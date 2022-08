Takovou vládu nezbývá, než vyhnat. Majerová o bohorovnosti, aroganci a signálech

reklama

Vláda Petra Fialy představila parametry tzv. úsporného tarifu, prostřednictvím kterého chce pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Jste s tímto řešením spokojena?

Vždyť je to úplně směšné. Jejich úsporný tarif je jak plivnutí do moře. Já už jsem rezignovala na jakoukoli ambici radit Fialově vládě, jak má lidem pomoci s astronomickými platbami, protože on ve své pýše a nadutosti stejně nenaslouchá. Čím dál víc se zdá, že ve skutečnosti ani pomoct našim lidem nechce. Spokojena opravdu nejsem, protože vládní pomoc v extrémních situacích má být především rychlá. Za Fialovo vysílání signálů si lidé nic nekoupí.

Zároveň Petr Fiala oznámil, že ceny energií překračují nejhorší očekávání. Bude tato vládní pomoc vůbec stačit, a nebude pouze kapkou v moři?

Krásně to nedávno napsal můj kolega, první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. Budu ho citovat: „Předsedu vlády si neplatíme od toho, aby nám říkal, že ‚ceny energií překračují nejhorší očekávání‘, nýbrž aby s tím něco dělal. Pokud to nedělá, je namístě podezření, že jeho vláda neslouží těm, kterým se kapsy nehorázně vyprazdňují, nýbrž těm, kterým se kapsy naopak nezřízeně plní. Vláda, která neslouží svým občanům, nýbrž kdekomu jinému, je špatná vláda. Za takové situace lidem nezbývá nic jiného, než takovou vládu vyhnat. Takový je zákon akce a reakce. Udělejme to!“

V posledních týdnech jste v rámci vaší senátní kampaně hodně mezi lidmi. Jak vnímáte náladu ve společnosti? Věří lidé vládě, že jim pomůže se zvládnutím současné krize?

Nálada ve společnosti opravdu houstne. A je to naprosto pochopitelné. Jak lidé Fialově vládě věří, uvidíme na demonstraci v sobotu 3. září na Václavském náměstí. Přijďte se podívat. Budu tam také.

Mezi lidmi často zaznívají výzvy k tomu, že je třeba uspořádat velké demonstrace, generální stávky a podobné protestní akce. Opravdu je situace podle vás tak vypjatá, nebo je to spíše jen přání otce myšlenky nebo snaha politické opozice rozdmýchat nespokojenost veřejnosti s vládou?

Nespokojenost veřejnosti s vládou nemusí nikdo rozdmýchávat, vláda se o to stará sama. Jaké prostředky mají lidé v rukou, pokud nechtějí další tři roky čekat na volby? Musejí dát jasně najevo, co si myslí. Všechny prostředky jsou k tomu dobré.

Přestože vládu za současný boj s drahotou kritizuje řada ekonomů, kabinet Petra Fialy, zdá se, postupuje stále podle svého plánu a díky přesvědčivé většině v Poslanecké sněmovně i v Senátu této kritice nechce ustupovat. Co se podle vás musí stát, aby došlo ke změně?

Já o žádném plánu, podle kterého vláda postupuje, nic nevím. Vy ano? Vím o Fialových signálech, pozoruji, jak si ministři často protiřečí, sleduji, jejich opožděná zmatečná rozhodnutí, vidím bohorovnost, s jakou vládní zákonodárci zneužívají svoji parlamentní většinu. Je potřeba vyměnit politickou reprezentaci. První dílčí příležitost k tomu lidé mají v zářijových senátních a komunálních volbách.

Proč si myslíte, že této změně můžete napomoci tím, že uspějete v letošních senátních volbách? Pravomoci senátora jsou přece jenom omezené.

To máte jistě pravdu, ale možnosti senátora, jak být slyšet, vidět a jak něčemu pomoci a něco naopak zastavit, jsou určitě větší než běžného občana. Jeho funkce mu dává do rukou jistý zesilovač. A o mně se ví, že současné vládě v žádném případě nepůjdu na ruku, i proto je můj volební slogan naprosto všeříkající: „Řekněme vládě NE!”

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se stanete senátorkou za Olomoucko, už víte, do kterého senátorského klubu zavítáte? Před loňskými parlamentními volbami jste v televizní debatě uvedla, že nejbližší programovou shodu máte s ODS. Vidíte to stejně i dnes?

To je to poslední, nad čím přemýšlím. Ale musím se ohradit, protože vaše otázka je další dezinterpretací toho, co se v té předvolební debatě na České televizi odehrálo. Já jsem z ODS neodešla proto, abych se s ní pak znovu paktovala. Finální otázka, na kterou jsem odpovídala, zněla: „Který program je vám bližší, ODS, nebo ANO?“ A odpovídala jsem za situace, kdy ANO ve vládě spolu se sociálními demokraty a za zády s komunisty provozovalo covidovou diktaturu a zcela levicovou politiku. S ODS, nota bene s touto vládní, dávno už ne modrou, ale fialovou eurohujerskou ODS, která odhodila všechny principy, kvůli kterým kdysi vznikla, bych do žádné koalice ani do jakékoli senátní spolupráce nešla. Ani loni, natož teď.

Jasně, v té debatě jsem se měla jakékoli odpovědi vyhnout. To už dnes vím taky. Chybami se člověk učí. Ale podsouvat mi ještě rok poté, jak to někteří dělají, že jsem chtěla s ODS uzavírat koalici, je hnusná podpásovka a lež. To se prostě musím ohradit.

Již za pár dnů se žáci a studenti vrací do školních lavic. Jak se podle vás vládě podařilo připravit nový školní rok, který bude provázet nejen integrace ukrajinských dětí, ale jak se zdá také boj s náklady na energie. Nehrozí, že i dnešní generace dětí bude opět zažívat „uhelné prázdniny“?

Vzhledem k tomu, že nový ministr školství odjel do Kyjeva – krátce předtím, než jdou děti do školy –, je zřetelně vidět, které děti mu leží na srdci nejvíce. Nedávno jsem tu na dotaz o novém ministru školství odpovídala, abychom mu nechali nějaký čas, aby se předvedl. Tak už to vidíme. Jeho nápady, že se snad opět zavede distanční výuka kvůli (ne)vytápění škol, beru jako hloupý žert a zkoušku toho, co ještě si od nich necháme líbit. Naše děti patří za poslední tři roky mezi nejvíce zasaženou sociální skupinu. A to již nesmíme nikdy dovolit.

