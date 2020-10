To se nedá brát vážně! Stonjeková k zamykání Česka. A Babišův dobrý tah

ROZHOVOR „Pan rouška“ byl bez roušky. Přešlap Romana Prymuly nemohl skončit jinak než jeho koncem, míní komentátorka Karolina Stonjeková. „Nebyla to chyba, bylo to jediné možné řešení,“ říká o Babišově rychlém rozhodnutí se Prymuly zbavit. Tím, že jsme si zvolili výrazné omezení pohybu a ekonomiky, se podle Stonjekové dopouštíme chyby. Peníze navíc budou potřeba i na jiné pacienty než jen ty s covidem... Politická komentátorka také rovná do latě opozici, která v poslední době do vlády střílí ze všech stran.

Jak s odstupem několika dnů zhodnotit kauzu nočních fotek Romana Prymuly? Dopustil se reálně něčeho špatného? Demoralizoval občany?

Fotky ze středečního večera použil bulvár až v pátek. Jaká je pravděpodobnost, že to na Prymulu někdo celé ušil? Kdo z vlivných by se ho mohl chtít zbavit?

Takový scénář je v politice možný vždycky a zvěsti o tom, proč se Prymuly potřeboval zbavit sám Andrej Babiš už pár dní mediálním prostorem poletují. Osobně se ale domnívám, že tady není třeba hledat žádné spiknutí temných sil. Prymula prostě udělal chybu a za tu chybu se platí. Upřímně řečeno, v této situaci musejí politici dvojnásob počítat s tím, že média budou velmi ostražitá a na pozoru, zda představitelé státu sami dodržují opatření, která vnucují společnosti. To, že bulvární deník v době krize nasadí své lidi na politiky s cílem, nachytat někoho takzvaně na švestkách, se bulváru fakt vyčítat nedá. Je to jeho práce. A práce politiků zase je, jít příkladem. Prymula očividně s tím, že by se sám mohl dostat pod drobnohled nepočítal, a hodně se tím přepočítal. Rouška stála „pana Roušku“ kariéru.

Udělal Babiš dobře, že na kompromitující fotky Prymuly reagoval okamžitě s tím, že jej odvolá nebo to byla chyba?

Kabinet od středy zavádí omezení maloobchodního prodeje o nedělích a do konce nouzového stavu omezení volného pohybu osob mezi 21.00 a 5.00. Mají tato opatření smysl? A věříte tomu, že nouzový stav skončí 3. 11.?

Já patřím k lidem, kteří ve smysl těchto plošných opatření nevěří. Podobně, jako třeba komentátorka Lenka Zlámalová, i já se kloním k tomu, že stát měl a má chránit především lidi z takzvaných rizikových skupin. Ti mají být v centru pozornosti, těm má být věnována maximální péče. Ale omezovat celou společnost a likvidovat ekonomiku, vidím jako velkou chybu. Líbí se mi názor, že ekonomika přece není podstatná a že ekonomické aspekty teď musejí jít stranou. Názor je to pěkný a asi by s ním na první dobrou šlo souhlasit. Ale je potřeba si uvědomit, že i ta zdravotní péče něco stojí. Zdravotnictví se samo nezaplatí, peníze z nebe nespadnou. A kromě léčby pacientů s covidem, potřebuje zdravotnictví peníze také na jiné pacienty, například onkologické. Kde a jak se ty peníze mají sehnat, když jsme si zadělali na parádní ekonomickou krizi, o tom bohužel každý mlčí…

Margaret Thatcherová kdysi říkala, že existují kompromisy, které jsou horší než jedno nebo druhé řešení. A tohle je přesně ten případ. Když to řeknu zjednodušeně – podle mého názoru měl být buď naprostý lockdown, nebo nic, a tím nic myslím žádná plošná opatření. Buď zavřít důsledně všechno nebo nezavírat nic a zaměřit se jen na cílenou ochranu rizikových skupin. Kdybychom se totiž na definované rizikové skupiny zaměřili hned od začátku, výrazně by se tím snížilo riziko, že dojde k přehlcení zdravotního systému. Protože, jak víme, pro osoby mimo rizikové skupiny je coronavirus výrazně méně nebezpečný.

Zvolená salámová metoda, v jejímž rámci už se zavádějí opatření, která působí vysloveně jako výsměch (viz zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou ranní), po mém soudu k cíli fakt nepovede. Přelom října a listopadu opravdu není doba, kdy lidé tráví čas do noci venku, tím spíše, že není ani proč, když jsou restaurace zavřené a je zákaz venkovní konzumace alkoholu. Pokud tedy vláda chtěla, aby lidé začali brát situaci vážně, není nic horšího než zavádět opatření, která se při nejlepší vůli prostě vážně brát nedají a která každého spíše naštvou, než přivedou k odpovědnosti.

Zavřeme ekonomiku, zachráníme životy. To je podle ekonoma Pavla Kohouta logika, která vůbec neplatí a uzavírkou kvůli covidu si jen ubereme prostředky na léčení ostatních nemocí. „Prymula nás směruje do naprosté katastrofy,“ tvrdí. Souhlasíte?

Na pondělní noční tiskové konferenci národ s novými opatřeními seznámili Roman Prymula s Karlem Havlíčkem. Premiér Babiš i vicepremiér Hamáček chyběli. Říká to něco o vládě?

Prymulův rouškový nebo spíš nerouškový přešlap způsobil, že se Babiš musel od Prymuly jasně a rychle odstřihnout. A dost možná existovaly i zákulisní politické důvody, proč se Babiš tak jako tak odstřihnout chtěl. Za této situace je tedy jasné, že se premiér nebude chtít s končícím ministrem ukazovat před celým národem na tiskové konferenci, že se s ním nebude chtít spojovat víc, než je zcela bezpodmínečně nutné. Navíc si Babiš musí být dobře vědom toho, že další přitahování otěží mu u značné části společnosti body zrovna nepřidá. Strategicky tedy bylo určitě lepší nechat nová opatření odříkat končícího ministra zdravotnictví a Karla Havlíčka, než se v tuto chvíli sám drát do popředí.

Podle přiznání vicepremiéra Hamáčka ve vládě neexistuje většina pro vyhlášení kompletního lockdownu. Znamená to tedy, že nás bude vláda i nadále v krátkých intervalech bombardovat dílčími změnami?

Celkem chápu, že rozhodnutí o lockdownu není ani trochu politicky jednoduché. Je to nesmírně tvrdý oříšek, strašně nelehký krok. Navíc je určitě snazší žábu vařit pomalu a postupně než ji hodit do vařící vody naráz. Jak už jsem řekla, osobně si myslím, že žádný lockdown být nemá a že se mají pouze důsledně chránit rizikové skupiny, zatímco zbytek společnosti se má nechat fungovat a žít. Ale já nejsem ani politik, ani odborník, a navíc nemám odpovědnost za celý národ. A jak víme, odpovědnost svazuje. Pokud ale odborníci vyhodnotili, že situace skutečně je kritická, pak je lockdown jistě lepší a „čistší“ řešení než pokračovat ve špatném kompromisu v podobě dalších a dalších opatření. Zjednodušeně řečeno, buď se má udělat jasné A nebo jasné B. Tím spíše, když se ukazuje, že nic mezi tím prostě nefunguje a míjí se účinkem.

Když si zrekapitulujeme jednání vlády v posledních několika týdnech a zaměříme se zejména na frekvenci a způsob oznamování nových opatření, má takto vypadat krizové řízení?

Nemá, ale na druhou stranu to nejde vládě úplně zazlívat, a to z jednoho prostého důvodu: Ani na vteřinu nevěřím tomu, že kdokoli ze současné opozice by si na místě premiéra počínal výrazně jinak nebo dokonce lépe. Že to opozice tvrdí, to je jasné. Že by to tak ale ve skutečnosti nebylo, je jasné taky. Troufám si tvrdit, že ať by byl u moci kdokoli, postupoval by zhruba stejně dobře/špatně, jako současná vláda. Nevidím aktuálně na politické scéně nikoho, kdo by měl dost odvahy, říci jasné A nebo B. Nikoho, kdo by rázně řekl, že bude lockdown nebo naopak, že nebude nic kromě cílené ochrany rizikových skupin, protože obě varianty mají samozřejmě pro politiky svá úskalí. Salámovou metodou a cestou špatných kompromisů by tak šel na Babišově místě každý a s kteroukoli jinou vládou bychom byli zhruba tam, kde jsme nyní.

