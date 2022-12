Tady jde o křeslo prezidenta... Komárek nepotěší příznivce generála Pavla. Jde o jeho minulost

reklama

Jednou z výrazných událostí poslední doby je korupční skandál v Evropské unii. Došlo k zásahům policistů, zatýkání i obvinění - například řecké místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailisové. Podle Komárka tento případ ukazuje, že všichni politici a na všech úrovních jsou úplatní, což označil za staronové, ale smutné zjištění. Nedomnívá se však, že by kauza vytváření pozitivního obrazu o Kataru za úplatu nějak narušila důvěru v bruselskou instituci. Zatím nejsou známy všechny informace a pak, systémový protikorupční boj vede i Česká republika. „To, že se nechá uplatit úředník v Brně nebo Praze, nenarušuje podstatu korupčního boje. To se bohužel stává a bude se to stávat vždy. Ale neznamená to, že by to snižovalo jakkoliv boj proti korupci,“ řekl.

Martin Komárek rovněž shrnul české předsednictví v Evropské unii. „Myslím, že bylo čestné, že zejména, co se týká pomoci Ukrajině, bylo velmi aktivní a skutečně se ukazovalo, že Česká republika je v čele Unie. Horší jsou hospodářské výsledky, kdy se nepodařilo zastropovat ceny energií na úrovni celé Unie, ačkoliv to bylo cílem,“ popsal. Ke kritice, že předsednictví bylo obsahově vyprázdněné, upozornil, jak se po každé události - zvláště jakou je předsednictví - ozve nejen chvála, ale i kritika: „Je samozřejmé, že nás v Unii chválí, protože v Evropské unii se kritizují navzájem jen málo. A je samozřejmé, že odborníci zjišťují chyby. I když to bylo vcelku dobré, mohlo by to být ještě lepší, ale žádnou ostudu nám neudělali,“ poznamenal.

Byrokracie úřadů horší Rakouska-Uherska

Novinář a spisovatel rovněž v minulých rozhovorech kritizoval českou vládu, že nedostatečně komunikuje a její pomoc Čechům je chaotická. Změnilo se za poslední dobu něco? „Nezměnilo, naopak se ukázalo, že přetížené úřady práce chybují, nedokážou dodat pomoc včas a adresně, což je další systémová chyba. Vláda je sice v mimořádné situaci, ale nepodává mimořádný výkon. V normálních časech by mohla být dobrá, ale není na úrovni současné situace a nezvládá ji stejně, jako minulá vláda Andreje Babiše nezvládala covid. Od počátku jsem k tomu byl kritický a naše politická scéna není připravena na takové výkony,“ vytkl. Důvody k tomu vidí hlavně v nedostatečné patřičné odbornosti politiků. „Utápějí se v malicherných hádkách a opozice s koalicí nejsou schopny držet ani v případě takových katastrofických věcí jako covid nebo válka na Ukrajině,“ sdělil Komárek.

Česká republika však není výjimkou. Vnímá to stejně v mnoha zemích. „Ten rozkol mezi republikány a demokraty je silný v Americe, ale je to znak demokracie a na to si nelze stěžovat. Jde o to, že ve chvíli, kdy běží skoro o život, jako v případě covidu nebo energetické krize, nejsou politici schopni své malicherné a osobní zájmy dát třeba až na desáté místo a věnovat se těm prvním věcem, které potřebujeme,“ řekl a pak podrobněji rozebral problémy na pracovních úřadech. „Je třeba říci, že ani pracovní úřady nebyly připraveny na to, co je čeká. S tím dopředu nikdo nepočítal a nejen tato, ale i předchozí vlády se nesnažily snížit příšernou byrokracii, kterou si musí člověk procházet. Může se z toho zbláznit a zbláznit se z toho mohou i úředníci. Je to memento: Už s těmi papíry něco udělejte. Ač žijeme v moderní době, tohle je horší než Rakousko-Uhersko,“ přirovnal současný úřední systém s dávnou dobou.

Zdůraznil, že rakousko-uherský systém alespoň pracoval bezchybně, i když byl klopotný a komplikovaný. „Ale úředníci byli dobře placení a uměli svoji práci, naši ji neumějí. Takže myslím, že je to mnohem horší a větší ostuda, protože už nežijeme v 19. století, ale skoro ve čtvrtině století jedenadvacátého,“ kritizoval.

Redakce se Martina Komárka také ptala, jak podle něj lze vysvětlit samoživitelkám, seniorkám a dalším skupinám, které jsou v krizi ohroženy, že ČEZ oznámil rekordní zisk a v zápětí zvýšení cen elektřiny. Téměř 70 procent jeho akcií přitom vlastní stát. „Tady selhal stát a polosoukromá firma, která je šťastná, že má tak vysoké zisky. Ale stát měl tyto zisky nějakým způsobem zastropovat či zdanit už za rok 2022 - jako mnohé jiné státy - a z toho financovat pomoc nepostiženějším,“ vytkl.

Zapletení s kontrarozvědkou hraje roli

Pro ParlamentníListy.cz rovněž shrnul své postřehy z předvolebního dění kolem prezidentských kandidátů. Například kolem Andreje Babiše (ANO) a generála Petra Pavla a jejich minulosti v dobách minulého režimu. „Každá minulost, chyba nebo selhání prezidentského kandidáta v jakékoliv době bude propírána médii a jeho soupeřem. Je to v pořádku, boj je tvrdý a v demokracii to tak má být – pokud nejsou vytaženy zlovolné pomluvy,“ sdělil s tím, že voliči příliš neřeší, zda byl někdo řadovým členem komunistické strany. Vážnější roli pro každého však hraje, zda byl kandidát zapleten s kontrarozvědkou nebo s StB.

Avšak podporovatelé generála tvrdí, že podstatnější je, jaké jsou zásluhy Petra Pavla po roce 1989 – tedy jeho působení v Severoatlantické alianci a podobně. Lze tím smazat pochybnou minulost? Komárek tvrdí, že pouze, pokud by nešlo o křeslo prezidenta: „Kdyby nešlo o prezidentské volby, je to smazáno desetinásobně, ale prezidentský kandidát musí splňovat vyšší kritéria než generál ve výslužbě,“ podotkl. A zauvažoval i nad třetí favoritkou voleb – Danuší Nerudovou a nad tím, zda je správně připodobňována ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové – i prosazováním slušnosti v politice.

Podle Komárka může být přirovnání vhodné i vzhledem k problematické minulosti Babiše s Pavlem. „Danuše Nerudová vystupuje sympaticky, má dobrý profesionální PR tým, ale řekl bych, že v této fázi průzkumy nic neznamenají. Výsledky mohou být zkreslené ne chybami sociologů, ale protože polovina lidí se ještě nerozhodla, koho volit. Možná je tomu jinak, než jak se ukazuje,“ řekl. Jako novinář však nechtěl prozradit, koho bude sám volit, neboť jde o občanský postoj a nepovažoval by to za vhodné.

