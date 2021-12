To si vyžereme, až oni budou v pekle. Jiří Holík: EU a Fiala. Jako čepel

SVĚT KRIZE A NADĚJE Krávovina, že tady zatím nebyla demokracie, kritizuje nastupující Fialovu vládu hokejová legenda, mistr světa Jiří Holík. „Víte, já když slyším o Zeleném údělu, tak mi stoupá tlak a otevírá se mi kudla v kapse,“ sdělil též ParlamentnímListům.cz s tím, že dopady „ekologizace“ pocítíme, až jejich autoři budou pod drnem, nebo spíš v pekle. K smíchu mu je bojkot olympiády v Pekingu. „Jsem hrdý na to, že jsem Čech,“ zdůraznil Jiří Holík. A vyslovil přání do nového roku.

reklama

Pane Holíku, cítíte, že skutečně žijeme v demokratickém státě?

Já mám svoje výhrady, protože tady leckdy funguje demokracie jenom do té chvíle, dokud se vším souhlasíte. Když jsme byli malí, tak jsme se jako kluci smáli tomu heslu „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“, ale dneska to svazáctví kvete zase, jenom si prostě převléklo kabát. Zkrátka, kdo nestojí na chodníku, nebuduje republiku.

Dobrá, ale když srovnáte totalitní komunistický režim s tím dnešním…

Tak jistě, to je nesrovnatelně lepší. Cestování, volnost podnikání, svoboda projevu, to všechno tu je. Já nejsem jako pánové z nastupující vlády, kteří pronášejí hlubokomyslné krávoviny o tom, že tady do této chvíle vlastně demokracie nebyla – a odstartuje teprve nyní, když začali vládnout. Těším se na tu pravou demokracii. Když se tváří, že na to mají ten nejlepší recept, proč bych jim to vyvracel. Já se rád nechám překvapit, jací to budou kabrňáci a jak to zmáknou!

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12337 lidí

Ano, tím tuzemským politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš, který ale nakonec zamířil do opozice, a nahradilo ho široké uskupení dvou koalic SPOLU a PirSTAN, které už také vytvořilo vládu v čele s předsedou ODS Petrem Fialou. Má Petr Fiala na to, aby si ,,získal“ srdce i těch voličů, kteří mu nedali svůj hlas?

To asi těžko. Já nechápu, když někdo vždycky říká, že bude premiérem nebo prezidentem všech. To je hloupost. Zkrátka vyhrál, tak dostane tu příležitost, aby nám ukázal, jak se to dělá dobře. Mně se jen líbí, jak okamžitě začali zřizovat funkce politických náměstků, aby měli kam šoupnout nezakroužkované Piráty, takže dál nafukují státní správu, přičemž vykládali o tom, jak budou úporně šetřit. A samozřejmě už jsou tu zase škatulata, hejbejte se, odchází policejní prezident, šéf českých lesů a přijdou na řadu další. Takže tahle vláda není možná horší, ale není ani lepší než ta Babišova. Ale měla by dostat těch obvyklých sto dnů hájení, pak uvidíme.

Milion hlasů ve volbách propadlo. Z drtivé většiny těch proti nastupující vládě. Daní voliči ale nezmizeli. Bude pro tyto lidi reprezentací dvojice Babiš či Okamura, tedy hnutí ANO a SPD, když v opozici chybí sociální demokraté i komunisté?

Já vidím hlavní problém v tom, že se tady neuplatňuje většinový systém, takže tři strany pak dají dohromady o trošku více hlasů než jedna a jsou vítězové. Naopak mně vadí a mrzí mě, že se do Parlamentu nedostali ani ČSSD ani KSČM, protože by pro tu opozici určitě byly přínosem. Každá ta strana totiž má nebo by měla mít své specifické voliče, které může jen těžko uspokojit strana jiná, ať už ANO nebo SPD.

Fotogalerie: - Zeman s velvyslanci

Směrem k roku 2022 se občané, a vcelku oprávněně, obávají zdražení cen energií a poukazují na „zelené“ snahy EU. Neminou se snad i dobře míněné snahy s bídou, která řadu našich lidí zasáhne?

Tomáši, vy mě asi chcete zabít…

Vím jistě, že ne. Z čeho tak soudíte?

Víte, já když slyším o Zeleném údělu, tak mi stoupá tlak a otevírá se mi kudla v kapse. To je taková oblbovačka na lidi! My tady zachráníme planetu? V Číně na to kašlou, v Rusku na to kašlou, v Americe to samé, ale my to tady v Evropě vytrhneme? Nejhorší na tom je to, že ti nýmandi z EU, kteří ten Zelený úděl teď prosazují a vymýšlejí na 50 let dopředu, tak až to tady přijde ke krachu, tak oni už dávno v politice nebudou nebo budou dokonce pod drnem. Chtěl jsem říct v nebi, ale ti budou v pekle! Zatímco my to tady za ně vyžereme.

S blížícími se zimními olympijskými hrami v Pekingu sílí hlasy, že by se vzhledem k údajnému porušování lidských práv v této zemi olympiáda měla bojkotovat, minimálně diplomaticky.

Tak z toho tedy asi neusnu, myslím z toho diplomatického bojkotu, kdyby k němu mělo dojít. Vždyť je to jenom fraška.

Ale to prolínání sportu a politiky – jak na to nahlížíte?

Ty dvě věci, pokud to jenom trošku jde, by se neměly plácat dohromady. Pro sportovce je to vrchol kariéry, na který dřou celý život. A pak se vynoří pár politiků, kteří vědí o sportu absolutně starou belu – a ti rozhodují.

S tím souvisí i jedna z posledních zpráv tohoto roku, která se týká účasti hráčů NHL na hokejovém turnaji v Pekingu. Kvůli covidu bohužel už podruhé za sebou (po Jižní Koreji 2018) nepřijedou. Co na to říkáte?

Je to rozhodnutí NHL, to se nedá nic dělat, i když nám fanouškům je to samozřejmě líto. Ale to je zkrátka byznys.

Velké téma tohoto roku byl právě covid. Jak jste ho vnímal a obáváte se dalšího vývoje?

Ne, já se toho vývoje neobávám právě proto, že jsem očkovaný. Já i moji blízcí.

A měli by se ti lidé, kteří se nechtějí dát očkovat, do toho nutit? Měla by se jim omezovat možnost pohybu, zavést pro ně další přísnější restrikce?

Určitě je to to nejkrajnější řešení, ale hlavně je strašně smutné, že se ta věc musí řešit takovýmto způsobem. Samozřejmě že existují případy, kdy ten člověk má nějaké kontraindikace, kdy mu právě ta vakcína způsobí zdravotní problémy. Ale to není nic tak nového. Reakce na nejrůznější očkování, která nám tady už 60 let zachraňují životy, tu byly vždycky, ale kvůli tomu přece nezrušíme očkování.

Ale vidíte sám, že mnoho lidí je v tomto ohledu pevně přesvědčených, že očkování je zlo.

Já to vím, ale – a mnohým to, co teď řeknu nebude znít dobře a budou mě třeba nenávidět – ale pokud to nepůjde po dobrém, já bych byl v tomto směru nekompromisní, a tak jako ostatní klasická očkování bych i toto nařídil povinně. Víte proč? Protože jde o nakažlivou, dokonce vysoce nakažlivou nemoc. A ti lidé ji vědomě podceňují nebo si z toho dělají politický program a zdůvodňují to svým světonázorem, ale v praxi je to tak, že jsou nebezpeční pro ty druhé. A když můžeme udělat všechno proto, abychom to eliminovali, tak já nevidím důvod, proč s tím otálet. Kdyby o přenosnou nemoc nešlo, tak tam bych chápal, že je každého věc, jak je nebo není odpovědný ke svému zdraví. Ale tohle není jen odpovědnost za vaše zdraví, ale také za zdraví všech okolo vás. A v tom vidím ten zásadní rozdíl.

A co další případný lockdown?

Já nejsem odborník, ale pokud by to skutečně pomohlo a bylo to jediné účinné řešení, tak to tak být musí. Když se člověk podívá do historie, co museli lidé prožít za války, napadá mě teď třeba obléhání Leningradu, kde v těch strašných podmínkách žili ti lidé vlastně dva roky a umírali tam hlady. A tady slyším: „Ježiši, já nemůžu jít na kafe, co budu dělat? Já nemůžu jít k holiči, no to je konec! Budu si muset dát pivo doma nebo ukázat papír! No, taková hrůza...“ Tohle snad ani nemá smysl komentovat, prostě bychom se na určitou dobu museli omezit. V určitém směru by nám to docela prospělo.

Jaký je právě v té současné době vztah lidí k pojmům, jako je vlast a národní hrdost?

Já pevně věřím, že stále jsme Češi, protože já chci český národ a žádné „Spojené státy evropské“. A jsem hrdý na to, že jsem Čech

Pane Holíku, jaké je vaše přání do roku 2022 ve směru k lidem této země?

Ať si v první řadě užívají života, protože čas běží a řešíme často věci, které nejsou zdaleka tak podstatné. Tak ať nám pak jednou není líto, že jsme neudělali všechno proto, abychom neživořili, ale žili.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.