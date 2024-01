Škromach: Už jsou nervózní. Fialova vláda skončí. Ukradená ČSSD? Takto

reklama

Doba je zlá a ve Sněmovně není levice, protože z Pirátů se vyklubala „fejková levice“. Není to k pláči?



Je. A je pravda, že účastí v pravicové vládě je to s Piráty podobné jako se Zelenými v druhé Topolánkově vládě. Ostatně i Zelení jsou ve světě vnímáni jako levičáci, ale v Česku se chovají pravicově. U Pirátů v tom ještě cítím určitou vypočítavost.





Problémem sociální demokracie je, že od konce Sobotkovy vlády začali voliči vnímat jako sociální demokracii hnutí ANO a ti radikálnější SPD. Proto dnešní nástupci tradiční levice mají tak těžkou pozici. Drobné strany jsou dost rozbité, a to se týče i komunistů. Ti by se měli spolu s dalšími stranami levice rozpustit a přejít pod hlavičku sociální demokracie. Ale to je asi na delší lokte.

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 4% Neoceňuji 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22781 lidí



Proč ANO a SPD spolkly většinu levicového voličstva?



Voličstvo se za třicet let sice doplnilo o mládež, ale v zásadě jde o stejné lidi, které dokázali přivést k urnám Miloš Zeman a Jiří Paroubek. Šlo o lidi práce, rodiny s dětmi, seniory. Dokázali jim nabídnout alternativy. Orientace na priority, které pro tyto skupiny nejsou podstatné, vedla k tomu, že začaly vnímat jako sociálnědemokratické zmíněné dvě strany. Vůdci, kteří dokážou velet, navíc ve vedení sociální demokracie dnes chybějí.



Bývalý sociální demokrat a ministr průmyslu Jan Mládek nedávno také poznamenal, že dnešní odbory – tradiční zázemí levice – jsou papírový tygr. Souhlasíte?



Je to složité. Sám jsem z odborů vyšel, přesněji z odborového svazu KOVO, který stále vnímám jako velmi pracovitý a pro zaměstnance prospěšný. Složitější vztahy jsou pak na centrále Českomoravské konfederace odborových svazů, kde jsou svazy prezentující státní zaměstnance i pracovníky v podnikatelské sféře. Dlouhodobý problém vidím u členů odborů v tom smyslu, že než by šli do otevřeného střetu, raději čekají na to, co jim kdo dá. Jsou prostě plní obav.



Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 22628 lidí

Nicméně vývoj v Německu či ve Francii a jinde ukazuje, že tam lépe placení zaměstnanci neváhají v rámci vyjednávání o výhodnějších pracovních podmínkách a vyšších mzdách klidně zastavit na několik dnů celý stát. Třeba železnici a podobně.



Takže je v případě odborů čas zapomenout na obavy a pustit se do radikálnějších akcí?



Vzhledem k arogantnímu chování současné vlády a jejímu vyjadřování se o opozici a sociálních partnerech určitě. Je třeba přistoupit k projevům občanské nespokojenosti. Právě odbory by v tom mohly hrát velmi významnou roli. Ostatně ani zaměstnavatelské svazy se dnes necítí moc komfortně a mohly by některé takové akce podpořit.



Vzpomínám si na devadesátá léta, kdy jsem vedl odboráře v Jihomoravské armaturce, dnes je to VAG s. r. o. v Hodoníně. Vyjednávali jsme kolektivní smlouvu. Asi dvě stě lidí se sešlo u brány a vyrazilo k administrativní budově vyjednávat. Než jsme tam došli, tak nás zůstalo pět funkcionářů. Ostatní prostě měli strach. I u nás by se ale lidé měli dopracovat k západní odborářské vytrvalosti a větší neústupnosti.



Ve volebních průzkumech se SOCDEM pohybuje hodně blízko pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny. Překročí ji za rok a vrátí se tam?



Hodně v to doufám. Nicméně také věřím, že sněmovní volby budou dřív než v běžném termínu. Věřím, že tahle vláda brzy padne a po krátkém účinkování úředníků budou vypsány předčasné volby. Je vidět, že už i vládní poslanci začínají být nervózní. Podobně jako tomu bylo za Topolánkovy či Nečasovy vlády. Koaliční partneři si tehdy začali najednou uvědomovat, že by se už nemuseli dostat do Parlamentu, a vládu položili. Podle mě podobně dopadne i ta Fialova, ale bude to možná ještě chvilku trvat.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



A pokud SOCDEM, dříve ČSSD, pochopí, že je nutné se tvrdě vyhraňovat proti stranám vládní koalice a jednoznačně ukáže, že je schopná obhájit zájmy občanů lépe než ANO či SPD, tak může uspět. Vládní strany nejsou v oblibě a je chyba, že toho více sociálních demokratů ve vedoucích pozicích nedokáže využít. Nemá cenu vystupovat proti opozičním stranám.



Jak jste v tomto ohledu připraven pomoci sociální demokracii?



Děti a hlavně vnoučata rychle stárnou. Máme čtyři holky a jednoho kluka. Všichni do deseti let. Chci si jich užít. Přesto se jako jeden z mála starých matadorů zúčastňuji setkání s mladými a předávám jim zkušenosti. Valná většina mladých a nových sociálních demokratů totiž nezažila naši účast na vládě či přítomnost ve Sněmovně. Svým způsobem jsem se stal maskotem mladých sociálních demokratů a je pozitivní, že jsou ochotni naslouchat.



Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12729 lidí

Trochu jsem rozpačitý z vedení SOCDEM, které se podle mě naprosto nedostatečně stará o nadějné kádry. Vždyť jsme za našich dob měli desítky výborných ministrů, stovky skvělých poslanců, krajských představitelů a starostů. Dnes stojí tito lidé s letitými zkušenostmi v pozadí a nepracuje se s nimi. Přitom jako já netouží po místech na kandidátkách, protože už jsme si to prožili. A když chci naštvat současné vedení, když má moc moudré řeči, tak jim říkám, že my jsme volby vyhrávali.



Kdyby vás chtěla SOCDEM napsat na kandidátní listinu, souhlasil byste?



Nevylučuji to, byť se mi už do politických střetů moc nechce. Byl bych raději, kdyby se vyprofilovaly nové tváře a noví lídři. Měli by dokázat vytvářet mediální témata, upoutat na sebe pozornost.



Co jste si pomyslel, když Jiří Paroubek vstoupil do České suverenity sociální demokracie (ČSSD), kterou založila a zaregistrovala Jana Volfová?



Jana Volfová byla v určité době členkou sociální demokracie a předsedkyní organizace Sociálně demokratické ženy. Pamatuji si, když před lety přijela sem na Hodonínsko a já jí představoval zdejší funkcionáře, což byly v naprosté většině ženy. A ona se mě na závěr zeptala: „Ale poslanec jsi ty, že?“



Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 51428 lidí

Pokud jde o ukradení názvu, tak by měli zpytovat svědomí ti, kteří navrhovali jeho změnu. Navíc ani dostatečně neošetřili ten bývalý název, tedy Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Tohle zmatení názvů není příjemné, může vyvolávat různé asociace a vnímám to jako problém.



Pokud jde o Jirku Paroubka, tak je to podobný příběh, jaký prožila řada funkcionářů včetně Miloše Zemana. Možná na tom mám i svou zásluhu, protože jsem nebyl dost důrazný, ale sociální demokracie si bohužel nedokázala tyto významné osobnosti, které ji přivedly k nejlepším volebním výsledkům, udržet. Je to škoda. U Václava Klause ve vztahu k ODS je to podobné. Jediný, kdo si dokáže tyhle lidi udržet, jsou lidovci. A Jirka Paroubek je v nejlepším věku. Ale uvidíme, co z toho bude.

Psali jsme: Jurečkovi už prý hledali nástupce. Nakonec se udržel, ale s velkou podmínkou Kdy začnou pálit knihy o míru... Vyoral a armádní kalendář. Na Rakušana taky došlo „Já vás varoval, Pavel je jmenoval, jdou na ruku Fialovi.“ Po rozhodnutí ÚS se to rozjelo Česká suverenita - sociální demokracie: Expremiér Paroubek se přihlásil do ČSSD

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE