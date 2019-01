Soukup je hrází proti propagandě, říká zpěvák a pamětník Pepa Nos. Faleš je vždy směšná, takže to třicáté výročí plyšáku bude akorát k smíchu

ROZHOVOR „Zápalná oběť člověka je to nejvyšší, co se dá v absolutním měřítku udělat, a má obrovský vliv na všechno. A pokud je oběť provedena takovým způsobem, jak ji udělal Jan Palach, tak získáme obrovskou moc nad mocí zla,“ tvrdí český písničkář, bývalý disident, učitel jógy a jazyků Pepa Nos. Problémem podle něj je následné překrucování událostí a jejich používání k sobeckým účelům. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že něco podobného nyní hrozí i s oslavami třicátého výročí od sametové revoluce.

Nejdříve se chci zeptat na rozhodnutí mediálního podnikatele Jaromíra Soukupa, který zakládá nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jež má bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Jak vnímáte jeho rozhodnutí?

Velice pozitivně, protože já už delší dobu veřejně vyhlašuji, že přebíráme moc a že jsme ji přebrali. A Soukup do toho perfektně zapadá. A když říkám my, tak tím myslím ten časopis My, který je výborný. V něm je přesně definováno, kdo jsme my a jak si to představujeme s mocí, kterou jsme přebrali. To už je fakt, nikoliv chiméra. A on do toho perfektně zapadá, protože není členem mediální žumpy, což je nesmírně vzácné. Protože skoro každý, kdo se dostane do mediálního světa, má tendenci vidět sám sebe jako spasitele, jako nositele nejvyšších práv, jako mravokárce. Soukup takový není. Takže já mu držím palce.

Jaromír Soukup však používá naprosto neobjektivní způsob informování bez použití dostatečného množství zdrojů.

To máte pravdu, jenže dnes je tak rozšířená propaganda, nepravdivé zprávy, falešné zprávy, zkreslené zprávy, že proti - ať chceme, nebo nechceme - musíme postavit propagandu, anti-propagandu, aby se vše vyrovnalo. A jestliže Soukup dělá anti-propagandu, tak jenom proto, že cítí, že to tak musí být. Jako když se namnoží nějaké živočišné nebo rostlinné druhy, u nichž hrozí, že vše převálcují. Pak se v přírodě vytvoří nějaká hráz, která to zastaví. A on mi takovou hráz trošku připomíná.

Když jsme se spolu bavili v srpnu 2017, tak jsem se vás ptala, co Česko potřebuje, čím začít jako první? Vy jste mi řekl: „Napravit chyby této vlády, která se k vládě dostala ozbrojenou mocí. Na úřad vlády vtrhli ozbrojenci a v pyžamu odvlekli Janu Nagyovou. Tím začalo smetení ODS, tím vlastně byla nastolena vláda ČSSD. A musíme vidět i další důsledky ozbrojeného zásahu“.

Přesně tak. To se stalo.

Chci se tedy zeptat, jestli vidíte v české politice za ty dva roky, které od té doby uplynuly, nějaký rozdíl?

Převzali jsme moc, já to opakuji. Ať už je to ten, či onen demokraticky zvolený člověk. Nyní jde o to, abychom moc správně použili. Protože lidé se k moci nedostali zásahem na úřadu vlády a vláčením ženských v pyžamech. Ti, kdo se nyní dostali k moci, se k ní dostali opravdu většinovou vůlí lidu. Ale jde o to, aby moc použili ke každodennímu využití tak, jak se používá šroubovák, vrták, pumpička v autě… čili aby nedělali blbosti. Aby třeba nepoužívali pumpičku od auta na odhánění much nebo něco podobného. Stačí upozorňovat ministry, vládu nebo Zemana, jsou v politice dlouho a mají obrovské, praktické zkušenosti. Zvláště Zeman má obrovské zkušenosti.

Nyní jde jen o to, aby z rutiny moci, protože moc znamená i rutinu, nesklouzli někam, kde je to naprosto neefektivní. Jako v případě té Kliniky, ze které nemohli několik let vyhodit nájemce a předat ji právoplatným majitelům. To jsou však praktické věci, které se dají řešit. Zásadní problém je ozbrojená moc, která nastolila de facto diktátorský a další totalitní režim. To už nyní není ve hře.

Připomínáme si čin studenta Jana Palacha, tedy 50 let ode dne, kdy se zapálil. Chci se zeptat, proč si myslíte, že je důležité si tuto událost připomínat a vysvětlovat případně mladé generaci, co se stalo a proč?

Zápalná oběť člověka je to nejvyšší, co se dá v absolutním měřítku udělat, a má obrovský vliv na všechno. A pokud je oběť provedena takovým způsobem, jak ji udělal Jan Palach, tak získáme obrovskou moc nad mocí zla. To vše je naprosto v pořádku. Problém ovšem je, že prakticky téměř deset let po té se tomuto činu někteří lidé vysmívali. Já jsem třeba chodíval často na Palachovy dny na Václavské náměstí a hrál jsem tam. Někdy mrzlo, až praštilo, já jsem hrál a lidé se nám chodili posmívat. Jaroslav Hutka, což mi rozum vůbec nebral, se nám také posmíval, že hrajeme v týdnu Jana Palacha.

Spousta lidí ho použila propagandistickým způsobem jako nesmysly s pistolí, která měla porazit sovětskou armádu, včetně atomových raket. Jde o naprosté nesmysly, které lidi dokážou vymyslet půl století poté. Je třeba věnovat pozornost tomu, že 29 let nikdo Palacha neznal a najednou nám ho chtěj omlátit o hlavu. Je nutno to dobře zaznamenat, protože zase spadáme do oblasti nějaké propagandy, kdy někdo vezme úžasný čin a promění ho ve prospěch sebe sama. Pak slouží akorát propagandistům, kteří z činu, jež měl magický, mystický rozměr, udělají prkotinu, aniž by možná chtěli. Možná chtěli říct, že byl tak velký hrdina, že by pistoli použil. Ale z vojenského hlediska a situace je to naprostý totální nesmysl. Takové hlouposti by vůbec neměli říkat.

Když jsme se spolu bavili před dvěma lety, narazili jsme na téma, jak je v současné době svoboda čím dál více rozmělňována a zatlačována do kouta. Mluvil jste také o Evropské unii, jejíž činnost jste označil jako „fašizaci, bolševizaci a nacistický režim“. Mám stejnou otázku. Kam jsme se za ty dva roky posunuli?

Posunuli jsme se k rozpadu teroristické organizace, která si říká Evropská unie a která dělá miliardové kšefty v obchodech s lidmi. A k tomu se nyní připojilo i OSN. Tyto dvě organizace jsou před rozpadem, protože obchodovat s lidmi je to nejodpornější, co je na zeměkouli myslitelné. Pokud půjdou hoši a holky tímto směrem dál, nakonec zůstane spolupráce založená na původních smlouvách, které byly základem mezinárodního života před Evropskou unií. Domlouvali jsme se s okolím na základě každého státu s každým, nikoliv, aby za nás rozhodovali obchodníci s lidmi. Tím končí, šmitec, nazdar.

Myslíte si tedy, že je to začátek konce Evropské unie, nebo je třeba šance na nějakou její reformu po případných změnách, po volbách v květnu 2019?

Skončila už tím, kdy začali plánovat obsazení Evropy lidmi, s nimiž obchodovali ve svých kšeftech. Každý člověk to chápe jako to nejodpornější, co vůbec může existovat - koupit si člověka, prodat člověka.

Evropské volby to změnit nemohou, protože jakmile se vynořila tato špína a vyplavala na povrch s Evropskou unií, nemůže dál pokračovat. Je to podobné, jako odhalení ústřední postavy firmy nebo postavy ve vládě jako masového vraha. Musíme to stopnout, nahradit něčím naprosto jiným, jinou osobou, jiným systémem, jiným názvem. Takhle nemůžeme pokračovat.

Letos se toho k třicátému výročí od doby sametové revoluce namluví ještě hodně. Co bychom si z těch třiceti let měli připomínat jako dobré a co bychom naopak opakovat neměli?

Víte, co je nejzvláštnější? Když skončila druhá světová válka, byl jsem pětiletý kluk. Pro nás pro všechny byla druhá světová válka něco, co bylo v prvohorách. Čili něco, co nám bylo naprosto vzdálené, my jsme žili jiným životem a tohle jsme nechávali naprosto plavat. A je naprosto neskutečné, že se z toho propagandisticky dělá falše na základě překrucování, na základě podvrhu něco úplně jiného, než o co šlo. To pak spěje do naprosto směšných situaci, kdy byli komunisté v poslední fázi svého vládnutí naprosto k smíchu. Tohle se bohužel stává i se sametovou revolucí, sameťákem, hadrákem, plyšákem. Takže je docela možné, že třicáté výročí bude akorát k smíchu a nebude mít nakonec žádný dopad na nikoho.

autor: Zuzana Koulová