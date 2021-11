To migranti útočí, ne Lukašenko! Foldyna se obává, že EU to nezvládne

reklama

Na polsko-běloruské hranici se zvyšuje napětí. Mezi zeměmi uvázly tisíce migrantů z běloruského území a obklíčili je vojáci a pohraničníci se zbraněmi. Migranti v podstatě žijí v lese. Jak moc podle vás hrozí vyhrocení celého konfliktu, kam až to všechno může zajít?

Pokud se migranti rozhodnou vstoupit na polské území násilím, jako to běžně dělají třeba na španělských hranicích, tak budou mít Poláci dvě možnosti. Buď migranty na své území pustí, anebo použijí zbraně. Ochrana hranic zpěvem, tancem a předčítáním veršů nefunguje.

Na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se snesla kritika, protože migranty nechal dojít až k polské hranici; navíc se objevují obvinění, že zařídil, aby mohli do Běloruska přiletět. Má to být odveta za sankce ze strany Evropské unie po tamních prezidentských volbách?

Té kritice moc nerozumím. Když migranty na evropské území expedoval turecký prezident Erdogan, tak mu Evropa začala dávat peníze, aby to už nedělal. Když migranty na evropské území dovážela aktivistka Carola Racketeová, tak jí Evropa krom uznání a potlesku dala peníze, aby v tom mohla pokračovat. Těžko se pak divit prezidentu Lukašenkovi, že chce do Evropy také dovážet migranty. Logicky musí od Evropy čekat, když ne potlesk, tak aspoň peníze.

Jaké by podle vás bylo ideální řešení celé situace?

Jak už jsem uvedl: Poláci k nim migranty buď pustí, nebo ne. Jiná možnost není.

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby v celé situaci zakročil. Vyslyší výzvu?

Proč by Vladimír Putin měl Alexandru Lukašenkovi vysvětlovat, že importem migrantů do Evropy si může vydělávat Erdogan a Racketová, ale Bělorusové ne? Nedává to smysl. Další věcí, které v tomto směru nerozumím, je, že podle soudruhů z Evropské unie i jejích místních souvěrců jsou migranti pro nás přínosem, a to dokonce takovým, že kdo jejich přinos zpochybňuje, toho české soudy potrestají. To už neplatí? A pokud to neplatí, tak proč? Co se změnilo? Na tyhle otázky nám stále naši postliberálové dluží odpověď.

Jak by se k tomu měla postavit samotná Evropská unie?

Evropská unie buď musí trvat na tom, že migranti jsou pro Evropu přínosem, a pak musí trvat na tom, aby je k sobě Poláci pustili. Nebo musí přiznat, že přínosem nejsou a dát Polákům při obraně polských hranic volnou ruku. Nic mezi tím neexistuje. Vsadil bych se ale, že Evropská unie bude pouze zmateně blábolit něco o Lukašenkovi, i když na polské vojáky na hranicích neútočí Lukašenko, ale migranti z Iráku, Sýrie, Somálska a kdoví odkud ještě.

Lidem po celé Evropě zdražují energie, v České republice jde o nárůst razantní. Ovlivní to, případně přibrzdí toto tlak na realizaci ekologických změn ze strany Evropské unie, nebo Evropany čeká sociální katastrofa?

Navrhované ekologické změny nejsou produktem racionálního uvažování, ale jakéhosi pseudonáboženského zanícení. Čekat, že toto zanícení bude najednou brát ohledy na realitu, je bláhové. Proč by magoři najednou, jen tak zničehonic, měli přestat být magory? Nevidím jediný důvod, proč by se to mělo stát.

Titulky médií hlásají, že státy Evropské unie se dohodly, co s rostoucími cenami energií, případně s emisními povolenkami. Co jste z jejich dohody vyrozuměl? Pomůže?

Zatím jsem zaznamenal pouze nějaká usnesení v tom smyslu, že by se s tím mělo něco dělat. Věta, že by s tím měl někdo něco udělat, ale nikdy nic nevyřešila.

Francie ohlásila budování dalších jaderných elektráren. Nejen tato země, ale také například Česká republika, bude v podstatě spoléhat na jadernou energii. Kvůli lex Dukovany by se na výstavbě neměli podílet Rusové a Číňané. Je to chyba, nebo logický krok?

Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 14% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 18686 lidí

Chci tím říct, že budování tak dlouhodobě fungujícího technologického celku, jakým je jaderná elektrárna, dle aktuální politické situace – je vrcholem ignorantství, fanatismu či politického amatérství a aktivismu. Za padesát let se svět určitě v mnohém změní, a kdo je dnes spojencem, může být příštím protivníkem, a naopak. Dějiny nikdy nekončí v jakési věčné strnulosti. Proto by se měl soutěže zúčastnit co nejširší počet zhotovitelů a vybrat by se měla ta ekonomicky a technologicky nejvýhodnější nabídka. Politika je příliš vrtkavá na to, aby se mohla stát kvalifikačním kritériem.

Důvodem jsou také obavy, že Česká republika by byla na Rusku či Číně kvůli provozu jaderné elektrárny závislá. To se týká i plynu, který nutně potřebujeme. Premiér Andrej Babiš v projevu na mezinárodním klimatickém summit COP 26 ve skotském Glasgow řekl, že už jsme závislí na ruském plynu, protože Evropa vyrábí jen malou část, a předložil politikům čísla. Reagoval tak také na dění kolem plynovodu Nord Stream 2, který chtěli Američané zatrhnout, Rusko pak ujistilo USA, že plyn politicky nezneužije. Co si o celém tomto dění myslíte?

Myslím si, že kdyby podobnou odvahu premiér Andrej Babiš nenašel až na konci svého premiérování, tak by dnes možná nebyl na konci svého premiérování.

A dá se v tomto Rusku věřit? Tedy, že nezneužije dominantní postavení dodavatele energií?

Dá se mu věřit, či nevěřit, jako komukoli jinému.

