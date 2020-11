Toto vám vážně nepřijde divné? ČT zase „správně“. Vyoral o „afrických“ volbách v USA. Vídeň? Schwarzenberg měl mlčet

reklama

Slovensko o víkendu otestovalo na koronavirus dvě třetiny svých obyvatel. „Udělali jsme velký krok pro Slovensko. Tímto experimentem jsme možná ukázali cestu i jiným zemím, které se s touto nemocí trápí,“ řekl k celé věci slovenský premiér Matovič. Má pravdu? Udělat testy, a v případě dobrého výsledku rozvolnit opatření, byla by to cesta i pro Česko?

Rovněž bych rád zmínil zajímavost, o které informovala tradiční slovenská média TASR a SME. Nejméně ve dvou případech má tamní policie spadeno na občany, kteří v rámci plošného testování na covid-19 po prvním pozitivním výsledku „nenastoupili povinnou izolaci“, ale nechali si v jiném místě udělat druhý test – tentokráte s negativním výsledkem. A cituji slovenskou tiskovou agenturu: „Policie v této souvislosti upozorňuje občany, že opakovaným testováním po prvním pozitivním testu na jiném odběrovém místě se vystavují případnému postihu.“

Nevím, jak čtenářům, ale mně takový přístup standardní nepřipadá. Nějaké fake testy nikoho nezajímají, za to lidé, kteří evidentně poukáží na jejich pochybnost a nejdou jak ovce zdraví do karantény, jsou pak trestáni.

V pondělí večer útočil poblíž synagogy ve Vídni a na několika dalších místech stoupenec Islámského státu Kujtim Fejzullai. Vyzbrojen dlouhou střelnou zbraní, mačetou a pásem s výbušninami zabil nejméně 4 lidi a dalších 23 zranil. Co na tu celou věc říct?

Nasvítit. Semknout. Nedáme se. Nic s ničím a s tím už vůbec ne. Jsme v tom spolu. Spolu to zvládneme. Nedáme se. Nás nezlomí. Nesmí nás rozeštvat. Psychicky labilní. Věděli jsme o něm. Sousedé ho měli rádi. Starší zdravil a mladším pomáhal. Do útulku chodil krmit pejsky a šnečkům lepil ulity. Pořád dokola ty stejné nebo obdobné prefabrikované kecy.

Ale vážně. Bohužel to ukazuje smutnou realitu současné Evropy, která je postupně likvidována či přetransformovávána řízenou migrační invazí zejména jedinců z Afriky a z Blízkého východu. Náboženství míru a lásky ve spojení s naturelem a sociálně-kulturním založením je zkrátka s tradičními skutečnými evropskými hodnotami – neplést s hodnotami EU – nekompatibilní. Bohužel, v současném stavu Evropy je vždy jen otázkou, kdy a kde se něco obdobného stane.

Jakkoliv se modlím za opak a nepřeji si to, tak je bohužel nevyhnutelné, že časem se setkáme s něčím podobným i u nás. Ostatně navzdory tomu, že „tu žádné nemáme a žádní sem nechtějí“, nám tady už zádumčivý Afričan znásilnil holčičku, nebo kvazi Holanďani brutálně seřezali číšníka, jakkoliv šlo v druhém případě o turisty.

„Za druhé, samozřejmě, že i imigranti páchají zločiny, ale statisticky to zdaleka není víc než zločiny páchané původními obyvateli. Ať je to v Německu, ve Francii, nebo v Anglii. To je třeba si uvědomit. Ostatně, atentátník z Vídně byl rakouský občan a nebyl ani původem ze Středního východu, ale z Balkánu, z Makedonie. Tedy Evropan. Všechno je tedy poněkud jinak, než se to na první pohled zdá být. Jak říkám, pomáhat bychom měli tam, kde je to opravdu nutné, a že v táborech na řeckých ostrovech jsou podmínky strašné, o tom vás mohu ujistit. Kdo viděl, co se tam děje, musí pochopit, že i my bychom měli něco dělat a nabídnout svou pomoc,“ napsal po útoku ve Vídni Karel Schwarzenberg. Hrozí tedy nebezpečí spíše od Evropanů?

Jinak je známo, že když udělá jistá v Evropě protežovaná minorita nějaký průser, jedná se o Rakušáka, Němce, Francouze, Holanďana. Ale jakmile se výjimečně naopak vyštrachá, nebo vymyslí něco pozitivního, tak jde o Turka, Albánce, Eritrejce či Afghánce. Že statisticky není zločinnost migrantů větší než původních obyvatel, je možné. Ovšem taky je jich většinou v zemi oproti původnímu obyvatelstvu řádově méně.

„Ano, covid-19 je nebezpečný, ale události v Nice a ve Vídni jsou útokem na samotné základy evropské civilizace. Myslím na oběti, nesmíme přihlížet. Proti terorismu se musíme tvrdě postavit, musíme bojovat a trvale hájit svoji svobodu a hodnoty. Jinak je ztratíme,“ varuje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Očekáváte od něj nějaké konkrétní kroky?

Vzhledem k odvaze tohoto rádoby prezidenta bych očekával, že by mohl třeba zajet na výlet na Tchaj-wan, případně do Tibetu. Případně si pošle žádost o podrbání na bradě od amerického minsitra zahraničí. Vždyť ve vší pseudokorektnosti ani nedokáže konkrétně pojmenovat problém – tedy islám – tak proti čemu chce bojovat.

Americké prezidentské volby skončily namísto určení jasného vítěze chaosem. Podle doposud známých informací má do Bílého domu blíže demokratický kandidát Joe Biden, avšak Donald Trump a jeho tým zvažují soudní kroky, kvůli údajnému podvádění. Sledujeme vrchol demokracie, nebo naopak její konec? V čem tkví americký problém?

Tak nějak nevím, co si o tom všem myslet. Co sledujeme, je dle mého parodie na volby a na demokracii, a nabývám neodbytného dojmu, že snad na hlasech voličů snad ani nezáleží. Slovy klasika: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. A tady zřejmě výjimečně panovaly obavy, že by se opravdu něco mohlo změnit, tak se spustil záložní plán pro správné vyústění. Celý ten průběh na mě působí skoro, jak kdybych sledoval Lesotho nebo Eritreu. Probíhat volby takhle kdekoliv jinde, už by někteří z USA hrozili šířením demokracie ohněm a mečem a soudruzi z EU by zaváděli sankce, hrozili prstíky a předháněli se na sítích v nejmorálnějším vyjádření.

Věříte výsledkům, které nyní z USA přicházejí? Pokud ne, proč?

A samotný vývoj? Po prvním sčítacím dni skoro vše nakonec hraje pro jednoho z kandidátů, což je znát i na soupeřově týmu i na většině uvědomělého mediálního mainstreamu. Pak se na nějakých pět hodin zastaví, tuším, snad veškeré sčítání, načež se naopak vše začne obracet ve prospěch druhého kandidáta. Poměr korespondenčních hlasů, které pak, jak se zdá, jsou v drtivé většině ve prospěch jediného, ve mně také vyvolává otázky.

Jak si, podle vás, vedla Česká televize při informování o prezidentských volbách v USA? Došlo k nějakému zlepšení od volebního studia před čtyřmi lety?

Viděl jsem jen chvíle a jako volební štáb Joea Bidena moderátoři a redaktoři působili opravdu věrohodně. Rovněž zvolení hosté a stále titíž souvěrci a prý odborníci typu Pehe, Klvani či Fištejna dodávali vysílání ten správný ideologický rámec. Jinak k lehkému zlepšení zřejmě došlo, jelikož se zdá, že tentokrát záznam prošel a setrval v archivu. Což se minule nestalo, když sami soudruzi z naší, vaší a hlavně jejich zprivatizované eurounijní ČT raději celý pořad rovnou stáhli a dělali, jako že nikdy neexistoval. Přičemž Borek, který tehdy vysloveně zářil coby ambiciózní svazák a aktivista za Clintonovou, si vysloužil lístek do Izraele.

Jak zhodnotit uplynulé takřka čtyři roky vlády Donalda Trumpa? Čína, Severní Korea, ekonomika, status velmoci, to všechno funguje?

Z mého pohledu, pro Ameriku dělal, co nejlépe mohl. Zcela bez debat a na rozdíl od velké řádky jeho předchůdců, díky bohu, nezačal další krvelačnou válku označovanou za šíření demokracie. Už jenom za to by každý z předchozích prezidentů dostal Nobelovu cenu míru, a Trump by za to měl být veleben. Jestřábi neměli pré jako dříve, a jak budou mít zřejmě po jeho odchodu. Jeho přehnané řeči a velká gesta, která v rámci vyjednávání dováděl ad absurdum, aby posléze jako zkušený byznysmen mírnil a dostal se na to své, původně zamýšlené, myslím, jemu i USA přinášela ovoce.

Poslanec Miroslav Kalousek byl přistižen, kterak si odskočil do hospody na pivo. „Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná o prkotinu. Není to prkotina. Já jsem sice nikoho nemohl ohrozit svým fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k zásadě, že pravidla musí platit pro každého stejně bez výjimky. Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu. Dospěje-li správní orgán k rozhodnutí, že si zasloužím pokutu, tak ji bez protestu zaplatím,“ omluvil se Kalousek. Je to dostatečné?

Že je Kalousek papaláš stejný jako Prymula, kterého tak i označil, víme dlouho. Taky tušíme, že bez určitého množství alkoholu, ve kterém bychom se my ostatní utopili, zkrátka Mirek dlouho nevydrží. Nicméně opět se ukazuje, že fašistické restrikce a buzerace jsou jen pro plebs, ale potentáti si ve stylu rovnějších vepřů z Orwellovy farmy zvířat dělají, co chtějí, a pak se vymlouvají jak malí Prymulové. Ať už jde o Kalouska, Prymulu či Faltýnka a jejich hospody, Babiše a jeho karanténu a další. Myslím, že na omluvy, jejichž inflace nás zahltila, není nikdo rozumný zvědavý. Dnes se omlouvá kdekdo za kdeco a často ještě za druhé. Dnes by se snad omluvili i Hitler se Stalinem, a někteří uvědomělí by jim ještě uznale pokývali.

Když podobnou věc udělal tehdy ještě ministr zdravotnictví Roman Prymula, požadoval Miroslav Kalousek jeho okamžitý konec ve funkci. Měl by nyní skončit i Kalousek? Měla by to požadovat i Markéta Pekarová Adamová, coby jeho nadřízená?

Ono u arogantního tuneláře a psychopata s protektorskými sklony šlo o větší prasárnu z toho titulu, že ona fašistická opatření likvidující společnost a na hlavu postavené nesmysly, evidentně poškozující lidské zdraví a psychiku, sám vymýšlel. A sám posléze porušil během mafiánské schůzky bůhví s kým a bůhví o čem, přičemž následně tvrdil, že se vlastně nic nestalo, a analýza, kterou si za naše peníze nechal vypracovat, mu dle jeho slov ještě dala za pravdu.

