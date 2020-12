To by ani Gréta lépe nevymyslela. Očkování! Eticky nepřijatelné pokusy na lidech. Vliv na plodnost žen? Michal Semín vypustil informace, že padnete do židlí

reklama

Jak označit rok 2020, kdy světem otřásla covidová pandemie?

Jako rok nastupujícího Velkého resetu.

Co tím máte na mysli?

Jde o termín šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, který jím sděluje, že celý svět má projít hlubokou proměnou. Lidské dějiny se podle jeho vize začnou dělit na dobu před covidem a po covidu. Mimo jiné tím říká, že ani poté, co údajná epidemie bude za námi, do světa, v jakém jsme dosud žili, se již nevrátíme.

A jaký má být svět podle Klause Schwaba?

Tak především má být řízen z nadnárodní úrovně, éra národních států je pro něj mrtvá. Hospodářství nemá podléhat tržním silám, ale přísné regulaci, směřující k tak zvané bezuhlíkové budoucnosti. Globalisté jeho střihu touží po světě, v němž místo lidských rukou pracují roboti a umělá inteligence, kdy ke školní výuce není zapotřebí školní budova, ani živý kontakt s učitelem, kdy všechno bude „smart“ a téměř vše, co budeme mít v užívání, bude vlastnicky sdílené. Peníze v hotovosti budou passé, veškeré peněžní toky budou důsledně digitalizované a tedy i snadno kontrolovatelné. Lidské soukromí se smrskne na minimum. Prostě dystopický román v praxi.

Do jaké míry změní rok 2020 to, čemu můžeme říci lpění na majetku a pohodlném životním stylu? Lze hovořit o příklonu k duchovnějšímu či alespoň skromnějšímu životnímu stylu?

Nespoutanost majetkem by byla ctností, pokud by byla dobrovolná. Je sice možné k plánovanému dramatickému zchudnutí dosavadní střední třídy přistupovat jako k příležitosti objevit v životě to, co je v něm hodnotově nejdůležitější, na zločinné povaze „Operace Covid 1984“ to však pranic nemění.

Někdo označuje covid-19 jako čínskou chřipku. Čína je sice nejvíce podezřelá, že tam virus vznikl, ale přesně to nikdo neví. Přesto, nevyšla Čína (a některé další asijské země) z covidové krize alespoň tedy v roce 2020 lépe než Západ? Co se ukázalo na Západě, co se ukázalo v Číně a Asii obecně, pokud jde o covid?

Je otázka, zda virus, který ve vámi zmíněných oblastech koluje, je jeden a ten samý. Náš přední imunolog MUDr. Jaroslav Svoboda – a není sám – odvážně soudí, že podzimní virus je jiný, než ten jarní. Nemůže totéž platit i regionálně? Pokud však vaše otázka směřuje k posouzení, kdo z této šlamastyky vzešel posilněn a kdo oslaben, je odpověď jasná. Zatímco Západ čelí ekonomické recesi, hrozící přerůst v depresi, Čína již opět hospodářsky roste.

V souvislosti s téměř celoplanetárními restrikcemi, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o „elektronický“ průlom do práv a svobod jednotlivce: Digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí, narušení soukromí. Jak se na to díváte vy?

Také v této oblasti se ukazuje, jak se z ještě nedávno zaostalé Číny stává nový světový hegemon. Zatímco dříve čínští komunisté napodobovali Západ, díky kterému jsou dnes tam, kde jsou, „my“ se dnes učíme od Číny, jak s využitím té nejmodernější techniky lépe šmírovat a špehovat. Systém čínského sociálního kreditu se tak krůček po krůčku prosazuje i u nás. Prosadí se v praxi již připravené covid pasy, podmiňující volné cestování či přístup k různým službám? Pokud ano, pak mezi povahou života v Číně a u nás již nebude žádného významnějšího rozdílu.

Jak dle vás v této těžké zkoušce obstála naše vláda?

A jaká je?

Dobře si pamatuji, jak Václav Klaus ještě ve funkci ministra financí nechával v dosahu televizní kamery knihu s texty Margaret Thatcherové. Prostě tím chtěl symbolicky naznačit, kudy se má jím řízená transformace ubírat. No a ministr Havlíček si z poličky za jeho zády vyndal také knihu – Covid 19 a Velký reset od mnou výše zmíněného Klause Schwaba.

A jak hodnotíte opozici?

Jedinou opozicí, hodnou toho jména, byla v tomto roce SPD. Tak zvaný demoblok Babišovu vládu spíše kritizoval jen za to, že není ve „válce proti viru“ dostatečně důsledná. Vyčítal jí chaotičnost a nepřehlednost při zavádění jednotlivých regulací, nikdo z této části opozice se však proti nastupujícímu covidismu principiálně nepostavil. Dnes je to jen SPD a pár nezařazených poslanců z Trikolóry či odjinud, kteří mluví jinou řečí než vláda. Příkladem budiž jejich kritický postoj vůči nastupující vakcinační propagandě. Zatímco demobloku vadí, že vláda nemá efektivní plán na proočkování společnosti a vybudovaná očkovací centra, SPD poukazuje na zvýšené riziko nových vakcinačních technologií a požaduje, aby ti, co očkování odmítnou, nebyli kráceni na žádných ze svých dosavadních práv a svobod.

Změnila covidová doba nastolené trendy v Evropské unii, či je spíš utvrdila?

V prvních týdnech jarní vlny se některým zdálo, že EU zvoní umíráček. Bruselská centrála nebyla schopna na šířící se virus účinně zareagovat, a tak vlády jednotlivých států začaly jednat podle svého vlastního úsudku. Již tehdy jsem varoval před přílišným optimismem a vývoj mi dal za pravdu. Dnes už jsou euroglobalisti zase pevně v sedle a i když ta jejich kobyla není právě nejčerstvější, schválený Zelený úděl, Fond obnovy a centrální nákup a distribuce vakcín roli Bruselu v životě nás všech ještě více posilují. Zaregistroval u nás vůbec někdo, že podle plánu Evropské komise a Evropského parlamentu mají být příští eurovolby v roce 2024 plně nadnárodní?

Na co narážíte?

Na to, že EU má být jediným volebním obvodem, na němž mají „soutěžit“ nadnárodně organizované strany. Navíc má přijít ke slovu korespondenční a elektronické hlasování, což umožní obří volební podvody, podobné těm, jakých jsme byli nedávno svědky v USA.

V souvislosti s americkými prezidentskými volbami jste psal o podvodu století. Proč?

Existují desítky, možná stovky indicií, že miliony hlasů pro Bidena bylo fiktivních. Již čistě matematicky není možné, aby v rozmezí několika hodin, během nichž se hlasy oficiálně ani nesčítaly, získal Biden v klíčových státech naráz všechny potřebné hlasy k tomu, aby do té doby suverénně vedoucího Trumpa předstihl.

Na mnoha místech, zvláště ve velkých městech, řízených Demokraty, neměli Trumpovi příznivci možnost dohlížet na regulérnost voleb, k dispozici jsou mnohá pod přísahou uvedená svědectví osob o tom, že se do prázdných volebních listů vpisovalo Bidenovo jméno, existuje vážně podezření na záměrné softwarové kejkle společnosti Dominion Voting Systems, podrobně analyzované právničkou s vynikající profesní pověstí Sidney Powellovou – prostě těch nesrovnalostí je tu tolik, že pochybnosti o tom, že byl Biden regulérně zvolen, jsou zcela na místě. Za pomoci anglických slovíček konstatuji, že jsme v USA nesledovali volby (election), ale výběr (selection).

Co tento výsledek voleb znamená pro USA a pro svět?

Těžko v danou chvíli soudit. Biden Ameriku samozřejmě nesjednotí, navíc je z povahy věci zřejmé, že to nebude on, kdo bude reálně vládnout. Geopolitické postavení USA bude nejspíš dále slábnout, jakkoli se s pomocí navrátivších se intervencionistů v nově vznikající administrativě i nadále povedou zástupné války mimo vlastní americké území.

Kdyby byl býval zvolen Trump, již dnes by byla mnohá americká města v plamenech, za stávajících okolností to bude nejspíš trvat déle, než se probíhající studená občanská válka v USA změní v horkou. Výsledek voleb v USA však může mít ještě jeden nedozírný důsledek – a tím je ztráta poslední špetky důvěry v instituci voleb a stávající systém jako takový.

Pro rok 2021 se předpokládá, že na lidi dopadnou ekonomické důsledky covidu - pokud pominu přetrvávající zdravotní - mnozí budou muset změnit svoji profesi, někdo bude čelit propadu příjmů. Jak se toto všechno projeví? Co očekáváte od roku 2021 vy?

Nerad věštím, a už vůbec ne budoucnost. Vždyť kdo z nás by uměl před rokem předpovědět, čemu budeme na sklonku roku 2020 čelit? Ale že nás nečeká žádná procházka růžovým sadem, na to bych si snad i vsadil. Ovšem pozor – covidismus nebude mít jen své poražené, již dnes má své vítěze. Ti nejbohatší z nejbohatších si již během prvních dvou covidových vln ještě více polepšili a obchodní společnosti, fungující výhradně on-line, si rovněž nemohou stěžovat. O velkých farmaceutických firmách ani nemluvě. Tento trend tedy bude nejspíš pokračovat. Osud celé řady jiných hospodářských odvětví se však jeví spíše neradostně.

Co očekáváte od roku 2021 vy?

Jedním z velkých témat příštího roku bude masově prováděné očkování proti Covidu-19. V té podobě, v jaké se právě rozjíždí, nejde o nic jiného, než o provádění eticky nepřijatelných pokusů na lidech.

Nepřeháníte?

Většina těchto vakcín pracuje na bázi genetického inženýrství, tedy technologie, jež dosud nebyla při výrobě a podávání očkovacích látek využívána. Nikdo nemůže odhadnout možné vedlejší účinky, jež se mohou projevit až mnohem později, než bezprostředně po vpichu. Již nyní se hovoří o nebezpečí vzniku autoimunních poruch či fatálního dopadu na plodnost žen.

Plodnost žen?

Přesně tak. Bývalý vedoucí lékařského týmu firmy Pfizer Michael Yeadon například tvrdí, že genová vakcína od této firmy inhibuje bílkovinu, nutnou pro tvorbu placenty. Ostatně samotný příbalový leták k vakcíně obsahuje informaci, že vliv na fertilitu nebyl zjišťován. I proto nedoporučují vakcinaci těhotných či kojících žen, stejně jako otěhotnění do tří měsíců od přijetí druhé vakcinační dávky.

Pokud dojde k tomu, že kvůli mutacím viru bude vyžadována častější vakcinace, povede to k faktické redukci lidstva na naší planetě. Přesně tak, jak si přejí eugenici ze stáje Billa Gatese či klimatičtí alarmisté. Snad ani Gréta – a to nemá zrovna hloupé loutkovodiče – by to lépe nevymyslela…

