Stačilo by vyjet za Prahu. Džamilu by kleplo, Václavu Moravcovi by vypadly oči z důlků. Jan Veleba vrací elity na zem

Bývalý senátor Jan Veleba vyzval Miloše Vystrčila, aby zvážil setrvání ve své funkci předsedy Senátu. Důvodem je to, co se dělo kolem prezidenta. „Pan předseda mně napsal, že na rozdíl od části okolí pana prezidenta mu na péči o něj, přestože prý má odlišné politické názory, a péči o důstojnost úřadu prezidenta skutečně záleží!“ říká bývalý senátor a s pořádnou dávkou sarkasmu dodává. „Až by člověk slzu zatlačil.“ Nevynechal „Džamilu“, promluvil o reakcích lidí a porovnal „hlasy“ pro Miloše Zemana a Miloše Vystrčila. S pobavením prý sleduje „demokratické dění“ v Poslanecké sněmovně a „kejlkle“ kolem rozdělování ministerstev.

Pane inženýre, vy jste jako bývalý senátor vyzval Miloše Vystrčila, aby zvážil setrvání ve své funkci předsedy Senátu. Co vás k tomu vedlo?

Říkáte, že máte odezvy od lidí. Co konkrétně říkají?

Ano, lidé mně volají, mezi lidmi se téměř denně pohybuji a jsem si jist, kdyby třeba taková agentura Kantar udělala nestranný sociologický průzkum mimo Prahu s cílem odpovědět na otázku, jaký mají občané názor na aktivaci článku 66 ústavy, jak hodnotí postup Senátu, konkrétně jeho předsedy Miloše Vystrčila s mandátem 8 144 hlasů, tak by Václavu Moravcovi lezly oči z důlků a Džamilu by, jak se říká u nás na vesnici, kleplo. Výsledkem by byla hluboká nedůvěra většinové populace v horní komoru, tedy Senát. A pak by přišla na řadu logická otázka, jestli je Senát způsobilý vykonávat svoji funkci, když má takový kredit, jaký má. V tom případě by se musela ústava doplnit, na začátku by mělo být lidové referendum.

Co vám pan Vystrčil na vaši výzvu odpověděl?

Tolik pan předseda Vystrčil.

K tomu dodám, že Vystrčilovo vyjádření pokládám za vrchol pokrytectví. U nás na venkově, ale všude jinde, kde žijí normální slušní lidé, se chováme k nemocným lidem, kteří jsou hospitalizovaní a záleží nám na nich, poněkud jinak. Za prvé takového pacienta navštívím v nemocnici. Za druhé mu přinesu nějaký dárek a povzbudím ho. No a zde je to pokrytectví a podlost předsedy Senátu – jeho dárek byla tisková konference, kdy se postavil před kamery, za sebou ony pány, a rozehrál hry, které dnes každý zná a ze kterých je běžný občan rozhořčen a Senát ztrácí zbytky svého už beztak nízkého kreditu. Odstartoval mediální kampaň, jejímž cílem bylo zbavit prezidenta jeho pravomocí. Miloše Zemana volily téměř tři miliony občanů (přesně 2 853 390 hlasů), Senát celkem, všech 81 senátorů, necelý milion (přesně 846 526 hlasů)… co k tomu dodat, soudný člověk si udělá názor sám.

Jak vnímáte současnou situaci kolem pana prezidenta? Jednáním o sestavení nové vlády pověřil Petra Fialu…

Myslím si, že v situaci, kdy Andrej Babiš nejevil o pokus sestavit novou vládu zcela logicky zájem, neměl pan prezident žádnou jinou reálnou možnost než pověřit natěšeného Petra Fialu a současně tímto krokem vystavit do trapné situace politické hyeny ze Senátu. Vystrčil a spol. se zčistajasna ocitli ve vlastním obklíčení, ze kterého se teď trapným způsobem musejí probít… No, vždyť jim jde přece o zdraví pana prezidenta – jak šlechetné a hloupé současně. Jak už jsem uvedl, je třeba přemýšlet o nejdemokratičtějším možném způsobu, a sice lidovém referendu k roli Senátu.

Jaké další kroky od pana prezidenta v blízké době očekáváte? Kdy podle vás reálně vznikne nová vláda?

Odpověď na tuto otázku je obtížná, variant dalšího vývoje je mnoho. S pobavením sleduji „demokratické dění“ v Poslanecké sněmovně, kejkle kolem rozdělení ministerstev, aby se na všechny dostalo, slohová cvičení s programovým, neuvěřitelně obecným a neuchopitelným prohlášením vlády atd. Jen tak přemýšlím, aby toho národního ptáka našli a shodli se na něm, když už předseda Pirátů neví, jaká je naše nejvyšší hora. Ptáka si snad zapamatuje. Ale teď vážně. Je třeba si počkat, je třeba, aby rychle převzali ministerstva včetně těch nově vytvořených a „dali tuto zemi dohromady“, jak na každém plotě a každém billboardu slibovali. Vezmu-li svůj obor zemědělství, tak mohu zde projevit svůj údiv, proč farmář Jurečka, toho času předseda KDU-ČSL, nechce dělat ministra zemědělství. Proč v programovém prohlášení vlády není ani slovo o řešení zoufale nízké potravinové soběstačnosti. Na to by mohl být pan prezident citlivý. Jsou ale další obory, Ministerstvo zahraničních věcí a horký kandidát do Černínského paláce Lipavský. Pan exprezident Václav Klaus prohlásil, že to by byl konec světa. Souhlasím a převedeno do politické reality, s ním by Miloš Zeman určitě nesouhlasil. Bude to tedy zajímavé a čekají nás neklidné Vánoce a dramatický start do roku 2022. Jsem přesvědčen, že lidé tuto partu nevezmou. Dát dohromady pět stran, z nichž jenom dvě mají podporu nad 10 %, vytvořit nová nepotřebná ministerstva, v jejichž čele budou v mnoha případech sedět neodborníci, už na samém začátku kašlat na elementární demokratické principy, tak to zkrátka fungovat nemůže a nebude.

