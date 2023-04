Strach ráno vstát, obrovská nejistota. Radikalizace. To jsou výsledky za Fialou. Podnikatel varuje

reklama

Vláda avizovala, že následujících osmnáct měsíců, ve kterých nejsou žádné volby, je ideálním „oknem“ na provedení nepopulárních reforem. Co zatím říkáte na nápady, které z vlády vypadávají?

Máme velké obavy, co bude z vlády obecně předloženo. Zatím jsou to až na výjimky dohady z uniklých informací. Mezivolební čas nebyl využit.

Od počátku vlády byly pochybnosti o kompetenci ministra financí Zbyňka Stanjury. Co na jeho působení zatím říkáte?

V roce 2017 ODS a Strana soukromníků České republiky šly společně do parlamentních voleb. Zbyněk Stanjura vedl společnou programovou komisi, které jsem byl členem. Byli jsme spolu na kávě u Schnellů. Zeptal jsem se ho, které místo bude chtít ve vládě, pokud ve volbách uspějeme. Bez váhání řekl ministra financí. Byl jsem překvapen. Čekal jsem, že bude chtít ministra dopravy. Za 5 let se jeho sen splnil. Pan ministr je zatím tajemný jak hrad v Karpatech. Tedy hodnotit jeho kompetenci je předčasné. Už to ale nebude dlouho trvat a musí se ukázat. Uvidíme, jestli se nám rodí nový Rašín, anebo po odchodu z funkce upadne v zapomnění. A to, pokud bude mít štěstí.

Druhou výraznou postavou v ekonomických otázkách je ministr práce Marian Jurečka. Tomu jste jako Soukromníci nedávno psali, což vedlo k oboustranně výživné korespondenci. Šlo o zvyšování odvodů OSVČ. Proč jste se rozhodli se v této věci takto aktivně ozvat?

Výše odvodů OSVČ byla vždy klíčová pro rozhodnutí lidí, jestli vůbec najdou odvahu začít podnikat. K tomu ještě dohoda s ministrem práce a sociálních věcí ČR ve vládě Petra Pitharta Milanem Horálkem o udržení tzv. švarcsystému, a to i přes velký odpor Václava Klause, tehdejšího federálního ministra financí. Prosazení a udržení těchto dvou záležitostí bylo v r. 1991 a 1992 klíčové pro rozběhnutí soukromého podnikání. K tomu samozřejmě probíhaly za naší výrazné účasti zásadní procesy jako malá a velká privatizace, restituce, navracení půdy, odsunutí zahájení kupónové privatizace a stovky nových zákonů a vyhlášek. Petr Pithart, Jan Vrba, Milan Horálek, Jan Stráský a Tomáš Ježek ve vládě České republiky a Václav Valeš ve federální vládě si nechali vysvětlit naše argumenty a podpořili je. Politicky se naše dohody „prohnaly“ federální a českou tripartitou, ve kterých mělo Sdružení československých podnikatelů své zastoupení. Takže ve věci výše odvodů OSVČ jsme aktivní více jak 30 let. Problém je v tom, že téměř žádná nová vláda se nezajímá o to, co a proč bylo dohodnuto před nimi. Mnohé věci se proto stále vrací jako bumerang. Vše je už proto delší než třicetiletá válka a vestfálský mír není na dohled.

Ministr Jurečka vám napsal, že „cílem přiměřeného zvýšení jejich odvodové povinnosti a tím následné alespoň částečné přiblížení důchodu důchodům ostatních pojištěnců pro lepší zabezpečení živnostníků ve stáří“. Nejde živnostníkům právě o to, aby jim nikdo neradil, jaké zabezpečení je pro ně „lepší“, ale nechal je na pokoji?

Dlouhodobě stabilní podmínky jsou pro každého podnikajícího klíčové. A je jedno, jestli se jedná o OSVČ, sedláka, malého, středního či velkého podnikatele. Problémem je to, že se téměř každá nová vláda chová, jako by před ní nic nebylo. Jsem přesvědčen, že mnoho nových členů vlády vůbec neví, co všechno bylo dohodnuto v jejich resortu před jejich nástupem.

V následné reakci jste ministrovi připomínali konsensus uzavřený už v roce 1992, tehdy prý za aktivní účasti podnikatelské reprezentace, i vás osobně. Můžete prosím přiblížit, o co šlo a jak je tento konsensus nyní vládou zpochybňován?

Touto otázkou jste ťal do živého. Musím proto na úvod své odpovědi připomenout atmosféru let 1990, 1991 a 1992. Začínající podnikatelé měli různé osudy. Malá část už podnikala dle usnesení Adamcovy komunistické vlády č. 1/1988 a č. 2/1988. Bolševikovi se hroutily mj. služby, a tak trošku povolil.

Po 17. listopadu od 1. 5. 1990 na základě vyhlášky č. 105 začaly podnikat desetitisíce našich spoluobčanů. Mnozí z důvodu navázání na rodinné tradice. Ale množství lidí proto, že jim zanikla „jejich fabrika“ naším tlakem na restituce a privatizaci. Měli pouze dvě možnosti. Jít na pracák, nebo začít podnikat. Pro jejich odvahu se rozhodnout byly klíčové, v ten moment, odvody a švarcsystém. Mnoho z těchto lidí nemělo žádnou živnostenskou, sedláckou nebo podnikatelskou tradici v rodině. Po generace byli dělnického původu a dnes jsou mnozí z nich úspěšní podnikatelé prospěšní pro Českou republiku a své spoluobčany. A vzhledem k tomu, že ve čtyřicetičlenném vedení Sdružení československých podnikatelů, které už v roce 1991 mělo 200 000 členů, seděli lidé ze všech společenských vrstev té doby, vždy jsme měli naše argumenty ze života. Žádná teorie.

Václav Valeš, Petr Pithart a další to velmi rychle poznali a naše návrhy měly v té době velkou váhu a jejich podporu. Někdy v roce 1991 zástupce odborů ve federální tripartitě oznámil, že mají spočítané, že pokud budou mít OSVČ tak malé odvody, jejich důchody v budoucnu budou hanebně nízké. Pan odborář to neřekl proto, že by miloval soukromníky, ale proto, aby nám odvody zvedli. V ten moment Václav Valeš řekl, že je nutné neumrtvit rozběh soukromníků a je nutné připravit pro výpočet jejich důchodů „speciální legislativu“ a byl klid.

Lidé kolem Valeše, Pitharta, Vrby a dalších v létě 1992 prohráli volby, nastoupil Václav Klaus a bylo zameteno. Ve federální tripartitě jsem od roku 1990 do 31. 12. 1992 byl stejně jako v české tripartitě od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1996 určitý čas i místopředsedou, takže vím, o čem mluvím. Po nástupu Václava Klause výše uvedené už nikdy nebylo nastoleno. Stejně jako mnoho jiných záležitostí. Podrobnosti znám pouze do 30. 6. 1996.

Snahou Václava Klause bylo vliv tripartity omezit na minimum. Šest měsíců po jeho nástupu se jenom diskutovalo, že už nebude Rada hospodářské a sociální dohody ČR, ale jenom Rada sociální dohody ČR a na hospodářství on má ekonomickou radu ministrů. Nikdy se mu to nepodařilo, ale činnost tripartity paralyzoval.

Argument, že „zaměstnanci jsou soumaři penzijního systému“ a živnostníci se v něm jen vezou, zaznívá celkem pravidelně. Proč se podle vás stále nedaří značné části veřejnosti vysvětlit, že živnostník je v úplně jiné pozici?

A už se to asi ani nepodaří. Čtyřicet let komunismu zanechalo v myšlení mnohých spoluobčanů hlubokou brázdu. Reakce některých se nebojím nazvat vyvoláváním třídního boje. Naší chybou je, že zatím nemáme zastoupení politicky organizovaných soukromníků v parlamentu. Vše by se lépe vysvětlovalo veřejnosti. Snad se nám to v příštích parlamentních volbách podaří. Teď je to boj o přežití soukromnického stavu.

Máte statistiky, jak na soukromníky dopadají současné problémy české ekonomiky, zejména tedy inflace?

Statistiky, které má vláda a parlament, nemáme. Ale máme zastoupení ve všech krajích a informace o ukončování podnikání ve velkém jsou hrozné. A končí i lidé, kteří podnikali 10, 20 i 30 let. To je neodpustitelné.

Další věcí, kterou jste kritizovali, byla „debilita povinného zřizování datových schránek“. Skutečně je doloženo, že desetitisíce živnostníků kvůli tomu svou živnost ruší. Snažily se podnikatelské organizace tuto věc nějakým způsobem zvrátit?

Určitě jste si všiml, že jsem řekl debilita povinného zřizování datových schránek, a ne debilní datové schránky. Vadí nám ta zbytečná povinnost, která opravdu vede k ukončení podnikání hlavně starších lidí. A také to, že činorodější lidé se širším záběrem mají i 5 datových schránek. To ukazuje, že naše státní správa a její „odborníci“ z nás dělají rozvojovou zemi bez úrovně. A ještě to prodávají jako pokrok. Jaký ministr, takoví podřízení.

Varujete, že „podnikatelé jsou vháněni do politické náruče, která rozhodně není pravicová“. Skutečně se obáváte, že by čeští podnikatelé mohli začít masově volit hnutí ANO, SPD nebo nějaká hnutí, která označuje premiér Fiala souborně jako „populisty a extremisty“?

Zklamání drobných, malých a středních soukromníků z dosavadního působení Fialovy vlády je značné. Uvědomme si, v čem soukromníci 3 roky žijí. Covid, válka na Ukrajině a z ní vycházející drsné zdražení všeho, velké narušení tzv. dodavatelsko-odběratelských vztahů, místy nedostatek materiálu potřebného pro výrobu a obchod, tlak na zvyšování mezd atd. atd. Do toho v čele země vláda Babiše a teď Fialy. Zmatek a často do očí bijící nemohoucnost vládních představitelů. V lidech, a nejen podnikajících, začíná převažovat přesvědčení, že současná vládní garnitura nemá na to, aby zemi vyvedla z krize. Když podnikáte, tak máte strach ráno vstát. Obrovská nejistota. Společnost včetně podnikajících se začíná radikalizovat. A to je velice příznivé politické klima pro různé, mnohdy poblouzněné mesiáše. Strana soukromníků České republiky si udrží svoji rozumnou pravicovost a bude se snažit, aby se co nejvíce soukromníků a členů jejich rodin přidalo ke své stavovské straně. A přibývá nás.

Jak očekáváte, že politickou atmosféru v zemi změní nástup nového prezidenta Petra Pavla?

K hodnocení pana prezidenta jsem zatím velmi zdrženlivý. Vyrůstal v komunistické rodině velitele pohraničníků, byl komunista, předseda nějaké buňky. Kdyby nebyl převrat, asi by byl agentem vojenské rozvědky. To je alespoň pro mne silné kafe. Zvolením dostal šanci napravit hříchy „mládí“. Uvidíme.

Pár dnů po inauguraci udělal ale obrovskou chybu tím, že podepsal zákon o snížení valorizace důchodů. Tím nenávratně ztratil šanci být prezidentem „pro všechny“. A to za těch cca 20 miliard Kč nestálo. Každá vláda včetně této prošustruje čím dál více peněz a ani to nevíme. Měl tvrdě požadovat rychlou důchodovou reformu a tvářit se, že to hlídá. Zatím je ve svém vystupování vojensky strohý, což je i dobře. Doufejme ale, že neprosadí povinnou rozcvičku národa před snídaní. Je to voják.

Vláda vysvětluje většinu nepříjemných opatření i válkou na Ukrajině. Není sporu, že této zemi je třeba pomoci, ale nemáte pocit, že vláda to občas zneužívá jako výmluvu i u věcí, které mají zcela jinou příčinu? A nemůže se jí tento způsob komunikace vymstít?

Já osobně s pomocí Ukrajině plně souhlasím. Bojují statečně o život ve své zemi. Jak mne učil děda a otec, nejhorší na světě je Rus a komunismus. Tlak na to znechutit co největšímu procentu lidí názor na válku na Ukrajině sílí. Vyjádření našich představitelů jsou často alibistická a nemotorná. Toto citlivé téma je nutné komunikovat s národem naprosto otevřeně a srozumitelně.

Zeptám se ještě na jednu věc. Máte pocit, že tato vláda přišla do Strakovy akademie připravena, s promyšleným programem a cíli? Řada jejích kroků působí dojmem značného chaosu a improvizace, což může být částečně vysvětleno dramatickou změnou okolností u nás i ve světě, ale občas to vypadá, že ministři absolutně netuší, kam chtějí dlouhodobě směřovat a utápějí se v partikulárních krocích. Nemáte tento dojem taky?

Vláda Petra Fialy převzala zemi ve velmi složité vnitřní i zahraniční situaci. Je velmi těžké být na takový vývoj připravený. Je ale na předsedovi vlády, aby vzhledem k situaci vyměnil některé ministry, kteří na obtížnost dnešní doby nestačí. To za něj nikdo neudělá.

