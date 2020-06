Státní média? Za protektorátu jsme viděli! Analytik Cimbál o ČT. Konkrétní zkušenost a jasný návrh

reklama

Na začátku března jste mi řekl, že koronavirus může mít na život v Evropě větší vliv, než si dokážeme připustit. Váš odhad byl trefný. Dá se říci, že vás tedy následné dění kolem pandemie nepřekvapilo? Případně v čem?

Pandemie nikoliv, tam byly proporce zřejmé od konce ledna. Jak funguje geometrická řada, snad chápe každý středoškolák. Bohužel jen málokdo v evropské politické reprezentaci. Liknavost většiny politiků, s odkazem na takzvané ekonomické dopady, je zpětně krásnou ukázkou, jak v uvozovkách prozíraví lidé tyto posty obsadili. Ursula von der Leyenová Českou republiku ještě koncem druhého březnového týdne veřejně kárala kvůli uzavírání hranic, a to vystudovala vysokou školu, paradoxně medicínu. Světová zdravotnická organizace popírala, že by roušky omezovaly šíření viru. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahl vyloučil jakékoli omezování pohybu osob, zatímco německá kancléřka Angela Merkelová klidně pronášela svůj cynický projev o 70 procentech nakažených.

To, že si Česká republika vedla lépe než v uvozovkách liberální země Evropské unie, je spíše shoda okolností. Lety z Číny ministr zahraničí Petříček zrušil až s téměř dvoutýdenním zpožděním proti Itálii, hlavní hygienička Gottwaldová situaci zlehčovala až do svého odvolání a Miroslav Kalousek sebevědomě prohlásil, že kvůli třem nakaženým se nouzový stav nevyhlašuje. Aktivity demokratické opozice během pandemie byly doslova fraškou, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala snad každým svým prohlášením ukazovali, jak dalece jim uniká realita toho, co se děje. Ale abych jen nehaněl, ministr vnitra Hamáček byl první, komu došlo, která bije. Roman Prymula navrhl včasná opatření. Přednáška statistika Ladislava Duška, pochopitelná i pro poslance. Těch momentů bylo víc. Škoda že Hamáček neprozradil jméno člověka, který vládě včas otevřel oči. Tak já jedno uvedu. Tomas Pueyo a jeho článek Why You Must Act Now. Na poli osvěty a věcné argumentace udělal asi nejvíce.

Stěžoval jste si také, že Univerzita v Miláně zavedla karanténní režim už 21. února, zatímco v České televizi pak padl dotaz, jak je možné, že se studentky následně na začátku semestru vydaly na výlet po Evropě. Vadilo vám, že místo, aby se Česká televize zajímala o to, zda podobných studentů nebylo více, řešila, zda tazatel nečte dezinformační servery. Podle vás ho zostudila. Co takové jednání České televize podle vás znamená?

To byla Zuzana Petrů, brněnská redakce zpravodajství České televize. Tihle mileniálové z médií rádi dávají věci, co jim projdou rukama, s patřičným komentářem na sociální sítě. Je to taková manifestace vlastní uvědomělosti, ale mně to přijde zhola neprofesionální. Dotaz toho pána byl logický, studentky evidentně karanténu pochopily jako prázdniny a vyrazily na trip po Evropě. Od redaktorů veřejnoprávní, tedy všemi placené televize, neočekávám, že budou telefonáty takto ventilovat na svých soukromých stránkách. To je, jako kdyby tam komentoval policista fotografie z nehod, učitel písemky žáků nebo dermatolog vyrážky svých pacientů. Pán volal do studia s dotazem k pořadu. Nikoliv s příspěvkem na Twitter slečny Petrů.

Jaký je váš názor na nové tři členy Rady České televize a reakce, které jejich zvolení vyvolalo (ekonomka Hana Lipovská, moderátor Lubomír Veselý a Pavel Matocha)?

Tyto reakce jsou až úsměvné. Je přece správné, pokud v kontrolním orgánu sedí lidé, kteří jsou k dosavadní činnosti instituce kritičtí, a to nikoliv bezdůvodně. To chceme, aby současný tristní stav České televize zůstal zakonzervován i nadále? Za mne jde o důležitý krok vpřed k nápravě kdysi veřejnoprávního, objektivního a vyváženého média, což má uloženo ze zákona. My také musíme zákon dodržovat a platit za pouhé vlastnictví jakéhokoli přijímače, i nefunkčního nebo analogového, koncesionářské poplatky. Česká televize nemusí?

Domníváte se, že skrze tyto osobnosti může dojít k ohrožení nezávislosti, demokracie či veřejnoprávních médií tak, jak se ozývá?

Není co ohrožovat, dané kvality Česká televize už hezkých pár let zcela postrádá. Představa, že veřejnoprávní státní médium je automaticky zárukou čehokoli, je navíc zcela mylná. Za protektorátu či za éry socialismu jsme viděli, čeho tato média byla ve skutečnosti zárukou. A zde se tak mnoho, bohužel, nezměnilo.

Jak celkově hodnotíte činnost veřejnoprávní televize v době pandemie? Včetně kanálů pro děti a seniory, zpravodajství a tak dále…

Informace jsem si hledal na internetu, televizi v podstatě nesledoval. Natož Českou televizi. On už delší čas není důvod. Oficiální informace, které přinášela, má na stránce Ministerstvo zdravotnictví také. A na zastydle svazáckou angažovanost kdysi veřejnoprávních redaktorů zvědavý nejsem.

Ředitel České televize mluvil o zvýšení koncesionářských poplatků. Měly by se zvýšit, podle vás? Případně co s nimi? Jedni by je rázně rovnou zrušili, druzí obhajují potřebnost veřejnoprávních médií…

Zvýšit. Vzhledem k současným v uvozovkách kvalitám této veřejnoprávní instituce to pro jejich zrušení bude ten nejlepší akcelerátor. Ale nemysleme si, že soukromá sféra pak bude lepší. Tam zase rozhodují finanční kruhy v pozadí, jak jsme mohli vidět na proměně Primy pod taktovkou CNN. Ale spoň na to nemusím přímo přispívat.

Česká vláda zavedla celkem tvrdá opatření a premiér Andrej Babiš tvrdí, že právě ta se odrazila na nízkých číslech nakažených i zemřelých v České republice. Souhlasíte?

V zásadě ano, ale myslím, že Andrej Babiš nebyl tak úplně jejich hybatelem. Dost dlouho trvalo, než si uvědomil rozměr problému, ale to byl koneckonců případ i prezidenta Miloše Zemana. Nicméně jednal pragmaticky a situaci řešil. Nedovedu si na jeho místě představit nikoho z lídrů stran demokratické opozice.

V rámci koronakrize také došlo k neshodám na Ministerstvu zdravotnictví. Premiér řekl, že pohlídá, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek Roman Prymula spolupracovali. Prymula se má stát vládním zmocněncem a pomáhat ve zdravotnictví. Co si o celé situaci myslíte?

Roman Prymula má nesporné zásluhy o řešení pandemie, ale nejen on. I ministr Vojtěch tu situaci nakonec nějak ustál. Nechci kritizovat ty, co něco dělali, nezávidím jim ty hektické týdny.

V září loňského roku jste se také pozastavil nad tím, jak lokální politika využívá, případně zasahuje do politiky mezinárodní. „Pokud jde o angažmá Zaorálka na konečně obsazeném Ministerstvu kultury, tak koukám, že zde našlo hrdinné protičínské tažení pražských Pirátů nového spojence. Tak jsem zvědavý, co takto posílení dokážou rozšťourat. Ku prospěchu Pražanů to ale asi sotva bude. Tohle zatahování mezinárodní politiky na komunální úroveň je nový fenomén a může být dost kontraproduktivní,“ řekl jste mi. Tehdy šlo o Čínu. Zároveň se začalo intenzivně diskutovat o odstranění sochy maršála Koněva na Praze 6 tamním starostou Kolářem, socha už na místě nestojí. Navíc se do postojů k Rusku zapojil primátor Zdeněk Hřib i starosta Pavel Novotný. Jak s odstupem času vnímáte svá slova? Potvrzují se tím? A jaký vliv podle vás může mít tohle vměšování do politiky mezinárodní?

Mě na tom děsí ta koordinovanost. Nevím, zda dostali nějaké pokyny k novému způsobu hybridní konfrontační zahraniční politiky z lokální úrovně. Spíš bych řekl, že zde hrají roli zásluhy na vymezování se vůči Rusku a případné odměny za ně. Koudelkovi následníci… mimochodem, kdopak ten řeporyjský tančík zaplatil?

„A tak nám umřela svoboda. Internet, kdysi svobodné tržiště názorů a informací, je dnes bedlivě hlídaným hřištěm. Je tu spousta mladých, anonymních dobrovolníků, ochotných dohlédnout na to, aby byl ztrestán každý přešlap. Podle jejich pravidel. Zákony nejsou až tak potřeba, stačí etika. Ta jejich. Co je v duchu progresivního liberalismu, to je etické. To ostatní je nemravné, závadné a trestné,“ prohlásil jste také. Jak to vidíte v souvislosti s koronavirovou krizí? Projevuje se to také? A jak?

V koronakrizi se projevily hlavně dvě lidské vlastnosti. Sobectví a hloupost. Velmi často jdou ruku v ruce. Neochota uskromnit se v zájmu celé společnosti, neschopnost pochopit situaci… a zpravidla zvýšená schopnost prsit se tím na sociálních sítích. V této disciplíně exceluje zejména takzvaná městsky liberální bublina českého Twitteru, jejíž součástí jsou i mnohé známé celebrity. Pak taková prohlášení překvapí i zamrzí obzvlášť. Ale aspoň víme, kdo se jak vybarvil.



