Spisovatel Murín: Pan Šimečka, vzorný student převratů. Mrazivá slova o smrti v barevné revoluci

Slovenský tisk označil atentát na premiéra Roberta Fica za ránu do srdce slovenské společnosti. Co tu ránu způsobilo?

V tradičně tolerantní slovenské společnosti takový brutální útok mohl být způsoben pouze intervencí zvenčí. Tou byl příchod Michala Šimečky z Bruselu, školeného na převraty, s úkolem „zachránit“ Slovensko pro mocenskou kliku kolem jeho bývalé šéfky Leyenové. Začal tím, že porušil základní pravidlo demokratické politické scény – neuznal výsledky demokratických voleb. A veřejně to prohlašoval! Jeho děda-stalinista by ho pochválil. Od počátku nevybíravě útočil na vládu a chtěl odvolat jejího ministra, ačkoli ještě nebyla ani funkční! Šimečkovi bylo jedno, čím brutálně nakopne tuto vládu a zvláště Roberta Fica. Cokoli vláda udělala, nebo jen navrhla – řešil to demonstrací a vykřikováním nejagresivnějšího hecování proti této vládě. A celá klaka herců v čele s paní Vášáryovou ty útoky jen stupňovala. Kňažko vykřikoval, že musí být nové předčasné volby. Volali po „povstání“, tedy fakticky občanské válce! Ve své slepé zlobě zašel Michal Šimečka tak daleko, že prohlásil: „Uděláme všechno proto, aby Fico nevládl!“ A toho nyní i dosáhli.

Silnou polarizaci společnosti pochopitelně vnímal i sám předseda slovenské vlády, a to dokonce tak, že před měsícem předpověděl, že napětí a nenávist skončí útokem na vládního činitele. Čím se napětí a nenávist projevovaly a neexistovala možnost, jak obojí oslabit?

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2934 lidí

Žádná dobrá vůle ze strany vládní koalice nemohla pomoci, pokud zde byly jasné instrukce z Bruselu zbavit se nové vlády, která odmítla diktát skupinky kolem paní Leyenové. Vždyť i česká „fialová“ vláda přispěla k úmyslnému umělému špinění vlády Roberta Fica. A to hanebným odmítnutím jeho vstřícné iniciativy! Naopak okázale deklarovali, že si přejí na jeho místě právě Šimečku, vyškoleného v „barevných revolucích“. A každá „barevná revoluce“ začíná násilnou smrtí! Podle manuálu každá! To vzorný student převratů Šimečka nemohl přehlédnout...

Ovšem českému premiéru Fialovi už tak rekordně nedůvěryhodnému ani špinění Ficovy vlády u voličů nijak nepomohlo. Ale zpátky k dění na Slovensku. Místopředseda Národní rady Slovenské republiky i strany SMER-SD Ľuboš Blaha pronesl v parlamentu směrem k opozičním politikům: „Toto je vaše práce.“ Do jaké míry lze politické odpůrce Roberta Fica vinit z podílu na uskutečnění atentátu?

Jsme svědky bizarní situace, kdy novodobí komsomolci – nezapomínejme, že Evropskou komisi přes frakci, o které občané EU nic nevědí, ovládli extrémní levičáci jako Šimečka – proškolení na „barevné revoluce“, opravdu následovali tento CIA manuál. Do nepříčetna hysterizovali slovenskou společnost a nyní jsou překvapeni, že ono to funguje – vždyť každá „barevná revoluce“ startuje „povinnou smrtí“. A tak se komsomolec, který to spustil na Slovensku, teď tváří překvapeně a nechce se k následkům svého nehorázného štvaní hlásit? To je absurdní, ale velmi „progresivní“!

Překvapily vás v něčem reakce slovenských politiků, ať už vládních či opozičních?

To tedy ne. Vládní politici jsou zhrozeni tak, jako většina obyvatel Slovenska. A ti, co dosud šířili zlobu a nenávist, to ukázali v parlamentu i po oznámení této šokující zprávy. Bohužel, to nejhorší, co politická scéna může do jakékoli země přinést, zde více než tři roky bujelo s tichou podporou „progresivní“ prezidentky a bruselské kamarily. Příkladem je unijní komisař pro spravedlnost Reynders, který si celé ty roky nevšímal rozkladu právního státu a brutálních útoků policejní moci na opozici v čele s Robertem Ficem. Ale jen co se to současná vláda pokusila napravit, už nám vyhrožoval sankcemi. Blíží se eurovolby a frustrace bruselských papalášů a jejich domácích poskoků se stupňuje.

Motivem atentátníka byl nesouhlas s politikou vlády, s likvidací masmédií, s napadáním RTVS a s odvoláním Jána Mazáka z funkce předsedy Soudní rady SR. Jsou tohle hlavní témata, která štěpí slovenskou společnost?

Vůbec ne. Většina si oddechla, že už bude klid od populistických plagiátorů, co zde zavedli více než tříletý teror jejich svévolných experimentů s covidem i spravedlností. Ale zjevil se výsadkář z Bruselu! Důkaz, že Šimečkovi bylo opravdu jedno, čím brutálně nakopne tuto vládu a hlavně Roberta Fica, byla jeho veřejná obhajoba čurillovců, té nejodpornější bandy zneužívající policejní průkaz, jakou Slovensko kdy poznalo. To, že se jich zastávala nekompetentní Čaputová pod vlivem svého bývalého poradce a jejich současného advokáta, Kubiny, nepřekvapilo. Ale Šimečka s těmi zločiny nic do činění neměl, takže pokud se jich zastával, tak hlavně jako záminku vyturbovat agresivní rétoriku proti vládě. A každý se může v knize Slovensko – ráj kajícníků přesvědčit, jak brutální porušení právního státu se tyto hyeny pod ochranou Matoviče, Hegera, Mikulce, Nadě, Kolíkové a Čaputové s Ódrem a tichou podporou z Bruselu dopouštěly.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a předseda parlamentu Peter Pellegrini, který ji ve funkci nahradí, vyzvali ke zklidnění napětí ve společnosti a opuštění bludného kruhu nenávisti. To jsou obecné fráze, jak by však mělo vypadat konkrétní naplnění těchto výzev?

To by museli poslat Šimečku zpátky do Bruselu a zbytky hejtrů z předešlé vlády vyhnat z parlamentu. Ale to se, bohužel, nestane. Do absurdna to nyní dovedl český ministr vnitra Rakušan, který nám sice prý „nechce radit“, ale zároveň nám jako „expert“ radí, že atentát na premiéra NEMÁ POLITICKÝ PODTÓN! Takže na Roberta Fica střílela zhrzená fanynka převlečená za důchodce? Takové Rakušanské bludy mají jediný cíl – odpoutat pozornost od „progresivního“ hejtra Šimečky. Šimečka nás podle barevného scénáře špinil v zahraničí v nevídané nadpráci, a tak nebyla náhoda, že česká „fialová“ vláda se pokusila ostentativně pošpinit i principiální mírové postoje premiéra Fica, ale naopak okázale ukazovala spřízněnost se Šimečkou. Tady je výsledek…

Bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová v rozhovoru pro Aktuálně.cz varovala, že míra nenávisti je na Slovensku neúnosná a že hrozí, že se situace vymkne kontrole. Máme si pod tím představit, že fyzické útoky na politiky či politické konkurenty budou na denním pořádku? Nebo co jiného? A jak tomu zabránit?

Mléko už je rozlito a vše, co teď kdokoli vymyslí jako prevenci, je jen dodatečné cvičení v bezmoci. Tolik zmiňovaný Šimečka samozřejmě nechtěl, aby to takhle dopadlo. Ale jako vzorný student „barevných revolucí“ spustil proces, který se mu vymkl z rukou. Výsledkem byla stupňující se agresivita účastníků Šimečkou svolávaných demonstrací a je známé veřejné vyjádření na kamery mladého účastníka „progresivní“ demonstrace, kde jasně řekl, že jediným řešením volebního neúspěchu „progresivní“ komsomolské strany je nová SMRT. Tak jako v případě Kuciaka to způsobilo PUČ proti legitimní vládě Roberta Fica! Tak „progresivně“ jednoduché...

Pokud útok na vládního činitele „visel ve vzduchu“, jak tušil i sám premiér, není šokem to, že k němu sáhl 71letý spisovatel? A víte o členu Spolku slovenských spisovatelů Jurajovi Cintulovi i něco jiného, než už se objevilo v médiích?

Sám jsem dlouholetým členem této nejstarší spisovatelské organizace na Slovensku a nikdy předtím jsem o něm neslyšel. On si žil ve své vlastní bublině v malém slovenském městě, kde měl vlastní literární klub. Šimečkův nenávistný slovník se na demonstracích stupňoval a stal se ve veřejném prostoru toxickým až tak, že otrávil i duši jinak klidného básníka, který původně odmítal násilí. Šimečka v nenávistné rétorice zašel tak daleko, že nazval Roberta Fica dokonce Hitlerem. Tak se nedivme, že to mohlo vést atentátníka k přesvědčení, že nás svým odporným činem „zachraňuje“. Všechny důvody svého hrozného činu, které po atentátu uvedl, jsou citáty z absurdní kampaně lží „progresivního“ Šimečky. Závěr je jasný: Michal Šimečka se s jeho zděděným stalinským myšlením nikdy neměl vyskytnout na slovenské politické scéně. A protože se vyskytl, stalo se to, co se nikdy nemělo stát. A už se neodčiní...

Asi není náhodou, že jednička na kandidátce Rakušanova STANu do eurovoleb, mladá a pohledná Danuše Nerudová, se přidala a také ona v televizní debatě na Primě přirovnala Roberta Fica k Hitlerovi. Asi se chtěla zalíbit na těch správných místech. Zeptám se na závěr. Od čeho se teď bude odvíjet další vývoj Slovenska?

Všechno závisí na tom, zda tak populární a úspěšný politik jako Robert Fico přežije a v jakém stavu. Teď se Šimečka tváří, že jeho se ten sprostý pokus o vraždu oblíbeného politika netýká. Vždyť se stalo, co chtěl – Robert Fico určitě nebude vládnout, alespoň na čas, ne-li navěky. Že on to tak nemyslel? Ale vždyť ho usvědčuje jeho vlastní studie, když se školil v převratech a jako vzorný student napsal o principu „barevných revolucí“, kde porovnával jejich „úspěšné“ verze v Gruzii a na Ukrajině. V ní mimo jiné napsal: „... místním aktivistům umožnili si uvědomit, že podobné akce by přinesly podobné výsledky i přes mezinárodní rozdíly...“ Ta podoba v „iniciační“ smrti je děsivá a byla nám importována. Celý Šimečkův klan od dědy-stalinisty pochází z Brna a na Slovensku jsou vlastně exulanti, kteří se s touto zemí nikdy nesžili. Děda plnil příkazy z Moskvy, syn z Washingtonu a tenhle vnuk z Bruselu. Krev premiéra Fica je také na Šimečkových rukou. Když neumí uspět argumenty, tak přichází „americké řešení“. Šílenství sponzorované zpoza oceánu a z Bruselu došlo až sem, namísto argumentů záludná střelba...

Slovensko se začínalo vymykat z diktátu bruselské kamarily korupčnice Leyenové. Tak to takhle „vyřešili“. Na řadě je Orbán v Maďarsku. Ve slovenském „žlutém tisku“ vyšel článek s titulkem Orbán se už možná nedá porazit ve volbách. U nás už „řešení“ našli...

