Trenér ze sprosté nahrávky: S cigoši normálně žijeme. Kavárníci sedí na zadku. Kalousek ztrapňuje občany. Máme dnešní estébáky, lidský odpad

Na Vašem Twitteru chrlíte množství příspěvků na široké spektrum témat. Opravdu je toho v dnešním světě tolik, co vás rozčiluje?

Neřekl bych, že rozčiluje, ale zajímam se o spoustu věci. Založenim jsem individualista a tak přirozeně chci mít co nejvíce věci ve svém životě pod kontrolou. Nespoléhat se na systém, na druhé.

Jsou podle vás o těchto palčivých tématech lidé dostatečně informováni? Co říkáte například tomu, jak o nich informuje veřejnoprávní televize? Nedávno jste na Twitteru poznamenal, že veřejnost by měla znát platy a odměny v ČT…

Objektivní hodnocení kvality úrovně informovanosti zajistí jen a pouze rating - sledovanost zpravodajského kanálu, státní televize, která k tomu má absolutně nejlepší podmínky v branži. Místo toho vytvářejí exhibicionistické pořady vlastních novinářů - moderátorů karikujících sebe sama. Politická školeni, co si mám myslet, a knížecí rady jak mám žít, nikdo z občanů nepotřebuje. Dodejte co nejširší spektrum relevantních informací k zásadní události a nechte laskavě na divákovi, ať si udělá úsudek sám. Prioritu mají mít události týkající se občanů ČR.

Mnohé možná překvapí, když hokejový trenér doporučuje k přečtení sofistikované texty matematika Mariana Kechlibara. Současně jste kvitoval konec zpravodajské relace na televizi CNN Prima News. Máte pocit, že některé názory jsou dnes v mediálním mainstreamu preferovány více než jiné?

Anketa Podporujete mimořádnou dávku pro důchodce ve výši až 6 000 Kč, o které uvažuje vláda? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 1120 lidí

Samozřejmě ten pocit mám! Jinak bych se k tomuto tématu nevyjadřoval. Znovu musím zmínit ČT… Ta má naprosto největší moc a páku tohle regulovat. Čím kvalitnější a objektivnější spektrum informací a zpravodajství dodá, tím méně snah o manipulace bude. Svojí silou, možnostmi a postavením v naší společnosti je schopna regulovat prostředí zpravodajství a seriozní novinařiny. Místo ní to podle mého subjektivního názoru dělá Marian Kechlibar.

Když jsme u té politické korektnosti. Dost jste to schytal za slova uniklá z kabiny, v kterých někteří viděli rasismus. Také vám přijde, že dnes někteří impulzivně reagují na některá slova, aniž by je příliš zajímal jejich kontext? Že prostě řeknete „cikán“ a hned máte problém?

Moje generace se slovem cigán/cigoš, v Brně to takhle vyslovujeme, nemá problém. My s nimi a oni s námi mají dlouholeté zkušenosti ze společného soužití. Sílící snahy v dnešní době se na nich zviditelňovat, přiživovat a dobře živit, samozřejmě vnímám. Rasista nejsem.

Bylo to pro vás kruté setkání s realitou a praktikami dnešního boje za dobro a liberální demokracii?

Kruté setkání určitě ne. Nepříjemné překvapení ano. Osobní kontakt se přesunul do virtuálního světa a nevíte, nebo si nemůžete být dneska jist, s kým vlastně komunikujete. To je slabina dnešního světa. Na konci přece musíte ten proces fyzicky ukončit a to možná jednou nebude mít kdo. Fyzicky se potkávat, odmítat se, nesouhlasit, souhlasit, souznít… To chce už dneska u nové generace odvahu.

Přitom je to živým organismům přirozené.

Napsal jste na Twitter, že „za komunistů byli estébáci největší zlo, lidskej odpad“ a nyní že tuto roli přebírají aktivisté na Facebooku či Twitteru, kteří cíleně sledují, udávají a dehonestují. Pak jste taky sdílel komentář, že kdyby tyto dnešní aktivity viděl Vasil Bilak, spokojeně by sáhl po lahvince. Skutečně si myslíte, že dnešní internetoví udavači jsou zlem srovnatelným s agenty StB?

Jsem o tom přesvědčen. Ta anonymita, relativně vysoka míra beztrestnosti a peníze točící se ve virtuálním světě jsou přímo pozvánkou pro takové typy lidi. Moc je opojná a vrozený komplex méněcennosti tyto lidi zcela ovládá.

Ne, žádná "štvanice" na Ovčáčka. To jen v horách zajdete na nedělní bohoslužbu a vedle vás překypuje láskou k Bohu člověk, který psal pro komunisty hanlivé texty na církev a ještě včera pronášel zdravici srazu neofašistů, xenofobů a rasistů v Příčovech. A takovým buďte bratrem... pic.twitter.com/r62ciZtl8D — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) August 23, 2020

Poměrně hlasitě vás po zveřejnění nahrávky kritizoval Dominik Hašek. Jak jsou v hokejovém prostředí vnímány jeho současné postoje a pozice „svědomí hokejového národa“, když chodí po demonstracích a Miroslav Kalousek volá „Hašek na Hrad“?

Má na to právo a ať si každý udělá obrázek sám. Miroslav Kalousek je všem dobře známý politik, který moc dobře ví, co dělá. To, že volá „Hašek na Hrad!“ považuji lidský za faul. Není to od něj ani upřimné a nehodí se to k tomu, co Dominik Hašek jako český sportovec ve světě dokázal. Miroslav Kalousek tímto chováním ponižuje a ztrapňuje nás všechny, jak běžné občany, tak sportovce.

Když na ParlamentníchListech.cz občas máme rozhovory s hokejovými legendami, ať už s Josefem Golonkou, Milanem Novým nebo Jiřím Holíkem, přijde mi, že jejich názory třeba na migraci nebo na Evropskou unii jsou bližší většinové společnosti, než kavárenským elitám. Jak je to v hokejové komunitě jako celku, jaké názory tam převažují?

Hokej je sport a sport je o výsledcích, ne o slovech. Žádného českého hokejistu nikde v zahraničí nevítali s otevřenou náručí. Ba co víc, v hokeji máte kvóty cizinců v Německu, Švýcarsku… Rakousko má bodový systém, kde cizinec má, co se týče zatížení toho systému, nejhorší rating…. Pokud máte někde v Evropě kanadské trenéry nebo manažery, nemate v podstatě jako Čech žádnou šanci získat práci. Mluvím hlavně o Německu. Životní zkušenosti prostě chytrým telefonem nenahradíte. Kavárenská elita sedí doma na zadku.

Již zmíněný Miroslav Kalousek se kdysi pokusil zesměšnit nějaký názor Jaromíra Jágra poznámkou o „hokejové gumě“. Jak to tedy je? Zajímají se hokejisté o věci veřejné, o to co se děje kolem nich? A zažíváte někdy, že vaše názory někdo zesměšňuje právě s odkazem na malý rozhled hokejistů?

Pokud se živíte sportem, musíte se plně koncentrovat pouze na to. Jako relax máte většinou vlastní děti - rodinu. Kdo ji nemá, tak relaxuje podle vlastního zajmu a jsou hokejisté, kteří mají vlohy, co uplatní až po skončení kariéry. Paušalizace „malý rozhled hokejistů“ je nesmysl.

Snaha někoho zesměšňovat je něco úplně jiného a pramení už z individuální psychické vybavenosti daného člověka. Dělat si z někoho nebo z něčeho neustále legraci, hojné používáni nadsázky, je doslova hokejový, nebo celkově sportovní život a drtivá většina to tak ve sportu bere a velmi dobře tomu rozumí, umí to rozlišit, pochopit a přijmout.

Když se na veřejnosti objevil váš proslov v kabině, někteří vás přirovnávali k postavě trenéra Hrouzka ze seriálu Lajna. Ten přibližuje zákulisí hokejového prostředí. Přibližuje jej podle vás věrohodně, skutečně to v hokejových klubech vypadá tak, jako u seriálových „Havířů“?

Z objektivního pohledu nepřibližuje. Je to nadsázka, ale velmi dobrá! Leccos jsem právě z toho schválně použil. Taková nadsázka nadsázky, bych až řekl.

V dospělých profesionálních týmech to takhle nevypadá, ani nemůže. Rozpočet je 100 milionů na sezonu, 2x týdně skládáte účty své práce formou zápasu….za 14 dni můžete být bez práce vy a s vámi automaticky vaši asistenti… Profesionální trenér je velmi erudovaný člověk, má odbornost ve sportovní specializaci s širokým záběrem a rozhledem. Psychologie je jednou ze základních a nejdůležitějších vybaveností profesionálního trenéra, o taktice a strategii nemluvě.

Když už jsme zmínili Evropskou unii - na Twitteru jste dal poměrně otevřeně najevo, že jste zastáncem Czexitu. Proč si myslíte, že bychom z EU měli vystoupit?

Dokud se Evropa řídila ekonomickými zásadami, tedy přírodními zákony, což představovalo EHS, jen hlupák by nechtěl být součástí. Ale pak postupně politici vytlačili ekonomy z rozhodovacích procesů a funkcí a dnešní podoba EU už je pouze karikaturou RVHP.

Úplně zásadní myšlenka je, zda spotřeba určuje a řídí trh. Já jsem přesvědčen, že ne!

Malý příklad: Velké potravinové nákupní centrum zavedlo kvůli svému pocitu nepostradatelnosti tzv. ZALISTOVACÍ POPLATEK….důsledky? Ztráta konkurence, kvality, klientelismus…co si jen člověk negativního vzpomene, tak z toho vyšlo. Oproti tomu systém fungování RVHP byl postaven na, podle mě, realističtějším základě, a to na přírodním nerostném bohatství. Ale stejně to soudruhům zkrachovalo. Centralizace, globalizace, unifikace, to nefunguje! Co je motorem efektivity, rozvoje a zdravého vývoje společnosti, to je podle mě diverzita, individualismus, nejvyšší možná míra osobní zodpovědnosti, jednoduchá stabilní pravidla.

Mám výhodu, že jsem v každodenním kontaktu jak s Rusama, tak Němcema....nic není vzdálenějšího realitě života než Němec. Vůbec neví, co mají dělat. Strašná frustrace: máme být hrdí na to, že živíme celou Evropu, nebo se toho bát? — Martin Stloukal (@martin_stloukal) August 22, 2020

Také jste komentoval běloruské volby a kritizoval reakci Západu, zejména Evropské unie. Co vám vadí na jejím postoji?

Jednoznačně ta faleš, to farizejství. Z geopolitického pohledu se můžeme bavit o tom, že se EU (i když dneska však už ani tím si nemůžeme byt vůbec jisti, zda je to EU, nebo někdo za ní), snaží o oslabení Ruska… ale nemůžeme zapřít Katalánsko, opakované referendum v Irsku, chování policie ve Francii, Nizozemsku. Vrchol je, ze zakážeme Lukašenkovi vstup do EU. Jakoby sem k nám tak často jezdil.

....ta varianta, že v Bělorusku zopakují volby a Lukašenko vyhraje znovu, je EUnepřípustná? Že se jako ty volby cinknó znova? — Martin Stloukal (@martin_stloukal) August 14, 2020

Rovněž jste v poslední době zveřejnil několik příspěvků kritizujících vládní politiku boje proti koronaviru, hlavně nošení roušek. Proč si myslíte, že to nemá smysl?

Ze začátku to smysl mělo a z mnoha důvodů, nejen zdravotních. Dnes už je ale jiná situace. Víme toho více o promořenosti, o mutacích viru… Mé čerstvé zkušenosti z dnešních dnů, kdy celý můj tým i já jsme vedeni jako nakažení a jsme v karanténě, mě jen utvrzuje v mém názoru na tuto problematiku… Vládní politika v tomto je mix Hlavy XX a U nás v Kocourkově.

Nesedí mi to prostě. Andrej Babiš rozhodně není hlupák. To, že se teď v tomto projevuje chaoticky, podněcuje moje myšlenky hledat, co je za tím, spíš než se do něj lacině trefovat.

Podle mě to je otázka peněz z EU. Covidpenize s sebou nesou nějaké podmínky a ty dle mého soudu budou, že všechny země EU na tom musí byt plus mínus stejně, co se týče situace tohoto onemocnění. Nikdo nesmí vyčnívat.

Covid-19 je podle mého názoru jen a pouze výmysl EU-establishmentu kvůli hospodářskýmu krachu tohoto systemu, koupili si přes toto čas za 1 bilion eur. Nebude to podle mě stačit a tak spustí druhou vlnu a "půjčí" si znovu to samý...nejpozději za 3 roky EU zkrachuje. — Martin Stloukal (@martin_stloukal) August 17, 2020

Mluví se o tom, že vrcholový sport bude jednou z oblastí, která bude koronavirem a následným vypnutím ekonomiky postižena nejvíce. Už to jako trenér pociťujete? A jak to vůbec vypadá se začátkem sezóny a dalším vývojem v mládežnickém hokeji?

Samozřejmě, že to tak je všude, sport nevyjímaje! Pociťujeme to jako většina lidí. Ztráty zaměstnání, nižší výplaty, nejistota… Na rozdíl od jiných lidských činností je to ale ve sportu daleko běžnější jev. Nemáš výsledky v horizontu dnů, týdne, maximálně měsíce a jsi na dlažbě. Nepovedená sezóna znamená ztrátu v řádech, ne v jednotkách. Někdy člověk čeká půl roku, rok než sežene práci. A nezřídka se stává, že čeká 3-6 měsíců na peníze z řádné smlouvy a někdy se i nedočká.

Tato sezóna naplánovaná je, ovšem jak to dopadne si teď netroufnu predikovat. Vývoj v mládežnickém hokeji je tomu teď momentálně podmíněn…. Letošní „sezona smrti“ se zatím odkládá. Mělo v každé kategorii sestupovat hodně týmů, dělat „ozdravný proces“. Tak uvidíme.

Napsal jste, že „Covid-19 je podle mého názoru jen a pouze výmysl EU – establishmentu kvůli hospodářskému krachu tohoto systému, koupili si přes toto čas za 1 bilion eur. Nebude to podle mě stačit, a tak spustí druhou vlnu a ‚půjčí‘ si znovu to samé.“ Svůj odhad jste zakončil tím, že „nejpozději za 3 roky EU zkrachuje“. To je hodně odvážný názor, co vás k němu vede?

Tvrdá data hospodářského výsledku EU za minulé období. Vidím k čemu dochází, jak se reaguje, kam se směřuje a co je cílem. Na Twitteru sleduji a čtu příspěvky ekonomů. Mají zpravidla velmi málo lajků, ale o to jsou hodnotnější. Nikdy se tam k nim nevyjadřuje žádný politik. Dáte si to dohromady, přečtete si pár zkušených a úspěšných obchodníků s akciemi a ono to najednou všechno sedí.

Vlastní zkušenosti z praxe a vzdělání jako základ a jste schopen analyzovat, aniž byste prvoplánově potřeboval, aby vám někdo radil. Když něco nevím, tak hledám, ptám se, vedu dialog. Jen s chytrým telefonem si nevystačím. Fyzický kontakt je nutnost.

