budeme moci ovlivňovat ODS správným směrem ještě více.
Mgr. Ondřej Šimíček
Máme za sebou 100 dní od jmenování Babišovy vlády. Chválit ji asi nebudete, čili se rovnou ptám: Co už dle vás stihla pokazit, co podcenila a jaký dojem máte z toho, jak zatím reaguje na válku v Zálivu a z ní vyplývající důsledky?
Je toho za pár měsíců tolik, že bychom na tom mohli stavět celý rozhovor.
Primárně od začátku ruší drtivou většinu svých předvolebních slibů. Klasicky. Ve všem lhali. Od rána do večera.
Vidíme to u důchodů, vidíme to v dalších oblastech. Celou kampaň tu vykládali o spálené zemi, přitom žádná vláda od roku 1990 nepřebírala Česko v tak dobré kondici.
Na válku v Zálivu reálně nereagují nijak. Já nevyčítám vysoké ceny pohonných hmot, protože na ně v podstatě nemají vliv, ale oni je vyčítali nám, když jsme byli ve stejné pozici. To je ten rozdíl.
Mimochodem řev na sítích proti cenám je zbytečný. Je to realita. Pořád si za výplatu koupíte o třetinu víc nafty než před dvaceti lety.
ODS se staví za výrazné navýšení rozpočtu na obranu. Babiš to odmítá. Když projevíte trochu politické empatie: Kdyby omezoval sociální či zdravotní služby, lidé by ho asi umlátili?
Když bude někdo omezovat obranu, nebude komu po ruských raketách sociální a zdravotní služby poskytovat.
To není politický spor. To je realita.
Navíc se tu vytváří falešné dilema. Primárně se navyšují jiné výdaje – například zemědělské dotace. Nic neschovávejme za sociální a zdravotnictví.
Babiš omezuje obranný rozpočet, ale do vlastní kapsy si posílá víc a víc. Zároveň tím ohrožuje ostatní příjemce evropských peněz, protože svůj střet zájmů nevyřešil.
A teď nejde o design jeho trustu. To v českých podmínkách možná formálně stačí. Ale on tím ohrožuje Česko na evropské úrovni.
Takže to není spor obrana versus sociální stát. To je spor obrana versus Babišova kapsa.
Petr Fiala vyčítá současnému vedení ODS, že opouští značku SPOLU. Už to prý začíná ve straně mnohé štvát. Co ze svého okolí na konto těchto Fialových vyjádření slyšíte?
Nevidím panu poslanci do hlavy, ale způsob, jakým se vyjadřoval na kongresu i v médiích, mi nepřijde šťastný.
Na kongresu slíbil, že to dělat nebude. Tak já nevím.
Výrok, že vidí za dva rohy, v kontrastu s tím, že nebyl schopen vyměnit nejslabší lidi a říct to voličům, spíš ukazuje něco o slonovinové věži.
Myslím si, že jsou mu důvody volební porážky skryty. A to je škoda.
Primárně tím poškozuje Martina Kupku, který má právo jako nový předseda dokázat, že to umí. Sebereflexe je v podstatě nulová.
Konkrétně – budou komunální a senátní volby. Ano, co město, městská část či vesnice, to jiná situace a kandidátky může každý „splácat“ jakkoliv, nicméně, vaše generální přání – s kým chodit na komunální kandidátky a s kým ne? A jak postupovat při stavění kandidátů do Senátu?
Já jsem v tomto vždycky mimořádně otevřený. Nemotám dohromady velkou politiku a komunál.
Tam ať si to každé město udělá podle sebe. Znám mnohé předvolební koalice – někde s jinými stranami, někde s místními osobnostmi nestraníky, někde s „nezávislými“ uskupeními. Nechal bych to na každé obci.
V Senátu je situace jiná. Tam by bylo vhodné, aby zástupci stran, kteří odmítají pelešení s kolaboranty, postupovali v určitém souladu.
