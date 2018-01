Ta „pražská plivárna“! Zeman není vlastizrádce jako jiní, říká Alena Vitásková. A naznačuje, jak se postaví k České republice

Paní Vitásková, před pár dny vás vrchní soud zprostil obžaloby a tedy zrušil původní rozsudek 8,5 roku vězení. Považujete to za definitivní výhru?

Výhru nad čím, nebo nad kým? Mám zničené zdraví, stejně jako moji nejbližší. Mám po kariéře. Nevzpamatovala jsem se z toho, jsem bez emocí. Prý je to posttraumatický šok. Nyní zvažuji, zda chci, aby mí vnuci vyrůstali v této společnosti. Zvažuji, zda se nevzdám českého občanství. Já nechci „vyhrávat“, já chci, aby zde byl právní stát. A to není.

Ve vaší činnosti i v soudní kauze vás dlouho podporoval prezident Miloš Zeman. Budete ho volit?

Ano, budu volit Miloše Zemana. Ne proto, že mě podporoval, ale proto, že je to jediný kandidát, který se umí postavit na stranu nás, obyčejných občanů České republiky.

Kdybyste měla zhodnotit dosavadních pět let Zemanova prezidentství, jak by dopadl?

Známkování jako ve škole? Na výbornou.

Co byste u Miloše Zemana a jeho vlastností ze svého pohledu zdůraznila nejvíc?

Názorově jsme si velmi blízcí. Zdůraznila bych, že říká to, co si skutečně myslí, ne to, co chce slyšet „pražská plivárna“, vlastně „kavárna“. Nenechá se zastrašit, ani vydírat. Má rád obyčejné lidi, má rád náš národ. Není to vlastizrádce, jako někteří jiní.

Jak dlouho prezidenta Zemana osobně znáte? Mohla byste říct něco osobnějšího? Čtenáře tyto věci velmi zajímají.

Pana prezidenta osobně znám 17 let. Doufám, že se pan prezident neurazí. První setkání s Milošem Zemanem, v té době premiérem, bylo v roce 2001, kdy jsem byla předsedkyní představenstva a generální ředitelkou plynárenského gigantu Transgaz. Setkali jsme se ve třech, pan premiér, vicepremiér Miroslav Grégr a já. Stáli jsme. Pan Grégr mě představoval, že to je ta nová šéfka Transgazu. Znala jsem výsledovku, stejně jako vše kolem firmy nazpaměť, protože jsem věděla, že pan premiér je zvídavý a navíc toho hodně ví. Nepadla jediná otázka. A já stála mezi nimi a oni se o mně bavili. „Mirku, proč jste tam dali ženu, víš, že ženy ve vysokých funkcích nemám rád.“ V té chvíli jsem měla knedlík v krku. „To víš Miloši, tam je tolik průšvihů a problémů, to by chlap nezvládl.“ Premiér se mě na nic neptal, potřásl mi rukou a popřál hodně pracovních úspěchů. Byla jsem zkoprnělá.

O pár let později: Mezitím proběhla nejúspěšnější privatizace (plynárenství), na které jsem se podílela. Co do výše ceny, Česká republika obdržela od investora téměř jednou tolik, než byly odhady analytiků a než se očekávalo. Byla velká společensko-pracovní konference, na které vystoupil Miloš Zeman. Já jsem tuto akci zahajovala. Z pódia, do mikrofonu, před nabitým sálem Miloš Zeman vzpomněl naše první setkání a co mi tehdy řekl: Že ženy ve vysokých funkcích nemá rád. Následně mi vysekl poklonu, za bezvadně odvedenou práci, a že bere zpět, co před léty sdělil. Tak tomu se říká frajer se sloní pamětí.

Miloš Zeman se s Jiřím Drahošem nejvíc rozchází patrně v přístupu k migrační krizi, k euru, k referendu o EU a v podobných tématech. Do jaké míry jde, podle vás, o témata zásadní?

Jsou to zásadní témata pro občany naší vlasti.

Může mít prezident republiky na ovlivnění těchto věcí významnější vliv?

Kompetenčně ne. Ale silný prezident může mnohé názorově ovlivnit. A Miloš Zeman je silný prezident a obratný politik.

Jak na vás působí průběh volební kampaně a zapojení některých médií či celých vydavatelství do prezidentského klání?

Rozporuplně. Některá média nedokážou zakrýt nenávist k hlavě státu. A to je ubohé, především u veřejnoprávních médií, která jsou placena námi občany.

autor: Radim Panenka