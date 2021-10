To teda ne! Čunek už po volbách dloubnul do Pirátů. To jim bude vadit

reklama

Bývalý hejtman uvedl, že nebyl proti spojení lidovců s ODS a TOP 09. „Nebyl jsem proti, jen jsem řekl, že je lépe, když strany, kde je jedna liberální, druhá konzervativní a třetí byznysově orientovaná, získávají svůj segment samostatně. Dříve, třeba před 15 lety, by takové spojení bylo neúčinné, protože by lidé nevěděli, koho volit. Ale protože dnes, zdá se, lidem nevadí, že spolu kandidují i strany, které mají protichůdné názory na některá řešení, pak je to výhodné a musíme to respektovat a přizpůsobit se vůli voličů. A to se také stalo. Nebyl jsem proti spojení ani jsem proti nehlasoval. Vyšlo to a jsem tomu rád,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Jiří Čunek.

Podle něj ale začnou problémy ve chvíli, kdy budou politici hledat cestu k cíli. „Tedy si správně určit cíl, ale i řešení a cestu k němu. To bude náročnější než ve straně, kde mají lidé podobné názory. Nyní to budou mít náročnější a budou se s tím muset popasovat,“ uvedl senátor. Rovněž sdělil, že nečekal takovou smršť u Pirátů kvůli kroužkování. „Ale příjemně mě to překvapilo, protože politiku a vidění světa Pirátů nevyznávám,“ podotkl. Sám je spokojený, že starostové přeskákali Piráty, ale i tak by se na Piráty podle Čunka nemělo zapomenout. Kdyby totiž nedošlo ke spojení se starosty, nedosáhli by takového úspěchu ve volbách. „Takže určitá velkorysost ze strany starostů by byla namístě při rozdělování postů. Ale jinak se starosty jako bývalý starosta nemám problém,“ vysvětlil.

Snížení dávek pro ty, kdo pracovat mohou

Neobává se ani toho, že by s příchodem koalice SPOLU do vlády a STAN s Piráty přicházelo přílišné škrtání, zvyšování daní nebo snižování sociálních dávek. „Obavy mám naopak opačné, když je tam pět stran – aby to nesklouzlo a aby šílené a mimo jiné úplně nesmyslné rozdávání, které tady bylo, přestalo. To znamená naprosto nespravedlivé kupování voličů, kdy například zaměstnanci státu, kteří byli doma, dostávali 100 procent platu a soukromí zaměstnanci měli nárok na 60 procent a pak dostávali o něco více. Přál bych si, aby se přestala dělat populistická politika, kdy budou upřednostňováni zaměstnanci státu před ostatními, což ve státě působí nespravedlivý rozkol. To je také špatně,“ uvedl Jiří Čunek.

Zároveň připomněl, že je sice pro snížení sociálních dávek, ale pro lidi, kteří mohou pracovat. Čunek tvrdí, že takové lidi nesmíme nechávat na dávkovém systému obzvláště v době nedostatku pracovních sil. Opakování rázného šetření a škrtání z dob Petra Nečase, Miroslava Kalouska nebo Jaromíra Drábka se podle něj konat nebude. A neovlivní to prý ani zarytí pravičáci, jako je občanský demokrat Jan Skopeček nebo Zbyněk Stanjura. „Těch pět stran se bude muset domluvit a Skopeček se Stanjurou to úplně neovlivní. Všichni bojují s populismem, s tím, že se lépe rozdává i na dluh, než když budeme hnát lidi ke zodpovědnosti,“ komentoval bývalý zlínský hejtman chuť politiků rozdávat.

Výprask ČSSD a KSČM

Do Poslanecké sněmovny se po víkendových volbách už nevrátí ČSSD a KSČM. S levicí v Parlamentu to prý podle Čunka tak špatné přesto není, i když dostala na frak: „Dostala, ale ano, stále je tu levice. Když vezmete ostatní strany, zase tak úplně na frak nedostala, jen tentokrát nezvítězila, ale výprask to není,“ zhodnotil výsledky senátor a lidovec. Na dotaz redakce, zda se za výprask dá označit výsledek právě KSČM a ČSSD, odpověděl kladně: „Ano, to se za výprask označit dá. Voliče jim vykostil Andrej Babiš, protože ta témata začal přebírat a vlastně levici nahradil. Komunisté už byli, zdá se, evidentně nezajímaví, neměli co nabídnout, a to proto, že se společnosti a lidem žije velmi dobře. Sociální demokraté si to udělali sami, rozhádali se a tak dále,“ řekl Čunek.

Jako dlouholetý konzervativní člen KDU-ČSL také doufá, že koalice pěti stran neznamená konec například tradičního manželství muže a ženy. „Doufám, že ne, protože mnoho těch lidí včetně Petra Fialy řeklo, že jsou proti, a je jistě hodně poslanců z ANO i SPD, kteří jsou také proti. Najde se dostatečná nadpoloviční většina poslanců, kteří mají rozum a budou dodržovat přirozené hodnoty, kterými se má řídit tento život,“ vysvětlil Čunek. A jak zabránit tomu, aby se vlna homosexuálních manželství a přílišné genderové korektnosti nepřehnala i přes Českou republiku? „K nám už to dospělo, ale jsem přesvědčen, že čím déle vydržíme, tím větší šance, že se to neprojeví. Ukáže se, že je to mýtus a chiméra, protože bojuje proti přírodě a přirozeným věcem,“ podotkl.

Sám nevěří tomu, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí vedla Olga Richterová, jak třeba navrhuje šéf starostů Vít Rakušan. „To neprojde. Myslím, že jde o tak důležité ministerstvo, že ho této straně nemohou dát. Budou se muset dělat zásadní změny a jsem přesvědčen, že na tak zásadních ministerstvech už bylo dost nezkušených lidí. To je úplně nesmyslné,“ zhodnotil tento nápad Čunek.

Zeman by to neměl zdržovat a rovnou pověřit Fialu sestavením vlády

Čunek rovněž tvrdí, že prezident Miloš Zeman by měl v duchu ústavy pověřit toho, kdo je schopen dát dohromady nadpoloviční většinu poslanců v Poslanecké sněmovně. „Měl by Fialu pověřit hned. Nezdržovat to a rychle ustanovit vládu a rychle jí dát důvěru, protože vláda rok před volbami přestává pracovat a už dělá jen politiku, jak to vidíme každé volby. Navíc jestli ztratíte půl roku, je to velká škoda a málo příležitostí na změnu. Jestli to udělá, skutečně nevíme, ale udělat by to měl, protože oni spolupráci deklarovali, podepsali ji a bude pod ní 108 podpisů. Tím pádem by to měl prezident respektovat ve prospěch České republiky,“ uvedl senátor KDU-ČSL.

Připomněl také, že pokud jmenování neumožní prezidentovi jeho zdravotní stav, existují mechanismy, jak situaci řešit. „V tuto chvíli nejsme v prodlení, všichni mohou pracovat, uplyne lhůta námitek proti volbám… a i kdyby prezident nemohl funkci vykonávat, je zřejmé, co se stane. Sestavením vlády pak pověřuje předseda Poslanecké sněmovny a myslím, že koalice si pohlídá, aby Poslanecká sněmovna zasedla co nejrychleji, aby co nejrychleji rozhodla, kdo bude předsedou Sněmovny. A zcela jistě určí svého člověka, který Andreje Babiše pověřovat nebude,“ dodal Jiří Čunek. Podle něj je navíc dobře, že Babiš zůstane v aktivní opozici jako poslanec, protože je dobře mít někoho, kdo dává racionální námitky.





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.