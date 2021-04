Takto se s informacemi nenakládá. Jestli to chtějí vyhrotit, tak to fakt není sranda, obává se generál Blaško

reklama

Na hranících s Ukrajinou začalo Rusko shromažďovat část armády, což se nelíbí Evropské unii, USA a dalším státům. Ukrajina se obává konfliktu, chce bránit zemi, Rusko tvrdí, že došlo k porušení Minských dohod. I česká politická scéna na událost velmi reaguje. Co si o tom myslíte vy?

Já si myslím tolik, že ti váleční štváči budou tak dlouho štvát, až dojde na jejich a možná se budou divit. Obdivuji Vladimira Putina, že má tak chladnou hlavu a situaci zvládá. Jestliže někdo hromadí zbraně, bojovou techniku a vojska u hranic, má snad být zticha a jenom přihlížet tomu, jestli si někdo z nich vzpomene, že půjde za jeho hranice? Tak to tedy ne.

Před několika lety Američané vyslali dvě fregaty do Černého moře a po přeletu letadel jim spadly zbraně, zčernaly obrazovky a byli naprosto vyřízení. To možná Joe Biden dostal rozum a přestane provokovat zbytečně. Celé Rusko a jeho západní hranice jsou všude napíchané, když se podíváte na mapu, americkými vlaječkami. Kdo tedy koho ohrožuje. Putin tím, že dělá cvičení? Tak ať si ho udělá. Dělá ho na svém výsostném území, co je komu do toho? Když ho řádně nahlásí obci, tak je to všechno v pořádku. Kdyby tam měl bilion vojáků a deset tisíc tanků, jestliže to náležitě ohlásí, nemá nikdo co vykřikovat.

K americkým lodím nedaleko Ukrajiny a Krymu Rusko vzkázalo, že riziko incidentu je vysoké a varovalo, že by mohlo dojít ke konfliktu. Vy o tom teď mluvíte také. Myslíte, že hrozba konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem je reálná?

To by bylo věštění z křišťálové koule, stát se může cokoliv. Stačí jeden špatný manévr, který bude znamenat proniknutí na jednu nebo na druhou stranu, a už je zle. V tomto případě by měli nastoupit a tvrdě jednat diplomaté, aby konflikt nevygradoval do války, aby se našlo nějaké řešení diplomatickou cestou. V momentě, kdy začnou hovořit těžké, lehké a jiné zbraně, už se těžko někdo s někým domluví.

Zasáhne to vážně vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, které se změnily od nástupu Joea Bidena na pozici amerického prezidenta?

Samozřejmě, že se změnily, protože válečnická rétorika pokračuje dále. A na druhou stranu je třeba si uvědomit, jak řekl Putin, jestliže budou sankce, tak nějaká řešení nebo summity s Američany jsou naprosto v nedohlednu. Vlastně ani nás, ani Evropu, ani Ameriku nepotřebují. Oni mají Čínu, tam mohou vyvážet své věci, Čína je k tomu otevřená a Putin může zbytku světa ve spojení s Čínou akorát mávat. Všichni mohou vyskakovat jako čerti z krabičky, a není to nic platné.

Určitě víte, jak vypadalo jednání Evropské unie s Tureckem, kde Erdogan nechal Ursule von der Leyenové místo jen na pohovce stranou. Jak takové gesto čtete? A znamenalo něco, podle vás?

To je přece názorný příklad toho, jaké postavení ve společnosti země, kterou se rozhodla navštívit, mají. Nebo jaký je jejich vztah k ženám. Samozřejmě, kdo není slepý a hluchý a před tím nějakým způsobem různé věci omlouval, teď dostal názorný příklad, jak to ve společnosti, kde je islám, funguje. Žena jde osm kroků za mužem, pokud tedy někam jde, sama nesmí nikam. Přesně se tam dodržela a reálně ukázala pravidla té společnosti. Nic víc, nic míň.

Ursula von der Leyenová protestuje proti svému posazení na pohovku

Jak by na to měla Evropská unie reagovat?

Proč by na to měla reagovat? Co s tím chce udělat? S tím neudělá nic. Jde o zvyklosti dané země, s tím se musí na jejich území, podotýkám na jejich území, počítat. Nikdo si nemůže na nic stěžovat. Hloupé by bylo, kdyby to udělali na půdě Evropské komise, to by bylo o něčem jiném. Takhle je to na jejich území, jejich zvyklosti, tak co se nad tím kdo pozastavuje. Tak to je.

Hráč pražské Slavie Ondřej Kúdela čelí zákazu hrát deset zápasů. Dostal ho od Mezinárodní fotbalové federace za to, že něco zašeptal protihráči černé pleti Glenu Kamarovi do ucha. Protihráč tvrdí, že šlo o rasistickou poznámku. Následně si Kamara na Kúdelu s dalšími počkal před kabinami a napadli ho. Český brankář také po tvrdém zákroku útočníka skončil se zlomenou lebkou v nemocnici. Za tyto činy byl udělen hráčům trest zákazu na tři a na čtyři zápasy. Vy sám jste to označil jako rasistickou ideologii obrácenou naruby. Je rasistická ideologie naruby to, co rozhodlo o Kúdelově trestu?

Já jsem neslyšel a nevím, kdo to slyšel, co Kúdela druhému řekl. Mohu si vzpomenout, když na mě bude někdo pořvávat, hned poběžím, že mi řekl bílá svině. A už to pojede. Na základě čeho ho takhle odsoudili? Vědí, co mu řekl? Je to slovo proti slovu. A když se podíváte na ten zákrok na brankáře, fotbalista klidně mohl svoji nohu stáhnout, ale nechal ji tam a šel proti obličeji. Za to by měl dostat doživotní zákaz startovat kdekoliv a jakýmkoliv způsobem, ať je modrej nebo fialovej. To byl normální bestiální útok s cílem ho zranit. Vždyť se podívejte na ty kovové špunty, to je něco hrozného.

Tohle jsou důsledky poklekávání, vzpomeňte na Joea Bidena, který poklekl, a také poklekávání na hřištích. Oni si z toho vydedukovali, že jsou svatí, naprosto nedotknutelní a kdokoliv cokoliv, tak se po nich okamžitě jde a tresty jsou drakonické.

Podle vás se i v tomto případě dostáváme do stavu, kdy jde o rasismus naruby? Když dva něco tvrdí a jeden z nich je černý, více se mu věří?

Tomu, kdo má jinou barvu než bílou. Záměrně neříkám černou, to je jedno, jestli je fialovej nebo modrej. Nemá bílou, tudíž bílý je vždycky vinen.

Jak jste vnímal dopis vedoucího kanceláře prezidenta Vratislava Mynáře směrem k Mezinárodní fotbalové asociaci?

S ním souhlasím a znovu říkám, že je třeba se proti takovému jednání vymezit, postavit, aby si nemysleli… My, Východ, jsme pro ně póvl a oni se domnívají, že si s námi budou neustále vytírat svoje ctěné konečníky. Mynář to udělal dobře, kdyby to napsal ještě tvrději, tak bych se ani nedivil.

Jak se proti tomu bránit? Jde to nějak?

Hráči to prokazují. Místo aby poklekli, zůstanou stát. Podobné zvrácenosti naprosto vytěsnit. Za co se já mám komu omlouvat? Za to, že mám bílou držku? Co to je, a kde to jsme? Ten svět už se dočista zbláznil, nic jiného na to nelze říct.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámili Čechům, že za výbuchem skladu ve Vrběticích mohou ruští agenti. Česko teď opouštějí vyhoštění Rusové, navíc server Seznamzpravy.cz uvedly, že podle jejich informací k výbuchu došlo, aby zbraně a vojenský materiál ve skladech nemohl putovat například do bojů do Sýrie nebo na Ukrajinu. Co si o tom všem myslíte?

Vzhledem k tomu, že jsem prostým občanem a mám informace jen z veřejného prostoru a podle mých vlastních poznatků, protože jsem ve Vrběticích byl asi tři měsíce před výbuchem, tak kdyby situace, která dnes panuje, nebyla tak vypjatá, řekl bych, že je úsměvné, co se kolem děje. Ale protože to má širší souvislosti přesahující naši míru znalostí problémů, tak se tomu nesměji ani neusmívám. Jen mě mrazí v zádech.

Znamená to, že by klidně mohlo jít o zabránění vyzbrojování cizinců? Domníváte se, že by událost mohla být mnohem složitější a není možné dělat urychlené závěry, protože se nedostaneme k detailnějším informacím?

Přesně tak. Co se včera událo, je akt čilého diletantismu. Pokud je to jen diletantismu, pak by to bylo úsměvné, ale pakliže to není úsměvné, ale je to uděláno se záměrem dál hrotit tak vyhrocenou situaci, je něco shnilého v království dánském.

Co označujete za diletantství?

Podle mého názoru se takto s informacemi nenakládá. Jestliže obdržím takovou informaci, je mojí povinností nějak tu informaci zanalyzovat a desetkrát si rozmyslet, než vylezu na podium a začnu vykládat. Čemu to slouží? Komu ta informace prospěla? Prostě ukázka politického a diplomatického diletantismu.

