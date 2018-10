Skripal, bombardování Jugoslávie, Kiska. Miloš Zeman na PL znovu mnohým zvedne mandle

ROZHOVOR S PREZIDENTEM Šéf NATO Jens Stoltenberg se chová alibisticky, když se snaží omlouvat bombardování Srbska v roce 1999. Ta válka Aliance byla podle prezidenta Zemana chybou. Hlava státu to řekla ParlamentnímListům.cz. V souvislosti s děním kolem BIS pak Miloš Zeman uvedl, že její šéf Michal Koudelka není „člověkem na svém místě“. Prezident nicméně důrazně odmítá, že by žádal vládu, aby ho odvolala.

Pane prezidente, co z vašeho pohledu bylo na summitu Visegrágské skupiny na Štrbském plese nejdůležitější nebo nejzajímavější?

Pro mě byla nejzajímavější, a doufám, že i pro ostatní prezidenty, soudržnost Visegrádské čtyřky v tématech, na kterých se dokázala dohodnout, což byla v první řadě migrace. Jak jste si všiml na tiskové konferenci, nezabývali jsme se otázkami, které nás možná rozdělovaly, a já jsem konstatoval, když se na to novináři ptali, že takové otázky nebyly na pořadu dne.

Přesto o některých spornějších tématech řeč na základě dotazů byla. Andrej Kiska hovořil o projektu Nord Stream 2, kdy slovenský prezident prohlásil, že Rusku nikdy nemůžeme věřit, pokud se jedná o jeho strategické zájmy…

To byl osobní názor Andreje Kisky, který mu samozřejmě neberu, ale znovu konstatuji, že já jsem zvyklý na tiskové konferenci komentovat pouze to, co bylo předmětem jednání.

Začínají se objevovat další a další zprávy v kauze Skripal. Konkrétně jde o údajné pachatele otravy novičokem s tím, že agenti GRU, kteří to měli spáchat, sledovali prý Skripala i v Praze. Vypadá to tedy na další souvislost s Českou republikou. Může ten případ směřovat k vyřešení?

Nevím, já nejsem agentu GRU, nejsem ani nadřízený agent GRU a mám o tom tak málo informací a kromě toho nejsem novinář, který ochotně vaří z vody. Z toho všeho vyplývá, že se k tomu prostě nevyjadřuji.

Podívejme se teď na povolební situaci a jednu souvislost s naší zahraniční politikou. Zdá se, že starostou Prahy 1 se stane Pavel Čižinský, který je zatím známý prakticky jen tím, že má protiizraelské názory a před lety se zúčastnil demonstrace proti Izraeli. Vadí vám to, nebo je to na komunální úrovni jedno?

Vycházím z programového prohlášení vlády, kde v kapitole o zahraniční politice je jednoznačně deklarována podpora Izraele. Pokud vím, radnice Prahy 1 se zahraniční politikou nezabývá.

Takže je to jedno?

Vzbuzuje to možná určitý podiv, ale to je tak asi všechno.

V médiích se objevily další informace ohledně vašeho čínského poradce. Prý byl obviněn z podplácení provinčního tajemníka Komunistické strany Číny. Máte k tomu nějaké bližší informace?

Nemám k tomu naprosto žádné údaje a také nechápu, proč bych je měl mít. Já jsem nikoho nepodplácel, a pokud podplácel on, tak je to vnitřní záležitost Číny, která se České republiky vůbec netýká.

Jinými slovy, nebudete zatím podnikat žádné kroky, a čekat na případné rozhodnutí soudu?

Přesně tak, platí presumpce neviny, a to i v tomto případě.

Bezpečnostní informační služba vydala zprávu, že se jí podařilo rozkrýt síť hackerských serverů Hizballáhu. Je to něco, čím se můžeme chlubit, že se nám podařilo přispět k potlačení teroristů?

Chápu, že BIS se potřebuje něčím pochlubit, a nechci hodnotit reálný přínos BIS na tomto odhalení. Upřímně řečeno, některé hackerské útoky považuji za přeceňované.

Lidové noviny nedávno napsaly, že jste naléhal na vládu, aby odvolala šéfa BIS Michala Koudelku. Je to pravda?

Je to naprostá lež Lidových novin. Nenaléhal jsem ani na vládu, ani na ministerského předsedu, natož třikrát. Nenaléhal jsem ani jednou, i když samozřejmě pan Koudelka podle mého názoru není člověk na svém místě. Ale to si musí rozhodnout vláda.

Generální tajemník NATO byl nedávno v Bělehradě, kde na diskusi se studenty prohlásil, že Aliance bombardovala v roce 1999 Srbsko, aby ochránila civilisty. Přitom právě kvůli bombardování zahynulo víc než 2500 civilistů. Co na to říkáte?

Myslím si, že tato válka byla chybou a neměli bychom alibisticky tuto chybu omlouvat.

Za pár dnů, 28. října, vyvrcholí oslavy 100. výročí vzniku Československa. Vedle nejrůznějších vzpomínek lze registrovat i názory, že je nesmyslné slavit výročí státu, který neexistuje, a nemáme ani co slavit, protože se nemáme nijak extra dobře. Jak to vidíte?

Pokud lidé nemají smysl pro historickou kontinuitu, protože dnešní Česká republika nepochybně navazuje na Československo, tak je možné je politovat. A pokud tyto hlasy dokonce zaznívají od novinářů, tak by to svědčilo o oprávněnosti mé kritiky jejich inteligence.

