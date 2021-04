To dosud nezaznělo. Zemanův projev skrýval jednu důležitou novinku! Bezpečnostní analytik zpozorněl

reklama

Byl pro vás projev Miloše Zemana přínosem, uklidnil tu značně napjatou situaci?

Miloš Zeman v podstatě neřekl téměř nic nového, přesto ten jeho projev byl korektní v tom dobrém slova smyslu, byl objektivní a střízlivý a nepřisypal obrazně řečeno další sůl do otevřených ran, které v posledních dnech utrpěly česko-ruské vztahy.

Pane Novotný, vy jste řekl, že ten projev nenabídl téměř žádné nové informace. Co pro vás bylo nového?

Pro mě tam byla jediná novinka, kterou zmínil prezident Miloš Zeman, že v žádné z výročních zpráv BIS z uplynulých let není o Vrběticích ani zmínka. To znamená, že jde patrně skutečně o záležitost posledních zhruba tří týdnů, alespoň podle těchto informací.

Podle vás, jak už jste řekl, jde v kauze Vrbětice pouze o zpravodajskou hru, jejímž účelem bylo Rusy zkompromitovat – a vyřadit je z tendru stavby JE Dukovany. Není nadějí pro ruský Rosatom, že jestliže vyšetřování neprokáže jasné a plánované zavinění Ruska, že se bude moci vrátit do tendru zpátky?

Ne, to si rozhodně nemyslím. To vyšetřování bude totiž trvat nepochybně delší dobu a během toho času bude to výběrové řízení jednoduše uzavřeno, takže ten úkol bude splněn – Rosatom se k Dukovanům nedostane.

Prezident Miloš Zeman hovořil o maximálním počtu sil, které budou vyčleněny na vyšetřování této kauzy, a zdůrazňoval, že chce, aby veřejnost měla k dispozici jasné a nezpochybnitelné důkazy. Jak ale můžeme očekávat jasné důkazy v oblasti tajných služeb?

Tak v případě, že by se stoprocentně prokázalo, že tam ti agenti byli a že tam provedli to, co je jim kladeno za vinu, tak si myslím, že by to rozhodně zveřejněno býti mělo. A potom můžete říct i Rusku: Tady jsou jasné důkazy – zavinili jste to – omluvte se nám. Nicméně se obávám, že když to neprokázali za dobu sedmi let, že to už ani neprokážou.

Když se vrátím k tomu výbuchu ve Vrběticích. Mělo jít údajně o sklady zbraní určených k exportu na Ukrajinu a do Sýrie. Ale vyvážet zbraně do těchto zemí oficiálně nelze. Nicméně jsou tu nová fakta. Společnost EMKO bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva dodávala zbraně na Ukrajinu i po roce 2014, kdy na východě země tamní separatisté podporovaní Ruskem začali bojovat proti ukrajinské armádě. V e-mailu zaslaném americkému listu The New York Times to přiznal sám Gebrev, který původně vyzbrojování Ukrajiny popíral.

Ano, to je relativně nová zpráva, která se objevila, a přesně to odpovídá tomu, co jsem říkal, že Gebrev obchodoval s ukrajinskou vládou a že to nemohla být žádná česká firma, která by získala oficiální licenci na vývoz zbraní do zemí, jako je Ukrajina nebo Sýrie, které jsou evidovány jako lokality vojenských konfliktů.

V tom e-mailu se také píše, že pro skladování zbraní využíval Gebrev sklad v České republice, což byly s největší pravděpodobností právě Vrbětice. Podle amerického deníku The New York Times se Rusové snažili bulharského obchodníka Gebreva zničit. Podle odborníků byla při pokusech o jeho otrávení použita stejná nervově paralytická látka novičok jako o tři roky později v anglickém Salisbury v případě bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Zdá se, jako by Rusové používali nějaký novičok s prošlou expirační lhůtou, protože zatím nebyli úspěšní ani v jednom případě…

Mimochodem, všímáte si, jak aktivně se do rozplétání celé kauzy pustila právě americká média?

Tak samozřejmě že když se jedná o Rusko, tak americká média využívají každou příležitost, jak se proti němu vymezit – to se dalo očekávat.

Pane Novotný, budou ty zmiňované události znamenat zvýšený či znovu probuzený zájem o ten konflikt na Ukrajině ze strany Západu?

Podle mého názoru bylo chybou Západu, že maloval Ukrajině růžovými barvami vstup do Severoatlantické aliance, když přitom velice dobře věděl, že ty klíčové členské země NATO jsou proti tomu. Takže Ukrajinci se pouze mylně domnívali, že Západ za ně bude bojovat nebo alespoň ten jejich boj financovat, ale teď procitli do situace, kdy Rusové z jedné strany a Evropská unie z druhé strany nechtějí platit vůbec nic. Zkrátka, ne nadarmo se říká, že Ukrajina je nejsevernější jižní stát.

Takže si za to Ukrajinci můžou částečně sami?

Můžou si za to tím, že byli v minulosti příliš důvěřiví a také trochu možná až naivní, protože když viděli, že v NATO je nechtějí tak důležité země, jako je Francie a Německo, tak mohli jen těžko předpokládat, že Američané jim budou platit, aby tam neklesla životní úroveň. Ovšem pravdou je, že ti takzvaní spojenci je v tom nechali jednoduše vymáchat a na ty své prvotní krásné sliby žádnými činy nenavázali. To všechno se dělo hlavně proto, aby se oslabilo Rusko, ale bohužel už nikdo nebral v potaz, jak se tím ta Ukrajina ničí.

