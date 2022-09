Takže máte problém. Řeči Fialy či Rakušana k Václaváku: Exredaktor ČT jasně

Odsudky cílů demonstrace z Václaváku od Petra Fialy, Víta Rakušana a dalších představitelů? „V okamžiku, kdy jsou vaše zálohy, složenky, tedy fixní životní náklady větší, než je příjem z poctivé práce, mzdy, je pokojná demonstrace v centru hlavního města akt dosud maximálně konstruktivní komunikace. Pokud to někdo v současné vládě a mezi aktuálními držiteli moci nechápe, máme problém, a to úplně všichni," varuje někdejší redaktor České televize a TV Nova a nynější pedagog Jozef Ftorek. Pro ParlamentníListy.cz rozebírá jak demonstraci, tak to, co následovalo po ní.

Ohlasy na sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze, které se podle velice umírněného odhadu policie zúčastnilo 70 tisíc lidí, byly hodně odlišné. Ty nejradikálnější a vůči účastníkům nejnenávistnější vyjádření reprezentuje třeba člen ODS a kandidát do komunálních voleb v obvodu Brno-sever Bronislav Šimoník. „Ve standardních demokraciích se stát s tímto dobytkem nikde nemazlí. Ve Francii klidně žluté vesty rozeženou třeba i střelbou,“ rozohnil se na sociálních sítích. Co si o podobných výzvách k násilí proti demonstrantům, které navíc tento politik nazval lůzou, myslíte?

Je to, domnívám se, výraz aktuálního šoku, hrůzy, zoufalství a překvapení regionálního politika, jehož komentář mě osobně nevzrušuje, nezajímá, a tudíž ani neuráží. Už proto, že největší sprosťárny se říkají většinou slušně. Ta expresivní a hysterická výzva k násilí je hloupá. Domnívám se, že její autor byl nebo je ve stavu snížené příčetnosti. To je, může být, polehčující okolnost. I tak má ten komentář jistou informační hodnotu, se kterou mohou voliči a občané pracovat. Obecně je zřetelné, že jistá část veřejnosti, včetně části politické reprezentace a některých redakcí médií hlavního proudu, má omezený kontakt s realitou života normálních lidí. Překvapilo mě právě to překvapení překvapených. Nikoli účast, kterou jsem si dokázal představit menší stejně jako i větší.

Méně drsné, ale také kritické komentáře k demonstrantům poukazovaly na to, že se na Václavském náměstí sešli a především na ceny energií si stěžovali nezodpovědní lidé, kteří mají exekuce, utrácejí za alkohol a cigarety a podobně. Měl by zodpovědný člověk zapotřebí zúčastnit se takového protivládní protestu?

Určitě ano. Osobně mám ve svém okolí, zejména v prostředí online kontaktů, hodně známých a facebookových přátel, kteří se protestu účastnili. Jejich motivace je plně racionální i legitimní. Mají oprávněné obavy z budoucnosti. Vědí, že nejhorší je zima! Tady jeden plus jeden svetr nic neřeší. Některým jistě už došly i složenky na zálohy energií. V okamžiku, kdy jsou vaše zálohy, složenky, tedy fixní životní náklady větší, než je příjem z poctivé práce, mzdy, je pokojná demonstrace v centru hlavního města akt dosud maximálně konstruktivní komunikace. Pokud to někdo v současné vládě a mezi aktuálními držiteli moci nechápe, máme problém, a to úplně všichni.

Mezi ty, kdo obavy lidí, kteří přišli na Václavské náměstí, prý chápe, se zařadil předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Trochu to vypadalo, že má demonstranty za vystrašené chudáčky, kteří se ale nemají důvod bát, protože pětikoaliční vláda maká na tom, aby strach lidí z budoucnosti zmírnila. Působí tento jím vyjádřený postoj k demonstrantům věrohodně?

Je zřetelné, že současný ministr vnitra a místopředseda vlády vážnost situace pochopil, situaci dobře vyhodnotil. To samozřejmě na stavu věcí a hrozbě, které kolektivně čelíme nic nemění.

Také na sociálních sítích najdeme příspěvky vyjadřující pochopení pro demonstranty. Autorem jednoho z nich je Vít Kučík, mluvčí Českých elfů, který ovšem jedním dechem všechny vyzývá k tomu, aby s odvahou čelili nadcházejícím těžkým časům. Volá po odvaze, které je člověku zapotřebí, aby se mu nezačala třást kolena z chudoby a z nejisté budoucnosti, i k tomu, abychom nezačali se zlem dělat dohody a kompromisy. Máme těm těžkým časům čelit s odvahou jako ranám osudu, nebo je brát i jako důsledek nesprávných politických rozhodnutí?

Situace je důsledkem postupné degenerace nejen politické elity euroatlantického prostoru. Ta politická rozhodnutí, jejichž plody teď budeme sklízet, mají kořeny už na počátku století. Válka na Ukrajině je akcelerovala a obnažila. Náraz a dopad to bude drtivý. Zima, stejně jako jaro, mohou být kruté. Pozitivní je, že ve výsledku dojde k zásadní, dosud obtížně představitelné změně procesů řízení, včetně většinového souhlasu, konsensu v praxi správy věcí veřejných. Současný evropský management, včetně vlády České republiky je pak zárukou, že to tak ve výsledku i nutně bude.

Co by se muselo stát, aby protesty s vládou pohnuly? Nebo také co musí organizátoři akcí „Česká republika na 1. místě“ udělat, aby na Fialovu vládu vystupňovali tlak?

Pokud se v centru Prahy sešlo 70 až 100 tisíc lidí z celé České republiky, je velmi pravděpodobné, že už koncem září, v říjnu nebo začátkem listopadu budou jejich řady významně narůstat s tím, jak porostou i ceny energií pro podniky i pro domácnosti. Domnívám se, že i kdyby současná vláda udělala všechno dobře, nejlépe, jak v dané situaci lze, což nepředpokládám, tak se nárazu a drtivému dopadu dá jen obtížně zabránit. Naši situaci dobře vykresluje filmový trhák Netflixu z přelomu roku K zemi hleď! (Don't Look Up).

Čím ji tahle černá americká komedie s Leonardem DiCapriem v jedné z hlavních rolí nejlépe vystihuje?

Je tam všechno. Úplně. Jelikož jsme si zakázali o některých věcech otevřeně mluvit, což je jeden z projevů degenerace společnosti i úpadku demokracie, protože demokracie je diskuse, máme i omezenou představivost, jak věci řešit. Nynější vláda, domnívám se, není kompetentní, silná ani odvážná, aby to dokázala. Jednalo by se totiž o totální veletoč. Jsem nicméně ochoten, pro záchranu situace, dělat, že to nevidím. Je nutné prudce otočit kormidlem a všichni k pumpám. Jinak to bude Titanic.

Veřejnoprávní televize v případě tak početné demonstrace pozapomněla na své poslání a na to, co jí ukládá zákon. Co si tedy myslíte o mediálním pokrytí sobotního protestu a o znechucení části veřejnosti z toho, že Česká televize o jeho průběhu neinformovala?

V dřívějším rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jsme mluvili o nástupu online alternativy, a to jako o konkurenci zavedeným redakcím médií hlavního proudu, včetně těch veřejnoprávních. Online alternativa, včetně sociálních sítí informační prostor k sobotní demonstraci v centru Prahy plně vykryla, Česká televize nepřekvapila. Bohužel. Je to národní médium 20. století. Představuje dinosaura, který se snaží přežít i po pádu meteoritu. Budoucnost vidím v médiu veřejné služby pro nové století, pracovně jej označuji jako MVS 21.

