Trenky na Hradě, pískání na Zemana! Facka učiteli: Ředitel školy nemlčí. „Zeman za to nemůže.“ O školách se lže a tutlá, je to takhle

Musel jste někdy jako ředitel základní školy řešit fyzický útok žáka na učitele, k jakému došlo v pátek na základní škole Za Chlumem v Bílině, kde žákyně šesté třídy dala před zraky spolužáků facku jednomu z pedagogů?

Naštěstí jsem v těch pětadvaceti letech, kdy jsem působil nejdříve jako zástupce ředitele a posléze třináct let jako ředitel, něco podobného řešit nemusel. Pouze občas nějaké výrazné neuposlechnutí pokynů učitele s nevhodným verbálním projevem žáka. Ale to, že by žák dal facku učiteli, s tím jsem se nesetkal. Ani jsem o něčem podobném například při poradách ředitelů základních škol od žádného z kolegů neslyšel.

V Teplickém deníku, který o incidentu podrobně informoval, se píše, že napadený seděl v kabinetě ve svém křesle a nic takového nečekal. Podle ředitelky školy na facku zareagoval duchapřítomně: „Udržel se. Nekřičel na ni, nebránil se. Nepadla ani žádná výhrůžka nebo vulgarita z jeho strany.“ Není to její vyjádření proti zdravému rozumu? Nevypadá to spíš jako garance pro další možné útočníky, že napadený kantor si něco takového nechá líbit a ani nepípne?

Podle mne byl asi pedagog značně zaskočen, tohle určitě nečekal. Na druhou stranu to, že neměl dle vyjádření paní ředitelky vůbec žádnou reakci, mě překvapuje. Minimálně měl dívku vzít do ředitelny. Teď bude záležet na dalším postupu školy, jak dívku kázeňsky potrestá, jak bude toto řešit škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, tedy OSPODem, a jaký bude závěr.

Jsou učitelé na něco takového připravováni, aby věděli, jak se zachovat, aby se jednak sami nedopustili něčeho, s čím by později měli oplétačky, ale aby zároveň nebyli jen pasívním terčem útoku? Řeší se to na školeních, seminářích, připravují na to budoucí učitele pedagogické fakulty?

Je fakt, že pedagogické fakulty v této oblasti své studenty na podobné situace vůbec nepřipravují. Nepřipravují je dostatečně ani na jednání s nespokojenými, stěžujícími si rodiči, ale ani na chování mezi dětmi navzájem. Dříve sice pedagogické fakulty toto rovněž neřešily, ale doba se výrazně změnila. Ve školách přibývá agresivity a rovněž rodiče jsou často výrazně útočnější. I proto mnohdy mladší pedagogové ze škol po pár letech odcházejí. V poslední době probíhají různé semináře právě na téma, jak jednat s nespokojenými rodiči, ale jsou to pouze rady, chybí legislativa, a pokud případ řeší Česká školní inspekce, pak většinou straní rodičům, protože vždycky najde něco, jak měla škola jednat jinak, lépe a podobně.

Je nepochybné, že zmíněným případem, i když za to nemohl, výrazně utrpěla autorita dotyčného pedagoga. Může dál na škole působit s vypáleným cejchem na čele, že dostal facku od šesťačky?

Asi by měl zvážit přechod na jinou školu, pokud se nejedná o výrazně oblíbeného učitele mezi žáky, a pokud postih žákyně nebude adekvátní.

Případem se bude zabývat kromě OSPODu, tedy sociálky, i vedení města, které je zřizovatelem školského zařízení. Jaký verdikt lze očekávat?

Mohou navrhnout pobyt v diagnostickém ústavu, přechod do školy pro žáky s poruchou chování. Asi mohou potrestat i rodiče v přestupkovém řízení, škola může žákyni potrestat maximálně sníženou známkou z chování.

Mělo jít o problémovou žákyni, s níž byly kázeňské problémy i v minulosti. Jak může škola v takových případech postupovat, aby to nedospělo k takovým koncům jako v tomto případě?

Škola může svolat výchovnou komisi za účasti OSPODu a navrhovat řešení, o nichž jsem už mluvil. Ministerstvo školství by mělo připravit legislativní opatření, jak postupovat s podobně problematickými žáky, kteří například svým chováním znemožňují řádnou výuku. Zajímalo by mě, jaké měla dívka v minulosti postihy za své dřívější kázeňské problémy a jak byly řešeny například s rodiči, OSPODem a podobně. Dá se to v krajním případě řešit i přes policii jako zanedbávání péče o dítě, ale je to složité. V tomto směru chybí lepší legislativa.

Jak byste si ji představoval?

V minulosti už tady byl návrh na takovou legislativu, která by umožňovala, aby bylo takové dítě na čtrnáct dnů vyloučené ze školy. V některých zemích to tak funguje. Rodič se pak musí o to dítě starat i v čase vyučování, musí si brát dovolenou či to řešit jinak. Ale zatím to u nás neprošlo. V některých školách, kde mají psychologa, to funguje tak, že při nevhodném chování musí žák odejít z výuky, jde ke školnímu psychologovi, a ten s ním tři hodiny pracuje a řeší to. Po tu dobu není žák ve třídě. Ale to není systémové. Nehledě na to, že když pak přijde inspekce, tak má škola problémy, jak to, že žák nebyl ve vyučování, že mu bránila ve vzdělávání a podobně.

Jak je to s agresivitou dětí ve školách? Říká se, že neustále roste, můžete to potvrdit?

Určitě agresivita mezi žáky roste, rovněž šikany přibývá, dokonce i na prvním stupni. V době mého mládí byla určitě ve škole větší kázeň, učitel byl pro žáky autoritou a rodiče většinou stáli na straně školy. Kdybych si doma stěžoval na učitele, že mě nespravedlivě potrestal nebo něco podobného, tak bych to doma schytal, zatímco nyní v mnoha rodinách bezmezně věří svému dítěti a učitele v podobných případech před dětmi titulují i nevhodnými výrazy. A dítě se pak podle toho ve škole chová. A školy, aby se zalíbily rodičům, tak často nevhodné chování dětí přehlížejí, při hospitacích hodnotí, zda se učitel dostatečně usmíval a tak dále.

I Českou školní inspekci více zajímá klima ve třídě než výsledky žáků. A pokud má škola více žáků se sníženou známkou z chování, tak při inspekci se z toho musí zodpovídat. Proto se často školy snaží i závažnější prohřešky žáků ututlat, přehlížet a být v relativním klidu, než nastane nějaký exces, viz tragická událost na Třebešíně.

Z toho mi vychází, že školní inspekce je paskvil na kontrolní orgán. Politická korektnost v praxi, děti jsou nepostižitelné, a pokud jsou trestány, tak je chyba v učitelích. To myslíte opravdu vážně, že se školy bojí dávat horší známky z chování, aby to od inspekce neschytaly?

Nejen z chování, ale i z dalších předmětů. „Jak to?“ „Co jste pro to udělali?“ To jsou otázky, kterým pak musí čelit. A inspekce si vždy najde něco, že třeba škola rodiče pozdě nebo nedostatečně informovala a podobně. Vždy hledá, kde udělala chybu škola, proto se tomu školy tím tutláním brání.

Inspekce ani nerespektuje nálezy Ústavního soudu. Navíc je to orgán, na který si nelze stěžovat, proti rozhodnutí inspekce se nelze soudně bránit, jedině v případě, kdy rozhodnutí inspekce kantora konkrétně poškodilo. Lze maximálně podat námitku, inspekční tým to postoupí svému vedení, a to rozhodne. Proti tomuto rozhodnutí se pak už nelze nijak, ani civilním soudem, bránit.

Je překvapivé, že se takového skutku dopustila dívka? Nebo už dívky v agresivitě dohánějí chlapce?

Pro mě to překvapivé není. Dívky se už dávno nechovají jako dívky, snaží se chlapcům vyrovnat v kouření, v pití, v používaném slovníku, jejich mluva rozhodně není „dívčí“.

Aktivista Martin Uhlíř, který se v minulosti proslavil tím, že demonstroval na podporu Ukrajiny či skončil jako předposlední ve volbách do Senátu za TOP 09, se následně nechal na Facebooku slyšet, že za útok může i prezident Miloš Zeman, protože roztočil v naší společnosti spirálu zla. Co výplodu aktivisty a kandidáta TOP 09 říkáte?

Pan Uhlíř je zcela mimo. Právě vulgarity a nevhodné chování vůči řádně a demokraticky zvoleným představitelům státu – například trenky na Hradě, pískání rodičů na prezidenta při slavnostním zahájení školního roku – a nedostatečné potrestání viníků vyvolávají i v dětech pocit, že je vše dovoleno. Úcta k lidem, se kterými jen nesouhlasím, je v současnosti u mnoha lidí na stupni „nula“, ať už jde o prezidenta, premiéra, učitele, ředitele, šéfa, trenéra a tak dále. To je pak i nerespektování výsledků voleb a nepodřízení se jakékoliv autoritě.

autor: Jiří Hroník