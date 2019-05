To může říci jen myšlenkově a charakterově vybavený dement. A k Jakubu Jandovi se nevyjadřuji, musel bych být vulgární, vzkazuje bývalý poslanec Chalupa

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odstoupil, údajně na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Odborná veřejnost tvrdí, že na ministerskou funkci nikdy neměl, lze tedy Staňkovo angažmá považovat za znak nekompetentnosti této vlády? Byly výhrady, které měl Antonín Staněk vůči řediteli Národní galerie Praha Jiřímu Fajtovi, relevantní, nebo byl Fajtův nucený odchod zásadní chybou?

Nejsem žádný odborník na kulturu, ale pokud jde o kulturu, etiku a morálku jako takovou, pak je pro mne jako pro běžného občana naprosto nepochopitelná samozřejmost, s jakou si ředitel galerie rozhodoval o materiálních požitcích ve svůj vlastní prospěch – a argument, že jinde je to běžné – to mně přijde vůči ostatní spoluobčanům nechutně urážlivé a arogantní. Rozumím i nervozitě (ne)kulturních kámošů, kteří pocítili ohrožení v kultuře (nevyjímaje veřejnoprávní média) stále dobře fungujících penězovodů – jen pro vybrané rovnější mezi rovnými. Jejich štvavá reakce proti nositeli změn je z tohoto pohledu, bohužel, srozumitelná.

Pokud si jakákoliv odborně proslavená osobnost jenom z tohoto titulu osobuje práva, která jsou v rozporu s dobrými mravy, začne si pěstovat takový ten malý kultík sebeuctívání, pak musí jít, jak se říká, okamžitě „od válu“, i kdyby byla nositelem Nobelovy ceny, nebo Oskara. A abdikovaný ministr dle mého soudu, a potvrzují to další a další postupně uvolňované informace, postupoval zcela správně. Myslím, že jedna z věcí, která lidem vadí a bude vadit čím dále tím více, je, že se v naší zemi zdaleka nejedná a nepostupuje podle hesla „padni komu padni“ – a v tomto případě si ČSSD – neboť ona si rozhoduje o svých ministrech a má odpovědnost za získaná ministerstva – opět významně „pomohla“. Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20900 lidí

Odcházející ministr Staněk řekl, že někteří lidé v zemi jsou nedotknutelní, narážel tím právě na to, že jeho konec v čele ministerstva je odvetou za odvolání Fajta. Staněk prý chtěl bojovat proti elitám. Je takové prohlášení v pořádku a jsou tu skutečně lidé, kteří jsou nedotknutelní? Kde je hledat?

Má pravdu pan ministr – je tím prolezlá celá ta naše vesnička středisková. A kde je hledat? Zejména tam, kde to funguje v režimu politické trafiky, kde se moc nekontroluje, ať už z neschopnosti, či z obavy protiakce kámošů majících pod palcem i média, tam, kde se někdo na někoho může něco dozvědět, kde je někdo, kdo na někoho něco ví; čím více toho víte na někoho důležitého, tím více jste nedotknutelný… Jedny grázly bez mrknutí oka osvobodí soud, druhým grázlům lékaři náhle zjistí „smrtelnou nemoc“ zabraňující výkonu trestu, někomu se umožní zmizet (útěk) v zahraničí, někdo si zařídí zvolení do politiky (imunita), jiní si doslova koupí takzvanou pravdu a spravedlnost prostřednictvím právníků, jejichž renomé a úspěšnost je dána počtem jiných „kámošů“ na jiných „místech“ moci výkonné a soudní – u policie, státního zastupitelství a soudců – hlavně ne rotace, ale naopak budovat předivo sítě, vlivu a moci. No, a když je už je ale fakt zle, tak se využije zastaralého kompetenčního zákona a udělá se reorganizace (ÚOOZ), poctiví jsou rozprášeni či vykonstruovaně obviněni, nebo veřejně dehonestováni podplacenými médii.

Rakouskem lomcuje skandál, který položil celou vládu. Předseda euroskeptické koaliční strany FPÖ Heinz-Christian Strache byl již před delší dobou skrytou kamerou natočen na Ibize, jak údajné ruské investorce slibuje různé výhody výměnou za podporu své strany, rovněž odhaluje, jak strana provozuje vlastní ilegální financování skrze jistou neziskovou organizaci. Lze to považovat za důsledek alkoholu, který byl jednání ve velké míře přítomen? Nebo má pravdu analytik Jakub Janda, který říká, že většina krajně pravicových politiků v Evropě jsou buď zloději, nebo vlastizrádci? Video usvědčující Stracheho vyšlo až teď, těsně před eurovolbami, ač je 2 roky staré – spatřujete v tom účel? A záleží na tom vůbec?

Pan Strache je bezpochyby, jinak se to říct nedá, hlupák, jakému není rovno, který se opil a dělal machra před nasazenou provokatérkou – jeho blbost, jeho věc, jeho osud.

Co je podstatné, že si to někdo schoval na dobu těsně před volbami do Evropského parlamentu z důvodů, které jsou evidentní – je to o snaze maximálně pošpinit všechno a všechny, kteří mají jedno společné – odpor vůči současným bruselským elitám a vůči směřování Evropské unie (do kopru). Navíc Rakousko není zrovna z těch, kdo stojí v haptáku před Bruselem. Z této dva roky staré věci jednoho hloupého politika činit hluboké zevšeobecňující, rádoby politologické závěry může jen obdobně myšlenkově a charakterově vybavený dement; i to je důvod, proč se ke komentáři pana J. Jandy nebudu raději vyjadřovat, musel bych být vulgární. A magoři se najdou ve všech politických stranách po celé Evropě – a určitě není nutné se v tomto kontextu dívat jen za hranice.

Může Stracheho skandál položit euroskeptickou pravici v celé Evropě?

Nesmysl.

Měli by lidé vyslyšet apel režiséra Jana Hřebejka, který vyzval, aby k eurovolbám přišli pouze ti, kdo si myslí, že patříme do Evropy, a nechodili k nim ti, kteří si myslí, že bylo líp, když jsme v EU nebyli?

Ne, v žádném případě, to přesně by si novodobí „soudruzi“ přáli. Víte, tyto „osobnosti“, tuto skupinu spoluobčanů nazývám pracovně „krysaříky… Podle pověstí chodili po středověkých městech krysaři, kteří hrou na flétnu lákali krysy k tomu, aby je následovaly až do řeky, kde zpitomělí hlodavci ve velkém tonuli a hynuli. Tito naši moderní krysaříci – v politice (zvláště se urodilo v Senátu), v mediální sféře, v kultuře – přesvědčení o své výjimečnosti, oblíbenosti a božské povolanosti nejen, že falešně dují na své flétničky ve snaze ovlivnit občany, dav, k tomu, aby občan přestal přemýšlet a vydal se za nimi ke své postupné záhubě v EU, směřující ke sebezničující, pomatené vizi multikulturního islámského soustátí Afriky a Evropy. Jen zapomněli na podstatnou skutečnost, že jsme se ocitli na počátku informační společnosti, že lidi nejsou blbci a že informací je rychlostí světla okamžitě dostupných tolik, že žádní vlastizrádní krysaříci už naše myšlení a svobodná rozhodnutí nemají šanci ovlivnit.

Fotogalerie: - V „kotli"

Společnost Google odstřihla čínskou firmu Huawei od aktualizací operačního systému Android. Podle zpráv českých médií to vypadá, že nastalá situace bude problémem především pro čínského výrobce mobilních telefonů, neboť evropští zákazníci si na systém Android v mobilním telefonu zvykli a alternativy nechtějí. Je to podle vás skutečně tak? Neutrpí takovým krokem spíše západní společnosti a v návaznosti na ně i evropské ekonomiky? Huawei již uvedl, že bezpečnostní aktualizace a další vývoj operačního systému obstará sám.

Jsem přesvědčen, že jediný, kdo ve střednědobém horizontu utrpí fatální škody budeme především my sami. Odhaduji, že do půl roku přijde Čína s jiným řešením, jiným prohlížečem a operačním systémem, který ten současně používaný pošle do pekel. A s ohledem na to, jak se chováme, je docela dobře možné, že se nad tím zamyslí i Rusko, Indie, Indonésie a další země. A v obavě, aby se nedostaly do stejné pozice vydíraného, spojí síly – spojí technologické síly a trh možná 5 miliard lidí – a bude vymalováno. Představa, že díky tomuto kroku padne Čína na zadek a bude poníženě prosit o odpuštění, je nejen imbecilní, ale i velmi nebezpečná – a paradoxně byly to i USA, které Číně prodaly, co se dalo. A teď se divíme?! Čínu v rozvoji současných a budoucích technologií už – i právě díky naší krátkozraké touze po maximalizaci zisku – nikdo nezastaví, a ani nezpomalí. To se ostatně týká i sítí 5G a následujících generací. Mluvit o hrozbě špionáže a odposlouchávání, o nebezpečí ztráty soukromí a svobody v době, kdy nad námi všemi bdí ve dne v noci globální systémy typu Echelon (uveden do provozu v roce 1970) a specializované služby typu NSA (americké, ruské, čínské), je toto strašení více než směšné – je to komedie, která má zastřít podstatu věci – a tou je jen boj o možnost ovládat miliardy lidí a hrabat miliardy zisků z toho, co vydělávají.

Anketa Je dobře, že Babišova vláda přidává důchodcům a dětem? Ano, je to potřeba 93% Ne, jen nás tím zadlužuje 7% hlasovalo: 6538 lidí

My vlastně tímto naivním, hloupým způsobem řešíme možná velmi krátkodobé potřeby, ale z hlediska budoucnosti katalyzujeme procesy a aktivity, které si možná náš ekonomický soupeř doposud ani neuvědomoval – nyní je plně chápe a zařídí se k naší vlastní škodě podle toho. Mimochodem, stejně imbecilní jsou samozřejmě i sankce proti Rusku, nehledě k tomu, že jsou pokrytectvím nejhrubšího zrna. To už jsme zejména my velmi citelně pocítili jako malá ekonomika – a naši velcí „přátelé“, Francie, Německo, USA, si mnou ruce a obsazují námi opuštěné ruské trhy, jen to sviští.

Jak hodnotíte současnou bezpečnostní situaci v Evropě? Došlo v poslední době k nějakému pozitivnímu vývoji? Ve větších evropských městech stále na náměstích můžeme vídat bariéry, na druhou stranu skutečných teroristických útoků, zdá se, ubylo.

Tam, kde se do ulic podařilo tím či oním způsobem přenést sociální nepokoje, frustraci, nespokojenost v podobě téměř občanské války, není potřeba teroristických útoků, stačí přikládat pod kotlem a zvyšovat tlak. A prosím, vnímejme, že terorismus, teror proti civilnímu obyvatelstvu, není zdaleka jedinou taktickou součástí souhrnného strategického záměru rozvrátit a pak ovládnout Evropu, její populaci – biologickou pracovní sílu, ekonomiku, území, suroviny…

Otázkou je, zda se to dřív podaří našim novodobým západním sociálním inženýrům, mesiášům nejvyššího dobra, (jejichž předchůdci svého času velmi vydatně pomáhali Hitlerovi a jeho bandě hrdlořezů průmyslově likvidovat Židy a Slovany), nebo zda se to podaří magorům v turbanech – hrdlořezům s koránem v jedné ruce a mečem v druhé, praporem IS nad hlavou a slovy Allahu Akbar na rtech…

Kdo je odpovědný za teroristické útoky, které v posledních letech stíhaly Evropu?

Zodpovědní jsou především ti politici, kteří sebestředně uneseni svou vlastní důležitostí a domnělou velikostí svého politického nadčasového poslání umožnili absolutně nekontrolovaný migrační příliv, a tím i masivní posílení těch, co už v Evropě žijí a kteří se tak nějak ne a ne integrovat, těch, co rozhodně nemají k nevěřícím psům přátelské úmysly. Zodpovědní jsou politici, kteří se sice umí držet za ruce, lkát naříkat a nasazovat si masku účasti v pohřebních průvodech, jsou to však ti samí, co na lidi „svého kmene“ kašlou, kteří znehodnotili mnohaleté úsilí a práci evropských zpravodajských a bezpečnostních složek a dostali je do situace totální informační nevědomosti a rozvratu, neschopnosti efektivně reagovat na evidentní hrozby a mít věci (magory) pod kontrolou. A ano - mluvím o madam Merkelové, mluvím o Evropské komisi a jejím šéfovi Junckerovi, mluvím o panu Tuskovi mluvím o komisařích typu madam Mogherini a jejích vizích bezpečnostní politiky, mluvím o nezodpovědných, nekompetentních evropských politicích a šéfech frakcí v EP (G. Verhofstadt a další), kteří nám nafukují hlavy, že v multi-kulti a migraci se pro Evropu skrývá obrovský přínos, v politicích, kteří nám vyhrožují, že pokud se budeme bránit kvótám, že nám zavřou hranice… Hnus.

Jsou evropské ozbrojené složky připraveny rychle a adekvátně reagovat na hrozící nebezpečí?

Jak to definovat… Uniformovaní profesionálové jsou bezpochyby připraveni – sice jich asi není (a nebude), kolik by bylo potřeba, sice nemají úplně to, co by potřebovali, ale připraveni jsou – a bohužel přes obrovské finanční výdaje zatím jenom pozorují (přihlížejí).

Potíž je v tom, že ani odborně, politicky a lidsky nejsou připraveni ti, kteří jim velí, tedy mají velet – politici. Politici, kteří se snaží přežít bez rizik zásadních, pracných, nepohodlných a jistě nepříjemných – nicméně nutných – rozhodnutí. Politici, kteří nechtějí riskovat svou zářivou politickou kariéru, prachy, které je to stálo a které se musí řádně zhodnocené vrátit (jejich sponzorům čili sponzorům těchto sociálních inženýrů), kteří mají největší obavu o zachování svých nepřiměřených, korupčních, materiálních požitků – a kteří si je chtějí užívat co nejdéle i za cenu ohrožení těch, kteří je sice zvolili, ale kteří v podhradí nejezdí v pancéřovaných limuzínách, kteří nemají chráněná pracoviště a rodiny, školky a školy…

Co Evropa v tuto chvíli nejvíce potřebuje?

Rozsáhlou reformu – odebrání legislativní iniciativy Evropské komisi (tu by měl mít jednoznačně Evropský parlament a jeho poslanci) a zásadní omezení jejích pravomocí včetně komisařů (pokud ji celou rovnou nezrušit).

Pokud bych měl použít příměr – EU potřebuje přeorat a změnit úsilí o monokulturu myšlení na svobodně kvetoucí louku různých evropských národních identit, suverenit, ambicí, námětů a dobrovolného soužití.

Německý Bundeswehr má problém s nedostatkem práce chtivých nováčků, jejichž počty klesají do rekordně nízkých čísel. Jak by se Němci měli s tímto problémem popasovat? Je na obzoru nějaké řešení?

Nejen Němci, to bychom si nalhávali něco, co není pravda. Týká se to prakticky všech evropských zemí. Možné řešení se skrývá v náhradě živé síly robotickými, autonomními prostředky vybavenými umělou inteligencí, ale podléhající kompetentním rozhodnutím špičkově vzdělaných, vycvičených a odpovědných vojáků a nad nimi politiků. S tím souvisí i nehysterické, pragmatické a objektivní posouzení hrozeb a hledání partnerů pro jejich řešení. Osobně se nedomnívám, že na prvních místech těchto hrozeb je Rusko – naopak Rusko by se postupně mělo, po vynaložení oboustranného namáhavého úsilí, stát opět oním partnerem, se kterým se zvýší schopnost celé Evropy přežít a uspět.

A pokud jde o obecnou schopnost Evropy, občanů evropských národů, čelit jakýmkoliv, i doposud nedefinovaným krizím, ať už válečného, hybridního, kybernetického, průmyslového, přírodního, či jiného (např. kosmického) charakteru – pak je nutné obnovit v celoevropském rozsahu civilní ochranu obyvatel.

Fotogalerie: - Vzpomínka na Waldu

Nikoliv v množství vojáků a smrtících technologiích, ale ve vlastenectví, znalostech, dovednostech a vůli maximálního množství lidí vzdorovat nepřízni osudu v jakékoliv formě hrozby se skrývá skutečná schopnost, jak odstrašit eventuálního soupeře, tak schopnost přežít jako svobodní lidé i v krizových situacích.

A v jaké kondici je česká armáda?

Po desetiletích vytrpěných ve stavu „klinické smrti“ a přežívání jejích vegetativních funkcí na levných přístrojích se postupně, pomalu obnovuje činnost jednotlivých životně důležitých orgánů – nicméně pacient ještě stále není zcela zdráv a mimo nebezpečí smrti… A určitě je to o plnění výdajové mantry 2 % HDP. Je to o důrazné podpoře speciálních druhů vojsk – našich chemiků, speciálních sil, sil kybernetické obrany, robotice… Je to i o zcela nových směrech a podpoře našeho obranného průmyslu, o podpoře vědy, výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti, o mezinárodní spolupráci, o centrální akviziční agentuře pro všechny branné a bezpečnostní složky ČR, o odvaze činit nezbytná rozhodnutí přes možnost postihovat podněcování eventuální neúcty a dehonestace tvrdé práce vojáků, o obnově civilní obrany…

autor: Marek Korejs