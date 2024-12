Tisíc korun za kilo cukroví? Kdo na to má? Zastupitel z drsného kraje má Fialy plné zuby

Velkou diskuzi a také kritiku vzbudila nedávno slova premiéra Fialy, že pokud bude jeho vláda pokračovat i v dalším volebním období, budou mít čeští občané stejné mzdy jako v Německu. Co byste k tomu řekl?

Že marketingoví poradci premiéra nebo on sám ztratili veškerou soudnost. Buď upřímně věří ve vlastní dokonalost, nebo naopak v naprostou hloupost voličů, které se tak průhlednou lží snaží v zoufalství získat. Ostatně na základě lží uspěli ve volbách už minule, pomocí lží vláda vládne… a kvůli týmž lžím je také voliči u voleb vyženou, doufám.

Jediná šance, jak teoreticky dosáhnout na mzdy v Německu by byla taková, že by Fiala se Stanjurou převzali vládu v Německu. Ale to by se Němci divili, co by provedli s jejich ekonomikou. Asi stejně, jako se divíme u nás. Bohužel v praxi to nepůjde, protože vlády za posledních 35 let udělaly Česko na Německu zcela závislým. Jsme vlastně takovou 17. spolkovou zemí, takže problémy Německa by se u nás promítly stejně. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 70% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 10455 lidí

A jak komentovat slova o „jedné z nejúspěšnějších vlád v české historii?“

V jednom ohledu Fialova vláda mezi nejúspěšnější určitě patří. Tak dobře jako oni proti sobě lidi nespojil snad ještě nikdo. A to konkurence byla velká.

Blíží se konec roku, a tak pojďme trochu bilancovat. Co říci k „hospodaření“ současné vlády za tu dobu, co je u moci?

Nejdřív snížili slevu na veřejnou dopravu pro děti a seniory, pak zvýšili skoro všechny důležité daně, například nehorázně daň z nemovitosti, sáhli lidem na důchody a tak bych mohl pokračovat dál. Inflace a zadlužení jsou za jejich vlády astronomicky nejvyšší. Kam ale přišly všechny ty peníze, které stát získal navíc? Že by se nějak zkvalitnily služby, které stát poskytuje, jsem si nevšiml. Naopak každý návrh zákona obsahuje dramatické zvýšení poplatků a pokut.

Vy už jste trochu bilancoval, a to celá ta porevoluční léta, na svém facebooku. „Fenomenální ‚úspěch‘ 35 let kapitalismu. Jestli někdo umí prožrat budoucnost, tak je to současný systém. Prožrali budoucnost tím, že řešili na prvním místě kariéry a materiální statky. Chtěli zbohatnout okamžitě. A nakonec většina z nás zchudla,“ napsal jste. A dostal jste se v té souvislosti i k důchodům. Takže, jak vidíte vývoj důchodů v Česku?

Tragicky. Když někdo kritizuje to, co tady bylo do roku 1989, tak přeci nemusel dokázat nic jednoduššího, než to, co úplně nefungovalo, napravit. To, co bylo dobré, stačilo nechat být, případně se to mohlo vylepšit. Zrovna sociální systém – důchody byl funkční. A nejenom ten. Třeba zdravotnictví a školství u nás bylo na velmi kvalitní úrovni. Dokonce za socialismu byl důchodový systém přebytkový. Bohužel už za prvních vlád ODS se vše zhroutilo. A je to i dnes ODS, kdo dál okrádá důchodce, a to dokonce změnou zákona, která důchodcům vzala i to, na co už měli právo. Nejslabším se na peníze sáhnout nebojí, ale takové církevní restituce, ty jsou nedotknutelné.

To, jak se současné vlády chovají k seniorům, je smutné. Mluvíme přeci o lidech, kteří celý život pracovali a řádně platili tomuto státu vše, co po nich požadoval. A teď neustále slyší ze všech stran, jak na důchody není. A bohužel také dobře vidí bezradnost politiků napříč všemi porevolučními vládami. Všichni mluví o reformách, ale nikdo žádnou skutečnou navrhnout a prosadit nedokázal. A když, tak silou, takže ji další vláda – logicky – po volbách zrušila.

Chybí peníze v důchodovém systému? Co kdyby stát pracoval systematicky na podpoře rodin, na zvýšení porodnosti. Co kdyby zarazil šílený růst cen bydlení, nebo se dokonce pustil do vlastní výstavby? Mladí lidé by měli kde bydlet a mohli by zakládat rodiny, ne žít v nejistotě jako dnes. Pravicoví politici přeci nemusí plakat nad tím, že důchodců přibývá a do systému nemá kdo platit. Nemusí důchodce oškubávat. Můžou odstranit příčinu – podpořit porodnost. A pozor, to není něco protikapitalistického, to není něco, co by muselo pravičákům vadit kvůli ideologii. Podpora porodnosti je velké téma třeba i pro Elona Muska! Bohužel u nás zatím nic. Problém současného režimu zkrátka je, že neinvestuje do dětí.

Neuvědomuji si, že by před rokem 89 někdy zaznělo něco v tom smyslu, že by snad na důchody nebylo. Přitom lidé odcházeli do důchodu v mnohem dřívějším věku než dnes…. Dnes je prý tedy delší průměrná délka dožití…. Ale i tak, jak si vysvětlit, že tehdy se o tom, že by na důchody nebylo, nemluvilo? Nebo mluvilo?

Přesně tak, máte pravdu. Důchod byl nedotknutelný. Správně připomínáte, že se do důchodu odcházelo daleko dříve. Doba dožití se sice prodlužuje, ale zvyšováním věku odchodu do důchod, které se tato vláda chystá, způsobí, že se ho fakticky většina z nás nedožije. A pokud ano, tak určitě ne ve zdraví. Ze zaslouženého odpočinku, kdy si člověk má ještě v relativní pohodě užít podzim života, se tak stane pomalé a nuzné čekání na nevyhnutelné. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5885 lidí

Už několik týdnů mnohé lidi doslova nadzvedávají ze židle ceny másla. A to nejen proto, že se blíží Vánoce a tedy doba pečení. V šoku byli mnozí například i z cen vánočních čokoládových kolekcí, které v některých případech přesáhly i 500 korun za kus. Jak byste to okomentoval?

Nepochopitelné. Tedy to zdražování ano. Pochopit, že se obchodníci snaží za každou cenu vydělat, není těžké. Co nechápu, je pasivita státu, vlády, příslušných úřadů, které jednoznačně mají prostředky, jak zasáhnout. Jak zařídit, aby si z nás zahraniční řetězce nedělaly dojné krávy, navíc na zboží, po kterém očekávají poptávku před svátky. Místo užívání svátků klidu a míru musí lidé přemýšlet, jak co nejlíp vyjít s penězi. Obrovské zdražení všech vstupů vyhnalo třeba cenu kupovaného domácího cukroví až k tisícovce za kilo. Kolik si ho průměrná rodina asi může koupit? Pro to opravdu nemám slušného slova.

V médiích se také objevila informace, že si velká část domácností, které jsou připojeny na centrální vytápění, příští rok připlatí. Má se prý jednat o „vyšší desítky korun měsíčně“, což pro většinu domácností asi nebude taková pohroma. Co ale mnohé straší víc, je řada věcí, souvisejících s Green Dealem. Jak ten podle vás Češi zvládnou? A na co se v této souvislosti připravit?

Je hrůzostrašné, jak tato vláda vše postupně krůček po krůčku zdražuje a nikdy nezapomene zdůraznit, že to je potřeba a že to musíme chápat. Pokud tedy zrovna nezkouší lhát, že vlastně o žádné zdražení nejde. Zdražilo a dál zdražuje vlastně všechno, jen elektřina a plyn možná o pár procentíček zlevní – ovšem z nejvyšších cen v Evropě (při přepočtu na paritu kupní síly).

Grýndýl je jenom velká lež o tom, jak nás nesmyslná zelená opatření zachrání před vyhynutím a zkázou. Fakticky nám grýndýl jen vše zdražuje a omezuje nás v každodenním životě. A to se netýká jen našich domácích rozpočtů, ale přes veřejné služby i třeba samospráv.

Například MHD. Normální – tedy naftový – autobus pro MHD stojí cca 6,5 milionu korun. Jenže pokud chcete koupit do vozového parku například 5 vozů, tak dva z nich musí být bezemisní, tedy elektrické. Tak zkrátka hovoří pravidla grýndýlu. Ale elektrický autobus přijde na cca 15 milionů! To je docela nehezký zásah do peněženek daňových poplatníků, ne? Tato předražená sranda tak omezí výdaje měst na investice do oprav školek a škol, chodníků, nebo budování dětských hřišť.

Někdo nám tu nařizuje, že si musíme koupit něco, co nechceme, a navíc co stojí několikanásobně více. A někdo na tom královsky vydělá. My, obyčejní lidé, to ale nebudeme. Zachrání to planetu? To ať každý posoudí sám.