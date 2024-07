Šimíček z ODS: Protičeské ANO. Kdo nevidí vinu Ruska, je jak udavač Gestapa. A toto nebylo ani za Janouška

Ondro, vy jste tvrdě prosazoval, aby do Evropského parlamentu šla ODS v rámci koalice SPOLU. No, porazil vás Babiš a celkově získala opozice o tři mandáty víc než vláda. I když proevropské strany mají ve volbách do EP brutální bonus v tom, že jejich volič se k volbám klidně i přibelhá o berlích, aby odvolil. Udělal jste chybu v úsudku a provedete stranickou sebekritiku?

Milý Jardo, těšil jsem se na otázky a děkuji moc za prostor. Já jsem od začátku tvrdil, že máme možnost porazit ANO, a to platilo. Že jsme to nezvládli je samozřejmě naše chyba, ale rozhodně to bylo dobré rozhodnutí. Když člověk ví, kdo je náš volič, muselo mu být jasné, že samostatná kandidatura do EP nás z případného většího úspěchu diskvalifikuje hned na začátku. Takže ne, neudělal jsem chybu v úsudku. Chybou bylo, že neumíme oslovit voliče „online prostoru“, což se například povedlo Filipu Turkovi a v menší míře paní Nerudové. Tohle musíme změnit.

Žádné poplácávání po zádech, jak to bylo skvělé, neproběhlo. Já sám jsem především rád, že se dostal Ondra Krutílek, který je v evropských záležitostech daleko nejkompetentnější ze všech kandidátů napříč všemi subjekty. Chtěl jsem vyhrát, ale nepovedlo se to. Žádná tragédie to však není a máme čísla a data, co dělat, aby to v parlamentních volbách dopadlo lépe.

Mgr. Ondřej Šimíček ODS



Na twitteru (já tomu tak říkám a je mi jedno, jak se to teď jmenuje) zavládla skepse z toho, jak dokázala Kateřina Konečná uspět se STAČILO! a jak se dokázali prosadit Turek, Šlachta a Macinka. Hlavně druzí jmenovaní přitáhli k volbám i mládež, na kterou jste zatím měli monopol vy jako vládní koalice. Máte coby koalice do parlamentních voleb problém, protože opozice zmobilizovala i hlasy mladých, hlasy posledně propadlé pod 5 % a i hlasy těch, co „nemusejí“ Babiše?

Narazil jsem na to v předchozí odpovědi. Víte, často slýchám od kolegů, že za Mirka Topolánka jsme měli 36 % hlasů. To je hezké, ale od té doby zemřelo 1,7 milionů voličů a nových 1,7 milionů může volit. Ty lidi neumíme oslovit jako celek. Část z nich byla oslovena právě Filipem Turkem (a nedělejme si iluze, že fantastický úspěch volebního subjektu „IVK + fízl“ jde za někým jiným). Oslovili 40 % prvovoličů. To je vynikající výsledek. My se musíme zaměřit na to, proč je neoslovila ODS nebo SPOLU.

Parlamentní volby jsou úplně jiná disciplína. Máte volební obvody podle krajů + Praha, nejde to utáhnout na jednoho člověka. Uvidíme. Zajímavostí je, že najednou všem, kteří hlásali, že volební koalice jsou podvod na voliče (například čistě ruské křídlo politiky SPD a Trikolora) bez problémů uzavírají předvolební koalice např. do krajských voleb. Plivou tedy svým voličům do ksichtu. Anebo lhali předtím, tak si vyberte.

Zeptám se přímo. Toužíte po tom, aby vládní koalice pokračovala po volbách v příštím roce tak, jak je? I s Piráty a se STANem? Nebylo by pro zemi stabilnější, kdybyste vládli s ANO? I od pravičáků slýcháme, že takto široká koalice by opravdu byla schopná „něco prosadit a udělat“.

Děkuji za názor. Ale co o tom slýcháte v rozmluvách s kolegy v ODS? Miroslav Kalousek hubuje vládu za to, že málo snižuje deficit veřejných financí. Že toto je první rok od roku 2020, kdy rozpočet nemá mimořádné výdaje a schodek je stále brutální. Vy řeknete, že to je čistě ekonomické téma, ale Kalousek taky říká, že podle něj „vznikne mezi říjnem a lednem nová strana pro nešťastné voliče“. Hezky „kalouskovsky“ řečeno, co?

Představa některých, že vysloužilí politici přijdou spasit tuto zemi, je úplně mimózní. Ať nová strana klidně vznikne. Nebudu se navážet do pana Kalouska, on si na sociálních sítích vybudoval pozici arbitra správna, a takoví lidé po čase přestanou vnímat politickou realitu. Nemá naprosto žádnou představu o tom, jaký děsivý bordel jsme převzali po řádění gangu Agrofert. Veřejné finance naprosto zdevastované a podobně.

Na druhou stranu, problém této země je, že (a teď to slovo použiju s nadsázkou, víte, že jej nemám rád) největší DEZINFORMACE, kterou šíří téměř všechna média, je, že se nám nedaří, že se lidé mají špatně. Většina občanů včetně seniorů se má nejlépe v životě. Nepředstavitelný nárůst životní úrovně díky členství v západních strukturách, v EU apod., přinesla Česku blahobyt, jaký tu nikdy nebyl. Jenže lidé jsou – jak říká maminka – rozežraní a chtějí po státu, aby jim zajistil, že to tak bude napořád. Parodie na vlastence, kteří drze zneužívají tuhle velmi pozitivní emoci k šíření nenávisti vůči demokracii, by se měli ptát sami sebe – Co jsem pro moji vlast udělal já? – a ne aby pro ně něco dělal stát. A nejraději mám, když politici, kteří nám tu v podstatě Babiše přivedli (jeho vlastní slova) mistrují dnes ty, kteří jej porazili a odstavili od gangsterského způsobu politiky.

Jsme bohatá, úspěšná, bezpečná a svobodná země. Jedna z nejlepších na světě. Ani největší darebáci v dějinách české politiky Zeman s Babišem to nedokázali změnit. Místo toho, aby si lidé vážili tohoto nebývalého stavu, podléhají prolhaným krysařům, kteří je vedou do propasti.

Po bombardování dětské nemocnice v Kyjevě někteří připomínají, že my, Západ, jsme vynalezli termín „collateral damage“ a že v Iráku, Afghánistánu i jinde se nám také „povedlo“ masivně zabíjet děti. Peter Pellegrini řekl, že je to odporné, ale že i proto musí válka skončit za jakoukoliv cenu, protože toto se prostě bude dít dál. A nebyl jediný, kdo to řekl, Babiš tvrdí vlastně to samé. Já vím, že teď chcete začít nadávat, ale zkusil byste na tyto teze reagovat čistě věcně, prosím? Pokud to jde?

Tohle jsou strašné žvásty, nezlobte se. Ruská prasata, barbaři, bývalí lidé, napadli suverénní samostatnou zemi. Ta země se brání i s naší pomocí. Brání se agresi, brání se nelidským skřetům s hodnotami odlišnými od druhu Homo sapiens. Srovnání s Irákem a Afghánistánem je možná zajímavé pro lidi s nekonečným nerozhledem, ale zde je více než 2 roky trvající státní válečná agrese, zločin, genocida proti ukrajinskému národu. Tohle je dělící linie mezi člověčenstvím a barbarstvím. Kdo je schopen relativizovat jednoznačnou ruskou vinu a odpovědnost, kdo je schopen napadat pomoc vyvražďované zemi, ten je zločinec a srovnatelný je třeba s kolaboranty s gestapem, kteří udávali sousedy za heydrichiády a posílali je na smrt. Historie tyhle lidi vyhodnotí jako zbabělé a bezpáteřní odporné lidské bytosti.

Kanonáda na Babiše za to, že se v nové eurofrakci spojil s „fašisty“ a „přáteli Putina“ už proběhla, nenosme dříví do lesa. Jenže i když volby do EP ukázaly jasný odklon od Green Dealu za cenu poklesu životní úrovně obyvatelstva, zdá se, že se pojede dál na bázi EPP, eurosocialistů, liberálů a možná i Zelených. I s Giorgiou Meloniovou celkem vyběhli. Nemá on ten Babiš pravdu, že po „hodném“ a „konformním“ způsobu to s tímto kartelem už nepůjde?

Babiš nemá pravdu, proboha. Babiš tam je jenom proto, aby mohl lhát a škodit a manipulovat se svými voliči uvnitř ČR. Patrioti pro Rusko jsou paraziti demokracie.

I ten odklon od Green Dealu, který reálně probíhá v myšlenkách všech (a mimochodem potvrzuje vysmívaný výrok Petra Fialy starý tři roky, že Green Deal je realita – ano je, ale dobrou politikou se s tím dá něco dělat, a tu můžete dělat jen když se s vámi partneři baví) evropských stran (asi s výjimkou některých zelených). První dělící linie u každého, kdo si chce říkat člověk svobody a demokracie, je postoj k souboji civilizace s nelidským ruským barbarstvím. Všechno ostatní je daleko za tím. Bude to totiž (vzhledem k vývoji v USA) primárně evropský problém.

Babiš se spojil s lidmi, kteří chtějí Česku zakázat jádro a podporují zrušení Benešových dekretů. To je dnes politika ANO. Čistě protičeská. Dokonce víc než jen bezcenný mudrlant, lhář a prodavač nenávisti s kompetencí prodejce maňásků na Karlově mostě – Tomio Okamura. Hnutí ANO má za spojence strany, které mají ve vlastních programech čistě protičeské postoje. Hnutí ANO je protičeské hnutí.

Abychom se dotkli i praktických témat, třeba digitalizace státu, což je váš obor. Ivan Bartoš a jeho lidé rozjeli portál stavebníka a zavládlo zděšení z toho, že to nefunguje a zpomalí, ne-li zastaví, stavební řízení v této zemi. A Michal Půr, který „pirátskou“ digitalizaci dlouhodobě tepe, tvrdí, že to, co zanechala ministryně Klára Dostálová (ANO), bylo rozvrtáno a pokaženo. Jak se k tomu stavíte? Není ono lepší digitalizovat opatrněji a pořádně?

Víte, já nebudu lacině kopat do Bartoše, ale faktem je, že při každém spouštění nových systémů nastávají problémy. To není to nejhorší. Nejhorší je komunikace. Já ve svém oboru často narážím na pirátské nominanty do různých funkcí a na jejich kámoše z IT, co nerozumějí digitalizaci (protože digitalizace veřejné správy je především legislativa a proces. IT je až konečná realizace, která už není problém. Nejhorší je udělat správně ty zákony a procesy.)

Takovou aroganci moci jsem nezažil ani v nejlepších časech našich „známých jmen“. Ministerstvo to chce házet na neschopné úředníky, ale tak to není. Nedostali dostatečný support, dělali na MMR psí kusy, stačí si pročíst ta rozhodnutí ÚOHS a docvakne vám to. S obdobnými postupy Pirátů se setkávám u některých svých klientů. Oni lživě manipulují s veřejností, že ji snad chrání od byznysu nějakých velkých dodavatelů, ale ve finále jenom jedou klientelismus, jaký neuměli ani naši na magoši za Janouška.

Kdyby se vám chtělo investigovat, zkuste se poptat na to, co se děje s Operátorem ICT v Praze. Jak drze hází naprostou neřízenost organizace na úřad, šikanují ty, co se jim nehodí atd. Zeptejte se na to někde, nebo ať se toho někdo chopí. Jejich mediální krytí je šílené. To neměl ani Babiš v Mafře.

Tak jsme na spoustu lidí zanadávali. Nicméně je léto, takže by měl být od politiky trochu klid. Co doporučujete čtenářům jako váš osobní recept na letní relax?

Já mám hudbu a kopce. Za první týdny léta jsem stihnul několik koncertů nejen s našim velkým Lašským dechovým orchestrem, ale zejména s mým menším uskupením All Brass Band, kde hrajeme v sestavě dvě trubky, tuba, pozoun, lesní roh, perkuse a zpěv. To je velká radost a velký relax. No a jinak chodím po horách – jako obvykle. Teď jsem byl na východ slunce na hoře Pilsko, což je druhá nejvyšší hora Beskyd (na Oravě), 1557 m. n. m. Týden předtím jsem si dal Velký Kriváň, nejvyšší horu Malé Fatry, a tak můžu pokračovat. Chodím na kopce, cítím se tam skvěle. Vám i čtenářům přeji krásné léto a hodně radosti.