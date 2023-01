Středula plivl na všechno, co má odborář dělat. Konečná připomněla, jakou dámu to podpořil

„Role, kterou v této kauze sehrála média, se zapíše černým písmem do historie naši žurnalistiky,“ říká k „Čapímu hnízdu“ europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a nešetří ani některé lékaře. „Josef Středula podporou Danuše Nerudové plivl na všechno, o co se v těchto dnech má správný odborář snažit“, podotýká pak k odstoupení odborářského šéfa z prezidentské kandidatury. Vysvětlila také, co si myslí o záměru ANO vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Dostala se i k výzvě „Mír a spravedlnost“.

reklama

Anketa Komu byste dali hlas v druhém kolem? Andrej Babiš 36% Jaroslav Bašta 59% Danuše Nerudová 3% Petr Pavel 2% hlasovalo: 8785 lidí

Paní poslankyně, co říkáte na osvobozující rozsudek v „kauze Čapí hnízdo“ a jak to podle vás ovlivní blížící se volby?

Víte, já nerada komentuji rozhodnutí soudu. Každopádně role, kterou v této kauze sehrála média, se zapíše černým písmem do historie naší žurnalistiky. Zneužití nemocného člověka je za hranicí všeho. Je otázkou, zda by nemělo dojít k přezkoumání odbornosti a oprávněnosti vydávat lékařská stanoviska třem lékařům, kteří napsali, že Andrej Babiš ml. je zcela zdráv. Zvláště groteskní postavy paní Džamily Stehlíkové, která plácala nesmysly i když komentovala zdraví Miloše Zemana, a mnozí možná vzpomenou i na její děsivou neschopnost v pozici ministryně Topolánkovy vlády.

Viděla jsem o novinářském pozadí kauzy Čapí hnízdo reportáž paní Bobošíkové a pokud je zapojení europoslance KDU-ČSL Zdechovského do celého případu pravdivé, pak by se měl minimálně omluvit a možná zvážit i setrvání ve veřejných funkcích.

Andrej Babiš krátce po soudu odletěl do Francie, kde se mimo jiné setkal s prezidentem Macronem. Byl to dobrý předvolební tah?

Já upřímně nepatřím do fanklubu pana Macrona, ale na druhou stranu musím ocenit, že na rozdíl od mnoha představitelů zemí EU si během jednání a mezinárodních kroků zachovává určitou míru rozumu. Nebál se tak označit za nemorální, že nám USA prodávají LNG až za čtyřnásobek toho, co platí občané doma ve Spojených státech. To naší vládě je jedno, kolik plyn stojí – hlavně, že není z Ruska.

Stejně tak oceňuji Macronovu snahu o to vnést do debat o ukrajinském konfliktu aspoň špetku míru.

Jestli ale setkání těchto dvou politiků bude mít nějaký vliv na volbu? Těžko říct. Upřímně si myslím, že minimální.



V neděli při debatě prezidentských kandidátů oznámil Josef Středula, že se kandidatury vzdává. Překvapilo vás to? A co říci na to, že podpořil Danuši Nerudovou?

Velmi mne to překvapilo. Ani nepomýšlím, jak strašně to muselo rozčílit ty, kteří mu sháněli na ulici podpisy pod kandidaturu. A věřte, že sehnat 50 tisíc podpisů dá sakra fušku. Nedokážu si ani představit, jak to muselo zasáhnout samotné odboráře, když člověk, který má hájit zájmy pracujících podpoří voličku koalice SPOLU, Danuši Nerudovou. Navíc ta stejná koalice, během jejíž vlády klesly reálné mzdy nejvíce ze zemí OECD. Koalice, která udělala podvod se zvednutím minimální mzdy – navíc o ubohou částku, která neodpovídá růstu nákladů, atakdále atakdále…

Josef Středula podporou Danuše Nerudové plivl na všechno, o co se v těchto dnech má správný odborář snažit.

Psali jsme: Ze sbírky pro Ukrajinu věnuje Liberecký kraj statisíce na zdravotní pomůcky Ivan Černý: Co dnes dělá sportovní novinář a hokejový publicista Jiří Stránský Ministr Bartoš: Dlužíme občanům stát, který působí přehledně a bezpečně Kancelář prezidenta republiky: Veřejné schvalování trestného činu je podle trestního řádu ČR trestným činem



ANO chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Je na to vhodná doba a má to vůbec nějaký smysl, vzhledem k rozdělení „sil“ ve Sněmovně?

Smysl to má. I když asi vláda toto hlasování ustojí a mezi dvěma sty poslanci se nenajde nadpoloviční většina odvážných, tak mezi normálními lidmi už vláda důvěru ztratila dávno.



Na druhou stranu mě překvapuje, že se nedůvěrou stranám ODS, TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STANu ohání jak ANO2011, tak SPD. Vždyť s nimi před pár měsíci – po volbách v loňském roce – uzavřeli celou řadu otevřených i tichých koalic.



Na závěr se ještě zeptám. Co říkáte na „humbuk“, který se rozhořel kolem výzvy Mír a spravedlnost, jejíž jste jednou z viditelných signatářek?



Naprosto nepochopitelná reakce. Je vidět, že pro česká média je mír cizí slovo. Asi je to nad rámec jejich chápání. Ale o média mně až tak nejde, neboť i v souvislosti s tím, jak se chovala v souvislosti s kauzou Andreje Babiše ml. jsou ta poslední, která mohou někoho kádrovat. Naopak jsem ráda, že po stovkách přibývají signatáři z řad občanů. To je pro mě důležitější.

Psali jsme: Hradec Králové: Aquacentrum si pro návštěvníky připravilo únor plný zábavy Malý (Trikolora): Ukrajina prohraje, obětovali jsme ji svým pokrytectvím Luboš Smrčka: Proč budu volit Jaroslava Baštu? ČEZ: Mladí fyzici na stáži v Dukovanech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.