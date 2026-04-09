To se Pavel vecpe do letadla? Trapné. Zaorálek jen kroutí hlavou

Za zahraniční politiku státu zodpovídá vláda, která ji tvoří, a pokud chce prezident jet na summit NATO, musí plně respektovat vládní linii. Existuje-li riziko, že by to nečinil, není se co divit, že Pavla vládní činitelé v čele s premiérem Babišem nechtějí. Pro ParlamentníListy.cz to říká bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Připadá mi to jako v Kocourkově nebo z díla Naši furianti. Vypadá to, že nemáme v naší zemi nic lepšího na práci než se bavit o tom, kdo pojede na summit NATO. Problém je hlavně v tom, co se na tom summitu bude odehrávat, protože NATO se nachází ve velice vážné krizi vzhledem k tomu, že z něj prezident Trump každou chvíli odchází. Debata by se měla spíš vést o tom, co v reakci na to hodláme v České republice dělat, jaké jsou naše zájmy, jak se k tomu stavět a jak se s tím vypořádat,” říká pro ParlamentníListy.cz
Ve věci složení české delegace je podle jeho slov povinností ústavních činitelů, aby se mezi sebou dohodli. „Skutečnost, že se z toho stává veřejné téma, je selhání. Nerozumím tomu, proč to téma prezident tímto způsobem zvedá a vyhlašuje, že tam prostě pojede. To se vecpe do letadla? Nebo jak si to představuje? Nechápu to. O obsazení summitu NATO byla vždycky věc dohody a na prvním místě to řešila vláda. My jsme vždycky věděli, že máme povinnost se dohodnout a nemáme právo otravovat veřejnost tím, že budeme řešit, kdo chce, nechce nebo nemůže jet. Dříve to šlo poměrně dobře,” vzpomíná exministr zahraničí Zaorálek.
„V době Miloše Zemana se vždycky šlo dohodnout, měli jsme plán a on ho vždy respektoval. Mohli jsme se o ostatních věcech jakkoli ostře dohadovat a dělali jsme to, ale v této věci si všichni hráči vždy uvědomili, že je nutné se dohodnout. Mnohdy to po různých výrocích Miloše Zemana nebylo jednoduché, ale v základních věcech jsme se opravdu na každý summit dokázali dohodnout a prezident Zeman to respektoval. To byla naše základní odpovědnost vůči veřejnosti, protože jsme byli reprezentanti jednoho státu. Dnes mi připadá absurdní, že to prezident nedovede. Přitom Miloš Zeman byl prezident značného politického výtlaku a talentu, ale přesto bylo jasné, že pokud jsme měli nějakou dohodu, platilo to. Respektoval, že zahraniční politiku dělá vláda a platily gentlemanské dohody těsně před jednáním, jak budeme jako země vystupovat. I přes napjaté vztahy mezi premiérem Sobotkou a prezidentem Zemanem, v této věci jsme táhli za jedno lano, protože nám bylo jasné, že jinak budeme směšní. Neměl jsem ani nikdy pochybnosti o tom, že Miloš Zeman bude respektovat veškeré dohody,” popisuje dřívější praxi.
Zaorálek připomíná, že rozhodující ve věci jednání na vrcholných schůzkách Severoatlantické aliance je role vlády a premiéra. “Prezident musí respektovat vládní linii a na summitu se jí držet. Teď není jasné, co by tam vlastně prezident Pavel chtěl dělat a říkat. U Zemana jsem nikdy nepochyboval, že dodrží veškeré naše dohody. Teď tu jistotu nemám a nevíme, co by tam vlastně chtěl říkat. Pokud prezident není schopen respektovat vládní politickou linii, měl bych problém s tím ho tam vyslat,” soudí bývalý ministr zahraničí.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Ing. Andrej Babiš
Mgr. Petr Macinka
“Jsme parlamentní demokracie a politická výkonná moc je v rukou vlády, která se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Prezident se nikomu nezodpovídá, nepůjde nikam skládat účty za to, co řekl na summitu. Zodpovědnou osobou zde je premiér, který dokonce zodpovídá vlastně i za prezidenta, že tam řekne to, co vláda chce a bude držet její linii. Pokud se na premiér nemůže na prezidenta spolehnout, nemůže jeho účast akceptovat. Chápu, že chce premiér Babiš na summitu NATO postoje České republiky vysvětlovat a obhajovat sám a je v tom nejsilnější figurou na politické scéně,” má jasno Lubomír Zaorálek.
Základní problém vidí v zavedení přímé volby prezidenta, které však není uzpůsobena česká Ústava. „Nejsme poloprezidentský systém, ale přímou volbou vznikl dojem, že takto volený prezident je jakousi politickou alternativou. Jenže tak to není, prostě nejsme poloprezidentský systém a jestliže má prezident pocit, že si může dovolit vyrazit na summit sám za sebe, tak je to pocit chybný. V parlamentní demokracii je hlavní vláda a premiér. Jedině vláda může rozhodnout, kdo na summit pojede. Vždycky to tak bylo,” konstatuje Zaorálek pro ParlamentníListy.cz.
“Není-li dnes možnost dohody mezi vládou a prezidentem v tom, že bude prezident držet vládní linii, jestliže toto nefunguje, tak být v roli premiéra, budu uvažovat stejně a nebudu tam prezidenta chtít. Veškerou odpovědnost za zahraniční politiku má vláda. Je mi líto, ale prezident se v tom nezodpovídá nikomu, není z výkonu své funkce odpovědný. Teoreticky může na tom summitu říct něco, s čím vláda nesouhlasí a ani to parlamentu nemusí vysvětlovat a udělal by si to na vlastní triko. Uhlídat si to musí premiér a to navzdory tomu, že prezident je volen přímo. Klíčovou figurou výkonné moci je premiér a nelze připustit, aby si prezident jel na vlastní triko. Nemůžeme mít dvě zahraniční politiky nebo riskovat, co na summitu prezident řekne. Půjde tam přitom o hodně. Trump by tam měl vysvětlit své poslední operace včetně Íránu. Měla by se tam řešit spousta dalších věcí včetně toho, zda se jako NATO shodneme na hrozbách, kterým čelíme. Poslední věc, kterou se v Ankaře někdo bude zabývat, jsou procenta na zbrojení České republiky. Nejde o procenta, ale o to, na co ty peníze jdou a kam,” analyzuje exministr Zaorálek.
Zdůrazňuje, že je povinností premiéra a prezidenta se dohodnout a neotravovat tím veřejnost. „Musí si říci, jak to bude. Není možné, aby prezident veřejně říkal, že pojede za každou cenu. Nevím, jestli pojede vlastním letadlem, nebo se bude zkoušet dostat do toho vládního. Vždyť je to trapné. Ptáte-li se, kdo finálně rozhodne o tom, jestli prezident pojede, tak je to v této zemi vláda a premiér. Netuším, čeho chce prezident svým konáním dosáhnout. Jestli si to neumí vyřešit za zavřenými dveřmi, chodit s tím na veřejnost je zkrátka trapné,” dodává pro ParlamentníListy.cz Lubomír Zaorálek.
