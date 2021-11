To nejsou kecy, já už to jednou dokázal. Paroubek o oživení ČSSD. Vrátí se?

„Těch deset, jedenáct let, co jsem vedení strany opustil, byla přehlídka ztraceného času a také důvěry voličů,“ okomentoval poslední vývoj v sociální demokracii její dlouholetý bývalý předseda Jiří Paroubek. Pokud by si ČSSD vybrala do svého čela Michala Šmardu, je se stranou konec. Od pravicové vlády s ODS žádné změny oproti minulosti nečeká, Paroubek tvrdí, že je v hospodářské oblasti nepoučitelná.

Čím ČSSD ztratila podporu voličů a nedostala se tak do Poslanecké sněmovny v letošních volbách?

Čím ČSSD ztratila podporu voličů a nedostala se tak do Poslanecké sněmovny v letošních volbách?

Myslím, že problém je v takových lidech, jako je Bohuslav Sobotka, který nesnesl silné osobnosti vedle sebe, zbavoval se jich intrikami. Podobný typ člověka je Šmarda (Michal, místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě, pozn. red.), který kandiduje na pozici předsedy strany, takže to jsou typově lidé z té, jak by to mělo být, nejproduktivnější politické generace sociální demokracie, kteří by stranu měli táhnout. A oni by ji táhnuli a táhnou směrem dolů. Domnívám se, že v nejbližším průzkumu veřejného mínění bude sociální demokracie mezi dvěma až třemi procenty. Příčin je ale samozřejmě celá řada.

Základní je, že Sobotkovo vedení připravilo stranu o jakoukoli důvěryhodnost u veřejnosti. A bohužel Hamáčkovo vedení neobrátilo tuhle záležitost nějakým pozitivním směrem, takže proto strana dopadla takovým způsobem. To, že se mohlo něco ještě udělat v posledních týdnech, je zřejmé, já jsem udělal řadu doporučení, ale hoši a děvčata z toho realizovali minimum, některé věci dokonce opačně, takže nemělo cenu jim něco připravovat. Těch deset, jedenáct let, co jsem vedení strany opustil, byla přehlídka ztraceného času a také důvěry voličů.

Je to samé důvodem, proč výrazně ubyla členská základna ČSSD? Četla jsem váš text, že když jste odcházel v roce 2010, měla strana až kolem 25 tisíc členů, zatímco nyní je ten počet kolem osmi tisíc. Jsou důvody, proč je opustili členové, stejné?

V zásadě ano, protože členové pociťovali a pociťují, že je vlastně nikdo nepotřebuje, že vedení volbou jen formálně legitimizuje svoji pozici, ale členskou základnu v zásadě nepotřebuje. Nepotřebuje se s nikým bavit, s nikým diskutovat, kašle na členy a v jednotlivých krajích a okresech se vytvořila neprostupná krusta stranické oligarchie, která brzdí jakýkoliv kariérní postup schopných, mladých a mladších lidí.

Jak jste už zmínil, do čela ČSSD bude vedle Jany Maláčová kandidovat také Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě. Napsal jste, že s touto kandidaturou nejste spokojen. Proč?

Ale tak, že nejsem spokojen, je vcelku jedno. Důležité je, zda budou spokojení členové.

Proč by tedy osoba Šmardy nebyla vhodná volba?

Zatím za jedenáct let dělali jen personální chyby, takže jestli si vyberou mezi Šmardou a Janou Maláčovou Šmardu, tak je se sociální demokracií amen. Proč by to nebyla vhodná volba? Je to nedovzdělaný člověk bez sofistikovaných… prostě když ho srovnám i s tou ubohou nabídkou, která je na českém politickém trhu v čele politických stran, tak se tady nedá říci ani při vší úctě… prostě on nemá parametry, které by měl mít lídr politické strany v 21. století. Člověk se střední školou bez jazykové vybavenosti ve straně, která je internacionální, ve straně, která by měla mít široké kontakty se zahraničními stranami, především s německou a s rakouskou sociální demokracií, aby se inspirovala... Šéf strany by měl navazovat úzké osobní kontakty se šéfy sociálně demokratických stran, ale to tady nebude možné, protože přes tlumočníka se tyhle věci dělat nedají.

Takže je to člověk formátu okresního funkcionáře; jediná jeho kvalifikace je, že je kámoš se Sobotkou a tudíž celá ta parta ho podporuje. Netolický nemá zájem kandidovat, ten si dělá své kšeftíky v Pardubickém kraji. No a Petříček už se zkompromitoval dostatečně, takže ten by prohrál i se slonem Petrem, kdyby proti němu kandidoval.

Vidíte tedy mezi členy ČSSD někoho, kdo by tím vhodným kandidátem na předsedu strany byl?

Samozřejmě ani Jana Maláčová není ideálním kandidátem, ale je jediná, kdo připomíná alespoň někoho, kdo by stranu mohl vést nebo by mohl být ve vedení. Ona by si měla vybrat někde v krajích k sobě lidi, ne tedy zprofanované funkcionáře typu Šmardy, Petříčka a Netolického, ale lidi, za kterými je už něco vidět. Například tady v Praze vidím několik zastupitelů, kteří se probojovali do zastupitelstev městských částí a bez ohledu na to, že neměli podporu Petříčka, Pocheho a spol., ale dokázali to sami osobně. Určitě taková nabídka potenciálních Birkeů v jednotlivých krajích je, a takové lidi je potřeba vytáhnout. Nevím, zda se to povede nyní, ale zcela nepochybně by se to mělo povést za rok. Takoví lidé by měli jít nahoru, a pokud nepůjdou, tak ta strana vyšumí.

Mohl být výsledek ČSSD ve volbách také jakýmsi políčkem za účast ve vládě s hnutím ANO?

Mohl být výsledek ČSSD ve volbách také jakýmsi políčkem za účast ve vládě s hnutím ANO?

Já si to nemyslím. Spíše byl výraznější Andrej Babiš nežli lídři sociální demokracie, přivlastňoval si řadu úspěchů vlády, které byly inspirovány sociálními demokraty, takže sociální demokracie ve vládě a ministři odvedli velmi slušnou práci, jenom ji neuměli prodat. Podle mě se mohlo udělat více ve volební kampani, ale bohužel se neudělalo – včetně některých věcí, které jsem jim radil. Včetně například toho, kdy jsem víceméně nabízel svoji kandidaturu v Ústeckém kraji, kde pak nakonec chybělo do standardního výsledku nějakých šesti procent patnáct, sedmnáct tisíc hlasů a celkový propad byl asi osmnáct tisíc hlasů. Nechali si tam v čele třikrát obviněného funkcionáře, který nakonec získal něco přes tři procenta (Zdeněk Matouš, pozn. red.). To byl nejslabší volební výsledek v kraji, který v minulosti patřil k nejsilnějším. Byl tradičně druhým nejsilnějším krajem v mé éře, pokud jde o volební výsledky.

Není tajemstvím, že byste se rád do politiky za sociální demokracii znovu vrátil. Dokázal byste se vidět znovu i v postu předsedy?

Mám dnes už jiné plány, ale otevřeně jsem řekl, že pokud bude zájem, jsem připraven se postavit do čela strany a tu stranu z krize vytáhnout. Už jsem ji vytáhl jednou z podobné politické krize v roce 2005 – jen připomenu, že když jsem ji převzal 13 měsíců před volbami, měla deset procent preferencí a po 13 měsících měla téměř třetinu voličů ve volbách. To nejsou kecy, jako říkají někteří kandidáti typu Šmardy, že oni to dokážou. Já už jsem to jednou dokázal. Samozřejmě taková jízda se nedá opakovat a myslím, že přes hranici volitelnosti se sociální demokracie může dostat se všemi problémy, které je v těch příštích čtyřech letech budou pronásledovat.

Na otázku, jestli bych se vrátil, bych řekl ano, vrátil bych se, ale pokud si to většina členů bude přát. Pokud si to nebudou přát, v zásadě si jsou za svůj osud sami vinni. Musím říci, že některé okresy a kraje se na mě obracejí, abych kandidovat, ale nemyslím, že jde o většinu, takže pokud si to chtějí rozdat jiným způsobem, tak jde o jejich věc a já mám jiné plány.

Vedle ČSSD se do Poslanecké sněmovny nedostala ani KSČM. Levice tedy celkově v letošních volbách neuspěla, i když někdo považuje za levici Piráty nebo hnutí ANO. Bude nyní ve Sněmovně levicová politika chybět?

Ano. Levicovou politiku by asi mělo zastoupit a nahrazovat hnutí ANO a také SPD. Jestli to budou umět dělat, to se teprve uvidí.

Šéf lidovců se nechal slyšet, že se i jako pravicová vláda budou snažit být sociálně citliví. Věříte tomu, nebo se domníváte, že by se mohly vrátit rázné škrty, jako za Nečase či Kalouska?

Myslím, že pokud jde o lidovce, těm i věřím, že nechtějí rozpoutat žádné škrtací peklo, ale oni už předem souhlasili se škrty ve výdajích státního rozpočtu ve výši 80 miliard korun, takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. Ta první recidiva hospodářské politiky ODS už je vlastně přede dveřmi, ODS tvrdí ústy Zbyňka Stanjury – prakticky budoucího ministra financí, že udělá rozpočtové škrty ve výši 80 miliard korun na příští rok. To jsem hrozně zvědav, čeho se to bude týkat, a myslím, že může jít o zásah jak do spotřeby obyvatelstva, tak zejména pokud se sáhne na mzdy veřejným zaměstnancům, i do investic – tedy pokud by vláda krátila investice. Takže to může ovlivnit hrubý domácí produkt a příjmy státního rozpočtu. ODS je v hospodářské oblasti nepoučitelná, nečekám žádné změny jejího chování proti tomu, co jsme zažili za Topolánkovy a Nečasovy vlády.

Byla to také KDU-ČSL, která vypadla v roce 2010 do Sněmovny a vrátila se tam v předčasných volbách. Domníváte se tedy, že sociální demokracie má podobnou šanci se znovu do Sněmovny dostat? Vedle toho, aby si zvolila správného lídra, čím by se měla zabývat, kde začít, aby nastartovala ten návrat?

To si musejí poradit sami, já jim nebudu radit přes média. Oni stejně dělají opak toho, co jim radím už deset nebo jedenáct let, takže je škoda se tím zabývat. Možná, když bude zvolena Maláčová do čela strany, tak bych možná uvažoval o spolupráci se sociální demokracií, ale pokud to bude Šmarda, což je velmi pravděpodobné, tak ani ťuk.

Co jste jim tedy celých deset let radil a co neposlouchají?

V posledním roce a půl jsem jim připravil řadu materiálů, které buďto nevyužili nebo strčili do šuplete, můžu je samozřejmě jmenovat. Tak v minulém roce to byl program pro krajské a senátní volby, strčili ho do šuplete a neměli žádný program. Připravil jsem plán proti ekonomické krizi v důsledku pandemie ve třech verzích, jak postupně zastarával; nebyl využit. Připravil jsem koncept plánů modernizace sociální demokracie, nebyl využit...

Oprostila se ČSSD od původních hodnot? Tedy zastávání se pracujících, slabších před silnějšími, ale také v sociálním zajištění? Oprostila se od nich, a je to jedna z těch rad?

V tomhle problém není. Ten program je dobrý, ale ti lidi ztratili důvěru v sociální demokracii a v to, že ta strana jejich zájmy chce skutečně hájit. To je ten problém.

Proč tu důvěru ztratili, slyšela jsem například, že ČSSD neplnila sliby, které dávala…

To je také jedna z věcí, proč důvěru ztratili. Takže takhle to vzniklo, takhle se to vyvinulo. Tak já nevím, proč já jsem tu důvěru měl a dosahoval jsem nějakých volebních výsledků, které byly násobkem jiných – a tihle to nedosahovali. Prostě to neuměli, jsou netalentovaní, neschopní... co k tomu více dodat?

Proto to s vámi rozebírám; protože jste byl předsedou a rezignoval jste poté, co jste volby sice vyhrál, ale nechtěl jste za tehdejších podmínek sestavovat vládu, že?

Ani jsem o tom nechtěl uvažovat, že bych ji chtěl skládat s Věcmi veřejnými. Kdybych jim nabídl šest ministerstev, tak potom by do toho asi šli, ale pokud bych s nimi šel do vlády, tak ta strana by se už tehdy dostala do podobné situace, v jaké je dnes.

