Tchajwanské zájmy před českými? Ne! Kandidát do Senátu Franěk zpražil Vystrčila

V senátním obvodu Jičín vyzve místopředsedu TOP 09 Czernina za Svobodné ředitel soukromé ZOO Chleby René Franěk. Podnikatel, který už v minulosti dokázal udělat rozruch, ovšem teď vidí úplně jiné problémy. V horní komoře by chtěl změnit součásný koníček poučovat všechny kolem, co je správné, a řešit legislativu a regionální problémy, k čemuž byl Senát původně zřízen.

Co vás přivedlo k myšlence kandidovat do Senátu?

Politika mne vždy zajímala a stále ji sleduji. Byl jsem několik volebních období zastupitelem v obci Chleby, kde mám i svoji zoologickou zahradu. Veřejné záležitosti a osud naší země mi zkrátka nejsou lhostejné. Mám naši zemi rád a chci, aby se tady lidem dobře žilo a naše podniky prosperovaly. Letos mne oslovila řada známých a přátel s dotazem, zda bych nechtěl zkusit kandidovat do Senátu. Hodně jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl výzvu přijmout. Je za mnou kus tvrdé práce, něco jsem v životě dokázal a mohl bych svými zkušenostmi přispět k lepšímu fungování Senátu, a získat tak příležitost hájit zájmy lidí, kteří tu žijí.

Senát se v poslední době vyprofiloval jako komora hájící „hodnoty“, jak říká předseda Miloš Vystrčil. Chtěl byste v horní komoře působit tímto způsobem, jako se projevuje v posledních letech?

Hlavním úkolem Senátu je schvalovat dobré zákony a dohlížet na dodržování vlády práva a Ústavy ČR. Velmi často se v poslední době však stává, že zákony nedodržuje naše vlastní vláda, viz chování ministrů zdravotnictví v době pandemie Covid-19. Proti tomu bych se vždy ozval. Úkolem Senátu není poučovat jiné státy o tom, co je, nebo není správné. Myslím si, že to není ani hlavním úkolem senátora. Jeho hlavním úkolem je starat se o zájmy lidí z volebního obvodu. Například o to, zda budou přijatelné ceny elektřiny, zda bude na venkově dostatek míst ve školách a školkách, a o to, zda a jak se dostanu do práce a k lékaři za rozumnou cenu. Kdyby pan Vystrčil lobboval za zájmy českých občanů stejně jako za ty tchajwanské, možná by se nám tu dnes žilo o něco lépe.

O senátorech se říká, že jsou prodlouženou rukou svého regionu. Co byste chtěl pro váš obvod v Senátu udělat vy?

Chtěl bych se zasadit především o výstavbu, údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Důležité stavby, jako jsou obchvaty Lysé nad Labem nebo Nové Paky, jsou již připraveny. Chtěl bych pomoci k jejich rychlé realizaci. Rovněž chci přispět k výstavbě železniční tratě z Milovic do Všejan. Tato stavba zásadně zrychlí spojení našeho regionu s Prahou a Mladou Boleslaví, kde jsou pracovní místa. Rovněž hodlám konzultovat problémy se starosty a pomáhat jim je řešit na krajích i na ministerstvech. Momentálně podporuji snahu místních starostů o zabránění rušení sedmi místních stavebních úřadů. A v neposlední řadě všichni chceme, aby náš region prosperoval, aby se kvalita našich životů zlepšovala, aby se našim rodinám žilo lépe, proto chci jako senátor více komunikovat s místními podnikateli a zasadit se o větší zapojení místních podniků do podpory našeho regionu.

Jak podle vás byl jičínský obvod doposud reprezentován senátorem Czerninem?

Upřímně řečeno jsem za 6 let žádnou přínosnou aktivitu pana Czernina pro náš volební obvod nezaznamenal. Myslím si, že patří spíše mezi pasivní senátory. Stará se hlavně o korespondenční hlasování lidi, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. Já bych, na rozdíl od něj, dával na první místo zájmy lidí, kteří tu žijí.

Senátor Czernin zastupuje TOP 09, součást koalice SPOLU. Co si myslíte o tomto spojenectví ODS, TOP 09 a lidovců?

Koalice Spolu měla svůj smysl loni, když bojovala s Andrejem Babišem. Nyní je to ale už přežitek. Každý den vidíme, že ty strany mají diametrálně odlišné postoje v klíčových otázkách. Jak se má pak volič vyznat v tom, co bude kandidát Spolu prosazovat? I proto si myslím, že by těch pět stran nemělo kandidovat společně.

Předsedkyně TOP 09 se v poslední době prezentuje ve vztahu k občanům v potížích na úrovni svého výroku „no tak si vezmou druhý svetr“, případně že si lidé doposud žili nad poměry. Co na to říkáte jako kandidát Svobodných, kteří si zakládali právě na minimu státních zásahů a intervencí?

Úkolem politiků není radit občanům, jak mají žít. Jejich úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro život našich občanů a respektovat jejich svobodu. Paní Pekarová rozdává hraběcí, a musím konstatovat, že v mnoha případech i hloupé rady. To je však jen výsledek její nekompetence, toho, že netuší, co dělat s rostoucími cenami energií.

Co zatím říkáte na působení Fialovy vlády?

Výkon vlády je z mého pohledu zatím opravdu slabý. Myslím, že to hned na začátku přehnali s podporou Ukrajinců na úkor českých občanů. Lidé začínají být opravdu naštvaní. Ve výsledku se ta nadměrná solidarita bohužel otočí proti těm, kteří ji skutečně potřebují. V mnoha otázkách se také chová papežštěji než papež na úkor našich zájmů. Je evidentní, že nemají jasnou strategii postupu a vymýšlí často nesmysly, jako je třeba sektorová daň. Je zřejmé, že nynější krizi zkrátka nezvládají.

Sledujeme enormní nárůst cen energií i potravin. Co to znamená pro vaši soukromou ZOO?

Dopady růstů cen jsou drtivé. Řeším to samé, co všichni ostatní. Nevím, jak velký polštář financí nechat na zimu a zda takový bude vůbec v našich silách vytvořit. V tomto ohledu myslím na ostatní firmy a domácnosti, jak si asi poradí. Přitom existuje několik možností, jak našim občanům ulevit. Když už nemáme vlastní řešení, dá se inspirovat u okolních států. Nic z toho tu však nepozorujeme.

V čem byste rád využil své podnikatelské zkušenosti v Senátu?

Zakládám si na dobrých vztazích se starosty, které osobně často navštěvuji. Naslouchám jim, znám problémy našeho obvodu, vím, co pálí rodiny i podnikatele. Mám jasnou vizi, čeho chci v Senátu dosáhnout. Vím, kde hledat úspory, jak efektivně hospodařit a jak pomoci rozvoji našeho regionu. Na celostátní úrovni bych vynaložil veškeré úsilí k tomu, abychom přestali obchodovat na burze naši spotřebu, a nemuseli ji nakupovat zpět za mnohonásobně vyšší ceny, upustili od nesmyslných emisních povolenek, které jsou naprosto neúčinné, a zasazoval bych se o dočasné zrušení DPH u energií, paliva a základních potravin, abychom ulevili našim občanům.

Máte už nějakou představu, v jakém výboru byste rád působil?

Zajímá mě náš region, venkov, zemědělství, doprava a veřejná správa. Podle toho budu volit výbory.

