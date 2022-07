Školy udělaly naprosté maximum, o vládě bohužel totéž říci nemohu, říká Hyťhová

reklama

Ministerstvo zdravotnictví spustilo další fázi očkování proti Covid-19 čtvrtou posilující dávkou. Zájem veřejnosti je však zatím spíš minimální, přestože má České republika v zásobě ještě více jak šest milionů dávek vakcín. O čem to podle vás svědčí.

Podle mě to svědčí o tom, že toho lidé mají zkrátka plné zuby. Mnohé prvotní nadšence již oné „nadšení“ opustilo. Lidé už nechtějí restrikce, příkazy a zákazy. Lidé chtějí normálně žít. Kdo se naočkovat chce, nepotřebuje o tom slyšet denně v novinách, v televizi a na internetu. Ráno se vzbudíte a hned na vás vyskočí výzva na očkování čtvrtou dávkou vakcíny, jdete spát a čtete o čtvrté dávce vakcíny… Myslím, že třetím rokem s covidem již mnohým dochází trpělivost.

Počet nově pozitivně testovaných osob se již vyhoupl na tisíce lidí denně. Vláda přesto neuvažuje o zavedení některých protiepidemických opatření. Ministerští úředníci odhadují, že i tak dojde v následujících týdnech ke kulminaci této letní vlny epidemie. Jak je to podle vás možné?

Tohle se dalo předpokládat. Je to virus – virus se šíří. Nebo lidé už zapomněli, že i dříve byly chřipkové epidemie, a že chřipka se mezi lidmi šířila? Absolutně nesouhlasím s žádnými restrikcemi, a proto pevně věřím, že vláda dodrží slib a žádné nezavede. Nedovedu si představit naši ekonomickou situaci v případě, že vláda zavede omezující restrikce. Už teď lidé šetří a omezují své aktivity, protože ceny potravin a energií jsou na vrcholu.

Stovkám tisíc Ukrajinců skončí v následujících týdnech automatický nárok na státní zdravotní pojištění. Buď budou muset prokázat, že stále mají nárok na státní pojištění, nebo že za ně pojištění hradí někdo jiný. Neobáváte se, že spousta Ukrajinců skončí bez zdravotního pojištění?

To, že na Ukrajině panuje naprosto odlišný zdravotní systém, není žádnou novinkou. Na Ukrajině nejsou povinná očkování, nemyslím tím jen očkování proti covidu, a jiné zdravotní prohlídky, což může mít velmi negativní dopad na naše české zdravotnictví a občany. Každý člověk by si tyto věci měl hlídat a umět být za sebe zodpovědný. Zodpovědný k sobě a zároveň k ostatním lidem. Česká republika v tomto udělala pro ukrajinské občany maximum, není možné, aby náš stát hradil zdravotní pojištění do nekonečna.

Podle aktuálního průzkumu nebylo zapsáno k povinné školní docházce několik desítek tisíc ukrajinských dětí. Buď pro ně nebylo místo, nebo rodičům chyběl dostatek informací. Nezaspala podle vás v této oblasti česká vláda?

Na mnoha místech po celé České republice zároveň adaptace ukrajinských dětí bude znamenat zaplněného třídy do posledního místa. Neobáváte se, že to bude na úkor kvality vzdělávání jak pro ukrajinské, tak české děti?

Tohle se nesmí stát. Školy se stálé vzpamatovávají z dvouleté covidové krize a nemůžou si dovolit další snižování úrovně vzdělávání. Ministr Gazdík již ze své funkce po obrovské kritice spojené s milionovými podvody odešel a nyní je to na jeho nástupci, aby nastolil ve školství pořádek.

Ministerstvo školství začalo zároveň nahlas mluvit o zrušení víceletých gymnázií. Podpořila byste tuto změnu?

O zrušení víceletých gymnázií se jedná již několik let. Chápu důvody rodičů, kteří chtějí svoje dítě na víceletém gymnáziu. Mám ale pocit, že je někdy běžná základní škola (druhý stupeň) vnímána jako méně kvalitní vzdělání. Takhle by to ale být nemělo a rozhodně to není pravda. Základní škola musí dát dětem stejně kvalitní základ – přípravu na další vzdělávání. Kdyby tedy místo osmiletých gymnázií vznikla např. dvě gymnázia čtyřletá, nevidím to osobně jako velký problém. Naším cílem by mělo být kvalitní základní vzdělání našich dětí.

Ministr dopravy Milan Kupka představil novelu silničního zákona, která by mimo jiné měla zavést možnost řízení aut od 17 let pod dohledem mentora. Ten by však musel být předem zaregistrován. Uvítal byste takovou změnu? A je podle vás teď ten správný okamžik na takovou legislativní změnu?

Nemyslím si, že je nutná tato změna. Systém, který je nyní, funguje. Ministr dopravy by se měl naopak zaměřit na dostavbu dálnic. Od druhé světové války je postaveno pouze cca 1300 km dálnic. Schválená prioritní dálniční síť je cca 2100 km. Česká republika postupuje doslova „hlemýždím tempem“. Dále by se měl ministr zaměřit na výstavbu rychlých železničních spojení. Měl by se také věnovat přijetí ústavního zákona, na základě kterého by vláda ČR povolovala stavby strategické infrastruktury prostřednictvím svých nařízení.

V souvislosti s chystanou změnou silničního zákona se vedou vášnivé debaty hlavně o cyklistech. Někteří řidiči upozorňují na to, že v mnoha případech není možné zachovat rozestup 1,5 metru při předjíždění cyklisty a tato povinnost by se měla zrušit, přestože byla uzákoněna teprve nedávno. Jaký je váš názor?

Tato změna je naprostý nesmysl, který mnohdy ani nejde v praxi dodržet. O této změně hlasovala minulá Sněmovna, já jsem tuto změnu nepodpořila. Pokud by Sněmovna tuto změnu zrušila, rozhodně bych to uvítala a jistě bych nebyla sama.

Někteří dopravní experti upozorňují na to, že cyklisté jsou jediní řidiči, kteří nemají povinnosti svícení během dne a začínají volat po to, aby se tato povinnost vztahovala také na cyklisty. Je to podle vás správný požadavek?

Pokud cyklista jede po silnici, měl by mít rozhodně reflexní prvky, aby byl vidět. Nevidím však důvod, proč by měl cyklista ve dne svítit. K čemu přispěje svícení během denního světla? Když je venku tma, měl by cyklista světlo určitě mít. Ale to je jistě logické (úsměv).

