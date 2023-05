To z té smlouvy vůbec nevyplývá... Zdechovský o proruské propagandě a štvaní proti vládě

reklama

Resort obrany odtajnil plné znění obranné smlouvy DCA mezi Českem a USA. Podle různých zdrojů text obsahuje několik pasáží, které jsou s otazníkem nebo mohou dávat tzv. bianko šek. Jak to hodnotíte vy?

Osobně si myslím, že žádný bianko šek není. Jde o standardní smlouvu, kterou mají USA i s dalšími zeměmi. Nijak nevybočuje. Je to o vzájemných cvičeních, případné pomoci, vojenském materiálu, tréninku lidí a obsahuje naprosto standardní ustanovení.

Expremiér Jiří Paroubek naopak varuje před důsledky schválení smlouvy, na kterou kývla vláda. Otevírá podle něj vrata k tomu, aby tady byla v krátké době umístěna základna USA. Odpůrci vlády se sejdou 6. května na pražském Václavském náměstí. Co na to říkáte?

Pan Paroubek buď smlouvu nečetl, nebo moc nerozumí tomu, co je v ní napsáno a straší nějakými základnami. Toto ze smlouvy vůbec nevyplývá. I dnes mohou tady vojska Spojených států, Velké Británie a dalších členských států pobývat bez problémů, vychází to i z našeho vstupu do NATO, vojska s námi tady mohou cvičit a být tady. Nevím, o čem pan Paroubek mluví a co na tom nechápe. A aby tady měly Spojené státy základnu? Myslím si, že se snaží naskakovat na proruskou propagandu a štvát je proti vládě.

Další výhrady má právník Zdeněk Koudelka. Některá ustanovení by se prý mohla dostat do rozporu se zákony České republiky, ale aby se to nestalo, je nutné dbát, aby výklad byl v souladu se zákony ČR. „Jenomže ten výklad nikdo nemá, vedení MO ho nedodalo ani výboru pro obranu,“ varoval Koudelka. Měly by existovat nějaké vysvětlující texty, ne?

Ano, výklad je vždycky součástí každého zákona. V paragrafovém znění nejste schopen pokrýt veškeré detaily. Vláda České republiky s tím určitě počítá a výklad v nejbližší době předloží.

Říkám, četl jsem ustanovení, jsou velmi obecná. Teprve praxe pak určuje jednoznačný výklad a vztah k situaci. Nevidím nic, co by už dnes, v současné době, neplatilo. Snad ani od pana Koudelky jsem neslyšel konkrétní výhrady, které by byly proti ústavnímu pořádku České republiky. Takže bych počkal na to, až resort dodá doplnění paragrafů a výklad. Pak se pojďme o smlouvě bavit.

Advokát Zdeněk Koudelka vidí zásadní problém v článku 12, kde se podle něj Fialova vláda vzdala paušálně práva stíhat trestné činy amerických vojáků s tím, že je budou stíhat jen americké orgány. „Je tam sice možnost v jednotlivých případech toto vzdání odvolat, ale jen v případech zvláštního významu bez bližší definice,“ dodal. Je to chyba? Je v tom nějaký zádrhel?

Není. Totéž mají ve smlouvě Němci nebo Japonci. Pokud se voják dopustí jakéhoko-li trestného činu, ať už Spojených států nebo jakékoli země NATO, musí být potrestán. Je na tom, jak se domluvíme, jestli ve Spojených státech nebo v České republice. Právě komentář, o kterém jsme hovořili, určitě stanoví zásadní případy. Globálně nepřináší smlouva nic nového, čeho bychom se měli bát.



Každopádně bojí se např. člen sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích, který je přesvědčen, že dohoda není o vzájemné obranné spolupráci mezi ČR a USA, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA na našem území. „Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí ‚volný režim‘ příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí a skladování zbraní a střeliva v těchto prostorách, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Jak to vidíte vy?

Pokud někdo plní úkoly zakotvené ve společné obraně NATO, neděláme logistické věci, řeší si to armáda sama. Pan Vích asi vidí trávu růst. Smlouva je napsána obecně a platí pro výjimečné případy. Není to tak, že by tady chtěly Spojené státy dělat základnu, pronikat do České republiky a nedaly nám možnost je kontrolovat. V tuto chvíli, jak mám i já zkušenost z armády, jde spíš o spolupráci na úkolech v rámci NATO. Když odjedu a budu plnit nějaké úkoly na jejich území, nebudou mě kontrolovat, kolik nábojů mám u sebe, my pak nebudeme kontrolovat je a informaci si sdělíme.

Psali jsme: Fiala sám u Moravce? „Nikdo si nestěžoval,“ vyšlo najevo Další milion eur pro Moravce a spol. Na hledání dezinfa. Velký byznys za tím Zelenskyj: „Nechceme si urvat, co patří jinému.“ Je to tady. ANO předloží k soudu stížnost na zpomalení růstu důchodů

Jednoznačně bylo kabinetem řečeno, že smlouva nepovede k výstavbě amerických vojenských základen na území ČR ani ke stálé přítomnosti amerických vojáků. Jejím účelem je nastavit obecné podmínky pro případné působení amerických vojáků v ČR. Důvodem má být urychlení procesů. Proč byl stávající systém nevhodný?

Stávající systém vlastně nedefinuje, proč a za jakých podmínek by u nás mohli vojáci Spojených států být. ČR je svobodná země. Pokud by tu někdy měli působit vojáci Spojených států, musí být vše definováno. Nelze mít jen obecný rámec. Je dobře, že jsme to dotáhli do konce a nevidím na smlouvě nic překvapujícího nebo něco, na čem by se dalo vytřískat politické body. Je to standardní smlouva a mají ji téměř všechny státy NATO. Byli jsme jedni z posledních, kteří ji neměli a bylo to i neschopností některých vlád.

DCA neposkytuje Spojeným státům žádné automatické oprávnění umístit příslušníky svých ozbrojených sil na území ČR. K tomu bude vždy potřeba samostatné schválení českým Parlamentem podle čl. 43 ústavy. Na tom DCA nic nemění. Každé rozhodnutí se pak stejně musí ve Sněmovně schvalovat, že?

Přesně tak.

Jenže, když vidíme nastavení koalice, už teď si řada lidí dokáže představit, jak budou hlasovat, nebo ne? Někteří lidé už kabinetu nevěří a mají pochybnosti…

Každému, kdo se podívá na zpravodajské operace ruských tajných služeb v době, kdy se rozhodovalo o umístění amerického radaru v Brdech, musí mu být jasné, jak dnes musí ruské zpravodajské služby působit na území České republiky. Smlouvy zaručují svobodu a demokracii. Státům jako je Rusko se taková smlouva nemůže líbit.

Psali jsme: Úroková sazba nahoru, vstoupil do třenice Michla a Fialy významný ekonom Politika stranou. Šéf Svobodných si osvobození Československa připomněl na Moravě. Lidé tleskají O práci může přijít až pětina lidí pracujících v zemědělství. Morava je ve varu Třicet tisíc podpisů. Petice za zachování koruny nabývá na síle

