Tak jak to bylo? Generál Blaško: Podezření ohledně USA a útoku na Kapitol

Kdo byl doopravdy uvnitř? Jak to, že se do Kapitolu dostali tak snadno? A co dává sociálním sítím právo rozhodovat, kde je pravda? Takové otázky si v souvislosti i vniknutím demonstrantů do amerického úřadu, kde se konalo potvrzení prezidentských voleb, klade generálmajor a europoslanec hnutí SPD Hynek Blaško. „Kdo ví něco o těchto opatřeních, dělá to na něj dojem, že vše proběhlo podle přesně daného scénáře, akorát se nepočítalo s těmi mrtvými. A kolik mrtvých bylo kvůli Black Lives Matter?“ vysvětluje svůj pohled na věc Blaško.

Jistě sledujete, co se děje ve Spojených státech amerických?

Ano. Ale Amerika je daleko.

Do budovy amerického Kapitolu vtrhli příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy zde probíhalo potvrzení prezidentských voleb, tedy nástup Joa Bidena. Během incidentu zemřelo pět lidí. Za projev čeho tuhle celou událost považujete?

Možná, že pro Spojené státy je to docela zásadní událost, která ukazuje, jak je to s jejich demokracií.

V jakém smyslu?

Vyvážejí demokracii do celého světa, až jim žádná nezbyla. Proto jsem říkal, že Amerika je daleko, protože informace, které jsou nám zde podávány, dovolím si tvrdit, jsou naprosto jednostranně zaměřené. Tak, jak je to tady se vším.

Každopádně k vniknutí do Kapitolu došlo. Souvisí s tím rozdělenost americké společnosti, o které se tolik mluví?

Za prvé je potřeba říci, že jsem byl velmi překvapen, jak podcenila policie a ochranná služba Kapitolu celou událost. Naprosto selhali, a proto dav vniknul do budovy. Samozřejmě, že způsob provedení voleb a všechno, co se odehrálo, bohužel lidi iritovalo natolik, že se rozhodli vzít některé věci do svých vlastních rukou.

Prezident Donald Trump nejdříve vyzval příznivce k pochodu směrem ke Kapitolu, ale potom celé násilné vniknutí odsoudil. Zároveň je obviňován, že podceňuje násilí svými výroky a kroky. Může na tom být něco pravdy?

On je vyzýval k pochodu, ale ne k útoku. Nevím, jak uchopit celou tuhle záležitost, protože vniknutí do Kapitolu bylo tak snadné, až mě zaráží. A každého, kdo zná a má nějakou povědomost o tom, jakým způsobem americká policie a další složky řeší tyto věci. Dokonce jsem viděl, nevím, zda nejde o hoax, že někteří byli příslušníci extrémistických skupin. Například ten vyfocený s bizoními rohy na fotografiích. Takže kdo tedy byl uvnitř? Byli tam jen Trumpovi příznivci? Protože se tam dostali celkem snadno, což je překvapující. Jestli to vůbec nemělo sloužit k diskreditaci Trumpa, aby ho mohli nějakým způsobem už konečně odstranit.

A tím se dostávám k další otázce, a to je jak se právě demonstranti dostali do budovy? Vzhledem k tomu, jak běžně probíhá ochrana důležitých akcí nebo míst. Navíc o pochodu se vědělo dopředu. Myslíte, že to bylo úmyslné?

To celé mohlo být zinscenováno s přesnými pokyny, co bude dělat policie, co budou dělat další. Možná, že někomu prdly nervy, jak se lidově říká, tasil kolt a střelil, jak ukazovali válečnou veteránku, která se pokoušela vlézt dovnitř, a policista ji střelil.

Jaké jsou další možnosti, proč se tak snadno dostali do budovy? Je možné, aby tamní bezpečnostní složky natolik selhaly?

Na mě to dělá dojem, že to bylo celé zinscenované a aktérem byl někdo jiný, než koho vydávají média. Kdo ví něco o těchto opatřeních, dělá to na něj dojem, že vše proběhlo podle přesně daného scénáře, akorát se nepočítalo s těmi mrtvými. Ale když to někdo chce srovnávat, tak kolik mrtvých bylo kvůli Black Lives Matter? Mně to přijde podivné.

Kdo by na tom měl podle vás zájem?

„Demokratické“ síly, jako to dělají po celém světě. Snaží se utápět demokracii, omezovat naše práva a veškeré svobody dané Ústavou, tak k tomu dochází i tam. Prostě se jedná o útok na demokracii, ale ne podle pojetí tamních demokratů. Je to velice zvláštní.

Joe Biden se nechal slyšet, že kdyby demonstrující, kteří vtrhli do budovy, byli černoši, tak by bylo mrtvých více a zacházela by s nimi policie mnohem přísněji. Co vy na tento výrok?

To jsou s prominutím kydy. To jsou kydy, které mají zamaskovat, o čem jsem hovořil před chvílí, že to bylo zinscenované. Maskují situaci, která se děje.

I tato událost vyvolala diskuzi kolem vlivu sociálních sítí. Příznivci Trumpa svolávali nějakou dobu pochod na Facebooku, který jim skupinu zrušil a pak i další, takže se přesunuli na sociální sítě, které nejsou regulované. Donaldu Trumpovi navíc sociálních sítě profily zablokovaly. Tkví v tomto smyslu nějaké nebezpečí v sociálních sítích a má se uvažovat o jejich regulaci?

To je přesně to, co chce Věra Jourová a jí podobní. Prostě odstřihnout lidi od toho, aby byli schopni se dát dohromady. Podívejte se, co se tady děje. Jenom u nás, v tom našem dolíku mezi těmi dvěma kopci. Vidíte strach, když už se trochu zvedáme z prachu, tak zase přijde zpráva, že vypadávají z ostravského krematoria rakve s mrtvolami a musejí je vozit. Děs, neustále pouštět na lidi děs, aby nezvedli hlavy. A tohle omezování na Facebooku, na různých sociálních sítích, které takzvaně závadné příspěvky mažou… kdo je strážcem pravdy? Kdo je vykladač jen té správné cesty?

Normální člověk vůbec nemůže přijmout jejich postoj k celé situaci. Jakým právem to dělají a kdo jim to právo dal? Aby mě omezovali na mých právech, abych si nemohl napsat, co chci? Já jsem zodpovědný za to, co píšu. Hrozné. Dnešní doba to je skutečně unikát.







