Starosta Hodonína: Masaryk to neměl vůbec jednoduché

Jaké jsou dojmy Milana Lúčky (BPP) ze setkání s pravnučkou Tomáše Garrrigua Masaryka, hodonínského rodáka? A jak hodnotí našeho prvního československého prezidenta? Nejen to zajímalo naši redakci. Ohlédli jsme se také za končícím se volebním obdobím. Prozradil nám, proč již nebude obhajovat mandát starosty. A nejen to.

Starostou jste se stal v listopadu 2015. Dvakrát jste již ale čelil svému odvolání. Jak byste popsal atmosféru na radnici?

Pokusu o odvolání vedení města včetně mne jsem za svého působení ve funkci starosty města čelil jednou. Bylo to v březnu loňského roku, kdy část zastupitelů se pokusila na mimořádném zasedání zastupitelstva odvolat celé vedení města. Pro tento krok však u ostatních zastupitelů podporu nenašli. Po všech těch turbulencích ve vedení města v minulosti se situace stabilizovala, ale ani dnes není vůbec snadné město Hodonín vést. Složení zastupitelstva je rovněž velmi pestré, což se často odráží v jeho rozhodování.

Nelitujete svého rozhodnutí stát se starostou? Co vám práce dala, ale i vzala?

Určitě je to jedna z mých nejvýraznějších životních zkušeností, protože jsem nikdy neměl ambici být starostou. Na jednu stranu jsem měl příležitost poznat řadu zajímavých osob, jako jsou například paní Charlotta Kotíková, Martina Sáblíková, Láďa Kerndl a další. Na druhou stranu je to vykoupeno spoustou času, který bych mohl věnovat svým blízkým a vlastním aktivitám.

Budete se pokoušet na podzim mandát obhájit?

To vím již nyní, a zcela jistě nebudu mandát obhajovat.



Hnutí ANO, které jste na Hodonínsku pomáhal spoluzakládat a později stál v jeho čele, jste opustil. Plánujete zůstat nezávislý, nebo uvažujete o přestupu, případně založení jiného politického subjektu?

Hnutí ANO bylo v Hodoníně zrušeno. Jsem zklamán i z toho, že skončilo v nedalekých Lužicích, kde jsem je pomáhal spoluzakládat. O založení jiného politického subjektu neuvažuji.

Byl jste jedním z prvních, nikoliv posledních, kdo hnutí ANO opustil. V čem vás osobně fungování či snad směřování hnutí zklamalo?

Musím vás opravit, já jsem Hnutí ANO neopustil. Všem tehdejším členům bylo členství zrušeno.



Po nástupu do funkce jste sliboval radnici maximálně otevřít občanům. Co se za vašeho působení změnilo? Domníváte se, že je nyní radnice směrem k občanům maximálně transparentní, nebo přece jen vidíte nějaké resty?

Naší snahou je, aby občané měli včasné a transparentní informace o dění na radnici, o rozhodování radních, zastupitelů i vedení města. Zveřejňujeme dokumenty, které jsou předkládány zastupitelstvu města k projednání, i audionahrávku z tohoto jednání. Kromě toho zveřejňujeme nadstandardně na našich webových stránkách dokumenty a zápisy z neveřejných jednání rady města.

Jako stálý bod je v programu zastupitelstva města bod „Dotazy občanů“, kde mají možnost občané vystoupit se vším, co je trápí či těší. Posílili jsme i informační hodnotu webových stránek města, kde lze nalézt dokumenty a informace z dalších oblastí úřadu, a nově komunikujeme i prostřednictvím sociálních sítí.

V případě problematičtějších investičních akcí organizujme veřejná projednávání. Zavedli jsme pravidelné Hovory s vedením města, a přestože napoprvé se sešlo 5 občanů, od druhých Hovorů s námi otevřeně komunikují asi čtyři desítky občanů a tendence je stoupající. V květnu se s občany sejdeme takto již počtvrté.

Jakým způsobem mohou občané participovat na dění a rozhodování radnice? A využívají této možnosti?

Kromě možností, které občanům umožňuje zákon, například účast a vystoupení na veřejných zasedáních zastupitelstva města, práce v komisích, ale i v dalších poradních orgánech, a jak jsem již zmiňoval výše, jsou to pravidelná setkání vedení města s občany na Hovorech s vedením města. Jedenkrát za rok organizujeme veřejná fóra s občany, na nichž společně hledáme řešení pro nejpalčivější problémy města a směřování jeho budoucího investičního rozvoje. Veřejně s občany projednáváme nejvýznamnější investiční projekty a záměry, jako jsou například připravované rekonstrukce městských lokalit, parků, parkování apod.

Loni jsme uspořádali poprvé v historii úřadu den otevřených dveří. Zájem nás tak velmi a mile překvapil, že letos se chystáme otevřít i další budovu, kde sídlí náš úřad. Celou akci jsme zahrnuli do kalendáře Roku oslav 2018 a mohu již nyní prozradit, že na koni ten den (11. května) přijede i sám Tomáš Garrigue Masaryk.

Kromě toho mají občané, obrazně řečeno, dveře otevřeny ke mně kdykoliv. Nejvíce občané využívají veřejných zasedání zastupitelstva, která bývají hodně živá, a své místo si našly i hovory občanů s vedením města.

Pokud se podíváme na vaše priority podrobněji. Co se vám podařilo prosadit, a s čím naopak příliš spokojený nejste?

Jsem přesvědčen, že radnice je dnes průhlednější, otevřená všem, a občané jsou informování o tom, co se ve městě děje. Trochu mne mrzí, že záležitosti týkající výstavby nových objektů ve městě trvají moc dlouho. Mám na mysli zákon o veřejných zakázkách. Myslím si, že kdyby se město dalo řídit jako firma, bylo by to jednodušší. Jsem také rád, že se nám podařilo znovu obnovit vztahy s jednou z nejvýznamnějších hodonínských firem, MND, a.s.

Pokud byste měl pojmenovat tři problémy, s nimiž se bude muset radnice v nejbližší době vypořádat, jaké by to byly?

Nejvíce nás trápí nedostatek pracovních příležitostí a pozvolný úbytek obyvatel. Mladí lidé se po studiích vracejí do Hodonína v menší míře, anebo kvůli nedostatku stavebních parcel dávají přednost životu v okolních vesnicích. V průběhu posledních třech dekád se Hodonín změnil z někdejšího průmyslového města spíše na město lázeňské s malým počtem podniků, které nabízejí zaměstnání v omezené míře. Pro vstup nových investorů by mohlo napomoci vybudování nové dopravní infrastruktury, dálnice D55 i obchvatu města. Trápí nás také průjezd těžké nákladní dopravy městem směrem na Slovensko a naším cílem je tuto dopravu z centra města odklonit.

Na zahájení oslav 100 let československé státnosti přijela vedle premiéra i pravnučka Tomáše Garrrigua Masaryka Charlotta Kotíková. Jaké máte ze setkání a ze zahájení oslav dojem? A hlavně, na co byste v rámci oslav občany pozval?

T. G. Masaryk je nejvýznamnějším rodákem našeho města. Proto chceme v letošním jubilejním roce, kdy si připomínáme sto let československé státnosti, důstojně uctít jeho osobu a přiblížit veřejnosti jeho myšlenky a odkaz. Byli jsme moc rádi, když paní Charlotta Kotíková přislíbila návštěvu našeho města právě ve výroční den narození svého pradědečka a spolu s premiérem zahájila oslavy událostí, které si budeme připomínat různými akcemi po celý rok. Občanům našeho města, ale i ostatní veřejnosti nabídneme několik koncertů vážné i populární hudby, výstav, vzdělávacích, ale i jiných kulturních a společenských akcí.

Paní Kotíková je velmi příjemná dáma, pohybující se celý život v oblasti umění, je to dáma s širokým rozhledem a přitom velmi skromná. Pracovala jako kunsthistorička a dlouhá léta žije v USA. Je také předsedkyní Společnosti Jindřicha Chalupeckého a do České republiky přijíždí dvakrát až třikrát do roka. V Hodoníně byla poprvé a návštěva města, zájem veřejnosti o její osobu, ale i průběh zahájení oslav ji podle vlastních slov upřímně potěšily a dojaly.

Masaryk byl místním rodákem. Plánujete po něm na jeho počest ve městě pojmenovat nějakou významnou stavbu nebo třeba ulici? Pokud se nemýlím, žádná ze stávajících ulic jméno našeho prvního československého prezidenta nenese, byť zde má své muzeum.

Kromě muzea, které je pojmenováno po Masarykovi a kde je mu věnována i stálá expozice, nese jméno našeho nejvýznamnějšího rodáka i hlavní náměstí v centru města s radnicí a kostelem sv. Vavřince, kde byl Masaryk pokřtěn. Ještě za života TGM mu byl v Hodoníně v roce 1931 vzdán hold odhalením sochy v nadživotní velikosti, která tu stála s přestávkami až do roku 1977 a naposledy byla znovu odhalena v roce 1997. Ve městě existuje i několik Masarykových bust a plaket, například na místě, kde stával jeho rodný domek. Masarykovo jméno nese také hodonínská nemocnice.

Jaký je váš osobní vztah k prezidentu Masarykovi? Byl pro vás v něčem vzorem? Co na něm nejvíce obdivujete?

Osoba T. G. Masaryka, jeho myšlenky i hodnoty, které vyznával, jsou mi velmi blízké. I když dnešní doba na jeho osobu pohlíží skoro výhradně nekriticky a s obdivem, byl to také člověk se svými přednostmi i nedostatky. Oceňuji na něm především jeho odvahu a vizi, s nimiž zakládal nový stát, a neměl to ve své době vůbec jednoduché, ale i jeho morální vlastnosti, vytrvalost, smysl pro čest a spravedlivost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková