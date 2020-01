To platí pan Kubera? To nemůže být pravda. Senátor tahal z rukávu jednu veselou historku za druhou

Jak budete, pane senátore, vzpomínat na svého kolegu Jaroslava Kuberu?

Vždy si vybavím jeho šprýmování. Snesl také šprýmy na svoji adresu. Já jsem s ním měl „nacvičeno“ objednávání kávy v senátní restauraci. Vždy jsem se ho ptal: „Jardo, dáš si na mě kafe?“ On mně vždy řekl: „Dám, rád, když ho zaplatíš.“ Já jsem občas říkal číšníkům, že to platí pan Kubera, na což oni i pan Kubera shodně říkali, že to nemůže být pravda (naráželi na jeho šetřivost) a samozřejmě to nebyla pravda… (smích)

Četl jsem v poslední době několik vzpomínek na to, jak lidským způsobem dokázal komoru řídit, třeba že dokázal odejít z jednání, aby poskytl výklad dětské skupině, která zrovna byla na exkurzi. Byla jeho „lidskost“ opravdu tak silná a nakažlivá?

Jaroslav Kubera byl opravdu „živel“. Bavil se s kýmkoliv, koho potkal. I jeho kanceláře byly vždy přístupné a otevřené lidem. Já jsem se svými návštěvami z regionu toho také často využíval. Když nebyl předseda v kanceláři, tak se nás ujali jeho kolegové. Tak to měl nastavené…

Jaroslav Zeman ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když jste v roce 2012 přišel do Senátu, byl Jaroslav Kubera v klubu ODS už nejzkušenějším senátorem. Jak vás zasvěcoval do dění v Senátu? Očekávám, že se to neobešlo bez typicky „kuberovských“ hlášek a poznámek…

Byl dobrý. Ani si ze mě moc neutahoval, neradil mně, ale často vyprávěl příběhy ze života ze Senátu. Z toho se dalo ledacos použít.

Když to vezmu ještě obecněji, co jste se od Jaroslava Kubery v politice naučil?

Spíš bych se rád naučil, že on se třeba v hovoru rozčílil a za pár minut se s dotyčným přátelsky bavil a kouřil cigaretu.

Vy patříte k těm, kteří se s Jaroslavem Kuberou v jeho konzervativních názorech spíše shodovali. Jak byl důležitý při jejich prosazování a „obraně normálního světa“, abychom použili termín Václava Klause mladšího?

V klubu ODS byly jeho postoje nepřehlédnutelné a zásadní. Reagoval na všechny nesmysly, které nám v současnosti různé skupiny podsouvají, ať se to pojilo s bojem za ochranu klimatu (elektromobily), FVE, bionafta atd., nebo snahy legalizovat různé druhy pohlaví…

Poslední show Jaroslava Kubery: Kubera típl cigaretu a šel seřvat spolustraníky: Politologové se tu přemnožili jako hraboši. Zrůdnost zrůdností

Pan Kubera byl pro mnohé symbolem českého Senátu. Vidíte mezi současnými senátory nějakou výraznou a autentickou osobnost, která by jej mohla v této pozici nahradit?

Jeho nenahradí už nikdo. Jarda byl originál. V Senátu je více výrazných postav, každý je neopakovatelný. To je dáno systémem voleb do Senátu. Sem se volí osobnosti.

Teď se bude muset řešit otázka nového předsedy Senátu. O funkci již projevilo zájem hnutí STAN, se zdůvodněním že po zániku mandátu Jaroslava Kubery má nejpočetnější senátorský klub, objevil se i návrh, aby se nový předseda nevolil a až do říjnových voleb komoru řídil senátor Růžička jako první místopředseda. K jakému řešení byste se klonil vy a který z klubů by podle vás měl mít na předsednické křeslo nárok?

Nemyslím si, že by se na těch pár měsíců mělo měnit rozložení sil v Senátu. Za 9 měsíců máme řádné volby, doplňovací do Senátu, a to je už za chvíli.

Objevil se nápad – přišel s ním senátor Vystrčil – že by měl být Jaroslav Kubera jako vášnivý kuřák uctěn lavičkou s popelníkem v zahradě Valdštejnského paláce. Jak se díváte na tento nápad?

Nápad kolegy Vystrčila by určitě Jaroslava Kuberu potěšil a kuřákům to pomůže (smích).

Psali jsme: Devadesát procent Romů nepracuje, v tom má prezident absolutní pravdu. Stát vyplácí nemravné sociální dávky, proč by toho ta nemakačenka a netáhla nevyužila? Senátor ODS hovoří

Ať si paní Šabatová nastěhuje dvacet Romů do bytu. Stát je na ně moc laskavý, nedonutí je dělat, promlouvá senátor- továrník, který jim dává práci

Polovina černochů v USA žije mnohem hůře, než naše cikánská komunita, udeřil Zeman. Ale ten druhý Zeman

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.