To jako vážně? Hlásné trouby každé propagandy, ztracené v alkoholu. Po šoku v Holywoodu nakládá umělcům kázajícím moudra i Tomáš Vyoral

Slovy klasika: tak určitě, za mou hysterii, facku a neudržení nervů na uzdě může fackovaný. Paní Procházková je, se vší neúctou, směšná. A je typickým příkladem v sametu, pravdě a lásce žiletkovým drátem omotané nenávisti. Násilí je posledním útočištěm neschopných, napsal v Nadaci Isaac Asimov. Mimochodem skvělá knížka, kterou by si možná paní novinářka mohla přečíst. Ale zřejmě z vyššího principu mravního pravdy, lásky a uvědomělých lepších novinářů násilí na Sputniku není zločinem. Myslím, že člověk se selským rozumem, tedy kritickým myšlením, kterým se, troufám předpokládat, právě paní Procházková určitě ohání, si udělá obrázek sám. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10160 lidí

Írán se Američanům pomstil za vraždu Kásima Sulejmáního odpálením raket na dvě vojenské základny USA v Iráku. Co říkáte na to, že si oba státy vyřizují své účty ve třetí zemi? Kam se podělo mezinárodní právo?

Víte mezinárodní právo, lidská práva, humanita, demokracie. To jsou krásná slova, která jsou ohýbána nebo sama slouží většinou ne už tak vzletným zájmům těch správných struktur. Ať už se nám to líbí, nebo ne, bohužel, bohudík zkrátka platí právo silnějšího a ne všichni jsme si z hlediska mezinárodního práva rovni. Nevím, kde bylo mezinárodní právo při bezprecedentním bombardování Srbska. Nevím, kam se ztratilo při invazi do Iráků, při likvidaci Libye, při invazi do Sýrie.

A společného jmenovatele, šiřitele humanity a demokracie ohněm a mečem a zakladatele vojenských základen na geopoliticky strategických místech asi ani nemusím jmenovat. Vyřizování si účtů a alibistické operování na území Iráku, tedy třetího státu, je odsouzeníhodné. Byť je pro mě Trump pořád přijatelnější než tehdejší konkurenční psychopatka z klanu Clintonů, šlo podle mě zejména ze strany USA o bezprecedentní incident. A na kecy, že šlo o sebeobranu nebo humanitární bombardování, už opravdu neslyším. Představme si, že by jiná země, ať už Írán, Rusko, Sýrie nebo Čína provedla obdobný útok na amerického generála nebo jiného z určitého pohledu takřka válečného zločince typu Kissingera, Albrightové či Bushe na území třetího státu v nevojenské zóně. Z toho by byla regulérní horká válka.

Kauza Írán rezonuje i u nás. Odsouzení se dočkal například europoslanec Jan Zahradil za to, že se bavil nad stanoviskem Karla Schwarzenberga. „Toto je velmi zábavné: Schwarzenberg ohledně Sulejmáního po boku Zaorálka, Filipa, Klause ml. a Putina,“ napsal Zahradil poté, co čestný předseda TOP 09 odsoudil Trumpovu akci na zabití Sulejmáního. Erik Tabery z Respektu na to konto hovoří o smutné době ODS, Zahradil je podle něj troll. Jan Moláček si na paškál bere rovnou skoro celé vedení ODS, Alexander Mitrofanov ironicky utrousil, že je skvělé, že má ODS tak vědoucí politiky. Přehnal to Zahradil, nebo se netrefili komentátoři? A má ODS mrzet, že tito pánové nejsou spokojení?

V tomhle případě se myslím pan Zahradil trefil. Ono je to vůbec docela vtipné, že Karel Schwarzenberg, který jinak velmi rád Američanům mezi půlky, tak vzhledem k tomu, že je ve funkci prezident Trump, musí být a priori proti. Alespoň tak to vnímám já, a to jsem stejně jako Schwarzenberg proti americké vraždě íránského generála. Ať už si o něm myslím cokoliv.

Jinak oni komentátoři, jinak panoptikum uvědomělých zaslepenců – ať už přesvědčených ideologicky, valutově či obojím – typu Taberyho, Mitrofanova, Moláčka a dalších se bere vážně jen samo navzájem. Hlavně, aby byli poplácáni tím či oným. Z mého pohledu nemusí názor takovéto party hic mrzet prakticky žádnou stranu, nicméně současná ODS v čele s eunuchem Petrem Fialou, která názorově tíhne k přízni právě této skupiny komentátorů, by zřejmě mrzení být mohla. To je pravda.

Britský komik Ricky Gervais opět moderoval udílení Zlatých glóbů a tentokrát snad nejtvrději za celou dobu. „Když dneska vyhrajete, nevyužívejte to jako platformu pro politický projev. Vůbec vám nepřísluší poučovat veřejnost o čemkoli. O reálném světě nevíte nic. Většina z vás strávila ve škole méně času než Greta Thunbergová,“ zpražil celebrity v sále. Jak tento výrok okomentovat? A jak je možné, že Gervais tato svá slova přežil bez větší úhony?

Je fajn, že někdo z umělecké obce to svým kolegům byl schopen říci bez skrupulí přímo do očí. Ať se snažím sebevíc, nedokážu pochopit, z jakého titulu na sebe berou roli věrozvěstů zrovna ti, kteří už z principu svého povolání a často i intelektu, se vší úctou, byli, jsou a vždycky budou předsunutou propagandistickou linií a hlásnou troubou jakéhokoliv režimu. Ti, kteří často nedokáží zkrotit ani své emoce a konají spíše na základě nich než rozumu. Ti, kteří se nezřídka sami ztrácí v přehršli svých rolí, v alkoholu, v depresích. To jako vážně? Tihle chtějí poučovat národy o politice, světovém dění a o tom, jak mají lidé žit a koho volit? A nepleťme si to s vyjádřením názoru. Ten jim neberu, chraň bůh. Ale na poučování, sebejistotu, bohorovnost, přesvědčení o vlastní neomylnosti a nadřazenost, které z nemalé části umělecké fronty čiší, jsem bytostně alergický. Stačí si ostatně připomenout některá moudra uvědomělých Hřebejků, Holubových, Hrušínských, Marhoulů, Geislerových, Hutků, Klusů, Svěráků, Hrzánových, Bartošků, Dyků, Kollerů a dalších.

Česka televize se mění. Potichu zrušila pořad o dezinformacích To se ví, který měl na databázi CSFD.cz tragické hodnocení 18 % a kterým provázelo trio Tomáš Břicháček, Aleš Háma a Halina Pawlowská. Po třinácti letech také přestane odebírat pořad Focus on Europe od Deutsche Welle, ve kterém v posledních letech zaznívala velmi silná kritika nesnášenlivosti vůči migrantům a jehož reporáže byly často naladěny proti jaderné energii a pro klimatická hnutí. Je to dobře? A přichází změny včas?

Sám jsem si trochu na sociálních sítích posteskl, že jde snad o mnohem horší zprávu než současný konfliktní stav mezi USA a Íránem. Jak teď my chudáci vidláci, nevzdělanci, senioři a xenofóni budeme rozpoznávat henty fejkňůsy! To jako bývalý komunista Petr Dvořák chce, abychom se stali ruskou nebo čínskou kolonií? A překvapuje mě, že se neozvali nejrůznější věrozvěsti žehrající nad nedostatkem mediální gramotnosti a její výuky, když jsme nyní přišli o tento ojedinělý počin naší, vaší a hlavně jejich eurounijní ČT. Jinak se v praxi ukázalo, jak „zábavný“ a „vzdělávací“ nesmysl To se ví byl.

Viděl jsem asi tři díly a víc bych při vší snaze už nezvládl. Ten pořad neměl hlavu ani patu, humor pana Hámy a paní Pawlowské byl trapnější než Drahošovy veletoče a stahování králíka nebo sebeoznačení generála Pavla za blanického rytíře. A bůhví čím, možná jen sebevědomím, naspeedovaný pan Břicháček coby moderátor působil jako karikatura pana Soukupa. Jen by mě opravdu zajímaly náklady na jeden díl. Protože šlo o peníze vyhozené oknem do kapes naprostým diletantům. A stažení pořadu Focus on Europe je rovněž pozitivní zprávu. V tomto případě šlo spolu s pořady Nory Fridrichové, Marka Wollnera, Václava Moravce a Luboše Rosího o to vůbec nejhorší propagandistické dílko, které bylo možné na ČT spatřit. Anketa Milion chvilek pro demokracii se pochlubil patnáctiletou aktivistkou. Je dobře, že takto mladí lidé politicky vystupují? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13049 lidí

Milion chvilek vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi, s cílem zajistit výhru demokratických stran v následujících volbách. Jsou takové proklamace v pořádku? Co jsou to ty demokratické strany? A jak může Minář uspět na menších městech, která často ve velkém volí Babiše a Zemana?

Vedoucí představitelé Milionu chvilek, z nichž se stali profesionálními demonstranti a revolucionáři, kteří se pateticky označují za hlídací psy a zahradníky demokracie musí vykazovat nějakou činnost. Za ty prachy a naděje do nich vložené tedy začnou s objížděním republiky. Ať. To už tady bylo několikrát. Jen bych jim radil, ať si dají raději pozor na ty parapety a okapy, neboť na nedávném případu podobně loženého úderníka z TOP 09 jsme mohli vidět, jak to taky může dopadnout. Samozřejmě jim nic takového nepřeju. Co jsou demokratické strany podle Milionu chvilek, se musíte zeptat jich. Taky nerozumím, jaké strany tady vyhrávaly doposud. Pokud dle názoru zrzavé české Grety v Hitlerjugend oblečku nedemokratické, tak nevím, proč nepodá nějakou stížnost, žalobu nebo něco. Peněz mají na právníky přece dost.

Může nějak Milionu chvilek pomoci jeho nová tvář – patnáctiletá Eliška Loumová, studentka gymnázia, která už hovořila například na Letenské pláni? O politiku se prý už dva roky zajímá.

Myslím, že takhle mladí lidé mohou Milion chvilek spíše ještě více znedůvěryhodnit. Ale dobře jim tak. Ještě by mohli nabrat nějaké předškoláky, kteří by na podiích taky něco proklamovali. Třeba přednášeli básničky oslavující Evropskou unii a Českou televizi. Kdepak jsme to už zažili?

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že svému bratrovi a jeho ženě pomohl odjet do Sýrie a přidat se tam k teroristické skupině. Dodal, že to nepovažuje za trestné, neboť neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. Uvedl také, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, nerozhodují podle islámského práva šaría. S vězením počítá. Co na to říci?

Že jen otevřeně řekl to, co všichni rozumní lidé označovaní za xenofoby, nácky, extremisty a zaprděnce dávno vědí a co lepší lidé, slunečníci, nebo jak kdo chce, vidět nechtějí nebo přes svou zaslepenost vidět ani nemůžou. Islám je obecně pro Evropu ve středně a dlouhodobém měřítku nejnebezpečnější hrozbou. A je naprosto jedno, jestli umírněný, extremistický, radikalizovaný, neradikalizovaný, politický nebo nepolitický, takový nebo makový. Jednoznačně je pro Evropu jako takovou smrtelnou hrozbou obecně bez jakýchkoliv přívlastků a zlehčování. A obávám se, jakkoliv si to nepřeji a doufám, že se mýlím, že během dvou generací dojde v některých evropských zemích na občanské, nebo spíše etnické války.

Nebyl dříve Shehadeh tím vzorem umírněného muslima, který k Čechům promlouval ve veřejnoprávním prostoru a kritizoval je za nepochopení islámu?

Zřejmě ano. Ale vysvětlujte to eurounijním slouhům a ideologům ve veřejnoprávních médiích nebo jinde. Protože jak přece všichni dobře víme: náboženství míru, nic s ničím, o nikom a o ničem a nesouvisí. A když se vybarvil imám, tak mají shiny happy média ještě tu muslimskou studentskou hvězdu z Kuberových Teplic Eman Ghaleb. Takže můžou v rámci propagace a pozitivního PR islámu a muslimů pořád zvát ještě ji.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chystá veřejné setkání se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS). Podle promo fotografie a popisu události na Facebooku nejspíše půjde o recesistickou akci obou politiků. „Budeme diskutovat třeba o výskytu UFO v této městské části,“ napsal Hřib. Akce se bude konat přímo na MČ Řeporyje. Na co byste se obou pánů zeptal, kdybyste na akci šel?

Ono, na cokoliv se těchto dvou pánů zeptáte, nic moc se nedozvíte. Asi bych se zeptal slovy klasika, komu tím prospějí. Teda kromě vlastního PR. A taky by se zeptal, zda by se mohli pochlubit, co na jejich hrdinné prorežimní kousky říkají jejich rodiče a nejbližší. Zda jsou na své synáčky pyšní.

Politolog a aktivista Petr Hampl byl vyhozen z hospody dříve, než do ní vůbec vstoupil. 20. ledna měl v restauraci Na Slamníku v Praze pořádat akci, na které by kromě něj vystoupila např. Lenka Procházková, Petr Bystroň, Martin Konvička a další, provozovatel mu však, podle Hampla pod tíhou nenávistných vzkazů a výhrůžek, nakonec akci odřekl. Hampl tak musí vše přesunout na jiné místo. Jde ještě o projev občanské společnosti, nebo je takovéto „vyhazování“ nepohodlných již za hranou?

Mám pocit, že to je přesně to, o čem s vlhkými klíny a ústy sní řada těch, kteří se ohání liberální demokracií. Demokracie, kdy můžeš mít svůj vlastní názor, ale běda, jak je jiný než ten náš – jediný správný! Nálepkování, ostrakizování, zakazování, facky… A končí to celami, koncentráky a šibenicemi. Ale pšššt! Je demokracie.

